В Киеве пьяный водитель сыграл патрульным на баяне "по случаю праздника". ВИДЕО

В ночь на 1 января в Киеве нетрезвый водитель после задержания патрульной полицией решил сыграть на баяне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Патрульной полиции.

"В новогоднюю ночь патрульные заметили автомобиль ВАЗ, который совершил проезд на красный сигнал светофора на улице Ивана Бойчука. Патрульные остановили нарушителя и заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. По требованию инспекторов пройти освидетельствование на состояние опьянения 43-летний водитель отказался ", — говорится в сообщении.

Правоохранители составили на гражданина материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП.

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"После чего водитель сыграл патрульным на баяне по случаю праздника", — отметили в патрульной полиции, разместив соответствующее видео.