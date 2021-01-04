В Одессе легковой Nissan Almera вылетел с проезжей части и врезался в открытую площадку "МакДональдса", тяжело травмировав женщину. ВИДЕО
В Одессе легковой Nissan Almera вылетел с проезжей части на газон и врезался в открытую площадку "МакДональдса": женщина получила тяжелые травмы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, по словам очевидцев, сильно пострадала посетительница заведения. 31-летнюю женщину без сознания и с сильным кровотечением увезли на скорой помощи.
По словам водителя, ему стало плохо, поэтому он съехал с дороги. Его тоже госпитализировали.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.
Топ комментарии
+6 олег жиган
показать весь комментарий04.01.2021 14:08 Ссылка
+5 Андрей Моисеенко #402055
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+5 trawler_tug
показать весь комментарий04.01.2021 15:01 Ссылка
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Особенно женщин.
Долго доходит.
а такой же вдвое дешевле из США это уже неправильный мерс?
Я не проти б/у машин. В решті решт при однаковій ціні, вони у рази краще ніж автовазівське лайно, але будемо відверті, коли люди тягнуть сюди нехай і 5ти річний джип із Штатів, з пробігом за 200 міль, це вже не машина...
"Правила" запрещают садиться за руль ...