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В Тернополе не будут вводить локдаун с 8 января, - мэр Надал. ВИДЕО

Тернопольская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) решила не вводить дополнительные карантинные ограничения с 8 января.

Об этом заявил в эфире местного телеканала "Т1 Новини" мэр Тернополя Сергей Надал, информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялось заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, где мы заслушали информацию наших медработников, отдела охраны здоровья, информацию педагогов… на протяжении последних дней у нас не то, что нет роста количества больных, пока что идет уменьшение людей, которые болеют, которые находятся в наших медицинских учреждениях с COVID-19... Поэтому сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение не вводить никаких дополнительных карантинных ограничений к тем, что уже действовали раньше", - сказал Надал.

Читайте на Цензор.НЕТ: Решение о локдауне могут пересмотреть, - СМИ

Мэр Тернополя добавил, что с 11-го января дети снова пойдут в школы: младшие классы будут посещать уроки полноценно в школах, а старшие – по смешанной форме обучения, через один день.

"Также мы рекомендуем субъектам хозяйствования не прекращать свою деятельность. Соответствующее решение было подписано и будет обнародовано", - подчеркнул мэр.

Как сообщалось, с 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав против переноса или отмены жесткого карантина, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Тернополь (771) Надал Сергей (37) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+18
Нарешті хоч одне нормальне місто в Україні, яке розуміє що з вірусом на цьому етапі можливо боротись тільки в лікарнях а не карантинами. Ніякі карантини вірус вже не зупинять. І в Тернополі буде мінімальний рівень хворих, бо всі будуть парцювати а не пити горілку в компанії коронавірусних родичів та друзів.
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06.01.2021 16:55 Ответить
+16
Мэр поступает правильно. Этот лохдаун к эпидемиологии никакого отношения не имеет.
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06.01.2021 17:13 Ответить
+15
Хай зебіли введуть надзвичайний стан,як того вимагає закон і що зроблено в інших країнах, а не спускають незрозумілі урядові пшики.
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06.01.2021 17:12 Ответить
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Ну,началось
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06.01.2021 16:54 Ответить
скорее продолжается.. нет вот я лично не понимаю когда по 12-17 тысяч в сутки потерпите вот как только Рождество католиков еврейский пасах нг рождество православных и гатсрлли кварталу 95 так сразу и начнем а что начнем то если количество упало в разы и реально упало у нас в Одсесе Скорые стали ездить меньше тут еще Шмыгайло ввел новые правила по которым минус 50% вызывов не приезжают от слова вообще...
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06.01.2021 18:35 Ответить
Нарешті хоч одне нормальне місто в Україні, яке розуміє що з вірусом на цьому етапі можливо боротись тільки в лікарнях а не карантинами. Ніякі карантини вірус вже не зупинять. І в Тернополі буде мінімальний рівень хворих, бо всі будуть парцювати а не пити горілку в компанії коронавірусних родичів та друзів.
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06.01.2021 16:55 Ответить
Игорь, это тупо политика, Надал - от "Свободы".
Там была напр. яма с Овоща хлеборезку на одной из центр. дорог - хрен кто видел, просто видели те шо в нее уе*лись.
Так шо я вот думаю шо того же Кернеса уже бы вы....искали за такое, а в том городе - а насрать.
Откуда знаю? Та Борис Козлов сообщил.
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06.01.2021 17:11 Ответить
Тернопіль в технічному плані передове місто України, дороги там ремонтують не так як в інших містах, а виривають на 2 метри весь грунт, міняють всі комунікації на пластикові труби і тільки потім асфальтують і так асфальтують що дороги стоять по кілька років без ремонтів! Тернопіль отримав десятки мільйонів євро фінансової допомоги від європейського фонду енергоефективності на встановлення індивідуальних тепло пунктів в кожному багатоквартирному будинку, що дозволяє гріти воду і опалення від одного теплоносія прямо в підвалі будинку і це дозволяє цілодобово і круглий рік подавати теплоносій і підняти температуру теплоносія до 95 градусів, щоб збільшити коеф. корисної дії всієї системи опалення. Жодне місто України не модернізовується зараз так сильно як Тернопіль і це заслуга Надала і тут вже не має значення яку політичну партію він представляє! За ці роки поки працює Надал, Тернопіль зробив космічний ривок в модернізації інфраструктури міста, просто це не кожному помітно, бо з вулиці не видно встановлених частотних перетворювачів на котельних, які економлять до 30% електроенергії, не завжди видно замінені вікна в державних установах на металопластикові, не завжди видно замінені труби опалення та водопроводу. А системи водопостачання в Тернополі одна з найкращих в Україні!
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06.01.2021 17:43 Ответить
Ну и ок., мне до ж., я там же не существую то.
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06.01.2021 17:51 Ответить
но вы крут - во все дыры свою реплику всунуть то....
и даже в битву при Гастингсе... мммм а еще и во Вьетнам...Эйнштейн , это вы?
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06.01.2021 17:54 Ответить
З Петриків пишеш, напевно. Озвуч свою доктрину про Надала на ФБ "Тернопільські новини" або "Терноп. плітки" -- почуєш, що люди думають. Але якщо ти на роботі -- тоді ладно.
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06.01.2021 18:01 Ответить
Можу порівняти те що відбувається в Тернополі і наприклад в інших містах України. Бачу що в Тернополі зміни і реформи системні і прогрес величезний. Жодне місто України не має нічого подібного! А люди завжди невдоволені, вони просто не знають як в інших містах України! Я не прихильник Свободи і Надала, але знімаю шляпу перед результатами Тернополя, це справді вражає!
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06.01.2021 18:17 Ответить
Часто буваю в Тернополі та у Хмельницькому, і хочу сказати, що над дорогами Тернополю ще треба попрацювати, у Хмельницькому вони кращі
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06.01.2021 18:14 Ответить
Тут питання не в загальному стані доріг, а в якості ремонтів. Там де дороги відремонтовані, вони зроблені якісно, по-европейські і вони стоять роками без ям і дефектів.
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06.01.2021 18:18 Ответить
а харьков в парках и скамейках весь...
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06.01.2021 18:34 Ответить
У порівнянні з Тернополем Харків в глибокій допі!
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07.01.2021 01:14 Ответить
Не смерди, я ту мешкаю. Про "діяльність" Надала -- сєпара у вишиванці -- хіба сліпі й глухі не знають. Ну і проплачені боти.
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06.01.2021 19:13 Ответить
Діяльність Надала взагалі може когось і не влаштовує. Я кажу про діяльність місцевої влади в Тернополі яка вивела місто на перші позиції в Україні по інвестиціям та реформам інфраструктури! Маленький Тернопіль отримав найбільші в Україні транші іноземної допомоги від іноземних фондів і за ці кошти реалізував величезні системні проекти - нічого подібного в Україні досі не було!
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07.01.2021 01:13 Ответить


«Дивний цей світ, де двоє дивляться на одне і те ж, а бачать повністю протилежне».© Агата Крісті.
«Не той дурний, хто не знає, а той, хто знати не хоче». © Григорій Сковорода.
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07.01.2021 12:37 Ответить
Последовательно создавай шедевры!
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06.01.2021 17:14 Ответить
Ага, а що там у Європі, поху.сти тернопільські?
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06.01.2021 18:30 Ответить
Не хотят карантин - не надо. Но тогда нужно полностью блокировать город, что бы ни одна мышь ни туда ни оттуда.
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06.01.2021 16:57 Ответить
Пупкін заблокуй собі дупу.
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06.01.2021 19:01 Ответить
Посадите этого ПРИДУРКА....Он расшатывает основы государства больше чем ОПЗЖ...И российская агентура...
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06.01.2021 16:59 Ответить
и главное ведь случись что- как с гуся вода
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06.01.2021 17:03 Ответить
Хай зебіли введуть надзвичайний стан,як того вимагає закон і що зроблено в інших країнах, а не спускають незрозумілі урядові пшики.
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06.01.2021 17:12 Ответить
Что тебе еще ввести, клоун? Что тебе мешает исполнять тот закон который сейчас принят?
Пшик видимо у тебя в голове. Иди одевай маску и не шастай где попало, чепуха.
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06.01.2021 20:28 Ответить
Рот закрив чучело тупе, такі обмеження мають вводитись при надзвичайному стані, а не по хотєлках всяких Шмигалів.
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06.01.2021 20:42 Ответить
Заважає Ст. 64 Конституції...
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07.01.2021 14:49 Ответить
ммм, он как раз знает шо делает. Еще Садовый и закарпатцы обосрут Киев = "фошисты запрещают нам быть рссукими," то есть, экономику нам власть останавливает, Меркель, помоги... те?
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06.01.2021 17:14 Ответить
Заспокойся і випий водички.
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06.01.2021 18:59 Ответить
Постанвлениями кабмина ( подзаконный акт) нельзя отменять законы и конституцию. А так это табу для папуасов а не постановление. Учите основы право пригодится чтоб не выглядеть невигласом, опасным для себя и окружающих.
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06.01.2021 22:24 Ответить
Куприк вам казав , шо Зілєнскай - всьо . Ось підтвердження .
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06.01.2021 17:01 Ответить
Цікаво ще послухати , що Марцінків казатиме .
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06.01.2021 17:05 Ответить
Если один день не делать тестов,то можно сказать,что...,ну дальше вы знаете Так можно и вовсе не вводить никакого локдауна.Ми йдемо своїм шляхом В Европе одни лохи
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06.01.2021 17:02 Ответить
В Европе на самом деле во власти сейчас одни лохи. вредители и шариковы.
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06.01.2021 17:12 Ответить
Там во власти- " мировые паразиты"
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06.01.2021 18:19 Ответить
Они напечатали пустых денег которые дают своим гражданам а они на них у аборигенов скупают ресурсы,активы разоряя их ковидом. Но свои ресурсы берегут а спускают свои раздутые финансы отнасительно безболезнено. Оргонизовано отступают за счет придурков таких как зеля и компания. Экономика сектора финансов в тупике если кто не понял.
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06.01.2021 22:38 Ответить
Ти б почитав які тут обмеження діють, то складається враження,що їх пишуть повні ідіоти.
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06.01.2021 17:14 Ответить
Та читав:там до кожного пункту є питання,два вже відмінили,а далі 7.02 засідання кабінету міністрів-тому і написав,що локдаун можуть взагалі не ввести
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06.01.2021 17:33 Ответить
Нам не нужны это лохдауны, это в загнивающей Европе о людях заботятся, а у нас много лишних людей, но все меньше рабочих мест, благодаря удачным реформам экономики, особенно пенсионеров, пользы от них никакого для бюджета, одни расходы.
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06.01.2021 17:07 Ответить
благодаря удачным реформам экономики тому , шо из стран 3 мира вывозится сырье за копейки .
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06.01.2021 17:12 Ответить
звучит из серии "НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТИ" это я о пенсионерах
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06.01.2021 23:02 Ответить
Махновщина
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06.01.2021 17:10 Ответить
Кстати, Нестор Иванович Махно похоронен на знаменитом кладбище Пер-Лешиз/Париж,возле Стены коммунаров-почетном месте.
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06.01.2021 18:39 Ответить
Тобі, що Нестор Іванович в борщ нас...в?
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06.01.2021 18:57 Ответить
Бессмертные ? Ну-ну ...
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06.01.2021 17:10 Ответить
А чего потом этот лысый должен мямлить - Мы собрали чуть-чуть налогов, бо вы требуете - ого-го скока шоп отдавать долги то?
иди на его место и собери .... так отдавать только надо, подсчитай..... это завал, че поднимают цены на газ? просто реально пи...ц
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06.01.2021 17:17 Ответить
Ну чего ты так переживаешь о сборе налогов этим лысым ? Береги себя и своих родных .
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06.01.2021 17:21 Ответить
брат, меня "родные" так обобрали шо .... слово из 6-ти букв..... не звизжу. ну да, ты хрен поверишь.... реально не верят.
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06.01.2021 17:28 Ответить
Правильно делают, пока разброд, у нас оказывается 3 президента, один настоящий, другой так сяк, а третий еще не принял присягу. Можно делать, что вздумается.
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06.01.2021 17:11 Ответить
чем ответят черкассы? )))
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06.01.2021 17:13 Ответить
Мэр поступает правильно. Этот лохдаун к эпидемиологии никакого отношения не имеет.
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06.01.2021 17:13 Ответить
Наши мэры - это местные князьки, у кого магазинчик или целый торговый центр, у кого ресторан или кафе. Я одного такого знаю, тоже противник, ну как же личный бизнес может пострадать, был бы хоть бедным человеком, то понятно было бы, а так....
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06.01.2021 17:19 Ответить
Только, когда страдает бизнес страдают и простые работники.
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06.01.2021 18:14 Ответить
Сложная эта ситуация на самом деле, если все подробно разбирать, цугцванг...любой ход, любое решение приводит к страданию прежде простого работника.
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06.01.2021 18:49 Ответить
Ответь Александровск и Харьков ответь! Дальше не помню. Но интересно. Погуглите.
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06.01.2021 17:20 Ответить
так, я посм. видео..... ***(тут реплика Москаля)
ну своими бл.ин словами мона? чо за чорт - та выпей полным ртом виски и скажи то шо сказал, но как лысый мужик, а не как лысое чмо.
мать моя не скаду кто, мямлит лысый чмудак чет на камеру. Так будь мужиком, говори что-то как напр., как там в ролике "Маски Шоу на отдыхе" или иди к кто там у вас.... к "Суздвлю", ну, я просто забыл че за авторитет у "Свободы там" т.к. выпил, сорри
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06.01.2021 17:25 Ответить
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06.01.2021 18:37 Ответить
Начинается. Вернее повторяется. Сейчас мелкие княжества на которые поделили Украину будут срать на то чего хочет Киев. Етого вы хотели своей децентрализацией?
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06.01.2021 17:26 Ответить
Авторитет власти потерян... Вот и каждая Баба Яга против... Выпендриваться стало ... модным... Вот и тернопольские вышли ... померяться... чей толще... К Новому году в стране нет снега, власти, денег и вакцины. (с)

И потерян здравый смысл - это от себя... Авторитет власти потерян... Вот и каждая Баба Яга против... Выпендриваться стало ... модным... Вот и тернопольские вышли ... померяться... чей толще...

https://zn.ua/internal/my-spravimsja-so-stadom-problem.html?fbclid=IwAR1DcyHyc-8UqE79xo9llEC3al1FAkZ95sQ7jqIiAG55mmuiKY-kdvgx2cE https://zn.ua/internal/my-spravimsja-so-stadom-problem.html
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06.01.2021 17:39 Ответить
Какая власть - такой и авторитет! Не нужно было шутов выбирать. Теперь жрите приколы
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06.01.2021 18:23 Ответить
правильно делает. Государство х забило на людей, повысило тарифы, нульц помощи, и нате терпите. Ну, нет. Не будет такого. За что жить? Потихоньку умирать
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06.01.2021 17:40 Ответить
А почему бы и нет если народ за. В Швеции в два раза показатели меньше чем в Бельгии и в четыре чем в Италии. Давай диспут с комиссией Тернополя,а не степашкины страшилки.
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06.01.2021 17:40 Ответить
Всі хто проти локдауна це останні покидьки. Їм байдуже що вмирає щодня по триста людей від короновірусу.
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06.01.2021 17:46 Ответить
Ті. хто ходитиме в магазин по ковбасу, - свідомі громадяни, а ті, кому потрібно купити лампочку, - покидьки! Л - логіка.
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06.01.2021 18:06 Ответить
Промисловість і торгівля мають працювати, але освіту треба було давно на карантин відправити.
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06.01.2021 18:47 Ответить
Правильно Софа, хай українці будуть тупорилим, неграмотним бидлом.
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06.01.2021 18:53 Ответить
то вчытьваших дытей вдома , людина розвивається в суспільстві
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06.01.2021 23:09 Ответить
Соня, ти що досліджувала від чого вмерли ці люди?. Згідно статистичних даних в Україні за 9 місяців 2020 року померло більше ніж 370000 українців, а від так званого ковіду 2200 з приписками. Тому не потрібно нагнітати. потрібно людей лікувати від інших хвороб від яких вмирає в сотні разів більше. Я вважаю покидьками тих людей, які піараться і нагнітають на короновірусі.
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06.01.2021 18:11 Ответить
Динаміка зменшення кількості населення ще має враховуватися. Знаю особисто людей які померли від короновірусу. І вони б мали більше шансів вижити, якби був введений локдаун раніше як в усьому цивілізованому світі.
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06.01.2021 18:43 Ответить
Помирають ті, хто має померти. Це природний відбір. Якщо хтось має поганий імунітет, то нехай йде на самоізоляцію, нормальні здорові люди не мають страждати.
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06.01.2021 19:21 Ответить
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-жовтні 2020 року:
Усього - 485734
з них найчисельніші:
рак - 64556
Хвороби системи кровообігу - 325156
Хвороби органів дихання - 11158
Хвороби органів травлення - 19557
COVID-19 - 7954
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
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06.01.2021 20:09 Ответить
Квартал заработал на новогодних корпоративах, дайте теперь другим зарабатывать
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06.01.2021 18:21 Ответить
Молодец мэр! Западенцы никогда не были крепостными в отличии от восточников....
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06.01.2021 18:39 Ответить
мэр НеДал ввести )))
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06.01.2021 19:15 Ответить
Молодець! Карантин для тупої худоби.
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06.01.2021 19:18 Ответить
Молодці. А ті, хто не здатен протистояти уродам при владі, заздріть мовчки.
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06.01.2021 19:49 Ответить
Молодець
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06.01.2021 20:04 Ответить
пожалуйста! ФОПы и их наемные работники Тернополя! в недельный срок верните деньги перечисленные Вам государством, для поддержки на время "локдауна"! если Вам вдруг понадобится финансовая поддержка в это тяжёл ое время, обращайтесь прямо к мэру Тернополя - он обязательно поможет!
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06.01.2021 20:26 Ответить
Послушай, там еще за первый лохдаун не рассчитались с ФОПами по европейским меркам....
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06.01.2021 23:06 Ответить
по "европейским меркам" - это когда даже маленькое насекомое, если хочет вести бизнес - платит налоги! у нас в Украине 30(!) лет все не могут ввести кассовые аппараты! за ЧТО "помощь"???
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06.01.2021 23:43 Ответить
Да ты что? Зайчик, а где ж твой украинский флаг на аватарке , а посему пока не знаю где там у вас -1ое, а второе - не вопрос, фискал измокни расходы, как в США и все покупки выше минималки делаем через карту , а налоговая сверяет официальный доход и расход и все и штраф паяем за не обложенные налогом гривну в размере 1000гр .
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07.01.2021 04:18 Ответить
Да ты что? Зайчик, а где ж твой украинский флаг на аватарке , а посему пока не знаю где там у вас -1ое, а второе - не вопрос, фискализируем расходы, как в США и все покупки выше минималки делаем через карту , а налоговая сверяет официальный доход и расход и все и штраф паяем за не обложенные налогом гривну в размере 1000гр . От вас несет зеленым гавном .
https://censor.net/ru/comments/locate/3240562/0192148c-30ca-7253-918a-b1e53ac9437a
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07.01.2021 04:34 Ответить
Да ты что? Зайчик, а где ж твой украинский флаг на аватарке , а посему пока не знаю где там у вас -1ое, а второе - не вопрос, фискализируем расходы, как в США и все покупки выше минималки делаем через карту , а налоговая сверяет официальный доход и расход и все и штраф паяем за не обложенные налогом гривну в размере 1000гр .
https://censor.net/ru/comments/locate/3240562/0192148c-30ca-7253-918a-b1e53ac9437a
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07.01.2021 04:35 Ответить
извиняюсь за спам.
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07.01.2021 04:36 Ответить
Для того, что бы такие руководители городов как Надал и им подобные поверили во всё происходящее им нужно обязательно всё прочувствовать на себе, или на их близких родственниках - НУ - НУ!.
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06.01.2021 20:46 Ответить
Аня сердобольная меняй методичку лучше про тарифы раскажи а то за ковид заховались как
за фиговый листок, но другого замечать не хотите.
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06.01.2021 22:53 Ответить
Правильно тебе Юрец ниже отписал . У меня у матери пенсия 2200, у отца та же , я ФОП (торговля оптом) всегда им помогал, а теперь что мне делать, если рахиты вводят лохдаун - убивают бизнес. Они дома никуда не шастают. Извините, от вас гавном зеленым несет - уроды без мозгов при власти ...
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07.01.2021 04:42 Ответить
Молодець. Мер та міська влада міста дружать з головою.
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06.01.2021 23:45 Ответить
а що таке "локдаун"? В якому законі розписано таке поняття?
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07.01.2021 08:54 Ответить
https://fraza.com/news/297005-krupnye-ukrainskie-goroda-otkazyvajutsja-vvodit-*******?utm_source=iua Второй пошёл: вслед за Тернополем локдаун отказались вводить Черкассы
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07.01.2021 10:06 Ответить
 
 