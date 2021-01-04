В Одессе легковой Nissan Almera вылетел с проезжей части и врезался в открытую площадку "МакДональдса", тяжело травмировав женщину. ВИДЕО

В Одессе легковой Nissan Almera вылетел с проезжей части на газон и врезался в открытую площадку "МакДональдса": женщина получила тяжелые травмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, по словам очевидцев, сильно пострадала посетительница заведения. 31-летнюю женщину без сознания и с сильным кровотечением увезли на скорой помощи.

По словам водителя, ему стало плохо, поэтому он съехал с дороги. Его тоже госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мужчина погиб в результате ДТП на окраине Харькова, - ГСЧС. ФОТОрепортаж