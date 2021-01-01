За новогоднюю ночь с Софийской площади вывезли 83 кубометра мусора, - Киевавтодор. ВИДЕО

В течение новогодней ночи коммунальные службы вывезли около 83 метров кубических мусора с Софийской площади в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевавтодор.

"В новогоднюю ночь дорожные службы не спали. С начала празднеств и до рассвета продолжалась усиленная работа по уборке города. Постоянно очищали от грязи Софийскую площадь, Контрактовая площадь, пешеходно-велосипедный Владимирский мост, территорию возле Арки дружбы народов. Только с Софийской площади вывезли около 83 м3 мусора", - говорится в сообщении.

В Киевавтодоре добавили, что, кроме бригад по ручной уборке, была задействована спецтехника.

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