Белорусы в первое воскресенье года выходят на акции протеста в Минске и регионах. ВИДЕО

В Минске и регионах в первое воскресенье года белорусы выходят на акции протеста во дворах и микрорайонах. О задержаниях пока ничего не известно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

"Обстановка в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию на случай несанкционированных массовых мероприятий. Милиция несет службу в усиленном режиме, на который перешла накануне новогодних праздников", - сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

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По данным telegram-канала "Списки задержанных", задержаны не менее 9 человек.