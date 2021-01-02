Дождь мертвых птиц в первый день 2021-го года в центре Рима. ВИДЕО
В Риме сотни птиц погибли в результате массовых новогодних фейерверков.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, люди начали распространять фото и видео с десятками птиц, преимущественно скворцов, которые попадали мертвыми прямо посреди улиц в разных частях города.
Особенно много таких было около станции Термини, центральной улице Виа Национале и холма Эсквилин.
Люди пишут, что видели буквально "дождь" из мертвых птиц после начала полуночной "канонады" из фейерверков и петард, когда испуганные птицы пытались спастись от громких взрывов.
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+45 Шрек Баблокат
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показать весь комментарий02.01.2021 10:52 Ссылка
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Кхе, кхе блистательный.....вы мне очень льстите. Прям как во дворе фараона. Только адресок не тот.
По вашей логике, птиц уже не должно быть на планете, так как пшик от питард, не сопоставим выбросам отравляющих газов транспорта и мировой индустрии
Я же не говорю о растворившихся газах в атмосфере. Абсурд.
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Я так і думав, - винуватий Порох і його порохові гази!
человек-жлоб - самое ублюдочное животное, уничтожающее всё живое, по приколу, а не по необходимости..
может по результатам надо смотреть? совок напр., хоть какие были "трудности и лишения" - 95% всего - украл/купил/подглядел.
А "неженки" еще в 20-хх имели дома пылесосы и пр. не говоря уже об автомобилях и туалетной бумаге
Якби птахи вмирали від петард, щороку 1 січня всюди були би купи мертвих птахів і петарди та салюти давно б заборонили.
Крім того, опівночі птахи всі сплять, а не літають в темноті. Це ж не кажани, і не сови.
Напевне такий стрес для жителів Риму мусили прокоментувати. І як завжди, офіційна наука змагається в ідіотизмі з пацієнтами дурки.
Вообще-то плохое предзнаменование для Италии. Так же и то, что Папа Римский пропустит новогодние мессы из-за плохого здоровья.
Вже шостий рік воюємо з Мосоквієй, а для людей в містах України це як чужий серіал. Казкові імбіцили.
птиц искренне жалко. и Рим жалко.
Может потому , шо в своё время настрелялся в доволь из автомата и ручника ... А ещё бывал на учениях по артподготовке .
У мя запах пороховой гари до сих пор в носу торчит и звон в ушах от разных калибров . Но это ж было по необходимости .
Даже охота на дичь более понятное занятие, чем запуск петард , хоть и это никогда не любил .
Вот нахрена порох жечь , нахрена шуметь ?!
Лучше включить какой-нить треш-металл так и там хоть какая гармония есть !
Так что гибель пары тысяч - это не трагедия - а экономия денег , которые выделяются на контроль их популяции