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Белорусы в первое воскресенье года выходят на акции протеста в Минске и регионах. ВИДЕО

В Минске и регионах в первое воскресенье года белорусы выходят на акции протеста во дворах и микрорайонах. О задержаниях пока ничего не известно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

"Обстановка в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию на случай несанкционированных массовых мероприятий. Милиция несет службу в усиленном режиме, на который перешла накануне новогодних праздников", - сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко не собирается отдавать власть, "пока последний "омоновец" мне не скажет уходить". ВИДЕО

Также смотрите: Белорусы в разных городах вышли на "заключительную воскресную прогулку в 2020 году", силовики задержали более десятка человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным telegram-канала "Списки задержанных", задержаны не менее 9 человек.

Белорусы в первое воскресенье года выходят на акции протеста в Минске и регионах 01

Автор: 

Беларусь (7914) протест (5862)


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Топ комментарии
+14
Білоруси в першу неділю року виходять на акції протесту в Мінську та регіонах - Цензор.НЕТ 9031
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03.01.2021 14:35
+13
З Новим Роком,сябри та сябровки!!!!))))))
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03.01.2021 14:32
+12
ходи в трещину кацап смердючий! ты свое фуйло еще 100 лет лицезреть будешь, обмылок крепостной
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03.01.2021 14:43
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"Мальчіки для биття"...
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03.01.2021 14:26 Ответить
после президентских выборов у белорусов с лукашенка произошёл развод но усатый вцепился в белорусский народ и не отпускает не понимая что с каждым днем ненависть к нему только возрастает
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03.01.2021 14:28 Ответить
Очень жаль, что нет внешнего влияния. Так мразота мусорская людей задушит...
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03.01.2021 14:30 Ответить
ходи в трещину кацап смердючий! ты свое фуйло еще 100 лет лицезреть будешь, обмылок крепостной
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03.01.2021 14:43 Ответить
Что ты написал и к чему??? Баран ты бухой. Объяснись.
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03.01.2021 15:31 Ответить
Лучше чем в Баварии, Саксонии, Померании и Тюрингии?
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03.01.2021 14:46 Ответить
Вплив кремля-КНДР,вплив США-Південна Корєя !!!)))
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03.01.2021 14:50 Ответить
Gde jest vlijanije kremlia,tam vezde zyvut ploxo
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03.01.2021 16:09 Ответить
на жаль,в Білорусі можливий"зонішній вплив" лише зі сходу
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03.01.2021 17:27 Ответить
А опозиційний канал ТБ "Бєлсат", який вєщає з Польщі? А санкції Заходу вже 20 років...
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03.01.2021 17:50 Ответить
Прогулянка з кийками по спинах. Екзотика!
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03.01.2021 14:31 Ответить
В 90-их роках дуже поширенне явище в Україні !!!)))
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03.01.2021 14:33 Ответить
Как говаривал в 2013-2014 годах некий воровито-офшорный поц и специалист игры х..м на рояле, и уклонения от призыва в ВСУ, а ныне гидрант, и даже поговаривают шо таки гидрант Конституции, и ГОВНОкомандующий, - эбонитовые палочки мусаров вырабатывают электроэнергию о свитера граждан Беларуссии.
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03.01.2021 14:37 Ответить
Беларуссия только у тебя и друганов твоих лаптеногих,порноактриса ЗЕбордельная....иди рабиновичу и медведчуку с ермаками ботинки почисти,ЗЕдрота комнатная...)))
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03.01.2021 19:00 Ответить
Баааа, Мойша, вы ж такі вынурнули з фанаў сістэмы і не проста вынурнули, вы тут такі ўсплылі. Як прайшла нядзельная шпацыр на свежым ворздухе? Ці вы праз фортку вокны ў сваёй шматпавярхоўцы дыхалі на поўныя грудзі? І, так, Мойша, Беларуссю застанецца Беларуссю, а не Рэспублікай Беларусь, да таго часу, пакуль у вас у галовах Савок ня выветрыцца. Нарэшце, вы ўжо практычна нават не Беларуссю, а Федэральная акруга РФ "Былая Беларусь". Дэ факта, а хутка будзеце і дэ юрэ.
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04.01.2021 11:31 Ответить
З Новим Роком,сябри та сябровки!!!!))))))
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03.01.2021 14:32 Ответить
Мойша, я сабе так трохі прашу прабачэння але вы таксама выходзіце на гэты воскрессный мацыён ці вы такі выходзіце на нядзельны шпацыр на свежым паветры? Ці вы толькі тут прагульваўся усплываючы пару разоў на тыдзень? Зрэшты, як сказаў адзін воровитый спецыяліст гульні пипиской на раялі, - якая розніца?
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03.01.2021 14:33 Ответить
Вышли... Походили... Получили по голове дубинкой... Кого-то закрыли... Кто-то дома ночует.... ВСЕ СЧАСТИЛИВЫ, ПРИ ДЕЛЕ...
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03.01.2021 14:35 Ответить
Білоруси в першу неділю року виходять на акції протесту в Мінську та регіонах - Цензор.НЕТ 9031
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03.01.2021 14:35 Ответить
Дуже зворушливо... але марно. Білоруське суспільство не зріле і не готове до демократичних (читай антимосковських) перетворень. Немає політичних сил, відсутні начисто лідери, ЗМІ,не проводилася тривала робота з населенням. Рівень цієї "революції" - "геть!" і "ганьба!", та і то тихенько... "во дворах". Тому Лукашенко: по-перше глузує з таких "протестів", а, по-друге - він , може, би і пішов на відпочинок, та не бачить кому передавати владу, у які руки віддати країну, яку він робив (і, таки зробив!) протягом десятиліть. І тут він правий.
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03.01.2021 14:37 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває і прогресує !!!)))
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03.01.2021 14:48 Ответить
...беларусы опять выходят...

-- а мои минские Девчуни сегодня в театр пошли...
Даже не знаю, какая новость интересней? *)
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03.01.2021 14:55 Ответить
Ясна річ, та що відносно Дівчунь !!!!))))
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03.01.2021 15:00 Ответить
Твои Девчуни, культурные люди. Живут интересно и весело.
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03.01.2021 15:05 Ответить
Мазохисты)
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03.01.2021 15:02 Ответить
Не вижу 100 000 на видео явно поменьше,не митинг а народные новогодние гуляние
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03.01.2021 15:07 Ответить
Білоруси в першу неділю року виходять на акції протесту в Мінську та регіонах - Цензор.НЕТ 7748
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03.01.2021 17:24 Ответить
БЕЛАРУСЫ! хватайтесь!! за оружие, убейте их всех..
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03.01.2021 15:17 Ответить
ха-ха (
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03.01.2021 17:25 Ответить
-- Папа! Пускай слоники ещё потопают!
-- Доця, слоники уже ж потопали -- они устали...
-- Папа! Ну пускай слоники ещё потопают!!!
-- Ну ладно... Рота! -- Смирно! -- Газы! -- Бегом марш!
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03.01.2021 15:18 Ответить
Білоруси в першу неділю року виходять на акції протесту в Мінську та регіонах - Цензор.НЕТ 3720
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03.01.2021 15:24 Ответить
Мирно чи марно? От дійсно: «Какая разніца?»
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03.01.2021 15:27 Ответить
Простое хождение по улицам не свергнет диктатора.
Сначала дали слабинку-а теперь их бьют за то,что просто вышел на улицу.
Бедные,наивные белорусы-ваше "мы не майданутые"-дорого вам обходиться.
С бандитами так-или налетаете и гасите их,или лучше не высовывайтесь.
На войну не ходят с цветами.
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03.01.2021 16:21 Ответить
Teper uze obxodiat pojezda Belorus,nagavarilsia lukosenko, ugrazal sto perekrojet tak vot i perekrili im dengi za eto nebudet.Vot benzin v Ukrainu s Litvi cerez Polsu pustili,tut objiomi bolsije,zavod tut bolsoj Orlean.9% ixnix prodaz idiot v Ukrainu
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03.01.2021 16:30 Ответить
Это Минск -- только что -- институт культуры и отдыха...*)
Білоруси в першу неділю року виходять на акції протесту в Мінську та регіонах - Цензор.НЕТ 6111
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03.01.2021 16:41 Ответить
Білоруські протести здулися точно так само як і хабаровські, тому що вони з самого початку були запрограмовані на провал....хотіли квіточками та надувними кульками змінити владу. Поводили хороводи і досить....
Рабів до раю не пускають
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03.01.2021 17:22 Ответить
вік затриманого 93..

це означає,що свободу в Білорусі цінує більше повоєнне поколіня .
молодому поки що це малозрозуміло...
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03.01.2021 17:23 Ответить
Перший раз впав з даху і лишився цілим - випадковість.
Другий раз впав і лишився цілим - везіння...
Третій раз...і знову цілий - звичка...
Це перейшло в хорошу традицію і звичку - всім хорошим людям збиратись щонеділі і ходити на демонстраціі...Зустрічатись,розмовляти,обмінюватись враженнями,радіти прийдешньому дню...Радий за них...Не те що в нас - наворотити барикад,закоптити небо шинами,закидати "молотовими" і піти,залишивши засраний Київ з сотнею трупів і гавнистою владою...
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03.01.2021 17:45 Ответить
говорят у бяларусов, другая ментальность и воспитание! шины, брусчатка и баррикады это не их метод. наверное они хотят, чтобы все враги умерли от смеха
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03.01.2021 18:47 Ответить
Брешуть... Михайло Жизнєвський один з перших отримав кулю і погиб на Майдані. Великий Білорус. Герой України.
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03.01.2021 19:20 Ответить
Мороз по коже. Марш членов ОСМД во дворе своего дома способен напугать даже местного сантехника, не то что лукашенко
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03.01.2021 20:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=01_sITbNeJk как-то так
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03.01.2021 22:30 Ответить
 
 