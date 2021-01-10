В Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста. ВИДЕО+ФОТО

В воскресенье, 10 января, в Минске и других городах Беларуси с самого утра начались локальные акции протеста.

Как передает Цензор.НЕТ, этом сообщает Укринформ со ссылкой на портал Tut.by.

"Воскресное утро началось с протестных акций — как в разных микрорайонах Минска, так и точечно по стране. Как и несколько предыдущих воскресений, мобильный интернет и метро в столице работают", - говорится в сообщении.

Издание публикует фото и видео о проходящих акциях. В частности из минского района Серебрянка, в пригороде Хатежино.

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Радыё Свабода информирует об акции в минском микрорайоне "Магистр". Также сообщается об автозаках возле минской клинической больницы №4, причина их пребывания там неизвестна.







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Волонтеры сообщили, что в изоляторе МВД в Жодино по состоянию на 10 января отбывают назначенные сроки ареста чуть больше 40 человек. Многие из них там встретили Новый год. У некоторых — по 25 суток административного ареста.

Накануне в субботу подобные локальные акции протеста проходили также с самого утра в Минске, других городах Беларуси. СМИ страны уточняют, что таким образом активисты протестуют весь последний месяц.

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