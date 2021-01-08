Проект "Без цензуры": Как кремлядь пугает Америкой. Свежий обзор лютого ватного трэша. ВИДЕО

Фейерверков и напалма вам в ленту! Богдан Буткевич снова прогуливается ватными помойками и делает для вас вкусную и ироническую подборку трэша с портала медведчуковско-мураевского телевизионного ада.

Вещь, на которую можно (но не нужно) смотреть вечно - как ватная пропаганда смаковала захват Капитолия фанатами Дональда Трампа. Теперь всякие путины, орбаны и лукашенко рассказывают о двойных стандартах, смерти либеральной демократии и дальше по тексту.

Как филиалы росСМИ в Украине бесились на Рождество? Что рассказывали "слуги народа" и слуги Кремля в эфирах медведчуковской пропаганды?

Что бы ни случилось в мире, можно не сомневаться, что российская пропаганда и ее представители это используют, чтобы снова бросить грязью в Революции Достоинства. И это еще раз доказывает, насколько правильным и необратимым был наш Майдан, который спустя годы продолжает доводить нечисть до исступления.

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