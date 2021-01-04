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В Одессе легковой Nissan Almera вылетел с проезжей части и врезался в открытую площадку "МакДональдса", тяжело травмировав женщину. ВИДЕО

В Одессе легковой Nissan Almera вылетел с проезжей части на газон и врезался в открытую площадку "МакДональдса": женщина получила тяжелые травмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, по словам очевидцев, сильно пострадала посетительница заведения. 31-летнюю женщину без сознания и с сильным кровотечением увезли на скорой помощи.

По словам водителя, ему стало плохо, поэтому он съехал с дороги. Его тоже госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

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Автор: 

ДТП (7684) Одесса (7918)


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Топ комментарии
+6
Когда уже дебилам перестанут выдавать права.
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04.01.2021 14:08
+5
стало плохо- съедь на тротуар, завали пару человек и сразу попустит. охренеть.
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04.01.2021 14:12
+5
Для Цензора уже нет актуальных новостей. Приходится собирать с информационных помоек мусор за 30 декабря прошлого года. Что поделать, нужно соответствовать статусу самого посещаемого ресурса Украины.
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04.01.2021 15:01
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Сейчас всем плохо , но это не оправдывает тех , кто садиться за руль и давит людей .
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04.01.2021 14:07 Ответить
Водій скорше за все п'яний, Новий рік, ще не протверезів.
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04.01.2021 17:42 Ответить
надо везде бетонние столби ставить - пару десятков убьет зато остальние задумаются
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07.01.2021 00:19 Ответить
Когда уже дебилам перестанут выдавать права.
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04.01.2021 14:08 Ответить
Права купив, а їздити не купив.
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04.01.2021 14:09 Ответить
Сложная тема . Нас учили математике , физики , химии , механике . Сегодня выдают права всем , даже без мозгов и образования .
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04.01.2021 14:12 Ответить
Многих подводит АКПП.
Особенно женщин.
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04.01.2021 14:17 Ответить
Это не оправдание . Женщин подводит всё . Неважно , автомат или механика . Из них 10% водители , остальные должны сидеть дома , стирать , готовить , воспитывать детей .
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04.01.2021 14:21 Ответить
Кого ж они из детей воспитают, если даже с коробкой автомат справиться не могут?! (про механику уже молчу )
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04.01.2021 14:30 Ответить
Продавать! Так точнее.
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06.01.2021 21:44 Ответить
Дуже низько летів.
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04.01.2021 14:08 Ответить
мудвень на альмере должен молиться что бы она выжила.... что бы понастоящему плохо не стало....
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04.01.2021 14:12 Ответить
Вот оно че бывает, когда фастфудом питаешься.
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04.01.2021 14:12 Ответить
стало плохо- съедь на тротуар, завали пару человек и сразу попустит. охренеть.
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04.01.2021 14:12 Ответить
Событие произошло 2 дня назад. А здесь это новость .
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04.01.2021 14:12 Ответить
Связь плохая.
Долго доходит.
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04.01.2021 14:18 Ответить
Депешу везли на волах.
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04.01.2021 14:20 Ответить
Не два, "новость" от 30 декабря😁
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04.01.2021 14:25 Ответить
Сейчас набегут неадекваты и начнут рассказывать, что эти посетители Макдональдса сидят так, как вроде сохранились перед этим, а вдруг у машины тормоза отказали?
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04.01.2021 14:13 Ответить
так це скоріше за усе американська б/ушка... з нею може бути і таке...
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04.01.2021 14:16 Ответить
Ты за Васадзовский Ланос? Или простигоспади за ЛадуКАЛину?
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04.01.2021 14:31 Ответить
За мерс, нульовий із салону
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04.01.2021 14:38 Ответить
с налогами в 30+% ?
а такой же вдвое дешевле из США это уже неправильный мерс?
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04.01.2021 14:46 Ответить
ти мені такий самий (як у салоні) привезеш на 30% дешевше?
Я не проти б/у машин. В решті решт при однаковій ціні, вони у рази краще ніж автовазівське лайно, але будемо відверті, коли люди тягнуть сюди нехай і 5ти річний джип із Штатів, з пробігом за 200 міль, це вже не машина...
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04.01.2021 14:50 Ответить
уже набежали
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04.01.2021 14:18 Ответить
Шановны громадяни швидкість э безпечною до 50км на годину -вся правда тільки у превищенні швидкості. У європі тільки терористи їздять по майданчиках зупинках та людях. Авакова у відставку.
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04.01.2021 14:26 Ответить
Для Цензора уже нет актуальных новостей. Приходится собирать с информационных помоек мусор за 30 декабря прошлого года. Что поделать, нужно соответствовать статусу самого посещаемого ресурса Украины.
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04.01.2021 15:01 Ответить
Больные на дорогах!
"Правила" запрещают садиться за руль ...
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04.01.2021 15:20 Ответить
Ось і урок іноземцям - в Україні всі відкриті майданчики біля доріг мають бути обнесені частоколом бетонних стовпів, бо тут купа бидла.
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04.01.2021 15:31 Ответить
Сподіваюся, з жіночкою все ок буде, але в суд на Макдональдс я би їй порадив подати. Все ж таки, це вони не забезпечили її безпеку на своїй території.
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04.01.2021 15:34 Ответить
Наверно перенюхал и ему бедняжке поплохело
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04.01.2021 17:53 Ответить
А в Одессе ходит слух что это был сотрудник суда и он был не совсем трезв.
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05.01.2021 00:10 Ответить
правда вылазит наружу? "божественные развлекаются"
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07.01.2021 07:16 Ответить
 
 