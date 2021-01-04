Если выяснится, что Шеремета взорвали по приказу Беларуси, это будет еще одним доказательством непричастности Антоненко, - адвокат Кулик. ВИДЕО

Обнародованные записи разговоров, которые якобы свидетельствуют о причастности к убийству Павла Шеремета белорусских спецслужб, пока невозможно использовать в суде в качестве доказательств.

Об этом адвокат Андрея Антоненко Станислав Кулик рассказал "5 каналу", информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что нужно провести соответствующие экспертизы.

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"Все доказательства Антоненко, Кузьменко и Дугарь уже собраны. Их прослушивали, за ними следили. И если выяснится, что Павел Шеремет был взорван по приказу Беларуси, то у Антоненко не будет никаких с ними связей. Это тоже будет доказательством его непричастности к этому убийству", – заявил Кулик.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

4 января СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".