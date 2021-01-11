РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8417 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
42 654 205

Украина предлагает России "золотой мост" для выхода с Донбасса. Уход с сохранением лица, - Арестович. ВИДЕО

Украина дает шанс РФ покинуть территорию Донбасса и сохранить лицо, но Кремль упрямо не идет на это.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию Politeka сообщил спикер Трехсторонней контактной группы, советник главы ОП Алексей Арестович.

По его словам, решение конфликта на Донбассе зависит от России: "Ключ в голове у Путина, в руках у Путина, если можно так сказать".

"Тот комплекс соглашений, и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход. Причем не просто уход, а уход с сохранением лица, снятия санкций за Донбасс - это блестящий выход для них, как я считаю. Но они на это не идут. Но не идут как-то очень интересно - то идут, то не идут", – сказал Арестович.

Он пояснил, что сам "факт переговоров и то, что они переговариваются с нами по плану совместных действий для имплементации минских и нормандских соглашений": "Они показывают, что они не хотят выходить из переговорного процесса, значит они видят смысл пребывания там, а вот то, что они реализуют то, что мы предлагаем, очень медленно, то, что предлагает Франция, Германия, ОБСЕ, предлагают посредники, это вопрос...".

"Иногда возникает ощущение, что им нужен процесс, а не результат, что они чего-то ждут. Иногда возникает вопрос, почему они говорят одно во время видеоконференции, потом хватаются за телефоны, краснеют и говорят совсем другое через 5 мин. или через 10 мин. перерыва. Ощущение, что разные люди ими командуют - преславутые разные башни Кремля. И те, и те хотят денег... Либералы хотят денег путем восстановления бизнес-связей с Евросоюзом, с мировым сообществом, а силовики хотят денег, зарабатываемых на войне. И никак договориться не могут. Почему предлагали встречу с Путиным на высшем уровне? Чтобы он примерил эти башни Кремля... В результате, сам Путин выступает от имени сразу двух башен", – сказал советник главы ОПУ.

Подытоживая, Арестович отметил, что сейчас у Киева нет оснований для перехода к условному плану "Б", поскольку и план "А" действует: "нормандский" и "минский" форматы работают – по миллиметру, очень медленно, но решает часть вопросов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На заседании ТКГ украинская делегация предложила "План совместных шагов"

В ноябре Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

переговоры (5077) путин владимир (31575) Донбасс (26958) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (336)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+72
Чмо, яке сохранєніє ліца ?!

Придурок сєпарський!
показать весь комментарий
11.01.2021 11:23 Ответить
+63
Украина предлагает России "золотой мост" для выхода с Донбасса. Уход с сохранением лица, - Арестович - Цензор.НЕТ 9314
показать весь комментарий
11.01.2021 11:28 Ответить
+39
какая падла назначила проститутку арестовича в группу старых маразматиков, сделав его в сто раз маразматичнее старых маразматиков факина и кравчукчи! пусть эта падла в ближайшее время вместе с этими тремя угребками сгорит в огне!
показать весь комментарий
11.01.2021 11:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
"решение конфликта на Донбассе зависит от России: "Ключ в голове у Путина, в руках у Путина, если можно так сказать". Источник: https://censor.net/ru/v3240998
Это точно? Не Порошенко "не хочет заканчивать войну"?
Люся, чмо зеленое, ты ничего не попутало??? А как же слова найвелычнейшего осла оманского?Україна пропонує Росії "золотий міст" для виходу з Донбасу. Вихід зі збереженням обличчя, - Арестович - Цензор.НЕТ 8965
показать весь комментарий
12.01.2021 00:06 Ответить
ти мудило ще й у сраку ***** лизни.
показать весь комментарий
12.01.2021 01:59 Ответить
Он через сраку зеленского до глаз языком достал,которые видели мир в глазах кацапского карлика.
показать весь комментарий
12.01.2021 10:13 Ответить
Им не золотой мост для сохранения лица нужно предлагать, а золотой дождь на всю их поганую рожу.
показать весь комментарий
12.01.2021 10:07 Ответить
Страница 3 из 3
 
 