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"Смелее, смелее!": В сети заметили выкрики на русском языке во время штурма здания Конгресса США. ВИДЕО

В сети опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия вероятно участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих.

Как передает Цензор.НЕТ, на это в Twitter обратили внимание пользователи.

Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, четко слышны выкрики на русском языке: "Смелее, смелее…!"

0:04 Russian "Смелее, смелее!" literally "Braver, braver" in context "Go harder!" pic.twitter.com/FKFV2ktqY9

— JK #wearyourfuckingmask (@jolja_jolja) January 6, 2021

Также читайте: Несмотря на штурм Капитолия, Конгресс возобновит утверждение результатов президентских выборов в США, - Пелоси

Автор: 

протест (5862) россия (96139) США (27106)


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Топ комментарии
+93
Я вже писав що там повно лаптєй з Брайтон Біч і не тільки.
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07.01.2021 08:48 Ответить
+92
И здесь насрали,мразь казлсмордая. Чувствую, Байдену будет чем заняться
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07.01.2021 08:48 Ответить
+83
Отличный материал для вербовки... там ещё разные организации есть, которые объединяются на почве русского языка а потом 9 мая бродят по США с флагами ссср, портретами сталина и в пилотках. Про какую то трезвость рассудка можно не говорить, если люди уехав в Штаты исполняют такую дичь.
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07.01.2021 08:55 Ответить
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"Сміливіше, сміливіше!": У мережі помітили вигуки російською мовою під час штурму будівлі Конгресу США - Цензор.НЕТ 3034
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08.01.2021 08:39 Ответить
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА , - 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . . . . .. . ..........
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! ............, а не РЖУБЛЕЙ !!!,.....
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08.01.2021 08:24 Ответить
"Сміливіше, сміливіше!": У мережі помітили вигуки російською мовою під час штурму будівлі Конгресу США - Цензор.НЕТ 393
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08.01.2021 08:25 Ответить
"Сміливіше, сміливіше!": У мережі помітили вигуки російською мовою під час штурму будівлі Конгресу США - Цензор.НЕТ 743
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08.01.2021 15:48 Ответить
В Украине все это уже было в начале 2014 года, штурмы админзданий под видом евромайдана и автомайдана во время захвата Крыма.
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08.01.2021 16:19 Ответить
Це нам на руку

Простіше буде поясняти американцям нашу дійсність а ті будуть більш поблажливими до нас
Аби було кому поясняти
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08.01.2021 17:37 Ответить
Так путин всюду протянул свои щупальца, какой страны не коснись - везде руссиш швайне...
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08.01.2021 18:14 Ответить
так, русиш швайне везде насрут
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09.01.2021 08:50 Ответить
За Штурмом Капитолия стоит секта QAnon с сайта 4chan. Эта секта объединяет сектантов-сторонников Трампа. В секте много российской (кацапской) агентуры, которые "косят" под рядовых американцев и которые через левые акки "подстегивали" американцев к активным действиям.
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08.01.2021 21:12 Ответить
а сколько этого дерьма у нас - миллионы
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09.01.2021 09:26 Ответить
Хватит дурачить народные массы (с)
русские не разведчики - они тридварасы
"Сміливіше, сміливіше!": У мережі помітили вигуки російською мовою під час штурму будівлі Конгресу США - Цензор.НЕТ 1293
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08.01.2021 22:34 Ответить
ШВАЛИ КГБЭШНЫЕ !!! КОГДА ЖЕ ИХ КАК ФАШИСТОВ ДОБЬЮТ ПОЛНОСТЬЮ !!!
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08.01.2021 23:41 Ответить
Тепер сміливці просять перекладачів. Цікаво, чи путін дасть бабки на адвокатів?
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09.01.2021 00:08 Ответить
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