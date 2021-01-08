Пьяный мужчина на Киевщине издевался над животным и сломал нос полицейскому. ВИДЕО
В городе Василькове Киевской области для составления административного протокола за правонарушение полицейские доставили мужчину в отдел полиции, где тот набросился на одного из правоохранителей.
Об этом сообщает полиция области, передает Цензор.НЕТ.
Так, на спецлинию полиции "102" жительница города Васильков сообщила, что неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии издевается над ее домашним любимцем. Прибыв на место наряд реагирования патрульной полиции оперативно установил личность мужчины, который нарушал общественный порядок. Им оказался 27-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Молодой человек вел себя вызывающе, нецензурно выражался и кидался в драку, а на замечания полицейских прекратить противоправные действия не реагировал.
Правоохранители доставили мужчину в местный отдел полиции для составления административного протокола. Там молодой человек внезапно ударил головой в лицо работника полиции. Медики диагностировали у него перелом костей носа.
Нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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Впрочем, у нас только полиция еще как-то напоминает полицию. Судов, судей, прокуроров,, помнящих и выполняющих свой долг уже нет и не предвидится.
Пьяный мужчина на Киевщине издевался над животным и сломал нос одному из них.
она сломала ему очки.
так издеваться над животными, что аж нос сломал....
А "домашній любімєц" хоч не постраждав? Чи то, може, побилися два домашні любімца? )))
Источник: https://censor.net/ru/v3240733
И еще если в ближайшее время не будет внесено кардинальных изменений в Закон про полицию - оттуда сбегут оставшиеся 20% вменяемых они окончательно деградируют.
Им нужно расширить полномочия и убрать конченные многчисленные проверки в случае использования табельного оружия и применения силы. Они все забитые и обоссаные от страха перед ВБ и это блокирует эффективное выполнение ими своих обязанностей. Отсюда и видео где им дают посрачники, толкают, бьют, плюют, обзывают и тому подобная дичь.
С одной стороны - они не в состоянии отличить адекватного человека от психа, с другой - дать им возможность без разбору применять табельное оружие.
И в кого они при этом стрелять будут?
В прохожих из окон райотделов?
- Хочу написать заявление на жену: я - жертва домашнего насилия.
- Мужик, радоваться надо: бьет - значит любит.
Тому воно і стрибало і до відділку, і у відділку!
А такі герої вихованню не підлягають, такі герої повинні бути із відбитими печінками!
Животных оно обижает, копу нос сломало животное, одни твари.