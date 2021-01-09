Пьяный водитель в Умани устроил ДТП, чуть не сбил патрульного и дрался при задержании. ВИДЕО

В Умани задержали нетрезвого водителя, который вел себя агрессивно и напал на патрульного.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

8 января около 3 часов ночи группа реагирования патрульной полиции заметила автомобиль, который подпадал под ориентировку за совершение ДТП в Умани. На законные требования полицейских остановить транспортное средство водитель не реагировал. Его остановили путем блокирования, при этом водитель чуть не совершил наезд на полицейского.

Во время общения правоохранители обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, однако проходить освидетельствование он категорически отказался и начал выражаться нецензурно в сторону полицейских. Мужчина вел себя агрессивно, схватил одного из патрульных за одежду, а затем нанес ему удар ногой.

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В результате нарушитель получил два админпротокола (за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и невыполнение требования об остановке).

По факту нападения на работника полиции при исполнении им служебных обязанностей следственным отделом Уманского районного управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.