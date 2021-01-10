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В Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста. ВИДЕО+ФОТО

В воскресенье, 10 января, в Минске и других городах Беларуси с самого утра начались локальные акции протеста.

Как передает Цензор.НЕТ, этом сообщает Укринформ со ссылкой на портал Tut.by.

"Воскресное утро началось с протестных акций — как в разных микрорайонах Минска, так и точечно по стране. Как и несколько предыдущих воскресений, мобильный интернет и метро в столице работают", - говорится в сообщении.

В Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста 01

Издание публикует фото и видео о проходящих акциях. В частности из минского района Серебрянка, в пригороде Хатежино.

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В Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста 02

Радыё Свабода информирует об акции в минском микрорайоне "Магистр". Также сообщается об автозаках возле минской клинической больницы №4, причина их пребывания там неизвестна.

В Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста 03

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Волонтеры сообщили, что в изоляторе МВД в Жодино по состоянию на 10 января отбывают назначенные сроки ареста чуть больше 40 человек. Многие из них там встретили Новый год. У некоторых — по 25 суток административного ареста.

В Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста 04

Накануне в субботу подобные локальные акции протеста проходили также с самого утра в Минске, других городах Беларуси. СМИ страны уточняют, что таким образом активисты протестуют весь последний месяц.

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Автор: 

Беларусь (7922) протест (5866)


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Топ комментарии
+11
Самые смелые и отважные белорусы протесиуют в лесу.
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10.01.2021 14:06 Ответить
+6
Мдаа..Грушам для ОМОНа всё мало?
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10.01.2021 13:41 Ответить
+6
Та нормальний хiд !)) Головне заглибитися в ліс, сховатися за червоне біле полотнище і протестувати, протестувати !))
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10.01.2021 13:47 Ответить
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т.е. воскресники)
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10.01.2021 13:39 Ответить
Мдаа..Грушам для ОМОНа всё мало?
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10.01.2021 13:41 Ответить
В Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста - Цензор.НЕТ 7075
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10.01.2021 13:44 Ответить
Та нормальний хiд !)) Головне заглибитися в ліс, сховатися за червоне біле полотнище і протестувати, протестувати !))
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10.01.2021 13:47 Ответить
усофобию разводят )) нет шоб "добре вигострить сокиру, та й заходитись вже будить....".
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10.01.2021 13:48 Ответить
Небольшое уточнение, с государственными флагами проводят акции в поддержку руководства страны...
В Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста - Цензор.НЕТ 8404
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10.01.2021 13:49 Ответить
Nebolsoje utocneje pro rukovodstvu strani, kotoruju nepriznajiot ne odna razvytaja strana mira.
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10.01.2021 14:11 Ответить
Кто больше развит Китай, признавший беларуское руководство или Литва - большой большой вопрос!
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10.01.2021 21:18 Ответить
Tak tut voprosa netu otkrojte stranicu vikipediji razvytyje strani i uvydyte.Vikipedija dajut LItva razvytaja strana tam piset a Kitaj nevxodit spisok razvetix stran.Dalze VVP stran na celoveka LItva 38 mesto v mire, 2 raza bolse cem Kitaj 59 mesto mire takze ,eto primerno 30 let otstajiot po ekonomiceskom razvytyju kitajci.Po zarplatam toze samoje 3 raza sredniaja zarplata Litve vyse.Da Kitajci samoje bolsoje gosudarstvo nikto nesporit,Dalse sto predlozyte mozet raska?
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10.01.2021 21:41 Ответить
Jesli kitajci prodajut tovari desiovku eto neznacit sto ekonomiceska silnaja strana.Naooborot nado dorogo prodovat svojiu produkciju
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10.01.2021 21:47 Ответить
Если тебе захочется иметь кусок камня с Луны, обращайся к Китаю...
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10.01.2021 21:51 Ответить
Vsio ravno u nix desiovka vy soglasites jesli vziat tovari,eto nedojiot bolsix zarplat rabocim toze ?
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10.01.2021 21:56 Ответить
Пока ты хвастаешься, как ЕС вливает в Литву миллиарды, Китай в экономике скоро обгонит Штаты!
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10.01.2021 21:47 Ответить
Priciom tut ES oni nam zarplati platyt sto li?Ili vsio taki nasi predprijatyje platyt zarplati svojim rabocim?Mozet medikam po 6000 evro platyt toze ES,vi sutyte mi zarabatyvajem poskolku xoroso sami rabotajem.U nas po zarplatam medikam ili pensiji vsegda jest perebor sobranov nalogov toze tolko s nasix rabocix.
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10.01.2021 21:54 Ответить
Кто платит зарплату, всем хорошо известно - у вас зарплата в евро или литах?
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10.01.2021 22:35 Ответить
evro u nas
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10.01.2021 22:40 Ответить
Теперь тебе осталось только узнать где их печатают? Только не надо сочинять, что в Вильнюсе!
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10.01.2021 22:51 Ответить
Vot na etot vapros vam nikto neotvetit konfidecialnaja informacija pro evro .Moneti evro i centi tak pravilno Vilniuse delajet i ne tolko po Litve no i drugim stranam ES takze po zakazu
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10.01.2021 23:05 Ответить
Evcio odno vot s ijunia voditsia poslenyje na Kitajskije tovari,jesli ranse tut mogli napisat tam 20 evro kogda zakupali s ix aukcionov,tak teper vsio vse pisma daze 20 gram budet proveriatsia,a ceni ustonavlivat po nasej rynocnoj cene.Principe poniali sto ix prodazi tut koncitsia.Poslenyje primerno 2 raza podnimut cenu.Toze i raske i Belorus
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10.01.2021 22:01 Ответить
Хм, а це що за ворог не під державним прапором? У Мінську та інших містах Білорусі відбуваються локальні недільні акції протесту - Цензор.НЕТ 3483
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10.01.2021 14:31 Ответить
«Народная газета». 27 августа 1991 г. Лукашенко вместе со своей депутатской группой резко осудил путч ГКЧП. Несколько недель после путча - это, пожалуй, кульминация его карьеры в политической ипостаси демократа. Он яростно требует отставки Председателя Верховного Совета Н. Дементея и его заместителя В. Шаладонова, поддержавших ГКЧП, а также Председателя Совета Министров В. Кебича, на чем не настаивала даже фракция БНФ. Обращаясь к премьеру с трибуны сессии, Лукашенко воскликнул: «Если Вы, Вячеслав Францевич, сейчас же не уйдете в отставку, то нас всех завтра вынесут отсюда и, возможно, вперед ногами» (19). Именно он внес в зал заседаний парламента бело-красно-белый флаг, бывший до этого времени символом национально-демократической оппозиции, в тот же день ставший государственным флагом Республики Беларусь.
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10.01.2021 14:34 Ответить
Это референдум 1995 года, где 75% лектората высказалось за возвращение красно-зеленого флага...
У Мінську та інших містах Білорусі відбуваються локальні недільні акції протесту - Цензор.НЕТ 6084
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10.01.2021 21:12 Ответить
Епта! уже в лес загнали!
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10.01.2021 13:50 Ответить
Самые смелые и отважные белорусы протесиуют в лесу.
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10.01.2021 14:06 Ответить
офф топ

Александр Лукашенко сказал, что готов возобновить отношения с Украиной
В интервью российскому телевидению захвативший власть президент Белоруссии, которого в ЕС и США не считают легитимным лидером, отметил, что не держит зла на украинского коллегу. При этом Лукашенко назвал Владимира Зеленского «Володей» и добавил, что его высказывания вызваны молодостью.
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10.01.2021 14:12 Ответить
В Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста - Цензор.НЕТ 226
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10.01.2021 14:16 Ответить
Нам бы тоже не помешало отменить те же экзамены, а то скоро одни пенсионеры останутся
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10.01.2021 14:25 Ответить
Судя по числу украинских студентов в вузах; школьников в школах Польши, нашим гражданам помогает сделать правильный выбор хороший вкус, европейский выбор украинского народа. Ну а быдлоэлита (в том числе и прежде всего депутаны всех уровней) уже имеет два-три гражданства, но ни СБУ, ни МВД, ни офис генпрокурорши этого упорно не хотят замечать. Народ лишь старается не отставать от тренда, от быдлоэлиты, для которой Украина - лишь офис по зарабатыванию денег, а настоящий дом - в Европе и Америке.
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10.01.2021 14:52 Ответить
да уж регресс налицоВ Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста - Цензор.НЕТ 7457В Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста - Цензор.НЕТ 9722
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10.01.2021 14:18 Ответить
Все, цветы кончились ....
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10.01.2021 14:18 Ответить
В Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста.

Несколько десятков человек ходят по улицам с бело-красными флагами (почти польскими) вот и весь протест. Кто-то говорил что Лукашенко просил ОМОН их чаем с какао угощать, чтоб не дай Бог не заболели на морозе
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10.01.2021 14:23 Ответить
а вам москворотим яке діло до Білорусі?
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10.01.2021 14:38 Ответить
У них хоч сніг є.
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10.01.2021 14:32 Ответить
Х/о использовало их до поры до времени, а теперь бросило на произвол судьбы. Они все надятся на помощь ЕС и Байдена, но никак не могут понять, что есть реальность в которой главным аргументом пока! являются путлеровские танки, которые стоят на границе Республики Беларусь. К сожалению, события в Украине их ничему не научили!
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10.01.2021 14:34 Ответить
О! А я думав шо це Білорусь замовкла, а вони ще живі.
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10.01.2021 14:36 Ответить
Проходят акции. Локально и точечно. А по воскресеньям интернет и метро в Минске уже давно работают в нормальном режиме. А зачем их закрывать, если "акции" локально и точечно проходят где-то в лесу?
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10.01.2021 15:37 Ответить
Скоро многотысячные протесты преобразуются в одиночные пикеты. Чисто российский сценарий спуска пара, не удивлюсь если всё это организованно Москвой для укрощения строптивого Луки
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10.01.2021 15:40 Ответить
одна надежда у белорусов .ждать пока бацька не лопнет от старости или какого то притупа ..
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10.01.2021 16:10 Ответить
Зато в парках, на горках, народу полно. Заряжаются энергией и позитивом перед трудовой неделей.
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10.01.2021 16:14 Ответить
Мойша, вы тут ці на лакальнай вечаровай прагулцы? Традыцыйная нядзельная прагулка жыхароў Федэральнага акругі РФ "Беларуссю" сыходзіць у небытиё. А, як жа здаровы лад жыцця, Мойша?
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10.01.2021 16:23 Ответить
Вот что интересно - они скандируют живе беларусь, а разве кто-то отрицает что она живе?
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10.01.2021 17:15 Ответить
помоему белоруссы оказались умнее украинцев не дали себя загнать в тарифный геноцид
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10.01.2021 21:27 Ответить
странно какже они выживают без карантина и прочей коронавирусной истерии
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10.01.2021 21:29 Ответить
Держитесь, белорусы! Украина желает вам победы!
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10.01.2021 23:18 Ответить
батька просто титан не каждый человек такую травлю выдержит
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10.01.2021 23:33 Ответить
 
 