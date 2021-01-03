"Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно", - Зеленский на русском поздравил жителей оккупированного полуострова с Новым годом. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей оккупированного Крыма с Новым годом, обратившись к ним на русском языке.
Видеообращение разместил в Фейсбук постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, информирует Цензор.НЕТ.
"Наша радость всегда будет неполной до тех пор, пока вас нет с нами", - сказал Зеленский, добавив, что "без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно"
Подытоживая, глава государства отметил: "Я верю, что мы все равно будем вместе, потому что Крым - это Украина".
Президент также обратился по случаю новогодних праздников с короткими видео к жителям каждой области.
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+64 Maxim Ak-Murza
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показать весь комментарий03.01.2021 00:12 Ссылка
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заигрывания с военными пенсионерами раши результатов не принесут, т.к. они люто ненавидят все украинское.
их можно только выселить в рф, откуда они и приехали.
підкреслено вишуканою українською мовою, а вони слухають, та щиро аплодують.
Еге ж ...
Якби Зеленский у своєму привітанні сказав, що Україна, так, між іншим, має у 2-3 рази
вищі зарплати плюс безумовний безвіз - отоді б вони слухали в гуглтранслейтором.
Тепер вони хочуть де-інде.
Оце зберемося у Польщу чи в Америку і не дозволимо Коломойським обкрадати себе.
Медведев недаром гаденько ухмылялся: теперь крымчане держатся (за голову)
без денег, и настроение у них нехорошее.
Путин наказывает всех, кто ему поверил - Зеленский должен это усвоить.
вакансии с зарплатами и контактными телефонами.
Нужен тому отвратительному ЗЕ-кривляке Крым как раввину крест на пузе.
Артур Тутів Сьогодні, 16:59
Какая разніца! Важно лішь, чтоби нє Порошєнко
Іванна Мудрословська Сьогодні, 18:50
Судячи з невйo@ного спокойствія 73% ***********, їм по)(yй, скільки платити за енергоносії - головне бачити нові обличчя при владі. На)(yй би оце був потрібен дешевий Юлькин газ по 4 грн та ще й без плати за доставку? Ти ба, яка хитра - хотіла втюхати людям український газ по доступній ціні. Ні-ні , номер не пройшов. Краще вже назло їй по 12-13 грн за куб платити та 3-4 грн за кіловат електрики, аби тільки не бачити старих обличч у владі. Бабла ж в народу до)(yя. А для пакращення життя лoхторату вже сьогодні, пропоную в лютому підняти ціну газу до 15 грн за куб. Думаю, всі 73% будуть задоволені.