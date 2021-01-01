За новогоднюю ночь с Софийской площади вывезли 83 кубометра мусора, - Киевавтодор. ВИДЕО
В течение новогодней ночи коммунальные службы вывезли около 83 метров кубических мусора с Софийской площади в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевавтодор.
"В новогоднюю ночь дорожные службы не спали. С начала празднеств и до рассвета продолжалась усиленная работа по уборке города. Постоянно очищали от грязи Софийскую площадь, Контрактовая площадь, пешеходно-велосипедный Владимирский мост, территорию возле Арки дружбы народов. Только с Софийской площади вывезли около 83 м3 мусора", - говорится в сообщении.
В Киевавтодоре добавили, что, кроме бригад по ручной уборке, была задействована спецтехника.
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+22 Дмитро Черних #470343
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показать весь комментарий01.01.2021 17:43 Ссылка
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Сплошной ной.
Вчера смотрел стрим из Лондона - люди есть, но очень мало.
А вот зебилов вирус обходит стороной, не смотря на полную бездятельность и безответственность.
Ну и нафига локдаун... Да и карантина никакого не было на самом деле.
Сочувствую.
https://dymontiger.livejournal.com/13482854.html Уборщики собрали 50 тонн мусора, оставленного участниками Марди Гра в Новом Орлеане
ДІЙСНО, ДУЖЕ ЧИСТО - ПРАВДА Ж? Чи це інше?
а в Європі і справді сміття від таких масових заходів буває не менше
Від корони лікуватись.
пс. Виживуть не всі.
И вообще, он много чего там сказал, к чему следовало бы прислушаться. Увы, но много еще таких которые больше "тащатся" с "человека в кожаной тужурке" и слепленного профессором "балалаечника".
Фінал Мюнхен: Вболівальники залишають на Лео 15 тонн сміття. https://www.merkur.de/lokales/muenchen/zentrum/wm-finale-fans-hinterlassen-15-tonnen-muell-leopoldstrasse-3703141.html
Кубик приблизительно 5х5х3
Знаю, прибираєш після них на природі.
Після нашої,сімейки "Адамсів", ніякого
сміття не залишається..))
С другой стороны, на видео видно хоть одну урну для мусора?
Неоднократно проверено, что на таких мероприятиях ни контейнеров, ни урн не найти.
В карман это все складывать?
Пысы. Давно не посещаю мероприятия для приезжих.
..8 камазов за ночь в не самый людный Новый Год??.. може хтось списував паливо абощо?
Агов, де ви там, що розказували мені мовляв смітять лише хасиди, а ми своє сміття збираємо в кульочок і забираємо з собою.