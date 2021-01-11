Более 1,6 тыс. заведений нарушили карантинные меры с начала локдауна, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

С 8 января 2021 года, когда в Украине были введены усиленные противоэпидемические мероприятия, сотрудники Национальной полиции зафиксировали нарушения карантинных ограничений в работе 1 658 субъектов.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"За три дня полицейские обнаружили нарушения карантинных ограничений в работе 1 658 субъектов. В частности 1 314 нарушений - у субъектов торгового и бытового обслуживания, 264 - развлекательных заведений и заведений питания, 40 - торгово-развлекательных центров, 22 - спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, 18 - непродовольственных рынков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за три дня с момента введения карантина полицейские составили 848 административных протоколов за нарушение карантинных правил, и вынесли 3 658 постановлений за несоблюдение масочного режима.

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"Всего же в течение ограничительных мер в органы полиции поступило 154 200 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Полицейские составили 68 035 административных протоколов. Из них 16 105 - на работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 8 531 – на водителя транспортного средства, 7 023 - на руководителей торговых учреждений питания, 2 015 - на руководителей предприятий, учреждений и организаций", – отметили в ведомстве.