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"Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - в Черновицкой области проходят акции протеста против повышения тарифов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Буковине в понедельник правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка во время трех акций протеста против повышения тарифов на поставку и потребление газа, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Сегодня, 11 января, возле Черновицкого городского совета и вблизи стационарного поста в селе Атаки Хотинского района, а также на центральной улице села Мамаевцы Кицманского района собралось около 170 буковинцев. Люди требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа", - говорится в сообщении на сайте полиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на местах событий полицейские следят за недопущением нарушений общественного порядка и соблюдением карантинных ограничений.

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Пока правоохранители не зафиксировали нарушений общественного правопорядка. Движение транспорта возобновлено, пробок нет.

Как пишет molbuk.ua, участники акции протеста протестуют против повышения тарифов на потребление и транспортировку газа. Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу с плакатами "Пане президенте, ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях" , "Ні тарифному геноциду".

В Дубовцах Кицманского района сегодня, 11 января, люди перекрыли трассу национального значения. Люди протестуют против высоких тарифов на газ.

Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - в Черновицкой области проходят акции протеста против повышения тарифов 01
Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - в Черновицкой области проходят акции протеста против повышения тарифов 02
Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - в Черновицкой области проходят акции протеста против повышения тарифов 03
Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - в Черновицкой области проходят акции протеста против повышения тарифов 04
Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - в Черновицкой области проходят акции протеста против повышения тарифов 05
Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - в Черновицкой области проходят акции протеста против повышения тарифов 06
Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - в Черновицкой области проходят акции протеста против повышения тарифов 07
Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - в Черновицкой области проходят акции протеста против повышения тарифов 08
Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - в Черновицкой области проходят акции протеста против повышения тарифов 09

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Буковина (901) протест (5868) Тарифы на газ (352) Повышение тарифов (56)


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Топ комментарии
+29
"Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - в Черновицкой области проходят акции протеста против повышения тарифов - Цензор.НЕТ 6983
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11.01.2021 13:24 Ответить
+29
"Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів - Цензор.НЕТ 1492
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11.01.2021 13:32 Ответить
+28
он вам лохам нічьо нє должєн
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11.01.2021 13:18 Ответить
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Страница 2 из 2
Посему, вполне возможно...
"очень вовремя поднятые" тарифы, особенно в сфере "транспортировки газа", и последущие, в связи с этим, "народные волнения" (уже неважно - естественные или искусственные), а так же некие намещающиея "сложности" в функционировании самой украинской ГТС, могут стать для Мордора тем "аргументированным поводом" потребовать разблокировки обходных транзитов...
Это ведь совсем несложно... для российских спецслужб, организовать какую-то чушню на нашей ГТС, замаскировав всё это под "народные волнения"...
Например, "подсказать" протестующим, что вместо перекрытия трасс, во время которых страдают невинные граждане, можно вполне захватить какую-то "причастную" компрессорную станцию, газовый хаб или ещё какой-нибудь элемент ГТС...
а дальше - дело техники...
вывод из строя оборудования, "случайный" взрыв на каком-то участке газопровода... ну или нечто подобное...
потом включаются СМИ, возбуждённая обЧественность и
вопрос плавно выносится на международную арену...
"Украина не может обеспечить транзит газа..."
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11.01.2021 14:18 Ответить
Вау! Так Вы, милочка, сурьёзная барышня. То-то чуйка моя йокнула. Вопросики-то были рубленные (лаконично и в цель). И эта версия Ваша логична и солидна - агенты резидентуры ОПЗЖ небезосновательно, грамотно, беспрепятственно и масштабно "насыпают" под грядущий "тарифный бунт". А там по обстоятельствам - дойдёт дело до потери государственной управляемости - можно будет ставить вопрос уже о вынужденной необходимости "Северного Потока-2", одновременно "без шуму и пыли" "лепить тёпленькой" хоть Таврическую губернию (материковую часть Северо-Крымского канала), хоть весь "Новороссийский край" (цитата из надписи на плите постамента памятника Дюку де Ришелье в Одессе).
А у Вас имеется рекомендация насчёт противопоставить видеоряду на медведчуковских TV-каналах:
с одной стороны реальные вопли и сопли одиноких доярок или училок с до 50 годами стажа и мизерными пенсиями без субсидий (например, дом недооформлен) и т.п., и т.д.;
а с другой стороны - коболевские и смелянские миллионы, витренковские премии, вилла Дурицкого в Дубае, лыжи проотвечавшегося ублюдка ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, зашквары, коих немеряно, и т.д., и т.п.
Так цепляет, что хочется "рвать и метать", в смысле - кадыки из глоток всех ШимпанЗЕ из падлючего ЗЕ-шапито.
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11.01.2021 16:41 Ответить
Текст не мой. Я указала автора в самом начале.

"Костянтин Машовець - експерт ЦВПД з питань оборонного планування, застосування військ і розвитку ЗС України. Координатор групи «ІС» (координує діяльність мережі в окупованих районах Донбасу). Полковник ЗС України. Учасник АТО."

Но мне показались интересными его рассуждения, и я их показала.
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11.01.2021 16:50 Ответить
Даже грамотно заимствовать, не говоря уже о грамотно цитировать со ссылкой на автора - тоже талант.
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11.01.2021 16:58 Ответить
Спасибо.)
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11.01.2021 17:05 Ответить
От те раз. Прям как в анекдоте о пенсионере и пионере, присевшими в сквере на одну лавочку. Пенсионер чихнул, за сим последовал коротенький диалог:
Пионер - Будьте здоровы.
Пенсионер - Спасибо.
Пионер - Пожалуйста.
Пенсионер - Не язви.
Пионер - Пошёл на ***!
-----------------------------------------------------------
*** - в соответствии с Правилами форума из идиоматического выражения изъято нецензурное слово тюрко-татарского происхождения, обозначающее мужской детородный орган. Кроме того, анекдот не следует рассматривать как попытку личного оскорбления.
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11.01.2021 17:18 Ответить
В этой истории я на стороне пионера, воспитанный ребенок. Почти воспитанный.
А пенс оказался самодуром.
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11.01.2021 17:21 Ответить
Всякий пенсионер в своё время был пионером. Но не всякий пионер станет пенсионером (дожить не у всех получится).
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11.01.2021 17:38 Ответить
Интересно, если повышение тарифов объявят незаконным и немотивированным, Яценюка, Порошенко и Гройсмана посадят? Я не оправдываю Зеленского (от тоже зло), но на 100% тарифы с почти полной отменой субсидий сделал не он.
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11.01.2021 14:44 Ответить
Как раз он.
Как и принял решение драть с самых бедных не 15%, а 20% от доходов за комунуслуги.

Октябрь 2019.
Кабинет Министров Украины принял упрощение условий назначения субсидий.
Новое постановление, в частности, изменяет процент долю платежа в формуле назначения субсидий с 15% до 20%.

https://economy.24tv.ua/ru/subsidii_po_novomu_kak_i_kogda_izmenjatsja_nachislenija_lgot_n1223203
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11.01.2021 14:48 Ответить
Резать субсидии начали ещё до Осла, сам с этим столкнулся.
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11.01.2021 15:11 Ответить
Зеленчуки, опшори, тарифи, трускавецька фабрика тролів!
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11.01.2021 15:46 Ответить
Суспільство потребує ЗМІН.
Епоха злодійкуватих правителів і їхніх слуг- брехливих тролів- закінчується.
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11.01.2021 15:52 Ответить
"Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів - Цензор.НЕТ 1408
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11.01.2021 16:06 Ответить
Протестующим надо бы уточнить производителя лыж, на которых они хотели бы кататься. А то ж нет ничего проще, чем дать команду Черновицкому Гослесхозу из горбыля и обзёла настрогать лыжеподобных щепок и катайтесь до умопомрачения.
Это как быть аккуратным в молитвах к Богу, чтобы, прося себе тилипок до пола, не остаться без обеих ног.
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11.01.2021 17:51 Ответить
Поддерживать идиотов, которые выбрали зелень нет смысла, тем более что они не обучаемы, они на генетическом уровне не способны думать и на следующие выборы опять выберут очередного балабола...
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11.01.2021 18:03 Ответить
Уже не выберем, есть ещё крепкие хозяйственники вУкраине, такие как Бойко, Медведчук или тот же Рабинович, а там глядишь, и Азаров Николай Янович подтянется, вот это будет тандем.
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11.01.2021 19:00 Ответить
Выбрали зелёного? Теперь катайтесь на ую сверху!
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11.01.2021 19:16 Ответить
Зеленотарифы накрыли Украину,
Олигархи с Вовой Украину поделили,
На вечный труд народ приговорили,
Народ холопы, пусть гнут спину...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM продолжение тут
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11.01.2021 19:40 Ответить
да ты наш новый Шевченко !!!!!!!
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11.01.2021 22:35 Ответить
на лыжах то вы можете покаталься и возле дома.
в вот на галапагосы - фиг.
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11.01.2021 22:45 Ответить
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