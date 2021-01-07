22-летний житель села на Николаевщине осквернил больше 100 могил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Парень около двух часов крушил на кладбище кресты и надгробия. Чтобы отвести от себя подозрения, повалил памятники даже на могилах своих родственников. Теперь он говорит, что был пьяным.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Дебош на кладбище произошел в конце декабря. К полицейским обратился староста села Прибугское Витовского района. Он рассказал, что вандалы осквернили на местном кладбище более 100 могил.

Когда следователи нашли того, кто учинил разгром, он объяснил, что "совершил преступление из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя и из хулиганских побуждений".

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"Кресты ломал, а памятники толкал, а которые не получалось ломать, те ногами бил ... Если не получалось сломать, то руками толкал во так так. Или если тоже нет, то ногами", - описал подозреваемый свои действия.

Теперь молодому человеку грозит до 7 лет за решеткой. Раньше его уже привлекали к ответственности за проникновение в чужое жилище и кражу продуктов, но тогда он отделался условным сроком.

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По версии следствия, на кладбище парень был вместе с односельчанином. Сейчас полицейские собирают доказательства его причастности к надругательству.





