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За новогоднюю ночь с Софийской площади вывезли 83 кубометра мусора, - Киевавтодор. ВИДЕО

В течение новогодней ночи коммунальные службы вывезли около 83 метров кубических мусора с Софийской площади в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевавтодор.

"В новогоднюю ночь дорожные службы не спали. С начала празднеств и до рассвета продолжалась усиленная работа по уборке города. Постоянно очищали от грязи Софийскую площадь, Контрактовая площадь, пешеходно-велосипедный Владимирский мост, территорию возле Арки дружбы народов. Только с Софийской площади вывезли около 83 м3 мусора", - говорится в сообщении.

В Киевавтодоре добавили, что, кроме бригад по ручной уборке, была задействована спецтехника.

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Автор: 

мусор (491) Новый год (934) Киевавтодор (152)


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Топ комментарии
+22
Що,що ,а гадити наш мудрий нарід вміє !!))
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01.01.2021 17:32
+5
Гульнули - а тепер на карантин !
Від корони лікуватись.
пс. Виживуть не всі.
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01.01.2021 17:40
+5
В Європі після масових святкувань чи фестивалів не буває гор сміття? То ви зараз самі придумали?
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01.01.2021 17:43
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Що,що ,а гадити наш мудрий нарід вміє !!))
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01.01.2021 17:32 Ответить
Верхушку елки хоть было видно с кучи мусора?
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01.01.2021 17:34 Ответить
Кожна палиця має два кінці !! Життя ,як магнит,є+ і є- !!!)))
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01.01.2021 17:50 Ответить
В вашей жизни только минусы.
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01.01.2021 18:21 Ответить
Так не буває і не може бути !!)))
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01.01.2021 18:27 Ответить
Почему тогда вы всё время ноете?
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01.01.2021 18:46 Ответить
Звідки такі висновки??)))
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01.01.2021 18:49 Ответить
Из ваших постов.
Сплошной ной.
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01.01.2021 18:56 Ответить
Я весела ,іронична людина,ніколи не впадаю в відчай !!!)))
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01.01.2021 19:02 Ответить
а нам когда ныть надоедает, мы выходим на Майдан)))
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02.01.2021 23:55 Ответить
и откуда вы это знаете? а как насчет ВАШЕЙ жизни?
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02.01.2021 23:54 Ответить
Брехня, там навіть 1-го куба не було, це брудна провокація. І Брудна політика, яка влаштовує масові гуляння на святому місці. Так можуть діяти лише противники незалежної української церкви, наші вороги.
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02.01.2021 09:21 Ответить
Було видно ШЛЯПУ, а шляпа НА ПАПЕ.
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02.01.2021 09:24 Ответить
щоб це не шокувало, треба бачити, що вивозять після європейців. не меньше!
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01.01.2021 17:59 Ответить
Особенно в разгар локдауна.
Вчера смотрел стрим из Лондона - люди есть, но очень мало.
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01.01.2021 18:47 Ответить
в Україні ще не наступив локдаун. це по-перше. а по-друге, сьогоденний лондон до сраки, бо люди гадили сміттям і у попередні роки. твій нік і написана тобою хєрня дисонансять.
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01.01.2021 19:04 Ответить
А вирус не спит.
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01.01.2021 19:27 Ответить
вам срочно треба шось ляпнуть не в тему?
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01.01.2021 23:26 Ответить
Конечно. Цивилизованный мир вирус косит, не смотря на все меры.

А вот зебилов вирус обходит стороной, не смотря на полную бездятельность и безответственность.

Ну и нафига локдаун... Да и карантина никакого не было на самом деле.
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01.01.2021 23:43 Ответить
довго ж ти з мислями збирався, але так нічого путнього не написав. усе аби не мовчки.
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02.01.2021 00:21 Ответить
Как же не повезло вам ни со страной, ни с народом.
Сочувствую.
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01.01.2021 18:20 Ответить
А восторженным дебилам море по колено и говна много не бывает.
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01.01.2021 18:48 Ответить
Я ж написал - сочувствую вам.
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01.01.2021 18:55 Ответить
Це трудове доягнення комунальників,чи киян та гостей міста ??)))
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01.01.2021 17:34 Ответить
Це досягнення антиукраїнської влади, яка вирішила обісрати святе місце.
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02.01.2021 09:30 Ответить
Готова буде УКраїна ВСТУПАТИ В ЄС, КОЛИ НЕ БУДЕ ЦЬОГО СМІТТЯ . Так що 73 відсотки отримали свого Вову заслужено!
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01.01.2021 17:35 Ответить
В Європі після масових святкувань чи фестивалів не буває гор сміття? То ви зараз самі придумали?
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01.01.2021 17:43 Ответить
Не була в Європі, але за збігом сімейних обставин знаходжусь бачите де. ТАК ОТ- тут "простих смертних людей" на святах більше, ніж "рафінованих вихованих" ( кажу грубо з іронією). Красоти мало з величезних сміттєвих пластикових діжок з чорними платиковими мішками усередині. Спочатку мені навіть різало око такая нєкрасота на празднікє жізні. АЛЕ ЯК ТАМ ЧИСТО КРУГОМ! Й не тільки на площах міста але й заповідникових парках та інших містах з великом обігом людей . У Вас є щось мені заперечити. А Віталька немало шастав по америках...
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01.01.2021 18:21 Ответить
Ну люди взагалі то різні, але я б так не нахвалював американців і не ставив би іх прикладом чистоти. Загалом все залежить від организаторів свят більшою мірою. Де є куди викидати сміття, та звідкіля його оперативно вивозять - там чисто. Якщо ні, то й маємо те що наприклад відбувається у французському кварталі Нового Орлеану після святкування Марді Гра. Я по америках не їжджу, але інтернет маю.
https://dymontiger.livejournal.com/13482854.html Уборщики собрали 50 тонн мусора, оставленного участниками Марди Гра в Новом Орлеане

За новорічну ніч з Софійської площі вивезли 83 кубометри сміття, - Київавтодор - Цензор.НЕТ 8247

ДІЙСНО, ДУЖЕ ЧИСТО - ПРАВДА Ж? Чи це інше?
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06.01.2021 12:22 Ответить
В Европе сейчас локдаун, а не гуляния рванины.
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01.01.2021 18:45 Ответить
Присутствовали на дне города (пригород Мадрида). После джазового концерта и танцев под оркестр на площади в 4 утра осталось несколько металлических банок и бумажек. Площадь была заполнена несколькими тысячами человек.
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04.01.2021 14:11 Ответить
Это был примерно 2004 год.
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04.01.2021 14:13 Ответить
По разному бывает. Можно вспомнить те же "помидорные бои" в Испании. Или Октоберфест в Германии. Там после проведения таких мероприятий полный хаос или, если позволите, Содом и Гоморра.
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06.01.2021 20:18 Ответить
Це сміття хєрня,завантажив на самоскид та на сміттєзвалище ,от якби таким чином зелену плісняву була би можливість вивезти к небеням !!))
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01.01.2021 17:48 Ответить
83 куби - це взагалі ні про що. Ви наслідки ОктоберФеста колись бачили? Просто мовчки прибирають і не звітують на сайті "МюнхенАвтоДору"
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01.01.2021 17:55 Ответить
коли у когось таке перший раз у житті, реагують усі. питання, чого це все ще роблять прибиральики? вони ж не з машини часу вийшли.
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01.01.2021 18:00 Ответить
Прибиральники вочевидь прибирають там де техніка заїхати не може.
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06.01.2021 12:36 Ответить
дівчинко, так мова ж і йде про свята, а це кілька разів на рік.
а в Європі і справді сміття від таких масових заходів буває не менше
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03.01.2021 00:01 Ответить
Гульнули - а тепер на карантин !
Від корони лікуватись.
пс. Виживуть не всі.
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01.01.2021 17:40 Ответить
Люблю ваш гумор, він завжди влучний
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01.01.2021 17:59 Ответить
Ксюша має почуття гумору!!! "В каждой шутке,есть доля шутки,а остальное правда " !!!!))))
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01.01.2021 18:06 Ответить
Жлобы, что понаехали в Киев.
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01.01.2021 17:44 Ответить
Не факт ,що сміттят лише приїжджі !!)))
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01.01.2021 17:51 Ответить
"...разруха в головах" - как говорил книжный профессор..
И вообще, он много чего там сказал, к чему следовало бы прислушаться. Увы, но много еще таких которые больше "тащатся" с "человека в кожаной тужурке" и слепленного профессором "балалаечника".
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01.01.2021 17:52 Ответить
не пойму в чём такое ,,значущее событие??"и такое негодование публики??мусор и мусор??рядовое событие после любых массовых мероприятий??(всё что может беспокоить эт две вещи,вовремя ли убрали и правильно ли утилизировали,пункт)а дальнейшая дискуссия на эту тему не стоит и выеденного яйца.(как то так)
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01.01.2021 17:54 Ответить
ну тут два моменти: 1. просто хочуть показати габарити ******** гулянки або 2.пожурити по совковій традиції.
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01.01.2021 18:02 Ответить
У місті працюють спеціальні зміни.

Фінал Мюнхен: Вболівальники залишають на Лео 15 тонн сміття. https://www.merkur.de/lokales/muenchen/zentrum/wm-finale-fans-hinterlassen-15-tonnen-muell-leopoldstrasse-3703141.html
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01.01.2021 19:16 Ответить
Во время эпидемии?
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01.01.2021 23:44 Ответить
дурний ти. про сміття мова. а воно скрізь, де люди. і епідемія і заборони тут ні до чого. ти так і не жогнав, про що стаття. бідненький.
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02.01.2021 00:24 Ответить
Роззуйте очі. Ви відео бачили? На відео ганяють камаз по абсолютно чистій площі, там і пакетика сміття не набереться. А мішки показали у дворі комунальників з усього Києва.
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02.01.2021 10:08 Ответить
все вірно - як завжди списують кошти...- 83 куба сміття розкидати - вся площа в 15 саментиметровому килимі буде...
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02.01.2021 13:41 Ответить
"Постоянно очищали от грязи Софийскую площадь" - шо за бред? Небыло там никакой грязи! Стаканчики от глинтвейна, чая и кофе попадались иногда, а грязь там откуда? Снега нет, только туман и был
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01.01.2021 17:54 Ответить
Покажіть мені любе місце після масових зборів людей де немає сміття. А якщо хтось буде наполягати, знайте вони маніпулюють
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01.01.2021 18:02 Ответить
вот это заливают....!!! вы представляете что такое 83 м.куб.
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01.01.2021 18:10 Ответить
А шо?
Кубик приблизительно 5х5х3
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01.01.2021 18:13 Ответить
оплату получить нужно за вывоз 83 м3... в 1 м3 больше 500 бутылок из под шампанского... если перевести мусор на шампанское там было больше 40.000 бутылок... - кто поверит в такую чушь???? такого количества мусора достаточно, чтоб спрятать в куче мусора и коня и самого Богдана...
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01.01.2021 19:55 Ответить
дякую тезка, всі на випередки, "смакують" цифрами (як наші так і ті, що на службі)... Мабуть, уява не працює чи 1 куб не уявляють?
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03.01.2021 16:08 Ответить
Бидлюків завжди та скрізь вистачає..
Знаю, прибираєш після них на природі.
Після нашої,сімейки "Адамсів", ніякого
сміття не залишається..))
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01.01.2021 18:11 Ответить
на природі у тебе більше простору для твоїх рухів. а коли ти знаходишся у стаді на обмеженій території, то за серветкою чи стаканчиком не нагнешся, бо туди-сюди ходячі зиб\ють з ніг, або відфутболять твій стаканчик подалі навіть не знаючи про нього, ти будеш за ним бігати? і ще ти говориш за віпчинок на природі, куди можливо не прийде прибиральник. а тут на площі прибиральник прийде 100%. це його робота.
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01.01.2021 19:23 Ответить
А що сталося? Після собаки в пакетик збирають, а після себе слабо?
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01.01.2021 21:28 Ответить
хто збирає? збирають одиниці... основна маса собачників тупіше своїх собак...
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01.01.2021 22:35 Ответить
не собачники тупі, а закони і ті, хто їх виконує, а точніше не виконує свої службові обов/язки. Таке зараз суспільство - без батога ніяк.
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01.01.2021 22:54 Ответить
Яке суспільство? Після майдана не було стільки сміття, скільки тут накалякали провокатори, а дурні їм повірили, як у "святого" вову.
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02.01.2021 09:44 Ответить
у Майдана була інша ціль. Ляпай далі, совковка.
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02.01.2021 11:31 Ответить
у, да пані не має уяви. перечитай ще раз написане. тоді будеш умнічать. совкам то важко з першого разу.
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01.01.2021 22:53 Ответить
Не, что народ у нас малокультурный - это без вопросов.
С другой стороны, на видео видно хоть одну урну для мусора?
Неоднократно проверено, что на таких мероприятиях ни контейнеров, ни урн не найти.
В карман это все складывать?

Пысы. Давно не посещаю мероприятия для приезжих.
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01.01.2021 18:11 Ответить
ЗЕленый карантин в действии.
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01.01.2021 18:44 Ответить
твій зелений мозок теж.
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01.01.2021 19:24 Ответить
Так в шляпу спочатку збирали чи як?
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01.01.2021 18:45 Ответить
"объем кузова камаз 65115 - 10 кубометров"(с)

..8 камазов за ночь в не самый людный Новый Год??.. може хтось списував паливо абощо?
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01.01.2021 19:45 Ответить
так і було...
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02.01.2021 13:42 Ответить
у тебе, камази ще їздять?
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03.01.2021 16:11 Ответить
...я живу в реальном мире
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04.01.2021 09:22 Ответить
тільки де, ось питання.
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05.01.2021 11:27 Ответить
Брехня і провокація, щоб і ще раз принизити Софійську площу, там нізащо і 1 куба не буде. І хіба можна там ярмарку влаштовувати, на святому місці? Варвари при владі.
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01.01.2021 21:37 Ответить
А что же вы хотели? И спереди нас рать и сзади нас рать.
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02.01.2021 09:42 Ответить
А ми в оточенні...
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03.01.2021 11:06 Ответить
Зачем самоубийцам вакцина и лекарство? -- шикарный отходняк -- как в Минске...*)
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02.01.2021 12:34 Ответить
Какой смысл шариться в новогоднюю ночь по площадям, кто мне пояснит? Уже лучше дома сливу залить - целее будешь)))
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04.01.2021 16:54 Ответить
шукають пригод та адреналіну)
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05.01.2021 15:37 Ответить
Побачили б ви гори сміття що позалишали кияни ( саме кияни !) по берегу Десни літом.
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05.01.2021 15:29 Ответить
А з Умані слабо було?
Агов, де ви там, що розказували мені мовляв смітять лише хасиди, а ми своє сміття збираємо в кульочок і забираємо з собою.
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05.01.2021 22:59 Ответить
 
 