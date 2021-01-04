Нацгвардейцы могут проходить тестирование на COVID-19 в своих воинских частях, - НГУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В декабре 2020 года Нацгвардия закупила оборудование для проведения ИФА-тестирования в лабораториях медицинских пунктов воинских частей. С января 2021-го лаборатории заработали на полную мощность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

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Лаборатории работают в военном госпитале НГУ (в / ч 3080, г. Золочев) и в воинских частях 3066 (г. Киев), 3014 (г. Одесса), 3002 (г. Львов), 3017 (г. Харьков), 3036 (г. Днепр), 3027 (г. Вышгород).

Также созданы запасы средств индивидуальной защиты, масок медицинских, респираторов класса защиты FFP2, спиртосодержащих и хлорсодержащих средств для дезинфекции рук.







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