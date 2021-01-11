Украина предлагает России "золотой мост" для выхода с Донбасса. Уход с сохранением лица, - Арестович. ВИДЕО

Украина дает шанс РФ покинуть территорию Донбасса и сохранить лицо, но Кремль упрямо не идет на это.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию Politeka сообщил спикер Трехсторонней контактной группы, советник главы ОП Алексей Арестович.

По его словам, решение конфликта на Донбассе зависит от России: "Ключ в голове у Путина, в руках у Путина, если можно так сказать".

"Тот комплекс соглашений, и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход. Причем не просто уход, а уход с сохранением лица, снятия санкций за Донбасс - это блестящий выход для них, как я считаю. Но они на это не идут. Но не идут как-то очень интересно - то идут, то не идут", – сказал Арестович.

Он пояснил, что сам "факт переговоров и то, что они переговариваются с нами по плану совместных действий для имплементации минских и нормандских соглашений": "Они показывают, что они не хотят выходить из переговорного процесса, значит они видят смысл пребывания там, а вот то, что они реализуют то, что мы предлагаем, очень медленно, то, что предлагает Франция, Германия, ОБСЕ, предлагают посредники, это вопрос...".

"Иногда возникает ощущение, что им нужен процесс, а не результат, что они чего-то ждут. Иногда возникает вопрос, почему они говорят одно во время видеоконференции, потом хватаются за телефоны, краснеют и говорят совсем другое через 5 мин. или через 10 мин. перерыва. Ощущение, что разные люди ими командуют - преславутые разные башни Кремля. И те, и те хотят денег... Либералы хотят денег путем восстановления бизнес-связей с Евросоюзом, с мировым сообществом, а силовики хотят денег, зарабатываемых на войне. И никак договориться не могут. Почему предлагали встречу с Путиным на высшем уровне? Чтобы он примерил эти башни Кремля... В результате, сам Путин выступает от имени сразу двух башен", – сказал советник главы ОПУ.

Подытоживая, Арестович отметил, что сейчас у Киева нет оснований для перехода к условному плану "Б", поскольку и план "А" действует: "нормандский" и "минский" форматы работают – по миллиметру, очень медленно, но решает часть вопросов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На заседании ТКГ украинская делегация предложила "План совместных шагов"

В ноябре Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.