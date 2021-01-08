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Пьяный мужчина на Киевщине издевался над животным и сломал нос полицейскому. ВИДЕО

В городе Василькове Киевской области для составления административного протокола за правонарушение полицейские доставили мужчину в отдел полиции, где тот набросился на одного из правоохранителей.

Об этом сообщает полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Так, на спецлинию полиции "102" жительница города Васильков сообщила, что неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии издевается над ее домашним любимцем. Прибыв на место наряд реагирования патрульной полиции оперативно установил личность мужчины, который нарушал общественный порядок. Им оказался 27-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Молодой человек вел себя вызывающе, нецензурно выражался и кидался в драку, а на замечания полицейских прекратить противоправные действия не реагировал.

Правоохранители доставили мужчину в местный отдел полиции для составления административного протокола. Там молодой человек внезапно ударил головой в лицо работника полиции. Медики диагностировали у него перелом костей носа.

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Нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Киевская область (4197) нападение (2229) Нацполиция (16562) хулиганство (355)


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Топ комментарии
+18
Ото, як Закон каже: Пять років! Якщо в 27 років не навчився себе вести, то 5 років допоможуть! Взагалі то героїзм показувати єсть де, - Донбасс чекає... А обіжать жінку, її собаку, бить поліцію, - це хмирь - дебіл ... Працювати треба!
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08.01.2021 13:46 Ответить
+14
Взагалі то його "трогалі" поліцейські за неадекватну поведінку, що входить до їх обов'язків.
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08.01.2021 13:37 Ответить
+11
Вы правы - если бы этот бухой зоновский петух изнасиловал Вашу барышню и наСрал Вам в рот,его не стоило бы беспокоить.... Пусть развлекается.....А за издевательство над животным я бы ему печень отбил , не раздумывая....
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08.01.2021 13:48 Ответить
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Ну и нафига трогать неадекватов?
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08.01.2021 13:31 Ответить
Взагалі то його "трогалі" поліцейські за неадекватну поведінку, що входить до їх обов'язків.
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08.01.2021 13:37 Ответить
Жаль, что до правого государства и уважения законов его гражданами "дистанция огромного размера". Как и требования подчиняться представителям закона в форме и при исполнении.
Впрочем, у нас только полиция еще как-то напоминает полицию. Судов, судей, прокуроров,, помнящих и выполняющих свой долг уже нет и не предвидится.
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08.01.2021 14:06 Ответить
Конечно, зачем? Не трогать, не вмешиваться,пройти мимо. Не тебя же. Вот, думаю, если завтра такого как ты начнут мордовать, порекомендую пройти мимо. Оно мне нужно?
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08.01.2021 13:43 Ответить
Я стебаться над народцем люблю.
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08.01.2021 13:48 Ответить
Вы правы - если бы этот бухой зоновский петух изнасиловал Вашу барышню и наСрал Вам в рот,его не стоило бы беспокоить.... Пусть развлекается.....А за издевательство над животным я бы ему печень отбил , не раздумывая....
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08.01.2021 13:48 Ответить
Понять и простить. Раньше б ему все кости переломали в участке.
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08.01.2021 13:59 Ответить
типичний избиратель зеленского
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09.01.2021 17:37 Ответить
Мог нос разбить. Удар не очень сильный был.
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08.01.2021 13:32 Ответить
Тю, "умер от сердечной недостаточности" уже нет? Всего-то полиэтиленовый пакет нужен.
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08.01.2021 13:33 Ответить
Результат взаимного скотского отношения. Не в данном случае, а вообще...
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08.01.2021 13:36 Ответить
Обязательно посадить на много лет....Ах какое преступление нос сломали...Нос заживет за пару недель - будет как новый...а 27 лет человеку судьбу сломают...Пьяный -оденьте сразу наручники...пусть проспитса в обезьяннике...Полиция работать не умеет и подставляет свой нос что б его сломали....Провести расследование и наказать полицейских за профнепригодность....
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08.01.2021 13:40 Ответить
Ото, як Закон каже: Пять років! Якщо в 27 років не навчився себе вести, то 5 років допоможуть! Взагалі то героїзм показувати єсть де, - Донбасс чекає... А обіжать жінку, її собаку, бить поліцію, - це хмирь - дебіл ... Працювати треба!
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08.01.2021 13:46 Ответить
Для таких придурков,как ролор,предоставили видео,но он же писатель,а не читатель.Ты что слепой,не видишь,что он в наручниках?
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08.01.2021 19:43 Ответить
Да я видел что в наручниках.....Ему еще ноги заковать в кандалы и голову во что-то....Понабирали в полицию ДЕТЕЙ им носы ломают закованные в наручники...А потом ОНИ ПЛАЧЬ пускают на всю страну нас обидели....Они себя защитить не в состоянии не то что Народ Украины....
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09.01.2021 08:28 Ответить
"...издевался над животным и сломал нос полицейскому" - мало того, що познущалися фізично, так додали ще й морально-психологічних страждань!...
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08.01.2021 13:42 Ответить
Заголовок трохи по дебільному написаний.
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08.01.2021 14:07 Ответить
для цензора как раз.
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09.01.2021 15:58 Ответить
Правильный заголовок звучит таким образом:
Пьяный мужчина на Киевщине издевался над животным и сломал нос одному из них.
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08.01.2021 13:45 Ответить
Как твой нос Юрий? Не сильно болит?
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08.01.2021 13:57 Ответить
я тебе так скажу после того как эти животные в форме сломали дубиной челюсть женщине на митинге предпринимателей веры им нет -1, 2ое пока я не увижу доказательств издевательства над животным - то виноваты 2 животных в форме.
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08.01.2021 15:34 Ответить
тебе никто ничего доказывать не будет.
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09.01.2021 15:59 Ответить
обычный мусорской ответ
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09.01.2021 16:14 Ответить
то не ответ тебе, а констатация факта!
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09.01.2021 20:06 Ответить
то нахрен тогда єта вся мусорня?
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09.01.2021 20:16 Ответить
Пьер Безухов поцеловал Наташу Ростову в губы. От удовольствия у неё сжались коленки и...
она сломала ему очки.
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08.01.2021 13:46 Ответить
что то этот мужчина не аккуратно как то....
так издеваться над животными, что аж нос сломал....
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08.01.2021 13:46 Ответить
да хтож так бьет?!..Головой внос и сразам сносака по яйцам
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08.01.2021 13:48 Ответить
ну почему сразу сломал ??? поправил ломаный...
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08.01.2021 13:50 Ответить
мужчина в нетрезвом состоянии издевается над ее домашним любимцем

А "домашній любімєц" хоч не постраждав? Чи то, може, побилися два домашні любімца? )))

Источник: https://censor.net/ru/v3240733

П'яний чоловік на Київщині знущався з тварини і зламав ніс поліцейському - Цензор.НЕТ 9878
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08.01.2021 13:50 Ответить
норм ты гонишь
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08.01.2021 15:36 Ответить
Что - то ватных, кацапских ботов набежало - праздники закончились.... Пора им уже свою тарелку жирной гороховой похлёбки со свиными гениталиями отрабатывать....Трудитесь, опарыши...
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08.01.2021 13:52 Ответить
Заголовок шедевральний🤣.
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08.01.2021 13:54 Ответить
Такие непрофессиональные действия только позорят нашу полицию. Понабирают мальчишек и девченок по объявлению. Они по элементарным внешним признакам не могут понять - адекватный чел перед ними или нет и в каком состоянии он находится.
И еще если в ближайшее время не будет внесено кардинальных изменений в Закон про полицию - оттуда сбегут оставшиеся 20% вменяемых они окончательно деградируют.

Им нужно расширить полномочия и убрать конченные многчисленные проверки в случае использования табельного оружия и применения силы. Они все забитые и обоссаные от страха перед ВБ и это блокирует эффективное выполнение ими своих обязанностей. Отсюда и видео где им дают посрачники, толкают, бьют, плюют, обзывают и тому подобная дичь.
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08.01.2021 14:07 Ответить
Ты как-то внятней формулируй свои фантазии.
С одной стороны - они не в состоянии отличить адекватного человека от психа, с другой - дать им возможность без разбору применять табельное оружие.
И в кого они при этом стрелять будут?
В прохожих из окон райотделов?
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08.01.2021 14:41 Ответить
Фантазии - это у тебя черт диванный обосанный. Ты ******** если не знаешь какая ситуация на местах - сиди тихонько не ***** и всасывай, шо люди говорят.
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08.01.2021 17:22 Ответить
Сломай ему член, чтобы подобная мразь больше не плодилась
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08.01.2021 14:14 Ответить
Приходит мужик в полицию:
- Хочу написать заявление на жену: я - жертва домашнего насилия.
- Мужик, радоваться надо: бьет - значит любит.
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08.01.2021 14:16 Ответить
за тварину покарати,за мусора нагородити
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08.01.2021 14:57 Ответить
Конкретно пацика вштырило. Теперь "на яму". Идиоту- идиотово.
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08.01.2021 15:15 Ответить
жалко только собачку
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08.01.2021 15:45 Ответить
эти забавные животные в форме
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08.01.2021 16:47 Ответить
Поліція безправна і зашугана!!!
Тому воно і стрибало і до відділку, і у відділку!
А такі герої вихованню не підлягають, такі герої повинні бути із відбитими печінками!
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08.01.2021 17:00 Ответить
Такой нечисти у меня полный район, сидят синячат на лавочках, в любое время суток и никто им не указ. Копы к нам в район даже не приезжают за этими додиками и собсно все делают шо хотят.
Животных оно обижает, копу нос сломало животное, одни твари.
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08.01.2021 17:15 Ответить
Позитив: в Украине полиция начала реагировать на издевательство над животными. Негатив: преступники не боятся полицию от слова "совсем".
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08.01.2021 17:27 Ответить
так он над полицейским издевался или как?
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08.01.2021 21:39 Ответить
зачем копам пестик выдают...
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09.01.2021 10:00 Ответить
Як патріота Сашка Білого, то пристрилили на раз два, а як бухе чмо заспокоїти - то совість не дозволяє?
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09.01.2021 17:34 Ответить
 
 