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"Христос Родился! Верьте в нас - мы обязательно победим. И еще знайте: "Защищать Украину - это лучшая работа в мире": бойцы ВСУ поздравили всех украинцев с Рождественскими праздниками. ВИДЕО

Очень много украинских воинов, которые воюют против российских оккупантов в восточных регионах нашей страны, привыкли в Святвечер быть рядом со своими родными. Однако кремлевская агрессия, внесла резкие коррективы в их планы.

Уже стало хорошей традицией, что бойцы на фронте, через наш сайт - Цензор.НЕТ, передают привет своим близким, волонтерам, всей украинской нации. Не стали исключением и эти праздники.

Некоторые из них уже пятое Рождество отмечают на Донбассе, в такие сроки выпадает ротация. Однако ничего с этим поделать нельзя. Поэтому наши защитники: бойцы ВСУ, Национальной гвардии Украины, добровольцы просто передают свои поздравления тем, кто их ждет дома. И тем, кому они обязаны борьбой - всему народу Украины.

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Сергей, боец ​​Вооруженных сил Украины, ушел на фронт добровольцем. Впоследствии подписал контракт. На фронте уже шесть лет.

- Первое мое Рождество было на Майдане, второе в поселке Пески. Впоследствии я пошел в ВСУ и так до сих пор. Летом бываю дома рядом с семьей, а зимой всегда на фронте. Поэтому поздравляю своих родных, особенно двух дочерей с Рождеством Христовым. Дети, папа обязательно вернется с Победой.

Аркадий, боец ​​Национальной гвардии Украины. Воюет уже три года.

- Я сам из Донетчины, Рождество почти никогда не праздновал, преимущественно Новый год. В 2014 году, перевез мать во Львовскую область, там мне открылись глаза, начал жить по новому, понял, что наша страна огромная и красивая. Особенно наши обычаи, особенно Рождество. А еще у меня есть девушка, она ждет меня. Поэтому я передаю маме и любимой девушке поздравления. Донецк - это Украина, Севастополь - тоже. Христос Рождается! Слава Украине!

Друзья, поздравляем вас с этим огромным праздником. Читайте Цензор.НЕТ, смотрите рубрику "Окопная война" и узнавайте правду первыми. Христос Рождается!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ровно два года назад мы получили Томос. Рождество – праздник надежды, окутанный семейным теплом", - Порошенко поздравил украинцев с Рождеством по юлианскому календарю

Автор: 

поздравление (1062) Рождество (381) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+37
Хай береже вас Бог і ангели небесні. З Різдвом Христовим!
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 3383
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07.01.2021 10:46 Ответить
+36
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 7247
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07.01.2021 10:34 Ответить
+34
Бережи вас Господь, рідненькі."Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 9593 Героям слава !!!
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07.01.2021 10:37 Ответить
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тут на вашингтонському напрямі погорячіло

https://mobile.twitter.com/SantaNikol

https://mobile.twitter.com/SantaNikol Микола Бульба https://mobile.twitter.com/SantaNikol @SantaNikol https://mobile.twitter.com/SantaNikol/status/1347090759250554880 29 мин

Минобороны Рф выражает сожаление, что не удалось завершить операцию спецназа ГРУ в Вашингтoне высадкoй десанта мирoтвoрцев.
А "мирoтвoрцы" уже были в пoлнoй бoевoй гoтовнoсти...
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07.01.2021 10:31 Ответить
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 7247
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07.01.2021 10:34 Ответить
Хлопці наше Різдво 25грудня, сьогодні вип'ємо по чарці мовчки за тих хто занув, скалічений, лишився без мами чи тата на цій війні. Сум за загиблими, здоров'я живим.
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07.01.2021 10:34 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі."Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 9593 Героям слава !!!
показать весь комментарий
07.01.2021 10:37 Ответить
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 5887
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07.01.2021 10:38 Ответить
Чому в Україні маскальські дати відмічають.
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07.01.2021 10:39 Ответить
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 7453
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07.01.2021 10:39 Ответить
Мы и толка вам верим !!! Вы толка вы на передовой зашишаете УКРАИНУ от нашествие тараканов-руссского мира
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07.01.2021 10:40 Ответить
Прошу вас коли пишете про росіян пишіть вірно. Не "тараканов-рУсского мира" а "тараканов рОссийского мира" бо рОсіяни до рУсинів не мають ніякого відношення.
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07.01.2021 10:50 Ответить
душевнейший видос, спасибо хлопцам и девчатам
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07.01.2021 10:45 Ответить
Ми молимося за Україну і її захисників щоденно. Бережіть себе, воїни. Разом ми нездоланні.
Христос народився! Славімо його!
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07.01.2021 10:46 Ответить
Хай береже вас Бог і ангели небесні. З Різдвом Христовим!
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 3383
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07.01.2021 10:46 Ответить
Захищати Україну - найкраща робота...Але краще,щоб цієї найкращої роботи ніколи не було...
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07.01.2021 10:59 Ответить
... пока существует та не до империя московщина до тех пор над нашей страной будет висеть угроза оккупации и воины в нашей стране необходимы.
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09.01.2021 13:52 Ответить
Храни вас Бог, наши дорогие Герои!
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07.01.2021 11:01 Ответить
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 3015

...
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07.01.2021 11:04 Ответить
це ти про себе??
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07.01.2021 13:37 Ответить
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 6807
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07.01.2021 12:56 Ответить
Слава Українським воїнам.
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07.01.2021 13:13 Ответить
Дякую, рідні! З Різдвом Христовим Вас, хлопці! Хай Господь наш береже Вас! Щоб шаблі не брали, і кулі минали! Хай будуть здорові та щасливі Ваші родини !
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07.01.2021 13:36 Ответить
Спасибі вам, наші захисники.
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07.01.2021 15:36 Ответить
Слава Богу
Слава Україні
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07.01.2021 16:04 Ответить
Героям Слава!
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08.01.2021 10:32 Ответить
Это действительно была лучшая работа , пока 73% идиотов не начали голосовать по приколу , бо сильно устали от войны лежа на диванах.
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07.01.2021 18:05 Ответить
это ты мне??? странно слушать от тебя такие слова.....
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07.01.2021 18:56 Ответить
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 8245
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07.01.2021 19:17 Ответить
Нехай вас Боже збереже, любі наші Герої ! Слава Україні ! Героям слава!!!
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08.01.2021 04:34 Ответить
https://www.facebook.com/80brigade/videos/455388785144586

Це з минулого року. Збережено у мене.
Чудово.
Такі обличчя.

Дякую.
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08.01.2021 07:17 Ответить
В бога не вірю, в вас - так .
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08.01.2021 08:22 Ответить
Дякуємо ВАМ, рідненькі! З Різдвом ВАС і будьте ВСІ ЖИВІ!!!
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08.01.2021 11:39 Ответить
Крепкого здоровья всем кто защищает и защищал нашу страну благодаря вам Героям Украины мы украинцы можем спать спокойно и на наши головы не сыпятся авиабомбы.С праздником вас воины Украины,с Рождеством Христа нашего спасителя.
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09.01.2021 13:48 Ответить
 
 