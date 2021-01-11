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Лукашенко заявил, что и не думает уходить: Это как белка в колесе - "бежишь, пока не скопытишься". ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не устал и не задумывается об отставке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сообщил в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на пропагандистском телеканале "Россия 1".

"Президент – это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится – ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения, что вот ах, устал, все, не хочу, ухожу и так далее – нет. Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь", – заявил Лукашенко.

При этом признался, что уже не так остро воспринимает перспективу отставки, как раньше.

"Раньше это остро воспринимал, а сейчас – нет. Если нужно, буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей", - сказал белорусский президент.

Он сообщил, что на отдыхе не будет писать мемуары.

Лукашенко также добавил, что привык к тому, что его называют "батькой": "Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька и батька".

Кроме того, он отметил, что не любит командировки, поскольку тяжело переносит длительные перелеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: С Зеленским контакты возобновить готов, но предложить должен он

Беларусь (7923) Лукашенко Александр (3618)


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Топ комментарии
+18
белка с копытами - симптом белой горячки. Ну а пока беги, белка, беги.
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11.01.2021 09:33 Ответить
+13
Слёзы мешают мне гаварить..😭
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11.01.2021 09:33 Ответить
+9
Біжи Лука, біжи. Така твоя доля.
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11.01.2021 09:32 Ответить
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Біжи Лука, біжи. Така твоя доля.
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11.01.2021 09:32 Ответить
Слёзы мешают мне гаварить..😭
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11.01.2021 09:33 Ответить
Лет мі спік фром май харт...
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11.01.2021 09:35 Ответить
Успокойся... Ну нельзя же так себя расстраивать... Побереги себя....
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11.01.2021 10:12 Ответить
белка с копытами - симптом белой горячки. Ну а пока беги, белка, беги.
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11.01.2021 09:33 Ответить
На перегони з ******
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11.01.2021 14:13 Ответить
Скопытишься, скопытишься, обязательно скопытишься, таракан кремлевский.
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11.01.2021 09:41 Ответить
Значит.скоро Лу-лу "откинет копыта"...
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11.01.2021 09:42 Ответить
Зеленскiй : Зла на Лукашенко не тримаю, в тим що він не здається .
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11.01.2021 09:43 Ответить
Правители накуролесят за время своего правления, а потом боятся уходить и ожидать судебного преследования.
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11.01.2021 09:44 Ответить
Клав він на вас,сябри, величезний болт. Можете вийти в неділю з квітами,та помахати самим собі,бо від вашого виходу нічого не зміниться. Абсолютно. До речі- рабів до раю не пускають.
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11.01.2021 09:47 Ответить
Ну я б не иронизировал. Тут у нас после смещения и выноса бубочки появится свой диктатор на штыках нацгвардии, мусарни и на ожидании "сильной руки"... Рюкзакову сейчас 2 пути: либо к прокурору, либо под властный венец. Вот именно сейчас ему власть захунтить - шо 2 (два) пальца обоссать... а по мировоззрению этот "украинец" - churka vulgaris сродни всяким рамзанкам, ******, нурсултанам и прочим постсовковым лукашенкам
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11.01.2021 09:59 Ответить
Фігня! Нехай буде хоч Рюкзаков! Хоч навіть рептілоіди! Аби не Юлька!
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11.01.2021 10:09 Ответить
А шо юлька? Юлька, как юлька... как жопа в ролике про "лабутены"...
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11.01.2021 10:14 Ответить
Це іронія чи ідіотизм?..
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11.01.2021 10:16 Ответить
А какая разніца?
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11.01.2021 10:31 Ответить
Ваня, привіт! Закипають протести проти тарифів, підвищення цін на газ, електрику, горючку, олігархі підставляють Зеленського. Народ в усьому звинувачує, традиційно, Президента, а олігархічні ЗМІ роздмухують все це в надії шо їхній патрон (Рабинович, Медведчук, Бойко, Порошенко і т.д.) вийде в дамки. Приборкати грощові мішки, на даний момент, може тільки одна людина, але уви, в більшості просто не вистачає клепкі щоб це зрозуміти, тому витягаємо знову: "Абинеюля!".
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11.01.2021 15:46 Ответить
Раньше говорили, что члены Политбюро не идут на пенсию, а умирают на рабочем месте. Теперь на территории бывшего СССР этому следуют некоторые президенты.
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11.01.2021 14:10 Ответить
Ему стоит побеспокоиться, на его место может вернуться Захарченко. Пошла уже такая тенденция, Окружной админ суд может восстановить.
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11.01.2021 14:14 Ответить
еще можно сломать колесо )))
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11.01.2021 09:53 Ответить
Намєстнік *****. Він вже скопитілся але не здатен цього зрозуміти.
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11.01.2021 09:55 Ответить
Лука замовив Шеремета, бо той робив журналістське дослідження вибухів у мінському метро в 2011му. За цей вибух було засуджено до страти і швиденько розстріляно двійко молодих білорусів. Але всі зрозуміли, що це була порада пуйла, який підривав дома по Росії гексогеном, щоб створити атмосферу страху і закріпитись у владі. Цілком можливо, що рашкіни служби цей вибух і організували. Але Лука бігав ще п'ять років, як білка в колесі, зі страху бути викритим за цей злочин і засудженим, а потім таки зайнявсь Шереметом, бо у Павла були всі докази причетності Лукі.
Лука знає, що його відставка буде означати неминуче засудження і ув'язнення. А не треба слухатись пуйла! Он Пашинян вже дослухавсь. Пуйла треба гнати і бити, а не слухатись!
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11.01.2021 10:00 Ответить
Власть как наркотик. Один раз побробывал и -уже не остановиться.
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11.01.2021 10:05 Ответить
Самое интересное, что благодетели уже не лезут в Беларусь. Один раз уже обожглись.
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11.01.2021 10:09 Ответить
Posle novogo goda vsio podarazajet u nix s 10 do 50%.Vydimo situacija jest sovsem ploxoja.Emu tak kakaja raznica kak sam nagrabil 8 milairdov dolarov
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11.01.2021 10:16 Ответить
То йому "копита" потрібно в болото пристроїти, щоб засосало, "білочку"
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11.01.2021 10:16 Ответить
Картофєль в мундірє.
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11.01.2021 10:20 Ответить
Картофельный папа.
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11.01.2021 10:32 Ответить
папапотато
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11.01.2021 10:42 Ответить
не любит дальних перелётов. А куда ему, собственно, далеко лететь? До Ростова рукой подать, а больше вроде никто не приглашает.
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11.01.2021 10:26 Ответить
Отстаньте брать у него интервью) он шопопало мелет
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11.01.2021 10:27 Ответить
Беги на Ростов гадюка,там и скопытишься.
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11.01.2021 10:31 Ответить
Так кто же все-таки Лука ? Парно или непарнокопытный ?Все время сомневался что Белорусью правит человек, а оказалось вон оно че, Михалыч !Значит, если не бык, то точно черт ( а может - гибрид )
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11.01.2021 10:51 Ответить
Или пока белку не убьют (вариант Лукашенко).
Или пока колесо не сломают (вариант Трампа).
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11.01.2021 11:09 Ответить
Нужно увеличить скорость колеса.
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11.01.2021 11:09 Ответить
Дешевше пристрелити білку. Толку з неї
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11.01.2021 13:18 Ответить
Это он говорит личной проститутки какого-то руССкого олигарха. А мы ему скажем,-даже загнанных лошадей пристреливают (согласно известному фильму),-а загнанных президентов...
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11.01.2021 11:15 Ответить
это намёк?
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11.01.2021 11:17 Ответить
Диктатор воспринимает должность как пожизненное право царя!! Адекватность отсутствует. Таких вешали если вовремя не сбегали от своего народа
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11.01.2021 13:04 Ответить
Бежищь как белка в колесе, пока не выключат стиральную машину.
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11.01.2021 13:11 Ответить
Щоб зберегти шматочок цієї землі для підростаючого принці Колі. Потерпіть поки поки Бацька передасть владу наслідному Лукашенку-чен-ину.
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11.01.2021 13:16 Ответить
Подыграл великолепно низкорослому соседу председатель радгоспу. Ведь и на самом деле они оба в одной упряжке. И как только кто либо из двоих рухнет---второй почти сразу следом. Но этот коняка прекрасно понял что первый падёт. Скорее всего всё таки увидим постепенное поглощение страны соседом.
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11.01.2021 17:41 Ответить
нужно помочь и так уже дохлой белке скопытиться, чтоб не бежала по инерции)
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11.01.2021 18:49 Ответить
Видимо кому-то уготовано быть белкой в колесе, кому-то рабом на галерах. После реинкарнации. Человек думает, что мысль сгенерирована им самолюбимым, а мысль пришла из непознаного и озвучилась вслух. Тесла понимал откуда приходят мысли. Но люди, больные империоманией - не Тесла.
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11.01.2021 21:34 Ответить
 
 