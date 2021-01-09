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Пьяный водитель в Умани устроил ДТП, чуть не сбил патрульного и дрался при задержании. ВИДЕО

В Умани задержали нетрезвого водителя, который вел себя агрессивно и напал на патрульного.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

8 января около 3 часов ночи группа реагирования патрульной полиции заметила автомобиль, который подпадал под ориентировку за совершение ДТП в Умани. На законные требования полицейских остановить транспортное средство водитель не реагировал. Его остановили путем блокирования, при этом водитель чуть не совершил наезд на полицейского.

Во время общения правоохранители обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, однако проходить освидетельствование он категорически отказался и начал выражаться нецензурно в сторону полицейских. Мужчина вел себя агрессивно, схватил одного из патрульных за одежду, а затем нанес ему удар ногой.

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В результате нарушитель получил два админпротокола (за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и невыполнение требования об остановке).

По факту нападения на работника полиции при исполнении им служебных обязанностей следственным отделом Уманского районного управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

нападение (2229) Нацполиция (16562) Умань (364)


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Топ комментарии
+21
пьяный за рулем ? его дом тюрма, там пускай и чусвствует себя
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09.01.2021 19:51 Ответить
+20
Обилие быдла - проклятие нашего времени.
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09.01.2021 19:44 Ответить
+12
А навкруги зібралося стадо бидла і вимагає "пустіть людину". От цікаво, а якби та "людина" в такому стані збила когось з їх рідних чи близьких, у них би також було таке сердобольне ставлення до того водія.
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09.01.2021 20:14 Ответить
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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Нормально устроился..
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09.01.2021 19:38 Ответить
Опять ментовский беспредел. Простой человек не чувствует себя в этой стране как дома.
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09.01.2021 19:43 Ответить
пьяный за рулем ? его дом тюрма, там пускай и чусвствует себя
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09.01.2021 19:51 Ответить
А електоШокер между рог не хочешь??)) . Я только ЗА!!
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09.01.2021 20:31 Ответить
Обилие быдла - проклятие нашего времени.
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09.01.2021 19:44 Ответить
А в якому часі його було мало, я вибачаюсь?
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09.01.2021 19:53 Ответить
Сподіваюсь, в майбутньому...
В Европі 70-х, у Скандинавії навіть до нашого часу...
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09.01.2021 21:06 Ответить
"Було"- це минулий час, не майбутній.
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09.01.2021 21:12 Ответить
Для людей без почуття гумору є друга строка.
Якщо ви чекаєте на відповідь про Вкраїну, часів радянської окупації, то завжди вона кишіла бидлом, мабуть, трошки меньш було на заході в ти ж сімдесяті...
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09.01.2021 21:24 Ответить
друга строка. - другий рядок. Прошу вибачення.
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09.01.2021 21:25 Ответить
Добре там, де нас нема. Це єдиний рядок від реаліста.
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09.01.2021 21:41 Ответить
А мали пристрелити на місці.
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09.01.2021 19:54 Ответить
Ну навiщо так вiдразу застрелити? А от в сраку з травмата кiлька раз i вiдразу прийшов би до тями.
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09.01.2021 20:11 Ответить
Поліція не користується травматами.
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09.01.2021 20:13 Ответить
полицию за руки хватают, толпой окружают даже не разобравшись что случилось, а сразу поддерживают сторону водителя. Это говорит о недоверии полиции, а в США уже бы пристрелили пару человек, ментов надо обеспечить хотя-бы электрошокерами для таких случаев.
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09.01.2021 20:08 Ответить
Так Аваков (чи Геращенко) щось там говорили про тізери. Але місцева цензорівська зрадота запевняє, що поліцейським їх видавати не можна ні в якому разі. Бо будуть катувати пересічних українців... Оце п'яне бидло за кермом, то "пересічний" чи недотягує?
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09.01.2021 20:18 Ответить
А чи відомо тобі, барану, що шокери заборонені в цівілізованому світі?
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10.01.2021 15:22 Ответить
Я вірно зрозумів, що ви категорично відмовляєтесь визнавати такі країни, як, наприклад, США, ФРН, Велика Британія, Ізраїль, Нідерланди цивілізованими?
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10.01.2021 16:18 Ответить
Це банда в погонах.
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09.01.2021 22:03 Ответить
только не нужно сравнивать полицию в США и нашил князьков, крышующих мафию
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10.01.2021 07:00 Ответить
Да надо было... чтоб другим неповадно было.
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09.01.2021 20:13 Ответить
А навкруги зібралося стадо бидла і вимагає "пустіть людину". От цікаво, а якби та "людина" в такому стані збила когось з їх рідних чи близьких, у них би також було таке сердобольне ставлення до того водія.
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09.01.2021 20:14 Ответить
Тоді було би зворотнє:"Кляті мусора все рівно возьмуть хабар і це п'яне бидло уникне відповідальності". Коротше, завжди винуватий хтось інший, тільки не я.
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09.01.2021 20:20 Ответить
Надо было еще того "активиста" газом задуть.
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09.01.2021 20:27 Ответить
Может лучше монтажной пеной?
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09.01.2021 21:27 Ответить
Честный суд исправит этот полицейский произвол,водитель вскоре будет опять ездить, скорее всего пьяный ещё больше😁😁😁😁😁😁
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09.01.2021 20:31 Ответить
Довели человека !
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09.01.2021 20:50 Ответить
А хорошо дрался?
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09.01.2021 20:50 Ответить
P.S.У нас тоже новая полиция остановила прокурора в отрубе который патрульным угрожал пистолетом.Интересно было бы узнать дальнейшую судьбу патрульных полиции Украиы так как за прокурора не ререхиваю так как он видимо уже на служебном повышении.
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09.01.2021 20:55 Ответить
Тому що підійшов і вимагає маску, прострельте ногу
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09.01.2021 20:52 Ответить
Еще и находятся твари которые требуют его отпустить.Ну что за народ уё...ки одни.
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09.01.2021 21:02 Ответить
73% быдла, что еще ждать в этой стране, окромя полной деградации.
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09.01.2021 21:18 Ответить
Ага."В этой стране"... Очень аргуметированный комент кацапской свинособаки из-под прокси.
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09.01.2021 21:26 Ответить
Он все правильно сказал,именно в этой стане,где нет законов. В какой стране еще могут подойти прикоснутся к полицейскому и мешать ему работать? и не надо тут переключатся на кацапов.
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09.01.2021 21:31 Ответить
Нет, он сказал неправильно. Если вы считаете, что унижать украинцев и называть Украину "этой страной" правильно, то это ваши личные ментальные проблемы.
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09.01.2021 21:36 Ответить
Украинцы сами себя унижают своим поведением.
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09.01.2021 23:30 Ответить
И эти твари со своей "культурой" хотят чтоб мы лучше жили и чтоб работали законы,и пытаются попасть в ЕС ? Да никто никогда нас туда не возьмет с такими рагулями и быдлом.
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09.01.2021 21:27 Ответить
Лишение прав за вождение в нетрезвом состоянии, это самый гуманный и действенный вариант для всех.
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09.01.2021 21:06 Ответить
половина з них і так без прав гасає
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10.01.2021 17:50 Ответить
що, знов юдеї в усьому винуваті?
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09.01.2021 21:10 Ответить
Вот че с ним панькаются а? На скромных людей наезжать, это милое дело. А тут вон чуть не опозорились. Позорище.
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09.01.2021 21:18 Ответить
Надо было подстрелить падлюку. Жаль, что полиция не имеет таких прав. Одного, второго пристрелили бы, те же пьяные, как шёлковые были при задержании.
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09.01.2021 21:33 Ответить
Розгул бидлоти... де маска... де маска... треба сказав поліцейський відвйти - не відійшов - поїхав на 15 діб(1й раз, 2й на 45 3й на півроку), інакше бидло не приборкати.
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09.01.2021 22:01 Ответить
Цензор тепер давай про мусорський безлредєл, чи поліцейський наркоізнес
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09.01.2021 22:08 Ответить
Электорат Зеленского во всей красе
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09.01.2021 22:20 Ответить
Випадкові перехожі до поліцейських : - Відпустіть людину!

Та відпустіть того рагуля, може через 10 метрів наїде на них і переломає їм ноги.
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09.01.2021 22:20 Ответить
Мне одно не понятно - зачем в патрульной полиции бабы? Там реально должны быть нормальные бугаи крутить такую быдлоту...
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09.01.2021 22:45 Ответить
Сразу начнут пищать про ментовской беспредел. Вспомни, когда действовали жестко находилось куча защитников быдлоты.
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09.01.2021 23:05 Ответить
.

как же гарант всех достал
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10.01.2021 02:12 Ответить
Это ещё токо цветочки,ягодки-впереди
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10.01.2021 18:19 Ответить
Кацап напевно.
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10.01.2021 08:01 Ответить
Новина сторіччя - п яний за кермом в Україні
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10.01.2021 15:28 Ответить
Удивляет, что есть те, кто сочувствует пьяному быдлу за рулём. Бред. Повалили на землю, заковали, отходили дубинками, чтобы кровью ссал.
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10.01.2021 17:45 Ответить
дубінками не треба але й жувати соплі теж неправильно.
3 рази попередив, пояснив з юридичної точки зору чим все закінчиться - якщо бидлу не дійшло - технічно заламав, натяг кайданки і все.
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10.01.2021 17:48 Ответить
Наш нарід може або стояти у стойлі і сопіти у дві дірки, або отак бикувати будучи неправим.
По середині якось не затримується
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10.01.2021 17:46 Ответить
Прав менше продавайте
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10.01.2021 17:52 Ответить
Добрый Вы.
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11.01.2021 05:33 Ответить
 
 