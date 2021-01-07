"Смелее, смелее!": В сети заметили выкрики на русском языке во время штурма здания Конгресса США. ВИДЕО

В сети опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия вероятно участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих.

Как передает Цензор.НЕТ, на это в Twitter обратили внимание пользователи.

Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, четко слышны выкрики на русском языке: "Смелее, смелее…!"

0:04 Russian "Смелее, смелее!" literally "Braver, braver" in context "Go harder!" pic.twitter.com/FKFV2ktqY9 — JK #wearyourfuckingmask (@jolja_jolja) January 6, 2021

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