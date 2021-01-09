Пьяный водитель в Умани устроил ДТП, чуть не сбил патрульного и дрался при задержании. ВИДЕО
В Умани задержали нетрезвого водителя, который вел себя агрессивно и напал на патрульного.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.
8 января около 3 часов ночи группа реагирования патрульной полиции заметила автомобиль, который подпадал под ориентировку за совершение ДТП в Умани. На законные требования полицейских остановить транспортное средство водитель не реагировал. Его остановили путем блокирования, при этом водитель чуть не совершил наезд на полицейского.
Во время общения правоохранители обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, однако проходить освидетельствование он категорически отказался и начал выражаться нецензурно в сторону полицейских. Мужчина вел себя агрессивно, схватил одного из патрульных за одежду, а затем нанес ему удар ногой.
В результате нарушитель получил два админпротокола (за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и невыполнение требования об остановке).
По факту нападения на работника полиции при исполнении им служебных обязанностей следственным отделом Уманского районного управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
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Нормально устроился..
В Европі 70-х, у Скандинавії навіть до нашого часу...
Якщо ви чекаєте на відповідь про Вкраїну, часів радянської окупації, то завжди вона кишіла бидлом, мабуть, трошки меньш було на заході в ти ж сімдесяті...
друга строка.- другий рядок. Прошу вибачення.
Та відпустіть того рагуля, може через 10 метрів наїде на них і переломає їм ноги.
как же гарант всех достал
3 рази попередив, пояснив з юридичної точки зору чим все закінчиться - якщо бидлу не дійшло - технічно заламав, натяг кайданки і все.
По середині якось не затримується