"Христос Родился! Верьте в нас - мы обязательно победим. И еще знайте: "Защищать Украину - это лучшая работа в мире": бойцы ВСУ поздравили всех украинцев с Рождественскими праздниками. ВИДЕО

Очень много украинских воинов, которые воюют против российских оккупантов в восточных регионах нашей страны, привыкли в Святвечер быть рядом со своими родными. Однако кремлевская агрессия, внесла резкие коррективы в их планы.

Уже стало хорошей традицией, что бойцы на фронте, через наш сайт - Цензор.НЕТ, передают привет своим близким, волонтерам, всей украинской нации. Не стали исключением и эти праздники.

Некоторые из них уже пятое Рождество отмечают на Донбассе, в такие сроки выпадает ротация. Однако ничего с этим поделать нельзя. Поэтому наши защитники: бойцы ВСУ, Национальной гвардии Украины, добровольцы просто передают свои поздравления тем, кто их ждет дома. И тем, кому они обязаны борьбой - всему народу Украины.

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Сергей, боец ​​Вооруженных сил Украины, ушел на фронт добровольцем. Впоследствии подписал контракт. На фронте уже шесть лет.

- Первое мое Рождество было на Майдане, второе в поселке Пески. Впоследствии я пошел в ВСУ и так до сих пор. Летом бываю дома рядом с семьей, а зимой всегда на фронте. Поэтому поздравляю своих родных, особенно двух дочерей с Рождеством Христовым. Дети, папа обязательно вернется с Победой.





Аркадий, боец ​​Национальной гвардии Украины. Воюет уже три года.

- Я сам из Донетчины, Рождество почти никогда не праздновал, преимущественно Новый год. В 2014 году, перевез мать во Львовскую область, там мне открылись глаза, начал жить по новому, понял, что наша страна огромная и красивая. Особенно наши обычаи, особенно Рождество. А еще у меня есть девушка, она ждет меня. Поэтому я передаю маме и любимой девушке поздравления. Донецк - это Украина, Севастополь - тоже. Христос Рождается! Слава Украине!

Друзья, поздравляем вас с этим огромным праздником. Читайте Цензор.НЕТ, смотрите рубрику "Окопная война" и узнавайте правду первыми. Христос Рождается!

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