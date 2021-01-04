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Нацгвардейцы могут проходить тестирование на COVID-19 в своих воинских частях, - НГУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В декабре 2020 года Нацгвардия закупила оборудование для проведения ИФА-тестирования в лабораториях медицинских пунктов воинских частей. С января 2021-го лаборатории заработали на полную мощность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила 225 тысяч COVID-тестов на антиген, следующая партия будет в январе, - "Медзакупки Украины"

Лаборатории работают в военном госпитале НГУ (в / ч 3080, г. Золочев) и в воинских частях 3066 (г. Киев), 3014 (г. Одесса), 3002 (г. Львов), 3017 (г. Харьков), 3036 (г. Днепр), 3027 (г. Вышгород).

Также созданы запасы средств индивидуальной защиты, масок медицинских, респираторов класса защиты FFP2, спиртосодержащих и хлорсодержащих средств для дезинфекции рук.

Нацгвардейцы могут проходить тестирование на COVID-19 в своих воинских частях, - НГУ 01
Нацгвардейцы могут проходить тестирование на COVID-19 в своих воинских частях, - НГУ 02
Нацгвардейцы могут проходить тестирование на COVID-19 в своих воинских частях, - НГУ 03

Также читайте: Лаборатории Минздрава могут делать 50-55 тыс. ПЦР-тестирований в день, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) Национальная гвардия (2153) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Что это за "пандемия", при которой ты должен тестироваться чтобы узнать - болен или нет ?
Вся планета превратилась в сброд смертельно напуганных идиотов.
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04.01.2021 14:01
+1
Кроме тебя конечно...
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04.01.2021 14:04
+1
А шо там ? Я впервые о нём слышу.
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04.01.2021 14:06
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Что это за "пандемия", при которой ты должен тестироваться чтобы узнать - болен или нет ?
Вся планета превратилась в сброд смертельно напуганных идиотов.
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04.01.2021 14:01 Ответить
Кроме тебя конечно...
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04.01.2021 14:04 Ответить
Нет, я не один, но нас очень мало.
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04.01.2021 14:05 Ответить
Твоя формулировка - "я не один, но нас очень мало", настораживает...
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04.01.2021 14:09 Ответить
Это неважно. Всё всегда в итоге решает активное меньшинство.
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04.01.2021 14:22 Ответить
С каждым днём вас всё меньше.
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04.01.2021 14:13 Ответить
С каждым днём у вас всё меньше денег.
После бейрутской селитры у вас начались настоящие трудности. Их будет всё больше с каждым днём. Вы, безусловно, сдохнете.
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04.01.2021 14:23 Ответить
Кроме тебя, конечно ...
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04.01.2021 14:28 Ответить
Мы все смертны, и в моём возрасте ты меня не напугаешь.
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04.01.2021 14:29 Ответить
Кто тут кого пугает?
Ты точно - ненормальный.
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04.01.2021 14:33 Ответить
Ненормальных повесили в Нюрнберге.
Но, у них появились последователи: придумали "ковид".
Придётся доделать то что деды не доделали.
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04.01.2021 14:39 Ответить
почитайте Антиколорадоса... я чуть не обосрался. хотя, говорят шо он просто любит како-го то презадента
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04.01.2021 14:04 Ответить
А шо там ? Я впервые о нём слышу.
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04.01.2021 14:06 Ответить
секта. это как ватники, только наоборот.
и это грустно достаточно
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04.01.2021 14:17 Ответить
Извините что не в тему но тут "веселые" https://twitter.com/tZEinform/status/1346060451373867009 новости:
Вчера около 20-00 состоялся телефонный разговор между главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и президентом Украины Зеленским. Нам неизвестно что обсуждалось , но известно что обсуждались так же и политические вопросы в ключе , который вызвал крайне негативну реакцию у Владислава Суркова. Судя по его реакции, Зеленский в качестве условия сотрудничества потребовал прекращение контактов и помощи от России группе Медведчука-Бойко. Больше полугода понадобилось г-ну Дмитриеву на выполнение задачи поставленной ему 16 июня 2020 г. лично Путиным.
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04.01.2021 14:07 Ответить
Зелю хтось покусав? Я здогадуюсь хто.
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04.01.2021 14:14 Ответить
Сурков давно покойник. А в остальном - какая разница ? Что Зеленский, что ЗаЖопники. Вам интересно разве классифицировать сорта дерьма ?
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04.01.2021 14:25 Ответить
Знов аваківські арльі. А як в ЗСУ?
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04.01.2021 14:24 Ответить
Мой поход на ковид-тестирование (клиника требует перед плановой диагностикой). 12:30 дня, большущая больница в центре 3-миллионного города. Видите толпы страждущих сдать тест? Просидел в общей сложности 30 минут, из них 15 - в самом отсеке для отбора мазка, думал уже забыли о мне. Радует, что аппликатор далеко в нос не засовывали.
https://postimg.cc/gallery/Sk2zm6T
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05.01.2021 06:00 Ответить
 
 