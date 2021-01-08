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Проект "Без цензуры": Как кремлядь пугает Америкой. Свежий обзор лютого ватного трэша. ВИДЕО

Фейерверков и напалма вам в ленту! Богдан Буткевич снова прогуливается ватными помойками и делает для вас вкусную и ироническую подборку трэша с портала медведчуковско-мураевского телевизионного ада.

Вещь, на которую можно (но не нужно) смотреть вечно - как ватная пропаганда смаковала захват Капитолия фанатами Дональда Трампа. Теперь всякие путины, орбаны и лукашенко рассказывают о двойных стандартах, смерти либеральной демократии и дальше по тексту.

Как филиалы росСМИ в Украине бесились на Рождество? Что рассказывали "слуги народа" и слуги Кремля в эфирах медведчуковской пропаганды?

Что бы ни случилось в мире, можно не сомневаться, что российская пропаганда и ее представители это используют, чтобы снова бросить грязью в Революции Достоинства. И это еще раз доказывает, насколько правильным и необратимым был наш Майдан, который спустя годы продолжает доводить нечисть до исступления.

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Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты. И еще мы здесь вместе с вами отвоевываем украинский YouTube!

Трамп Дональд (5672) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+61
Русский мор - это чума 20-21 века. Ее надо выжигать напалмом по всему миру.
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08.01.2021 16:37 Ответить
+53
https://twitter.com/Krychek5 Krychek
Как быстро изменилась Россия после штурма Капитолия.
Вверху - до штурма. Снизу - после него.
Разница просто поражает

Проєкт "Без цензури": Як кремлядь лякає Америкою. Свіжий огляд лютого ватного трешу - Цензор.НЕТ 9271 Проєкт "Без цензури": Як кремлядь лякає Америкою. Свіжий огляд лютого ватного трешу - Цензор.НЕТ 9271
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08.01.2021 16:39 Ответить
+37
Проєкт "Без цензури": Як кремлядь лякає Америкою. Свіжий огляд лютого ватного трешу - Цензор.НЕТ 9719
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08.01.2021 16:32 Ответить
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Проєкт "Без цензури": Як кремлядь лякає Америкою. Свіжий огляд лютого ватного трешу - Цензор.НЕТ 9719
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08.01.2021 16:32 Ответить
Москвою і її сателітами в Україні нав'язується ідея, що мов захоплення Капітолію трампістами і майдани в Україні - ланки одного ланцюга і мають однакову природу, тому і мають бути засудженими однаково...

-Моя їм відповідь:

-Майдани в Україні викликані антиукраїнською політикою тодішніх очільників України і організовувалися та проводилися людьми - задля припинення порушень владою Конституції України, її законів та фальсифікації результатів виборів. І проводилися майдани опозицією до влади - проти самої влади.

-Захоплення Капітолію носить АБСОЛЮТНО протилежну природу:

-По перше - бунтівники не опозиція до влади, а прихильники влади та "тітушки" Трампа. За нашою термінологією - не майданівці, а АНТИмайданівці! Саме Трамп, маючи повну повноту влади, їх збирав, організовував і націлював на протиправну діяльність.

-По друге і саме головне -захват Капітолію мав на меті, не захист Конституції США, а змусити конгресменів до її нехтування та порушення - задля незаконного захвату та узурпації влади Трампом на наступні 4 роки , який на момент виборів втратив підтримку громадян США!

-Третє - перемога опозиціонера Байдена забезпечена перевагою в 6 млн. голосів виборців, 306 голосами Колегії вибірників (проти 232 голосів за Трампа). Відхиленням всіх претензій команди Трампа судами, ( в т.ч. Верховним) які в більшості "запаковані" республіканцями.

Повторні перерахунки голосів в "спірних" штатах, проведені під прискіпливим наглядом спостерігачів Трампа - не виявили фальсифікацій. Суди штатів - не виявили. Губернатори штатів США, які очолюються республіканцями - фальсифікацій результатів виборів теж не виявили! У Байдена "адмінресурсу" не було і бути не могло.

Четверте- Нацгвардію для розгону бунтівників Трампа в Капітолії, викликав його ж віце-президент, республіканець Майкл Пенс. Хоча поведінка керівників Пентагону і Нац.Гвардії була неоднозначною! (не відгукнулися і не діяли спочатку на дзвінки мерії Вашінгтону)

П'яте - більшість членів Республіканської партії Трампа - в Конгресі США підтвердили сертифікацію голосів Колегії вибірників і визнали переможцем свого ж супротивника -Байдена.

Тобто, не міг весь державний апарат і призначені Трампом міністри, судді - фальсифікувати вибори проти свого ж лідера!

Майдани в Україні були ПРОТИ фальсифікацій виборів, проти відміни курсу в Європу, а захват Капітолію - ЗА фальсифікації!

Майдани були за законне відсторонення від влади фальсифікаторів та диктаторів, А захват Капітолію - за незаконне збереження влади диктатора ще на один термін - всупереч волі виборців! Це- спроба державного перевороту, не інакше!

А якщо визначити стисло, концептуально, то:

-Майдани були проти зловживання владою
-а захват Капітолію з метою - заставити владу зловживати нею !
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10.01.2021 02:36 Ответить
Права американців на повстання проти влади є в канонічному тексті "Декларації незалежності США" : «...весь досвід минулого підтверджує, що люди схильні скоріше зносити вади до тих пір, поки їх можна терпіти, ніж використовувати своє право скасовувати урядові форми, що стали для них звичними. Але коли довгий ряд зловживань і насильств, незмінно підпорядкованих одній і тій же меті, свідчить про підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом, повалення такого уряду і створення нових гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов'язком народу ».

Тобто, - право задекларовано право американців на звільнення від штучно створених рабських умов життя!

Поясню різницю між Декларацією та Конституцією:

1. Один раз прийнята Декларація НІКОЛИ не може змінюватися. В неї не можна вносити зміни, правки, доповнення. А от Конституція - може!
2. Дотримуватися положень, прав, вимог Декларації можна не завжди ( в зв'язку зі змінами обставин). А от дотримуватися Конституції і прийнятих на її основі законів і доки вони чинні - слід ЗАВЖДИ!

-Як не дивно, але ....Таке право є і у українців і сформульоване воно в чинній ст. 39 Кримінального Кодексу України - крайня необхідність - це правомірне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам з метою усунення небезпеки, що загрожує, якщо вона в даній обстановці не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена.

А дослівно ст. 39 Кримінального Кодексу України викладена в наступній редакції:

"Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності."

Прошу - РЕПОСТ!
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11.01.2021 22:30 Ответить
Так и фрики подобные, что дебил в Америке, что дебил у нас.
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08.01.2021 16:36 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як кремлядь лякає Америкою. Свіжий огляд лютого ватного трешу - Цензор.НЕТ 895
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08.01.2021 16:36 Ответить
Русский мор - это чума 20-21 века. Ее надо выжигать напалмом по всему миру.
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08.01.2021 16:37 Ответить
Одно слово- кремляди.
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08.01.2021 16:38 Ответить
https://twitter.com/Krychek5 Krychek
Как быстро изменилась Россия после штурма Капитолия.
Вверху - до штурма. Снизу - после него.
Разница просто поражает

Проєкт "Без цензури": Як кремлядь лякає Америкою. Свіжий огляд лютого ватного трешу - Цензор.НЕТ 9271 Проєкт "Без цензури": Як кремлядь лякає Америкою. Свіжий огляд лютого ватного трешу - Цензор.НЕТ 9271
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08.01.2021 16:39 Ответить
У кацапів бажання не змінити РФ- а змінити США.
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08.01.2021 18:32 Ответить
Кацап - это не национальность, кацап - это диагноз.
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08.01.2021 19:44 Ответить
https://edition.cnn.com/2021/01/07/politics/house-democrats-impeachment-plans/index.html An impeachment vote could happen by next week if the 25th Amendment is not invoked, House Democrat says
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08.01.2021 16:44 Ответить
на следующей неделе Демократы устроят Трампу импичмент если Пенс не выкинет Трампа с белого дома
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08.01.2021 16:46 Ответить
Любая коррупционная тварь будет хаять и нивелировать Майдан.
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08.01.2021 16:48 Ответить
Ну якщо майдан справді незворотній то чому партія опзж має найвищий рейтинг?
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08.01.2021 16:51 Ответить
бо міряють його все ті ж конторі,що янику рейтінг міряли
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08.01.2021 17:02 Ответить
Та ну? І який же в неї зараз рейтинг?
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08.01.2021 17:16 Ответить
як і було усі роки незалежності-недостатьній.з втратою лугандонського та кримського лохорату-навіть меньший,ніж був
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08.01.2021 17:20 Ответить
Якщо недостатній то чому в партії регіонів у парламенті була найбільша фракція?
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08.01.2021 17:33 Ответить
і куди вона ділась ,коли зашкварчало?
у слуг теж найвеличніша фракція...і шо?і де?важе требі обирати подільників з опазажопи...
любов нарітна-вона скоро минає
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08.01.2021 17:38 Ответить
Це фактично доводить що на наступних виборах електорат слуг народу перейде до опзж і на наступних виборах вони переможуть.
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08.01.2021 17:51 Ответить
ні,ревнш бідвувся на минулих перегонах...тепер в іншу сторону
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08.01.2021 17:52 Ответить
..З якого дива зебіли перейдуть до ЗАЖОПа .? Що за маячня ?? Зебіли тупі , це правда , але не йо....ті на всю голову !!
Половина електорату ригів ( до того ж - ядерного , найзапеклішого ), завдяки якому риги і ставали владою , залишилась в Криму і в Луганді ,, а те що залишилось , то - фуфло ," недоїдки". Ніякої загрози українським , проєвропейським силам воно не несе , і не може нести . По тій причині що воно - слабе і не рішуче . На відміну від сил патріотичних .
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08.01.2021 20:30 Ответить
А за кого ж їм тоді голосувати?
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09.01.2021 11:04 Ответить
Так у них і питай ,, а я звідки знаю ..!? В країні що , крім ЗАЖОПа більше партій немає .?
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09.01.2021 11:35 Ответить
Знаєш чому проголосували за зе? Бо він пообіцяв закінчити війну мирним шляхом а порох цього не зміг.
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10.01.2021 01:19 Ответить
Згортання Майдану розпочався ще з залізання Порошенка на бульдозер. Якщо не можеш нічого зробити з народним протестом - треба його очолити. І завести туди, куди треба олігархам.
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08.01.2021 17:31 Ответить
Майдан стояв за рух до Європи. Ні про які розкуркулення та повернення до соціалізму мова не йшла.
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08.01.2021 18:35 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як кремлядь лякає Америкою. Свіжий огляд лютого ватного трешу - Цензор.НЕТ 7080
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08.01.2021 16:52 Ответить
Червень нервно курит в сторонке...
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08.01.2021 17:43 Ответить
А эта блеать в фиолетовом,пытающаяся сделать умное выражение лица-это вообще кто?
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08.01.2021 16:53 Ответить
Діана панченко - ведуча дного з мертвечуківських аналів. Або пані "надуті губи".
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08.01.2021 16:59 Ответить
там не только губы поддуты)) злобное создание с отбитой головой....
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08.01.2021 17:17 Ответить
чего не сделаешь ради денег - сегодня и ПИховшек подтянулся - такое нёс! проститутки...
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09.01.2021 23:18 Ответить
вона пані "розшльопані" губи.
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09.01.2021 23:42 Ответить
РАБ:
В рабовладельческом обществе: человек, лишённый всех прав и средств производства и являющийся полной собственностью владельца-господина, распоряжающегося его трудом и жизнью. Труд рабов - самая грубая форма эксплуатации человека человеком.
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08.01.2021 16:54 Ответить
НО..... ПРИ ЭТОМ РАБОВЛАДЕЛЕЦ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБА ЖИЛЬЁМ, ОДЕЖДОЙ, И ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ НЕОБХОДИМЫМ РАБУ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬЕОСТИ, РАБОТЫ, И СОБСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА.
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В УКРАИНЕ УЖЕ ДАВНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДДЕРЖАНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАБОТЫ. НО НЕОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАТРАТ НА ЖИЛЬЁ, И ВОСПРОИЗВОДСТВО.
ВЫВОД ........
😆😅🤣😂😝😛☺
УЖ ТЫ БЫ ЛУЧШЕ ПОМОЛЧАЛА БЫ ...... 😆😅🤣😂😝☺😛
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08.01.2021 17:31 Ответить
Рабам дали право голоса, а эти идиоты за кучму 2 раза голосовали. И потом за воняющих кучмой. Результат очевиден, меня только удивляет отсутствие веерных отключений электричества...
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08.01.2021 17:47 Ответить
Это левацкая логика, когда все сводиться только к материальным ресурсам. Леваки охотно меняют свободу на колбасу, а потом удивляються, что колбаса исчезла, хозяин кормит отбросами, лупит кнутом и заставляет пахать по 16 часов в сутки.
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09.01.2021 02:49 Ответить
ДУРАК ВЫ ДЯДЯ. 😆😅🤣😂😝
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09.01.2021 09:07 Ответить
Я прочитал 2 потрясающие книги про рабовладение. Обе написали кубинцы. " Я был рабом" книга написанная 90-летним негром в 60 гг под идейным руководством Фиделя Кастро. "Жило было королевство" кубинского писателя Карпентьера о конфликте психологии негра и белого, на примере восстания рабов в Гаити. Новое государство для бывших рабов оказалось в 100 раз хуже, чем жизнь в рабстве.
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08.01.2021 18:28 Ответить
Такая же фигня была в Южной Родезии. Там у черных было все, кроме избирательного права. Страна процветала, кормила пол Африки, даже автомобили стороила. Потом она отказалась от протектората Великобритании и Британия в отместку подняла "все прогрессивное человечество" и на страну наложили экономическое эмбарго. Плюс еще СССР подвязался через Мозамбик и Анголу и еще кубинцы. В итоге руководство страны согласилось на всеобщие выборы после чего получили Зимбабве с вечным президентом Мугабе.
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08.01.2021 20:08 Ответить
а я згадую----в фільмі Віднесені вітром,коли почалася війна, хозяйка маєтку каже рабині----піди подої корів.А рабиня відповідає-----я хатня рабиня,корів доїти не вмію. Хозяйка бере відро і іде доїти корову.
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08.01.2021 19:55 Ответить
На баржу и на парашу.Кому места не хватит 10 лет тюрмы.
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08.01.2021 17:08 Ответить
Зацените уровень маразма.
В совочке рассказывали как злые американские белые капиталисты угнетают несчастных черных и коммунистов.
В расейке рассказывают как злые американские коммунисты и черные угнетают несчастных белых капиталистов.
При этом расейкой рулят те же самые коммунисты и кагэбисты, которые рулили совочком.
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08.01.2021 17:08 Ответить
Блистательный по сарказму пост о циничной московской Кремляди: респект пану Ярославу.
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08.01.2021 19:31 Ответить
Наем в конце правильно сказал - то что произошло в США это были антимайдановцы - титушки
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08.01.2021 17:10 Ответить
Жахливо те,що ці мертвечуківські канали і надалі знищують державність України з середини,не зважаючи на війну проти України і багатотисячні вбивства українців..Їм глибоко наплювати на жертви,вони хочуть всю Україну перетворити в ОРДЛО.А СБУ і взагалі владі на цей жах наплювати.
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08.01.2021 17:19 Ответить
Влада Зе-ко-манди- це породження правління дон Петра і його команди, який і випустив цю прокацапську свору Медведчуків енд компані у велику політику. Зелений клоун взагалі не розуміє що діється в державі, дуже мало віриться, що він і є президентом, бо більше складається враження, що він надалі виконує покладені на нього обов"язки згідно написаного олігархами сценарію, бо в його діях немає жодного слова і жодної фрази про інтереси народу, не прийнято ВР жодного закону в інтересах того ж народу, не видано жодного рішення (постанови чи розпорядження) уряду в інтересах народу. Продажні журналісти, ведучі (бо всі на платні у медведчуківського клану) не можуть інакше себе вести, бо їм встановили певні розумові ( цензорові), антиморальні, антиукраїнські рамки. Руцький мір з путінською гебешною командою все більше захоплює інформаційно-медійний, економічний, політичний, культурний простір. Біда посиленими темпами, як та чума і ковідна пандемія розповзається Україною, а хто її зможе зупинити питання дуже не просте.
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08.01.2021 18:38 Ответить
Не мели дурниць , ніяку прокацапську свору Порох не випускав ,, при ньому все ригобидло сиділо тихо , а то і взагалі - за парєбріком . Мудачук також . . І ти це добре знаєш , але навіщось клеїш дурня ..
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08.01.2021 20:59 Ответить
То треба було обирати дона Петра,а не от-те непорозуміня!
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08.01.2021 23:11 Ответить
Ну , я б не сказав що - знищують .. Правильніше буде сказати - пробують знищити ,, або - не полишають спроб . . А от те що - СБУ на це начхати , це справді - жахливо .
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08.01.2021 20:50 Ответить
Логично ответил Найем. Логично. А еще разница в том, что там есть суды, которым можно доверять. У нас же не было и нет.
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08.01.2021 17:25 Ответить
А куди дивиться Нацрада з телебачення?!
"Ето какаой-то позор!"©
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08.01.2021 17:26 Ответить
Не правильно они меню составляют.
1. Цыпленок табака (статья такая то...занимался подрывной деятельностью в курятнике) - 500р.
2. Селезень запеченный с яблоками (статья така то...под видом государственной деятельности, занимался незаконными перелетами в империалистические страны) - 1000р.
3. Белуга в панировке по английски (статья такая то...незаконное пересечение государственной границы по морю) - 1500р.
4. Сыровяленый свиной окорок (хамон) (статья такая то...иностранный агент-террорист) - 2500р.
и так далее
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08.01.2021 17:36 Ответить
О блин..не в то окно написал!
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08.01.2021 17:38 Ответить
нечисть ликвидируют, - даже древние греки!!!
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08.01.2021 17:37 Ответить
Ворогів України в Україні просто жах!!.При Пороху вони сиділи в жопі і за кордоном, зараз повилазили і радіють.А винні в цьому самі тупі безмозглі лохли.
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08.01.2021 18:10 Ответить
Те, що відбулось у Вашингтоні - треба порівнювати не з Майданом, а з так званою "русскай весной". Методи у протестунів - одні й ті ж.
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08.01.2021 18:16 Ответить
Самое святое - это право собственности и ее защита с оружием, а так же поправка про то что народ не может, а ДОЛЖЕН снести власть нах-р, если власть нарушает ЗАКОН.

Вот фанаты леваки наплевали на ПС, трощили все, а потом совершили госпереворот - фальсифицировали выборы. Ну люди все правильно сделали - пошли к сенату, кстати Трамп не говорил его брать... Что то в этот раз вы зашкварились по полной. Учите мат часть.
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08.01.2021 18:26 Ответить
🔥 Оце сюрприз! Washington Post: одному із затриманих за безлади в Конгресі США в суді потрібен перекладач з російської мови.

❗️ У Верховному суді округу Колумбія 40 затриманим вже пред'явлено звинувачення у незаконному проникненні у державну власність.

📍 Більшість обвинувачених прибули з-за меж Вашингтону - включаючи Орегон, Флориду, Вайомінг, Коннектикут та Пенсильванію .

🗯 Російськомовний затриманий відповів судді - "Я не знаю, яке незаконне вторгнення ви маєте на увазі".
Совпадение? 😁😁😁Не...
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08.01.2021 18:39 Ответить
ТО КАРЕННОЙ ЖИТЕЛЬ АМЕРИКИ. ПАСЛЕДНИЙ С МОГИКАН. 😆😅🤣😂😝☺
ЧУВАЧУК БОЛЬШАЯ ДУПА. 😝☺😉🙃😉
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08.01.2021 23:07 Ответить
особенно отвратительная тупая наглая дура -губошлепка
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08.01.2021 20:01 Ответить
Вопрос, который рассорил многие семьи, родственников,
коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий КоленоВстан или
Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ
СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля
жили, живут, будут жить в США (Западе)…Остальное не важно….

Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству,
но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы
узнаем, что его дети (из пяти детей, Оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый вата-мозг вкушателя так же будут вещать про то
что "… а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные
ресурсы"…
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08.01.2021 20:01 Ответить
Да. вот только после майдана, особенно сейчас, у власти те же олигархи и + добавились новые что и были при яныке. И сдирают они с людей больше чем раньше.
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08.01.2021 20:06 Ответить
Может не после майдана,а после избрания зелоха зеЛОХторатом,и возвращения януковских решал?
Понравилось за расейским фюрером повторять "кто угодно,лишбы не Порошенко!".
Порох виноват в том,что управлял азиопцами в Украине,как европейцами,а они слушали росийский и украинский олигархический тв(что в общем одно)и как попугаи все 5 лет повторяли то,что слышали из этих аналов!
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08.01.2021 23:24 Ответить
лишнехромасомно скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал закопают любой ценой, при любых раскладах и Гетьманах.
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08.01.2021 20:59 Ответить
Україна за законом синусоїди (то позитивна хвиля, то негативна) рухається в сторону цивілізованого світу. Зараз ми перебуваємо в негативній напівхвилі. Але незабаром відбудеться перехід через нуль.
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08.01.2021 22:32 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як кремлядь лякає Америкою. Свіжий огляд лютого ватного трешу - Цензор.НЕТ 283
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08.01.2021 22:42 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як кремлядь лякає Америкою. Свіжий огляд лютого ватного трешу - Цензор.НЕТ 7245
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08.01.2021 22:43 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як кремлядь лякає Америкою. Свіжий огляд лютого ватного трешу - Цензор.НЕТ 8491
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08.01.2021 22:45 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як кремлядь лякає Америкою. Свіжий огляд лютого ватного трешу - Цензор.НЕТ 6738
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08.01.2021 22:46 Ответить
дианочка панченко - это грязная немытая заглотка... хотя и зик, ньюзван и подобные - такие же... жаль, что зелень желтопузая, он же вырок, он же синьор-голодомор (но не синьор-геноцид), он же вовка-оманский, почувствовав приближение таежного зверька, совсем перестал заботиться об интересах Украины...
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09.01.2021 01:17 Ответить
им нужно найти нормального ведущего. потому как он выдает все слишком эмоционально и субъективно, а она - пилит как бензопила, из-за ее противного голоса зачастую упускаю смысл сказанного.
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09.01.2021 15:05 Ответить
ну так переживает же.
а она - да, чуть не вскакываешь от высоты ноты - зачем это, х.з.((
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09.01.2021 17:03 Ответить
Почему "срусскую весну" в Вашнгтоне сравнивают с "Майданом"?
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09.01.2021 22:08 Ответить
Последнее время какие то фрики попадают в политику.
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10.01.2021 01:32 Ответить
Пособников врагов надо уничтожать, ибо они с врагами за одно работают против Украины, а значит они подлежат такому же уничтожению, как и враги на поле боя! Они даже хуже врагов, потому что предатели работают агентурой врага прямо внутри государства. Такого в нормальном государстве представить себе нельзя. Они должны получить пожизненный запрет на работу в СМИ и они должны быть арестованы и понести наказание по статье 111. Гос измена. Там пункт про информ безопасность! А пока они на свободе, то они должны получить такую травлю, что жить они тут больше не смогут спокойно, а жизнь для врагов должна казаться адом и земля у них должна гореть под ногами!!!
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10.01.2021 19:46 Ответить
 
 