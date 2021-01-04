Нацгвардейцы могут проходить тестирование на COVID-19 в своих воинских частях, - НГУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В декабре 2020 года Нацгвардия закупила оборудование для проведения ИФА-тестирования в лабораториях медицинских пунктов воинских частей. С января 2021-го лаборатории заработали на полную мощность.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
Лаборатории работают в военном госпитале НГУ (в / ч 3080, г. Золочев) и в воинских частях 3066 (г. Киев), 3014 (г. Одесса), 3002 (г. Львов), 3017 (г. Харьков), 3036 (г. Днепр), 3027 (г. Вышгород).
Также созданы запасы средств индивидуальной защиты, масок медицинских, респираторов класса защиты FFP2, спиртосодержащих и хлорсодержащих средств для дезинфекции рук.
Топ комментарии
+1 aquarius580 #416927
показать весь комментарий04.01.2021 14:01 Ссылка
+1 Юсси Ихалайнен
показать весь комментарий04.01.2021 14:04 Ссылка
+1 aquarius580 #416927
показать весь комментарий04.01.2021 14:06 Ссылка
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Вся планета превратилась в сброд смертельно напуганных идиотов.
После бейрутской селитры у вас начались настоящие трудности. Их будет всё больше с каждым днём. Вы, безусловно, сдохнете.
Ты точно - ненормальный.
Но, у них появились последователи: придумали "ковид".
Придётся доделать то что деды не доделали.
и это грустно достаточно
Вчера около 20-00 состоялся телефонный разговор между главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и президентом Украины Зеленским. Нам неизвестно что обсуждалось , но известно что обсуждались так же и политические вопросы в ключе , который вызвал крайне негативну реакцию у Владислава Суркова. Судя по его реакции, Зеленский в качестве условия сотрудничества потребовал прекращение контактов и помощи от России группе Медведчука-Бойко. Больше полугода понадобилось г-ну Дмитриеву на выполнение задачи поставленной ему 16 июня 2020 г. лично Путиным.
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