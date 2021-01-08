Проект "Без цензуры": Как кремлядь пугает Америкой. Свежий обзор лютого ватного трэша. ВИДЕО
Фейерверков и напалма вам в ленту! Богдан Буткевич снова прогуливается ватными помойками и делает для вас вкусную и ироническую подборку трэша с портала медведчуковско-мураевского телевизионного ада.
Вещь, на которую можно (но не нужно) смотреть вечно - как ватная пропаганда смаковала захват Капитолия фанатами Дональда Трампа. Теперь всякие путины, орбаны и лукашенко рассказывают о двойных стандартах, смерти либеральной демократии и дальше по тексту.
Как филиалы росСМИ в Украине бесились на Рождество? Что рассказывали "слуги народа" и слуги Кремля в эфирах медведчуковской пропаганды?
Что бы ни случилось в мире, можно не сомневаться, что российская пропаганда и ее представители это используют, чтобы снова бросить грязью в Революции Достоинства. И это еще раз доказывает, насколько правильным и необратимым был наш Майдан, который спустя годы продолжает доводить нечисть до исступления.
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-Моя їм відповідь:
-Майдани в Україні викликані антиукраїнською політикою тодішніх очільників України і організовувалися та проводилися людьми - задля припинення порушень владою Конституції України, її законів та фальсифікації результатів виборів. І проводилися майдани опозицією до влади - проти самої влади.
-Захоплення Капітолію носить АБСОЛЮТНО протилежну природу:
-По перше - бунтівники не опозиція до влади, а прихильники влади та "тітушки" Трампа. За нашою термінологією - не майданівці, а АНТИмайданівці! Саме Трамп, маючи повну повноту влади, їх збирав, організовував і націлював на протиправну діяльність.
-По друге і саме головне -захват Капітолію мав на меті, не захист Конституції США, а змусити конгресменів до її нехтування та порушення - задля незаконного захвату та узурпації влади Трампом на наступні 4 роки , який на момент виборів втратив підтримку громадян США!
-Третє - перемога опозиціонера Байдена забезпечена перевагою в 6 млн. голосів виборців, 306 голосами Колегії вибірників (проти 232 голосів за Трампа). Відхиленням всіх претензій команди Трампа судами, ( в т.ч. Верховним) які в більшості "запаковані" республіканцями.
Повторні перерахунки голосів в "спірних" штатах, проведені під прискіпливим наглядом спостерігачів Трампа - не виявили фальсифікацій. Суди штатів - не виявили. Губернатори штатів США, які очолюються республіканцями - фальсифікацій результатів виборів теж не виявили! У Байдена "адмінресурсу" не було і бути не могло.
Четверте- Нацгвардію для розгону бунтівників Трампа в Капітолії, викликав його ж віце-президент, республіканець Майкл Пенс. Хоча поведінка керівників Пентагону і Нац.Гвардії була неоднозначною! (не відгукнулися і не діяли спочатку на дзвінки мерії Вашінгтону)
П'яте - більшість членів Республіканської партії Трампа - в Конгресі США підтвердили сертифікацію голосів Колегії вибірників і визнали переможцем свого ж супротивника -Байдена.
Тобто, не міг весь державний апарат і призначені Трампом міністри, судді - фальсифікувати вибори проти свого ж лідера!
Майдани в Україні були ПРОТИ фальсифікацій виборів, проти відміни курсу в Європу, а захват Капітолію - ЗА фальсифікації!
Майдани були за законне відсторонення від влади фальсифікаторів та диктаторів, А захват Капітолію - за незаконне збереження влади диктатора ще на один термін - всупереч волі виборців! Це- спроба державного перевороту, не інакше!
А якщо визначити стисло, концептуально, то:
-Майдани були проти зловживання владою
-а захват Капітолію з метою - заставити владу зловживати нею !
Тобто, - право задекларовано право американців на звільнення від штучно створених рабських умов життя!
Поясню різницю між Декларацією та Конституцією:
1. Один раз прийнята Декларація НІКОЛИ не може змінюватися. В неї не можна вносити зміни, правки, доповнення. А от Конституція - може!
2. Дотримуватися положень, прав, вимог Декларації можна не завжди ( в зв'язку зі змінами обставин). А от дотримуватися Конституції і прийнятих на її основі законів і доки вони чинні - слід ЗАВЖДИ!
-Як не дивно, але ....Таке право є і у українців і сформульоване воно в чинній ст. 39 Кримінального Кодексу України - крайня необхідність - це правомірне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам з метою усунення небезпеки, що загрожує, якщо вона в даній обстановці не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена.
А дослівно ст. 39 Кримінального Кодексу України викладена в наступній редакції:
"Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності."
Прошу - РЕПОСТ!
Как быстро изменилась Россия после штурма Капитолия.
Вверху - до штурма. Снизу - после него.
Разница просто поражает
у слуг теж найвеличніша фракція...і шо?і де?важе требі обирати подільників з опазажопи...
любов нарітна-вона скоро минає
Половина електорату ригів ( до того ж - ядерного , найзапеклішого ), завдяки якому риги і ставали владою , залишилась в Криму і в Луганді ,, а те що залишилось , то - фуфло ," недоїдки". Ніякої загрози українським , проєвропейським силам воно не несе , і не може нести . По тій причині що воно - слабе і не рішуче . На відміну від сил патріотичних .
В рабовладельческом обществе: человек, лишённый всех прав и средств производства и являющийся полной собственностью владельца-господина, распоряжающегося его трудом и жизнью. Труд рабов - самая грубая форма эксплуатации человека человеком.
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В УКРАИНЕ УЖЕ ДАВНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДДЕРЖАНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАБОТЫ. НО НЕОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАТРАТ НА ЖИЛЬЁ, И ВОСПРОИЗВОДСТВО.
ВЫВОД ........
😆😅🤣😂😝😛☺
УЖ ТЫ БЫ ЛУЧШЕ ПОМОЛЧАЛА БЫ ...... 😆😅🤣😂😝☺😛
В совочке рассказывали как злые американские белые капиталисты угнетают несчастных черных и коммунистов.
В расейке рассказывают как злые американские коммунисты и черные угнетают несчастных белых капиталистов.
При этом расейкой рулят те же самые коммунисты и кагэбисты, которые рулили совочком.
"Ето какаой-то позор!"©
1. Цыпленок табака (статья такая то...занимался подрывной деятельностью в курятнике) - 500р.
2. Селезень запеченный с яблоками (статья така то...под видом государственной деятельности, занимался незаконными перелетами в империалистические страны) - 1000р.
3. Белуга в панировке по английски (статья такая то...незаконное пересечение государственной границы по морю) - 1500р.
4. Сыровяленый свиной окорок (хамон) (статья такая то...иностранный агент-террорист) - 2500р.
и так далее
Вот фанаты леваки наплевали на ПС, трощили все, а потом совершили госпереворот - фальсифицировали выборы. Ну люди все правильно сделали - пошли к сенату, кстати Трамп не говорил его брать... Что то в этот раз вы зашкварились по полной. Учите мат часть.
❗️ У Верховному суді округу Колумбія 40 затриманим вже пред'явлено звинувачення у незаконному проникненні у державну власність.
📍 Більшість обвинувачених прибули з-за меж Вашингтону - включаючи Орегон, Флориду, Вайомінг, Коннектикут та Пенсильванію .
🗯 Російськомовний затриманий відповів судді - "Я не знаю, яке незаконне вторгнення ви маєте на увазі".
Совпадение? 😁😁😁Не...
ЧУВАЧУК БОЛЬШАЯ ДУПА. 😝☺😉🙃😉
коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий КоленоВстан или
Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ
СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля
жили, живут, будут жить в США (Западе)…Остальное не важно….
Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству,
но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы
узнаем, что его дети (из пяти детей, Оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый вата-мозг вкушателя так же будут вещать про то
что "… а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные
ресурсы"…
Понравилось за расейским фюрером повторять "кто угодно,лишбы не Порошенко!".
Порох виноват в том,что управлял азиопцами в Украине,как европейцами,а они слушали росийский и украинский олигархический тв(что в общем одно)и как попугаи все 5 лет повторяли то,что слышали из этих аналов!
а она - да, чуть не вскакываешь от высоты ноты - зачем это, х.з.((