В Тернополе не будут вводить локдаун с 8 января, - мэр Надал. ВИДЕО
Тернопольская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) решила не вводить дополнительные карантинные ограничения с 8 января.
Об этом заявил в эфире местного телеканала "Т1 Новини" мэр Тернополя Сергей Надал, информирует Цензор.НЕТ.
"Состоялось заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, где мы заслушали информацию наших медработников, отдела охраны здоровья, информацию педагогов… на протяжении последних дней у нас не то, что нет роста количества больных, пока что идет уменьшение людей, которые болеют, которые находятся в наших медицинских учреждениях с COVID-19... Поэтому сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение не вводить никаких дополнительных карантинных ограничений к тем, что уже действовали раньше", - сказал Надал.
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Мэр Тернополя добавил, что с 11-го января дети снова пойдут в школы: младшие классы будут посещать уроки полноценно в школах, а старшие – по смешанной форме обучения, через один день.
"Также мы рекомендуем субъектам хозяйствования не прекращать свою деятельность. Соответствующее решение было подписано и будет обнародовано", - подчеркнул мэр.
Как сообщалось, с 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
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Там была напр. яма с Овоща хлеборезку на одной из центр. дорог - хрен кто видел, просто видели те шо в нее уе*лись.
Так шо я вот думаю шо того же Кернеса уже бы вы....искали за такое, а в том городе - а насрать.
Откуда знаю? Та Борис Козлов сообщил.
и даже в битву при Гастингсе... мммм а еще и во Вьетнам...Эйнштейн , это вы?
«Дивний цей світ, де двоє дивляться на одне і те ж, а бачать повністю протилежне».© Агата Крісті.
«Не той дурний, хто не знає, а той, хто знати не хоче». © Григорій Сковорода.
Пшик видимо у тебя в голове. Иди одевай маску и не шастай где попало, чепуха.
удачным реформам экономикитому , шо из стран 3 мира вывозится сырье за копейки .
иди на его место и собери .... так отдавать только надо, подсчитай..... это завал, че поднимают цены на газ? просто реально
пи...ц
ну своими бл.ин словами мона? чо за чорт - та выпей полным ртом виски и скажи то шо сказал, но как лысый мужик, а не как лысое чмо.
мать моя не скаду кто, мямлит лысый чмудак чет на камеру. Так будь мужиком, говори что-то как напр., как там в ролике "Маски Шоу на отдыхе" или иди к кто там у вас.... к "Суздвлю", ну, я просто забыл че за авторитет у "Свободы там" т.к. выпил, сорри
И потерян здравый смысл - это от себя... Авторитет власти потерян... Вот и каждая Баба Яга против... Выпендриваться стало ... модным... Вот и тернопольские вышли ... померяться... чей толще...
https://zn.ua/internal/my-spravimsja-so-stadom-problem.html?fbclid=IwAR1DcyHyc-8UqE79xo9llEC3al1FAkZ95sQ7jqIiAG55mmuiKY-kdvgx2cE https://zn.ua/internal/my-spravimsja-so-stadom-problem.html
Усього - 485734
з них найчисельніші:
рак - 64556
Хвороби системи кровообігу - 325156
Хвороби органів дихання - 11158
Хвороби органів травлення - 19557
COVID-19 - 7954
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
https://censor.net/ru/comments/locate/3240562/0192148c-30ca-7253-918a-b1e53ac9437a
https://censor.net/ru/comments/locate/3240562/0192148c-30ca-7253-918a-b1e53ac9437a
за фиговый листок, но другого замечать не хотите.