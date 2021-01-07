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22-летний житель села на Николаевщине осквернил больше 100 могил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Парень около двух часов крушил на кладбище кресты и надгробия. Чтобы отвести от себя подозрения, повалил памятники даже на могилах своих родственников. Теперь он говорит, что был пьяным.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Дебош на кладбище произошел в конце декабря. К полицейским обратился староста села Прибугское Витовского района. Он рассказал, что вандалы осквернили на местном кладбище более 100 могил.

Когда следователи нашли того, кто учинил разгром, он объяснил, что "совершил преступление из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя и из хулиганских побуждений".

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"Кресты ломал, а памятники толкал, а которые не получалось ломать, те ногами бил ... Если не получалось сломать, то руками толкал во так так. Или если тоже нет, то ногами", - описал подозреваемый свои действия.

Теперь молодому человеку грозит до 7 лет за решеткой. Раньше его уже привлекали к ответственности за проникновение в чужое жилище и кражу продуктов, но тогда он отделался условным сроком.

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По версии следствия, на кладбище парень был вместе с односельчанином. Сейчас полицейские собирают доказательства его причастности к надругательству.

22-летний житель села на Николаевщине осквернил больше 100 могил 01
22-летний житель села на Николаевщине осквернил больше 100 могил 02
22-летний житель села на Николаевщине осквернил больше 100 могил 03

Автор: 

кладбище (286) Николаевская область (2143) осквернение (53) Нацполиция (16557) вандализм (606)


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Топ комментарии
+17
22-летний житель села на Николаевщине осквернил больше 100 могил - Цензор.НЕТ 4397
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07.01.2021 12:19 Ответить
+11
Вот дебил,негде было злость согнать? Так надо было прийти в участок к ментам, и там показать свое геройство.
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07.01.2021 12:31 Ответить
+9
"Теперь он говорит, что был пьяным."
За что по идее ему должен быть довесок, т.к. это отягчающее... нашёл чем оправдываться, идиот...
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07.01.2021 12:28 Ответить
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22-летний житель села на Николаевщине осквернил больше 100 могил - Цензор.НЕТ 4397
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07.01.2021 12:19 Ответить
Ихтамнет ботоксный
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07.01.2021 12:40 Ответить
"Кресты ломал, а памятники толкал, а которые не получалось ломать, те ногами бил ... Если не получалось сломать, то руками толкал во так так. Или если тоже нет, то ногами", - описал подозреваемый свои действия.

т.е. он четко помнит свои действия и не только помнит, но и осознает..
Да и 2 часа крушить памятники - это задолбаться можно..
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07.01.2021 12:43 Ответить
ВАШИНГТОНСКИЙ ВАНДАЛ
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07.01.2021 12:52 Ответить
А чуть раніше була новина про матір з її 18 дітьми . . . . це якось пов'язано?
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07.01.2021 12:21 Ответить
Скорее всего нет.
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07.01.2021 12:27 Ответить
Абортная жертва сруського мира, и небо ему в клетку
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07.01.2021 12:23 Ответить
Те село знаходиться ХЗ де. Утирок вирішив, що він самий могутній після 150 грамів шмурдяка пішов трощити там, звідки відповідь не прилетить. Тепер років 5 буде терпілою.
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07.01.2021 12:25 Ответить
Если в этом селе живут нормальные люди, то они вандала закопают.....Живым....Я бы его закопал....
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07.01.2021 13:54 Ответить
Вистачило сил визвати в поліцію, що б ті гукали. Бо там самі очі позаливали вкрай. До речі, село знаходиться в 5 км від Глиноземного заводу, рашицького вже *****.
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07.01.2021 15:52 Ответить
"Теперь он говорит, что был пьяным."
За что по идее ему должен быть довесок, т.к. это отягчающее... нашёл чем оправдываться, идиот...
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07.01.2021 12:28 Ответить
А на росєє судью гвалтівника так виправдали- мов був дуже п'яний і не розумів що гвалтує)))
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07.01.2021 12:31 Ответить
"Что дозволено Юпитеру - не дозволено быку" (С)

Он же не судья в рашке, чтоб таким оправдываться
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07.01.2021 12:33 Ответить
Згадав просто, така новина багато років тому була))
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07.01.2021 13:01 Ответить
В колишньому срср до якогось там 5х чи 6х року стан сп'яніння був пом'якшувальною обставиною. Так що не дивно.
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07.01.2021 13:06 Ответить
Ха, дурачком прикинулся, и всё сошло с рук.
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21.05.2021 22:16 Ответить
тепер зберуться 50 (п"яних) односельчан...
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07.01.2021 12:40 Ответить
А раньше была новость об уклонисте-***********. Это как-то связано?
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07.01.2021 12:30 Ответить
Вот дебил,негде было злость согнать? Так надо было прийти в участок к ментам, и там показать свое геройство.
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07.01.2021 12:31 Ответить
...понять..и простить..
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07.01.2021 12:32 Ответить
на зону этого *****, гранит колоть за баланду....
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07.01.2021 12:42 Ответить
перед смертю не сховаєшся.
Дехто з молодих про це навіть і не думають

На території Дніпропетровської області, загинув син Геннадія Корбана.
16 річний Лев Корбан, на баггі поїхав кататися з подругою.
На містку, баггі перекинувся, упав в воду. Глибина була невелика, підлітки були пристебнуті, ймовірно через це і не зуміли покинути баггі.
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07.01.2021 12:45 Ответить
Алло. Вы же христиане... простить.. Бог потом накажет...
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07.01.2021 12:59 Ответить
Как говорил Альфонсо Капоне: пусть Бог прощает наших врагов, а наша задача, организовать их встречу с Богом!
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07.01.2021 14:01 Ответить
Оскорбившие покойных обычно до следующего поминального дня не доживают или живут но не долго и хреново.
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07.01.2021 13:42 Ответить
Воно ще украиньскою розмовляе !??? Ну и шо с таким идиотом делать? Такого же не вылечишь ,только хирургия.
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07.01.2021 13:43 Ответить
7 лет мало. На кастрацию.
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07.01.2021 14:03 Ответить
*****, ну з якої дурної сраки ці дебіли вилазять?? Прости, Господи, що лаюсь в Різдво, але ну немає ж інших слів.. Чистий, калірований ПРИДУРОК ! Краще б пішов головою в стіну лупився всю ніч, позбавив би суспільство від своєї присутності в цьому світі..
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07.01.2021 14:15 Ответить
Видно їз зе-команди
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07.01.2021 15:46 Ответить
Наверняка это у...ще из когорты 73 процентных -типичный представитель жидозеленого лохтората.
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07.01.2021 18:01 Ответить
Зарыть эту сволоту живьём там же на кладбище и дело с концом.
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21.05.2021 22:24 Ответить
 
 