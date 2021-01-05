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СМИ рассказали, чем "разжились" родственники "слуг народа" в 2020 году: Новая Toyota Land Cruiser и последний Lexus. ВИДЕО

СМИ проанализировали состояние родственников депутатов "Слуги народа" из наиболее влиятельных комитетов Верховной Рады и обнаружили, что жизнь некоторых их родственников существенно улучшилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Депутатов, которые имели высокие доходы еще до избрания и могут объяснить ценные покупки своих близких, не включали в материал. Только тех, к приобретенному имуществу которых есть вопросы.

Внимание журналистов привлекли сразу два народных депутата из комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, где есть интересы крупнейших украинских олигархов. Именно в его состав входит и нардеп Юрченко, который сейчас является официальным подозреваемым в получении взятки.

В частности, отец народного депутата, председателя подкомитета по вопросам энергоэффективности Сергея Нагорняка, в прошлом году приобрел Лексус ES 350 2020 года выпуска. Средняя стоимость такого авто - $ 50 тыс. 69-летний пенсионер, который стал владельцем новенького Лексуса, живет в поселке на Житомирщине. Он также имеет в собственности МАЗ 1994 года выпуска.

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Парламентарий в комментарии журналистам сказал, что не хочет комментировать происхождения средств. "У родителей есть какие-то свои там сбережения, не очень корректно это комментировать", - сказал он. Связаться с самим Владимиром Нагорняком журналистам не удалось.

Сергей Нагорняк пришел в политику в 2015 году, был депутатом одного из местных советов в Киевской области. Занимался бизнесом, но официальные доходы имел довольно скромные. В декларации кандидата в народные депутаты Нагорняк указал в качестве жилья только строительные материалы, а впоследствии - небольшой недостроенный дом в Вишневом, под Киевом. Автомобилей не декларировал, только бюджетный Нисан 2017 выпуска, принадлежащий жене.

Мама еще одного члена энергетического комитета ВР - народного депутата Александра Горобца - перед Новым годом купила Мерседес Бенц G-500 2019 года выпуска, который часто называют "кубиком". На сайтах по продаже авто эта машина стоит $ 150-300 тыс.. Мама депутата - пенсионерка, ранее работала в медицинской сфере.

Сам Горобец до избрания в парламент собственного бизнеса не имел, но работал заместителем директора государственного предприятия "Укрспирт", частого фигуранта коррупционных скандалов. В последней декларации депутат отметил, что пользуется автомобилями БМВ 530E и Ленд Ровер, которые оформлены на его маму. Вместе эти машины стоят почти 900 тыс. гривен или $ 32 тыс.

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"В коротком комментарии журналистам депутат рассказал, что родители продали эти две машины и купили новую - Мерседес "кубик". Рассказывать детали Горобец не захотел и сообщил, что находится на ужине с друзьями, несмотря на то, что это было рабочее время", - сообщает издание.

Новую Тойоту Ленд Крузер 2020 выпуска в прошлом году приобрела жена нардепа Юрия Корявченкова, известного как "Юзик" из студии "Квартал 95". Стоимость автомобиля - $ 80-250 тыс. в зависимости от комплектации. Это уже вторая Тойота Ленд Крузер, которой владеет Татьяна Корявченкова, первую она приобрела в 2013 году.

В последней декларации нардепа указано, что его жена имеет наличные сбережения - $ 40 тыс. и 100 тыс. гривен. Еще $100 тыс. наличными имеет ее муж. При этом семья, как указал сам Корявченков, имеет кредит более чем на $ 180 тыс. , из которого выплачена примерно четверть.

2020-й год был также успешным и для мамы народного депутата из правоохранительного комитета Александра Дануцы. Пенсионерка, которая ранее была председателем небольшого города в Кировоградской области, купила 2 однокомнатные квартиры в Киеве, которые вместе стоят минимум $ 100 тыс.. Сам нардеп сообщил изданию, что это сбережения его матери и семьи сестры. И сам он пользоваться новоприобретенными квартирами не планирует. Сейчас депутат живет в гостиничном номере, который оплачивается бюджетными средствами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугам народа" раздали эфирные тезисы по делу Татарова: "Он будет защищаться как частное лицо", - СМИ

Автор: 

ВР (29273) депутат (3320) имущество (350) Юрий Корявченков (37) Слуга народа (2634) Нагорняк Сергей (9) Горобец (4)


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Топ комментарии
+48
СМИ рассказали, чем "разжились" родственники "слуг народа" в 2020 году: Новая Toyota Land Cruiser и последний Lexus - Цензор.НЕТ 7183
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05.01.2021 15:54
+38
СМИ рассказали, чем "разжились" родственники "слуг народа" в 2020 году: Новая Toyota Land Cruiser и последний Lexus - Цензор.НЕТ 712
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05.01.2021 15:57
+30
СМИ рассказали, чем "разжились" родственники "слуг народа" в 2020 году: Новая Toyota Land Cruiser и последний Lexus - Цензор.НЕТ 5539
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05.01.2021 15:54
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Ниче так фотографы и аниматоры трускавецкие разжились.

Но зебилов все еще муляет легальный бизнес и доходы с него у Порошенко.
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05.01.2021 16:27 Ответить
Та кому это сейчас интересно?! Дебилов "сейчас политика не интересует". Тем более это не про Порошенко и даже не про его дальнее окружение....
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05.01.2021 16:29 Ответить
шлюхі урода виявилися дуже спритними.
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05.01.2021 16:29 Ответить
Да ладно.

"Ну дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь и делай с ним, что хошь".

А дегенератов оказалось аж 73%. Поэтому особой прыти трускавецким технократам не надо - надо только уверенно сцать в глаза зебилам.
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05.01.2021 16:33 Ответить
Удивляет и пугает полное отсутствие элементарной логики у украинского совка, когда советуешь голосовать за единственную проукраинскую партию "Голос", то единственный аргумент против, у них слабый рейтинг, так шо вы тогда ищите, и шо хотите, у Зе рейтинг 73%, так вот ваш кандидат дебилы, целуйте его во всё места, а за ним идут опзжо и ес, выбор у вас, тупых совков, есть достойный.
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05.01.2021 16:30 Ответить
Проукраинская партия Пинчука и кацапа Фридмана?

И что в ней проукраинского, кроме полинявшего Вакарчука?
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05.01.2021 16:34 Ответить
Біля бюджетного корита усі свині однакові..
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05.01.2021 16:34 Ответить
Ой, а куда же это поисчезали из комментов с праведным гневом на папередников кремле-зеленодрочеры? А? Язык затянуло в опу? Где крики про барыг, про увеличил состояние в стопятьсот ********** раз? Что вам, мрази, методичка в трусах велит говорить? Как *********- вывсевретекакиевашидоказательства? Какие вы все отвратительно убогие. В попытках защитить вашу фсбшную гринпоцовскую мразь, вы ни чем от него не отличаетесь, вы все вместе такой же генетический биомусор с тотальной брехней и вонью. Платят то хорошо за это? Или как всегда- баландой и возможностью полизать?
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05.01.2021 16:35 Ответить
Теперь быдло зеленое побежит за опзж голосовать
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05.01.2021 16:36 Ответить
Ну не за ОПЗЖ и не за Барыгу же голосовать, как показали крайние выборы!
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html У Тимошенко 3й результат по стране, а песиков 6й .
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05.01.2021 19:11 Ответить
Весь интернет засран постерами мочалки с новой прической,но на положение дел это не влияет
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07.01.2021 18:29 Ответить
тут можно хорошо прибарахлиться (с)
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05.01.2021 16:41 Ответить
ЗМІ розповіли, чим "розжилися" родичі "слуг народу" у 2020 році: Нова Toyota Land Cruiser і останній Lexus - Цензор.НЕТ 6897
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05.01.2021 16:44 Ответить
многим оно стоило жизни
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05.01.2021 17:35 Ответить
ЗМІ розповіли, чим "розжилися" родичі "слуг народу" у 2020 році: Нова Toyota Land Cruiser і останній Lexus - Цензор.НЕТ 2266
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05.01.2021 16:47 Ответить
все началось с поднайма жилья у тещи
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05.01.2021 16:52 Ответить
Зеленскому надо было свою партию назвать красиво ПИК - Предательство, Идиотизм, Коррупция.

Это три слова, которые описывают всю деятельность ЗЕ и СН с 2019-го года.
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05.01.2021 16:57 Ответить
Крадуть і продають Україну.

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZXOpc_l0112MrpFFjyeKat_ZcYXyI8lMOJtiRWf2n7hAXTPTApPbmzLTq9Q3B3K95xoMatWJy7XwSKCgiXNe5sDkhXjTbEP0KICGseg8xyUYnkM5nzyniQCcjccvryKK7A&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3976970102365816?__cft__[0]=AZXOpc_l0112MrpFFjyeKat_ZcYXyI8lMOJtiRWf2n7hAXTPTApPbmzLTq9Q3B3K95xoMatWJy7XwSKCgiXNe5sDkhXjTbEP0KICGseg8xyUYnkM5nzyniQCcjccvryKK7A&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·

Поговорили про новорічний відосик недопрезидента?
А за ним ось що намалювалось: в уряді планують визнавати документи ОРДЛО! Нотаріальні «посвідчення» від окупантів і свідоцтва про народження і смерть.
І щоб українські суди ці «документи» приймали.

https://www.facebook.com/alex.reznikoff?__cft__[0]=AZXOpc_l0112MrpFFjyeKat_ZcYXyI8lMOJtiRWf2n7hAXTPTApPbmzLTq9Q3B3K95xoMatWJy7XwSKCgiXNe5sDkhXjTbEP0KICGseg8xyUYnkM5nzyniQCcjccvryKK7A&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/alex.reznikoff?__cft__[0]=AZXOpc_l0112MrpFFjyeKat_ZcYXyI8lMOJtiRWf2n7hAXTPTApPbmzLTq9Q3B3K95xoMatWJy7XwSKCgiXNe5sDkhXjTbEP0KICGseg8xyUYnkM5nzyniQCcjccvryKK7A&__tn__=-]K-R Oleksii Reznikov , при всій повазі: це вже занадто.
Не робіть такого! Україна не повинна визнавати жодного окупантського папірця.
Тихо це не пройде, гарантую.
Буде скандал, який призведе до загострення політичної ситуації.
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05.01.2021 16:57 Ответить
Ахахахахахаха. Зелёные стервятники терзают тело Украины не хуже мафии Януковича, а по многим параметрам уже опережая шапкокрада.

Кстати здесь была новость что украинским пенсионерам коих 13 миллионов, могут увеличить пенсию до 2400 грн (а могут и не увеличить).

Бугагагага. Валите с этого Зимбабве кто куда может.
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05.01.2021 17:08 Ответить
ЗЕмбабве.
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05.01.2021 17:09 Ответить
не плохо терзают как при всех предыдущих. Стыдливо у молчал петюню со своими стервятниками.
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05.01.2021 17:31 Ответить
Мужик, у тебя лопата в жопе. А что при вашем кондитере лучше было?. Мужик, говорю: у тебя лопата в жопе, перди аккуратней
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05.01.2021 17:44 Ответить
Да представь себе - лучше было.
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05.01.2021 18:59 Ответить
У тебе троляка лопата у голові, а точніше совок!
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05.01.2021 22:12 Ответить
К бабке не ходи, станет шарик или бойко следующим гидрантом.
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05.01.2021 17:17 Ответить
Это точно. За бойко стоит медведчук, а за ним кум и бывший однопартиец петруха. А куда ушел глава АП при Пети? Не в ОПЗЖ?
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05.01.2021 17:28 Ответить
Придумай еще что-нибудь.
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05.01.2021 17:34 Ответить
Тебя ьут эдичка лайкает, наверное потому, что в реале чпокает😜
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05.01.2021 17:43 Ответить
Йди до бабки, бо не стануть!
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05.01.2021 22:11 Ответить
Та я до чорта лисого би пішоб аби не стали.
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05.01.2021 22:16 Ответить
Они не политики, а случайно попали туда и хотят обогатиться. гнать всех!!!
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05.01.2021 17:25 Ответить
Ха-ха, какие на хрен они политики, - ворьё самое настоящее, вместе с клоуном зелёным, мрази. твари, народ впроголодь живёт, а они сволочи жируют, ни стыда, ни совести.
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05.01.2021 19:06 Ответить
Когда уже закончится этот "цирк с конями" ?!
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05.01.2021 17:41 Ответить
каждый год одно и тоже. как снег и гололёд. чему удивляться? вернитесь в архивы 2015 и посмотрите.
пока не будет изменения в избирательный кодекс и остальных "предохранителей" от идиотов - мы обречены.
где отзыв депутата и прочее? народовластие???
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05.01.2021 17:43 Ответить
Цікаво,а де вся та срань,що на гілці про кононенка гівном сходила,вимагаючи розіп'яти клятих корупціонерів?Чому тут не чути гласу цих полум'яних антибарижників?Шеф портнов на дав своїм собачкам команду "фас"?
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05.01.2021 17:49 Ответить
Корупція вас усіх убє і тих хто краде і тих хто мовчить.....
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05.01.2021 18:18 Ответить
Зелені моральні уроди...
І бидло, яке їх обрало нехай тепер тарифами насолоджується.
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05.01.2021 18:34 Ответить
Зелохи, это у вас уже покращення, или еще нет?
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05.01.2021 18:59 Ответить
Ну что тут можно сказать? СИРОТЫ! Тяжелое наследие от предыдущего режима
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05.01.2021 19:04 Ответить
Сволочи все СН и все их родственники, вместе с зеленью сраной. Вот и сбылись слова мамы Риммы:- что "он идёт в президенты не ради денег, а чтоб народу лучше жилось". Ну что же, лучше стало жить не народу, а ё@аным хозяевам народа. Ну ничего, как говорится, будет и на нашей улице праздник.
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05.01.2021 19:17 Ответить
ЗМІ розповіли, чим "розжилися" родичі "слуг народу" у 2020 році: Нова Toyota Land Cruiser і останній Lexus - Цензор.НЕТ 8357
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05.01.2021 20:04 Ответить
"Так почему же слуги народные лучше хозяев живут"
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05.01.2021 21:15 Ответить
Якшо говорити "без обмежень", то "...втрачено час, а може вже не треба" ? Друзі, 30 років. незалежності. З чим прийшли, те й маємо. Треба шукати якусь іншу незалежність. СПРАВЖНЮ.
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05.01.2021 21:39 Ответить
Все правильно - ну а як же бидло еліті їздити на вітчизняному автопромі з такими дорогами.
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05.01.2021 23:16 Ответить
Леніна немае на них всіх.
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06.01.2021 02:28 Ответить
Ну они же так рвались, так рвались туда чтобы сделать медикам зп по 4к
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06.01.2021 05:03 Ответить
хрен медикам. Только учителям.
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06.01.2021 23:30 Ответить
Нынче пенсионеры на МАЗЕ 94 года зарабатывают на лексус за 50к
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06.01.2021 05:04 Ответить
Вот так и живём. Мы тут спорим выбираем депутатов а пользуются ими олигархи и канечно родственники. Когда же это прекратится?
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06.01.2021 08:35 Ответить
Чим більше я дивлюся на преЗЕдента, тим більше підозрюю, що професор Преображенський не зупинився на Шарікові.
Усі ознаки того, що він переїхав до Кривого Рогу і там експерементував на місцевих цуциках!🤣🤣🤣
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06.01.2021 09:22 Ответить
ЗМІ розповіли, чим "розжилися" родичі "слуг народу" у 2020 році: Нова Toyota Land Cruiser і останній Lexus - Цензор.НЕТ 155
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06.01.2021 20:23 Ответить
Мама депутата - пенсионерка, ранее работала в медицинской сфере. а медики плачут, что им все время мало платят. А тут мед пенсионерка с пенсией около 2000 спокойно покупает шикарное авто. Еще наверное и на коммуналку осталось.
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06.01.2021 23:28 Ответить
В частности, отец народного депутата, председателя подкомитета по вопросам энергоэффективности Сергея Нагорняка, в прошлом году приобрел Лексус ES 350 2020 года выпуска. Средняя стоимость такого авто - $ 50 тыс. 69-летний пенсионер, который стал владельцем новенького Лексуса, живет в поселке на Житомирщине. Он также имеет в собственности МАЗ 1994 года выпуска. Источник: https://censor.net/ru/n3240459

ЦЕ ЯК ЗАПУСТИТИ СТАДО КОЗЛІВ ДО ГОРОДУ З КАПУСТОЮ

ЗМІ розповіли, чим "розжилися" родичі "слуг народу" у 2020 році: Нова Toyota Land Cruiser і останній Lexus - Цензор.НЕТ 1257
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07.01.2021 01:04 Ответить
Вот же как нам врали про "нищих" пенсионеров ?!? А какие у нас "успешные" жены ? Народ стремительно богатеет....Жить стало лучше и очень веселее. Есть ,есть чем гордиться!
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07.01.2021 13:35 Ответить
Нормально слуги наварились
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07.01.2021 18:22 Ответить
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