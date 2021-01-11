Лукашенко заявил, что и не думает уходить: Это как белка в колесе - "бежишь, пока не скопытишься". ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не устал и не задумывается об отставке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сообщил в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на пропагандистском телеканале "Россия 1".

"Президент – это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится – ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения, что вот ах, устал, все, не хочу, ухожу и так далее – нет. Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь", – заявил Лукашенко.

При этом признался, что уже не так остро воспринимает перспективу отставки, как раньше.

"Раньше это остро воспринимал, а сейчас – нет. Если нужно, буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей", - сказал белорусский президент.

Он сообщил, что на отдыхе не будет писать мемуары.

Лукашенко также добавил, что привык к тому, что его называют "батькой": "Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька и батька".

Кроме того, он отметил, что не любит командировки, поскольку тяжело переносит длительные перелеты.

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