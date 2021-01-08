Пьяный мужчина на Киевщине издевался над животным и сломал нос полицейскому. ВИДЕО

В городе Василькове Киевской области для составления административного протокола за правонарушение полицейские доставили мужчину в отдел полиции, где тот набросился на одного из правоохранителей.

Об этом сообщает полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Так, на спецлинию полиции "102" жительница города Васильков сообщила, что неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии издевается над ее домашним любимцем. Прибыв на место наряд реагирования патрульной полиции оперативно установил личность мужчины, который нарушал общественный порядок. Им оказался 27-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Молодой человек вел себя вызывающе, нецензурно выражался и кидался в драку, а на замечания полицейских прекратить противоправные действия не реагировал.

Правоохранители доставили мужчину в местный отдел полиции для составления административного протокола. Там молодой человек внезапно ударил головой в лицо работника полиции. Медики диагностировали у него перелом костей носа.

Смотрите также: 22-летний житель села на Николаевщине осквернил больше 100 могил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.