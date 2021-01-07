"Христос Родился! Верьте в нас - мы обязательно победим. И еще знайте: "Защищать Украину - это лучшая работа в мире": бойцы ВСУ поздравили всех украинцев с Рождественскими праздниками. ВИДЕО
Очень много украинских воинов, которые воюют против российских оккупантов в восточных регионах нашей страны, привыкли в Святвечер быть рядом со своими родными. Однако кремлевская агрессия, внесла резкие коррективы в их планы.
Уже стало хорошей традицией, что бойцы на фронте, через наш сайт - Цензор.НЕТ, передают привет своим близким, волонтерам, всей украинской нации. Не стали исключением и эти праздники.
Некоторые из них уже пятое Рождество отмечают на Донбассе, в такие сроки выпадает ротация. Однако ничего с этим поделать нельзя. Поэтому наши защитники: бойцы ВСУ, Национальной гвардии Украины, добровольцы просто передают свои поздравления тем, кто их ждет дома. И тем, кому они обязаны борьбой - всему народу Украины.
Сергей, боец Вооруженных сил Украины, ушел на фронт добровольцем. Впоследствии подписал контракт. На фронте уже шесть лет.
- Первое мое Рождество было на Майдане, второе в поселке Пески. Впоследствии я пошел в ВСУ и так до сих пор. Летом бываю дома рядом с семьей, а зимой всегда на фронте. Поэтому поздравляю своих родных, особенно двух дочерей с Рождеством Христовым. Дети, папа обязательно вернется с Победой.
Аркадий, боец Национальной гвардии Украины. Воюет уже три года.
- Я сам из Донетчины, Рождество почти никогда не праздновал, преимущественно Новый год. В 2014 году, перевез мать во Львовскую область, там мне открылись глаза, начал жить по новому, понял, что наша страна огромная и красивая. Особенно наши обычаи, особенно Рождество. А еще у меня есть девушка, она ждет меня. Поэтому я передаю маме и любимой девушке поздравления. Донецк - это Украина, Севастополь - тоже. Христос Рождается! Слава Украине!
Друзья, поздравляем вас с этим огромным праздником. Читайте Цензор.НЕТ, смотрите рубрику "Окопная война" и узнавайте правду первыми. Христос Рождается!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://mobile.twitter.com/SantaNikol
https://mobile.twitter.com/SantaNikol Микола Бульба https://mobile.twitter.com/SantaNikol @SantaNikol https://mobile.twitter.com/SantaNikol/status/1347090759250554880 29 мин
Минобороны Рф выражает сожаление, что не удалось завершить операцию спецназа ГРУ в Вашингтoне высадкoй десанта мирoтвoрцев.
А "мирoтвoрцы" уже были в пoлнoй бoевoй гoтовнoсти...
Христос народився! Славімо його!
...
Слава Україні
Це з минулого року. Збережено у мене.
Чудово.
Такі обличчя.
Дякую.