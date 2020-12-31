Таран, Хомчак и Наев поздравили украинских воинов с Новым годом: "Мы доказали, что способны идти вперед и готовы решать самые сложные задачи". ВИДЕО

Военное руководство поздравило украинских воинов с Новым годом и Рождеством Христовым.

Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил украинских воинов с Новым годом и Рождеством Христовым, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые друзья - боевые побратимы! Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым! ... Оглянувшись назад, можно сказать, что 2020 год был прожит не зря. Как и для всех Вооруженных Сил Украины, так и для нашего Командование этот год был насыщен событиями, напряженной службой, глубоким содержанием и свершениями. Он подарил нам новый профессиональный и жизненный опыт. 2020 стал годом создания Командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, поэтому приятно отметить, что каждый из Вас стремился внести свой личный вклад в общее дело и лично я, хочу искренне поблагодарить Вас за это.

Хочу отметить, что за каждым позитивным событием стоит реальный человек или подразделение Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Именно это и продемонстрировали стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2020". Совместными усилиями мы доказали, что способны идти вперед и готовы решать самые сложные задачи!

Уверен, что все добрые дела, которые удалось осуществить в 2020 году, станут фундаментом для новых свершений в следующем.

По давней украинской традиции, начало Нового года и Рождественские праздники играют роль своеобразного ориентира на будущее, поэтому от имени командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично, желаю Вам встретить Новый 2021 с улыбкой и оптимизмом, удвоенными силами и энергией", - поздравил воинов генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Приятно отметить, что в этом году мы продолжали наращивать боеспособность страны, осуществлять запланированные реформы. В этом году Украина получила Статус партнера НАТО с расширенными возможностями. ... Со стороны российских агрессоров продолжаются провокационные обстрелы наших позиций, нарушаются достигнутые договоренности о прекращении огня. Однако, прожитый год, наши совместные усилия и воля, вселяют уверенность в том, что родная земля будет освобождена от оккупантов и мы вернем мир в Украину!

Мы впервые вышли на международные рынки и осуществили первую закупку через Агентство по поддержке и снабжению НАТО. Впервые достигли договоренностей и скрепили их контрактам с нашими партнерами из Турецкой Республики о строительстве корвета для ВМС Украины и беспилотных летательных аппаратов. Впервые приняли на вооружение и заказали противокорабельные крылатые ракеты "Нептун". Впервые заказали у отечественного предприятия строительство трех новых самолетов Ан-178.

В следующем году мы будем продолжать наращивать усилия по обеспечению Вооруженных Сил Украины новейшей техникой и вооружением.

Искренне поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Особенно теплые слова нашим защитникам, которые именно в эти минуты защищают нас от врага. От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, счастья, согласия, тепла и уюта в семье и успехов в заботах о Родине и ее процветания", - поздравил украинских воинов министр обороны Украины Андрей Таран.

"Мы продолжаем самоотверженно сдерживать российскую вооруженную агрессию, давая возможность согражданам мирно встречать новогодне-рождественские праздники. Спасибо побратимам за добросовестное выполнение воинского долга, а их семьям - за понимание и поддержку. Особенно в эти дни наши мысли и молитвы - с вами.

Приоритетной задачей на предстоящий год остается восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины в пределах международно признанных границ. Мы и в дальнейшем будем усиливать боеспособность Вооруженных Сил Украины - главного гаранта мира в нашем государстве.

Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, осуществления замыслов и мечтаний, процветания и согласия! В единстве народа и войска мы непобедимы!" - поздравил воинов главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Седьмой год подряд мы встречаем Новый год в условиях, когда Вооруженные Силы Украины с оружием в руках защищают территориальную целостность и независимость нашего государства. Ваш боевой дух и преданность национальным ценностям государства позволили Вооруженным Силам стать залогом мирной жизни украинского народа.

В этом году достигнуты существенные результаты по переходу на стандарты НАТО, достижению оперативной и технической совместимости с вооруженными силами стран-членов Альянса.

Уходящий год, золотыми буквами запечатлел бессмертные имена военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые погибли во время выполнения конституционного долга.

Вечная народная память всем, кто отдал свою честь и единство Родине.

Искренне поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!

По случаю праздника выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестную службу Родине и высокую гражданскую позицию.

Верю, что 2021 будет годом Победы, годом больших свершений Украинского народа, Вооруженных Сил Украины", - поздравил украинских воинов начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.