"Долбо#бы. Попался, маленький. П#дарас, бл#дь", - украинский экипаж отбил нападение пиратов на судно Viking diamond в Африке. ВИДЕО

Экипаж судна Viking diamond, состоящий из моряков-одесситов, отбил нападение пиратов на судно в африканском порту Касабланка. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации на странице паблика "Одесса как она есть" в соцсети.

"Сегодня в африканском порту Касабланка во время выгрузки судна Viking diamond, экипаж которого состоит из 20 одесситов, на судно напали пираты. 15 человек в масках и водолазных костюмах, с ножами и дубинками. В результате слаженной работы команды одесситов нападение удалось отбить, а подоспевшие военные смогли задержать часть из нападавших. Одесситы своими силами задержали и обезвредили нападавших, но несколько пиратов смогли сбежать. Все одесситы целые и здоровые" - говорится в сообщении.

Авторы поста публикуют видеозапись члена экипажа Viking diamond Николая Иващука.

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