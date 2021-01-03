"Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно", - Зеленский на русском поздравил жителей оккупированного полуострова с Новым годом. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей оккупированного Крыма с Новым годом, обратившись к ним на русском языке.

Видеообращение разместил в Фейсбук постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша радость всегда будет неполной до тех пор, пока вас нет с нами", - сказал Зеленский, добавив, что "без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно"

Подытоживая, глава государства отметил: "Я верю, что мы все равно будем вместе, потому что Крым - это Украина".

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Президент также обратился по случаю новогодних праздников с короткими видео к жителям каждой области.