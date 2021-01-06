В Тернополе не будут вводить локдаун с 8 января, - мэр Надал. ВИДЕО

Тернопольская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) решила не вводить дополнительные карантинные ограничения с 8 января.

Об этом заявил в эфире местного телеканала "Т1 Новини" мэр Тернополя Сергей Надал, информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялось заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, где мы заслушали информацию наших медработников, отдела охраны здоровья, информацию педагогов… на протяжении последних дней у нас не то, что нет роста количества больных, пока что идет уменьшение людей, которые болеют, которые находятся в наших медицинских учреждениях с COVID-19... Поэтому сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение не вводить никаких дополнительных карантинных ограничений к тем, что уже действовали раньше", - сказал Надал.

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Мэр Тернополя добавил, что с 11-го января дети снова пойдут в школы: младшие классы будут посещать уроки полноценно в школах, а старшие – по смешанной форме обучения, через один день.

"Также мы рекомендуем субъектам хозяйствования не прекращать свою деятельность. Соответствующее решение было подписано и будет обнародовано", - подчеркнул мэр.

Как сообщалось, с 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

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