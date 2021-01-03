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Белорусы в первое воскресенье года выходят на акции протеста в Минске и регионах. ВИДЕО
В Минске и регионах в первое воскресенье года белорусы выходят на акции протеста во дворах и микрорайонах. О задержаниях пока ничего не известно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.
"Обстановка в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию на случай несанкционированных массовых мероприятий. Милиция несет службу в усиленном режиме, на который перешла накануне новогодних праздников", - сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
По данным telegram-канала "Списки задержанных", задержаны не менее 9 человек.
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+14 вау
показать весь комментарий03.01.2021 14:35 Ссылка
+13 Дмитро Черних #470343
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+12 Гельдрих
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-- а мои минские Девчуни сегодня в театр пошли...
Даже не знаю, какая новость интересней? *)
-- Доця, слоники уже ж потопали -- они устали...
-- Папа! Ну пускай слоники ещё потопают!!!
-- Ну ладно... Рота! -- Смирно! -- Газы! -- Бегом марш!
Сначала дали слабинку-а теперь их бьют за то,что просто вышел на улицу.
Бедные,наивные белорусы-ваше "мы не майданутые"-дорого вам обходиться.
С бандитами так-или налетаете и гасите их,или лучше не высовывайтесь.
На войну не ходят с цветами.
Рабів до раю не пускають
це означає,що свободу в Білорусі цінує більше повоєнне поколіня .
молодому поки що це малозрозуміло...
Другий раз впав і лишився цілим - везіння...
Третій раз...і знову цілий - звичка...
Це перейшло в хорошу традицію і звичку - всім хорошим людям збиратись щонеділі і ходити на демонстраціі...Зустрічатись,розмовляти,обмінюватись враженнями,радіти прийдешньому дню...Радий за них...Не те що в нас - наворотити барикад,закоптити небо шинами,закидати "молотовими" і піти,залишивши засраний Київ з сотнею трупів і гавнистою владою...