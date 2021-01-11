Более 1,6 тыс. заведений нарушили карантинные меры с начала локдауна, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА
С 8 января 2021 года, когда в Украине были введены усиленные противоэпидемические мероприятия, сотрудники Национальной полиции зафиксировали нарушения карантинных ограничений в работе 1 658 субъектов.
Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
"За три дня полицейские обнаружили нарушения карантинных ограничений в работе 1 658 субъектов. В частности 1 314 нарушений - у субъектов торгового и бытового обслуживания, 264 - развлекательных заведений и заведений питания, 40 - торгово-развлекательных центров, 22 - спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, 18 - непродовольственных рынков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за три дня с момента введения карантина полицейские составили 848 административных протоколов за нарушение карантинных правил, и вынесли 3 658 постановлений за несоблюдение масочного режима.
"Всего же в течение ограничительных мер в органы полиции поступило 154 200 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Полицейские составили 68 035 административных протоколов. Из них 16 105 - на работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 8 531 – на водителя транспортного средства, 7 023 - на руководителей торговых учреждений питания, 2 015 - на руководителей предприятий, учреждений и организаций", – отметили в ведомстве.
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Например, во всех парках в моем районе появились официально изготовленные дацзыбао: "Мы не потерпим антисоциального поведения".
Вероятно, реакцией на данное объявление послужило то, что в сортире в одном парке в моем районе (стационарный модерновый самозакрывающийся сортир с таймером) выломали самозакрывающуюся дверь: кнопка красная мигает, а двери нет - тю-тю дверь.
За 30 лет моей жизни в Австарлии я такое увидела впервые.
Но сейчас, по случаю сепаратизма штата Виктория, и подмены паспорта Австралии ковид-пассом выдача пособий федералами полностью прекратиться, надо полагать, раз неазвисимость штата Виктория - так независимость, нефиг сепарам денег платить.
Но поскольку кроме адового фолга в казне штата больше нигчго нет, то выломанная дверь в сортире - это только начало, будет адов бандитизм (как и предсказывалось еще год назад).
"Народная милиция" из бомжиков усмирит население (если, конечно, не усмирят саму "народную милицию").
Ну, а в Украину вольются стройными рядами боевики из ЛДНР.
Так что ждем: и мы, и вы.
Да будет так, хай выламывают и двери, и унитазы
Кстати я не проверила тогда, может тогось, и унитаз из сортира в парке вынесли?
К слову, а кто усмирит нашего викторианского сепара?
А армия, сам сепар с бунтами оголодавшего населения, уставшего от бандитизма, не справится.
Так что ждем, очень интересно будет посмотреть, как лохторат коммуняки-премьера его бить к его оффису пойдет.
Они этого хотели - наша очередь ржать!