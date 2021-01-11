"Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - в Черновицкой области проходят акции протеста против повышения тарифов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Буковине в понедельник правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка во время трех акций протеста против повышения тарифов на поставку и потребление газа, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Сегодня, 11 января, возле Черновицкого городского совета и вблизи стационарного поста в селе Атаки Хотинского района, а также на центральной улице села Мамаевцы Кицманского района собралось около 170 буковинцев. Люди требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа", - говорится в сообщении на сайте полиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на местах событий полицейские следят за недопущением нарушений общественного порядка и соблюдением карантинных ограничений.

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Пока правоохранители не зафиксировали нарушений общественного правопорядка. Движение транспорта возобновлено, пробок нет.

Как пишет molbuk.ua, участники акции протеста протестуют против повышения тарифов на потребление и транспортировку газа. Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу с плакатами "Пане президенте, ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях" , "Ні тарифному геноциду".

В Дубовцах Кицманского района сегодня, 11 января, люди перекрыли трассу национального значения. Люди протестуют против высоких тарифов на газ.

















