Лукашенко заявил, что и не думает уходить: Это как белка в колесе - "бежишь, пока не скопытишься". ВИДЕО
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не устал и не задумывается об отставке.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сообщил в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на пропагандистском телеканале "Россия 1".
"Президент – это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится – ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения, что вот ах, устал, все, не хочу, ухожу и так далее – нет. Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь", – заявил Лукашенко.
При этом признался, что уже не так остро воспринимает перспективу отставки, как раньше.
"Раньше это остро воспринимал, а сейчас – нет. Если нужно, буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей", - сказал белорусский президент.
Он сообщил, что на отдыхе не будет писать мемуары.
Лукашенко также добавил, что привык к тому, что его называют "батькой": "Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька и батька".
Кроме того, он отметил, что не любит командировки, поскольку тяжело переносит длительные перелеты.
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Лука знає, що його відставка буде означати неминуче засудження і ув'язнення. А не треба слухатись пуйла! Он Пашинян вже дослухавсь. Пуйла треба гнати і бити, а не слухатись!
Или пока колесо не сломают (вариант Трампа).