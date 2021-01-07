"Смелее, смелее!": В сети заметили выкрики на русском языке во время штурма здания Конгресса США. ВИДЕО
В сети опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия вероятно участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих.
Как передает Цензор.НЕТ, на это в Twitter обратили внимание пользователи.
Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, четко слышны выкрики на русском языке: "Смелее, смелее…!"
0:04 Russian "Смелее, смелее!" literally "Braver, braver" in context "Go harder!" pic.twitter.com/FKFV2ktqY9— JK #wearyourfuckingmask (@jolja_jolja) January 6, 2021
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Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА , - 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..
-поставьте пожалуста песню===
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0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . . . . .. . ..........
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! ............, а не РЖУБЛЕЙ !!!,.....
Простіше буде поясняти американцям нашу дійсність а ті будуть більш поблажливими до нас
Аби було кому поясняти
русские не разведчики - они тридварасы