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Дождь мертвых птиц в первый день 2021-го года в центре Рима. ВИДЕО

В Риме сотни птиц погибли в результате массовых новогодних фейерверков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, люди начали распространять фото и видео с десятками птиц, преимущественно скворцов, которые попадали мертвыми прямо посреди улиц в разных частях города.

Особенно много таких было около станции Термини, центральной улице Виа Национале и холма Эсквилин.

Люди пишут, что видели буквально "дождь" из мертвых птиц после начала полуночной "канонады" из фейерверков и петард, когда испуганные птицы пытались спастись от громких взрывов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У полицейских нет полномочий наказывать за петарды и фейерверки, - МВД

Автор: 

Италия (1654) птицы (54) фейерверк (52)


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Топ комментарии
+45
причина смерти птиц: разрыв сердца из-за стресса.. нежная птичья нервная система не может вынести такой уровень децибелов от взрывов петард..
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02.01.2021 10:28
+18
А в бундесе все это было категорически запрещено. Тишина стояла совсем необычная
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02.01.2021 10:29
+18
мужик!.. не грузи меня с утра, пож!..
на Дискавери видел целую передачу, в которой с научной точки зрения разбирались всякие библейские знамения, в том числе массовая смерть птиц..
искать этот видос специально для тебя не буду.. соррян!
с Наступившим годом!.. счастья, здоровья, крепости духа и гибкости ума, что бы выдержать все испытания достойно!.. все будет Украина!
Дождь мертвых птиц в первый день 2021-го года в центре Рима - Цензор.НЕТ 5485
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02.01.2021 10:52
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"Дурний ти, шо сало без хліба...". На китів впливає не "шум гвинтів", а "звукове випромінювання сонарів", як надводних кораблів, так і підводних човнів... І де вас таких, "просвіщонних" набирають?
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02.01.2021 15:20 Ответить
парни, которые запускают фейерверки, потом идут домой к своим парням.
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02.01.2021 10:48 Ответить
Фсье строго по манускрипту Войнича. Именно так работает станция. Да, та самая, ....одна!, именно одна из которых упала в Бразилии, возле Сан Паулу. При попадании стаи птиц в луч станции - и они падают мертвыми. См стр. 87(нумерация оригинала) - воооот те нещасные птицы в облаке из линз и есть очередные жертвы из Италии и фейерверки здесь вааще не при чем.
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02.01.2021 10:49 Ответить
Вас точно захистить конус з фольги або пирамидка Гордона.
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02.01.2021 11:06 Ответить
Хих, говорите проще ...это урей и немес, головные уборы фараонов. И просто так их не одевали. А одевши!.....не снимали даже в семье.
Кхе, кхе блистательный.....вы мне очень льстите. Прям как во дворе фараона. Только адресок не тот.
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02.01.2021 14:41 Ответить
А тебе уже удалось расшифровать манускрипт Войнича? До сегодняшнего дня его еще никто не смог расшифровать.
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02.01.2021 20:15 Ответить
Десь роки три тому взимку спостерігав як прилетіла на горобину зграя птиць схожих на шпаків. З'їли всю, а потім летали хтозна как, багато розбилися о вікна. Мерзла горобина була броженою.
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02.01.2021 11:03 Ответить
То "омелюхи" - "чиста расейская птица"... Кожну зиму до нас прилітають... І починається... Горобину морзом приб"є, а потім - відлига. Ягоди бродить починають. Пташки наклюються, і, п"яні, падають і засинають... А під ранок - мороз... І все...
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02.01.2021 15:24 Ответить
"свірістєль"
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02.01.2021 15:32 Ответить
Я пишу українською... Привів назву українську. Он, на полиці довідник стоїть - "Фесенко, Бокотей, "Птахи фауни України"...Омелюхhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%85#cite_note-1 [1] (Bombycilla) - рід https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96 горобцеподібних птахів родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96 омелюхових (Bombycillidae), до якого входять 3 види. У нас буває один - омелюх звичайний... (рос назва - свиристель).
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02.01.2021 15:55 Ответить
на расії що люди, що птахи - аби нажертися )))
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04.01.2021 12:40 Ответить
Ну, я паспорти, у них, не перевіряв - їх не менше гніздиться і в лісах Швеції, Норвегії і Фінляндії... Як їх іменують ці народи - не знаю... У мене, у довіднику, лише три "розкладки" - латинь, українська, російська...
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04.01.2021 12:46 Ответить
https://twitter.com/i/status/1344974442724777986 ось Одеса бабахкає, а де птички?
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02.01.2021 11:08 Ответить
На побережье...куча дохлых птиц...бакланы и чайки
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04.01.2021 23:06 Ответить
так вони ж тільки над водою літають,як так, ??? а з іншої сторони, з пароплавів теж стріляли..
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04.01.2021 23:39 Ответить
Чем меньше птиц, тем лучше. Потому что птицы - это нормальные распространители вируса, они летают без границ и могут разносить заразу по всему миру.
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02.01.2021 11:10 Ответить
Надеюсь єто бьіл сарказм, иначе наблюдается заражение вирусом тупости и точно не от птиц.
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02.01.2021 11:21 Ответить
Не трогайте его, оно скоро вымрет, без мозга долго не живут
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02.01.2021 12:08 Ответить
Цей вірус називається "Квартал-95". Летальність 73%
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03.01.2021 00:48 Ответить
Китайцы во времена "культурной революции" тоже решили, что птицы вредные, жрут урожай. А потом дохли миллионами от голода, когда оказалось что насекомые, расплодившиеся без птиц, жрут урожай куда веселее.
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02.01.2021 12:21 Ответить
Не от звука птицы погибают, а от пороховых газов. Они буквально травятся и задыхаются от продуктов сгорания.
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02.01.2021 11:12 Ответить
Вы представляете объемы воздуха планеты, и объемом газов от питард ?
По вашей логике, птиц уже не должно быть на планете, так как пшик от питард, не сопоставим выбросам отравляющих газов транспорта и мировой индустрии
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02.01.2021 12:11 Ответить
Птица пролетела через облако взорвавшейся петарды - и всё.
Я же не говорю о растворившихся газах в атмосфере. Абсурд.
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02.01.2021 12:17 Ответить
Не от звука птицы погибают, а от пороховых газов

*********
Я так і думав, - винуватий Порох і його порохові гази!
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02.01.2021 13:17 Ответить
Атож. Мы от этих газов 7-ой год задыхаемся!
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02.01.2021 22:20 Ответить
В Риме море птиц, Миллионы! Особенно голубей. Обсирают все вокруг. Особенно памятники. Городские власти не успевают счищать птичий помет с памятников. Так что этот "дождь" только на пользу городу
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02.01.2021 11:14 Ответить
Еще в Риме море людей, миллионьі, которьіе засирают все вокруг и городские власти не успевают убирать мусор с улиц. Так что такой же "дождь" из людей точно пошел бьі на пользу городу.
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02.01.2021 11:24 Ответить
Птицам не обязательно жить в Риме.
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02.01.2021 22:21 Ответить
Очевидно там много съедобных отходов, которыми птицы питаются
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03.01.2021 17:07 Ответить
Эти птицы грязь и инфекция. Все больше уважаю китайцев. В городах чистота и порядок. В гостиницах нет ни тараканов ни клопов, как в близлежащих странах По улицам птицы не летают и не гадят.
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02.01.2021 11:20 Ответить
грязи и инфекций, походу, больше от гомункулов прямоходячих, чем от дикой, живой природы
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02.01.2021 11:39 Ответить
странно, что такие чистоплотные китайцы разнесли эту заразу ковид по всему миру.
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02.01.2021 12:58 Ответить
как очевидец: примерно в 2010 в Киеве, в районе Соломенской площади, после салюта у учОных из академии элитных мусоров, на земле, на дорогах-тротуарах лежали, сидели оглушённые, слепые ночью, ох.евшие от выстрелов грачи и птицы поменьше и по ним, кому не повезло ездили машины..
человек-жлоб - самое ублюдочное животное, уничтожающее всё живое, по приколу, а не по необходимости..
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02.01.2021 11:37 Ответить
Европейские птицы такие же изнеженные и перекормленные как сами европейцы, сопливая психика и отсуствие повседневной опасности (борьбы за выживания) делают популяцию (как птиц, так и людей) менее пригодную к стрессу и чрезвычайным ситуациям. Надо меньше жалеть себя и других и быть более требовательными и настойчивыми во всем!
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02.01.2021 11:37 Ответить
что плохого в том шоб быть "неженков", но если надо - нажать кнопку и беспилотник разнесет десяток брутальных, бегущих толпой с говнокалашами и с воплями "ура", мужественных врагов которые тя называют "неженкой"? ну и шо - легче им стала шо неженки = 0 потерь, а брутальные Мужыги - не ноль?))
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02.01.2021 11:54 Ответить
у ленивых нежинок и "мозги жиром заплывают", не они придумывают ноу хау и высокие технологии, а очень дисциплинированные, высокоорганизованеые и безжалостные к себе (и коллегам по проекту) гении-одиночки!
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02.01.2021 12:17 Ответить
ну а японцы - неженки? на месяц - 80-100 часов перерабатывают, ну, на раб. месте - сотни гибнут от истощения. так и министр у них погиб писало.
может по результатам надо смотреть? совок напр., хоть какие были "трудности и лишения" - 95% всего - украл/купил/подглядел.
А "неженки" еще в 20-хх имели дома пылесосы и пр. не говоря уже об автомобилях и туалетной бумаге
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02.01.2021 12:25 Ответить
японцы - долбанутая на всю голову нация (с психическими отклонениями), очень иерархичная и специфичная, это далеко не идел, но потенциал у них очень огромный, они еще дадут просратся москалям, что не только Курильские острова, но и Сахалин, и даже Камчатка с Чукоткой будут их "северными терриротиями!
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02.01.2021 12:35 Ответить
Японцы исключительно талантливая нация. Если что делают, то получается высший класс и качество. И очень добросовестная
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02.01.2021 22:00 Ответить
Мура, мурой!!
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02.01.2021 11:43 Ответить
Ідіоти...
Якби птахи вмирали від петард, щороку 1 січня всюди були би купи мертвих птахів і петарди та салюти давно б заборонили.
Крім того, опівночі птахи всі сплять, а не літають в темноті. Це ж не кажани, і не сови.

Напевне такий стрес для жителів Риму мусили прокоментувати. І як завжди, офіційна наука змагається в ідіотизмі з пацієнтами дурки.
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02.01.2021 11:55 Ответить
И правда, почему именно в этом году. А в других нет?
Вообще-то плохое предзнаменование для Италии. Так же и то, что Папа Римский пропустит новогодние мессы из-за плохого здоровья.
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02.01.2021 16:24 Ответить
Мда. Помнится, как Папа голубей выпускал, "в честь" мира в Украине. А на них вороны напали. И началась война....
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02.01.2021 22:25 Ответить
Это все инсценировки католической церкви, не переймайтеся!
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03.01.2021 17:10 Ответить
Голуби тогда отбились кстати
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03.01.2021 17:11 Ответить
Вспомнилось как в 2014г. На голубей, которых выпустили из окна Апостольского дворца Папы Римского в Ватикане, напали вороны.
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02.01.2021 12:33 Ответить
Шпаки весною будуть в дефіціті... пополяції взагалі нічого не загрожує, через рік-два все відновиться...
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02.01.2021 14:03 Ответить
Пора с этой хернёй подвязывать. Люди, словно дикари пещерного общества, убивают природу и всё вокруг ради своих дебильных забав.
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02.01.2021 16:01 Ответить
Ото маскальський патріархат певно тішиться
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02.01.2021 16:10 Ответить
Не розумію людей в Україні які підривають петарди і феєрвекри - хочешь шуму так щоб вуха похакладало з їздь на Донбас, на нульовку, там міни і снаряди вибухають непогано і кожен день.
Вже шостий рік воюємо з Мосоквієй, а для людей в містах України це як чужий серіал. Казкові імбіцили.
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02.01.2021 18:19 Ответить
Не к добру
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02.01.2021 21:30 Ответить
Я не понимаю зачем нужна свободная продажа файеров и петард. Они опасны и мешают окружающим. Ты с трудом укачал приболевшего ребенка, а тут под окнами взрывы искры и огонь. Больной ребенок просыпается, кричит и слабеет еще больше. То же самое с пожилыми людьми. А сколько погибших и искалеченых было, в том числе и на стадионах зрителей. Нужно запретить свободную продажу фейерверков
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02.01.2021 22:06 Ответить
Ну петарды в этом контексе- минимальное "зло", которое приходится терпеть пару-тройку раз в году. Зато скорые, которые теперь ОБЯЗАНЫ ездить с сиреной по поводу и без- это треш. По несколько раз на день. Даже ночью. При открытых окнах.....
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02.01.2021 22:29 Ответить
так ночью сирены ни к чему - улицы как правило и так свободны
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02.01.2021 23:11 Ответить
походу человечество - гнусная тупая плесень на поверхности Земли. вот для этого и нужны пандемии, чтоб токсичность этой плесени поубавить
птиц искренне жалко. и Рим жалко.
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02.01.2021 23:15 Ответить
не гарний знак. Хоча все пояснюється великою кількістю пострілів. Але, все ж таки. ((
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03.01.2021 01:44 Ответить
до речі, петарди та фейєрверки лише цього року в Римі запускали? Здається завжди стріляли, розважались. Та тільки така кількість птахів від цього не вмирала. А цього року птахопад справжній. В Дніпрі був страшний суд з тими стрілялками, в минулому році такого пез**еця не було точно! Може правда тому, зо дуже багато людей зустрічали вдома 2021-й, тому і бісились вдома. Взагалі то, це дуже моторошно коли з усих боків така стрілянина. Нібито і розумієш, що то лише фейєрверки, але все одно лячно. А птахи та тваринки різні ж цього не розуміють, от і мруть від переляку та жаху.
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03.01.2021 01:49 Ответить
5g, орали рептилоиды...
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03.01.2021 02:36 Ответить
Салюти? Не розумію, а чому в інших містах такого не відбувається? Може, таки, діло не в салютах??? У нас канонада стоїть цілу ніч, і я жодної мертвої пташки не бачив.
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03.01.2021 13:04 Ответить
Никогда душа не принимала любовь к петардам .

Может потому , шо в своё время настрелялся в доволь из автомата и ручника ... А ещё бывал на учениях по артподготовке .
У мя запах пороховой гари до сих пор в носу торчит и звон в ушах от разных калибров . Но это ж было по необходимости .
Даже охота на дичь более понятное занятие, чем запуск петард , хоть и это никогда не любил .
Вот нахрена порох жечь , нахрена шуметь ?!
Лучше включить какой-нить треш-металл так и там хоть какая гармония есть !
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03.01.2021 15:22 Ответить
в Риме со скворцами идёт вообще война уже более 10 лет - они строят гнёзда и разрушают тысячелетние памятники архитектуры

Так что гибель пары тысяч - это не трагедия - а экономия денег , которые выделяются на контроль их популяции
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03.01.2021 16:19 Ответить
Прикинь какая экономия денег от исчезновения пару тысяч двуногих дебилов!Только не говори мне,что это трагедия.☺
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04.01.2021 23:05 Ответить
давно пора запретить эту ночь артиллериста, тем более их день 3 ноября. я не против салюта, но это тупорылое бахание петард в очередной раз убеждает, что у некоторых детство в жопе играет до сих пор
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03.01.2021 17:29 Ответить
Двуногим дебілам природа обов,язково "віддячить".За все!!!
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04.01.2021 23:02 Ответить
Вообще, я считаю, что фейерверочных дебилов надо на сборы военные трехмесячные для просветлениия призывать, а налогично и любителей танчиков дурорубов
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04.01.2021 23:11 Ответить
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