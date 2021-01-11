Проект "Без цензуры": Суки православные против языка. Как адепты "русского мира" воюют против всего украинского. ВИДЕО
С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке.
И, конечно, в эфире филиалов российских пропагандистов не прекращаются разговоры о том, как надо запретить этот ненавистный украинский язык.
Паразиты, которые и дальше разъедают тело Украины и воюют против всего украинского, - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Как православный олигарх Вадим Новинский нападает на украинский язык и церковь? Кто записал Снежану Егорову и "братьев кроликов" в эксперты-языковеды? Когда украинцев в Украине перестанут хейтить за украинский язык?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.
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Напомним, в начале декабря языковой омбудсмен напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык обслуживания.
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Не удивлюсь, если после Вовы Зели президентом станет Дима.
А потом наоборот - Дима-Вова.
Під час виступу на День Незалежності шостий президент стояв на подіумі у кольорах українського прапора. Це розлютило ветерана війни на Донбасі пана Глiба Бабича. Він сказав, що «до цього прапор України топтали тільки наші вороги». Ветеран пообіцяв, що покладе собі під двері килимок з обличчям Зеленського.
«Я ось що зроблю. Я собі килимок під дверима заведу. З обличчям найвпливовішого політика світу».
На перехрестях у великих містах з'явилися білборди єврея Коломойського з новою державною символікою. Нижня частина прапора, як зазвичай, символізує жовте пшеничне поле, а у верхню, блакитну частину, «бородата бабуся» замінила на зелений колір. Очікуємо, що скоро на кафедрі перед Бубочкой зникне державна символіка - ТРИЗУБ, а замість нього з'явиться іудейська зірка Давида і Менора. Прокуратура з цього приводу мовчить.
В подмосковье грузовик въехал в колонну военных автобусов!!!
Сообщается о как минимум 4-х сдохших ихтамнетов!))))
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2691371647860289&id=100009624405482&__cft__[0]=AZX9LoZjUCtlIgW9e_Kfx4DlL0b8-rRZwhrG3OOeaY9Jof9Wfe1R3wqQ4nXRikIvmqMPMKB-XSUlwZj61huAL8gBEzZPNqa6IK_uDdPaKg0S5_3-UFMSkXIa7HVbCn9QyCs&__tn__=%2CO%2CP-R 21 год ·
Порошенко повинен піти. Безумовно.
Він заважає.
Один з небагатьох українських політиків, яких кремлю не вдалося ні купити, ні залякати, ні взяти на гачок, ні скомпрометувати.
Вдалося єдине - максимально оббрехати. Нахабно, внагляк. Із застосуванням всіх доступних медіа каналів, ручних ЗМІ, «журналістів», «експертів», «блогерів», «волонтьоров», «націоналістов».
Звичайно ж, він заважає.
Політик, який має:
- Політичну вагу, колосальний політичний досвід;
- Фінансову незалежність;
- Хорошу освіту, знання іноземних мов, високу загальну культуру;
- Колосальні знання та досвід в економіці, управлінні;
- Потужний дипломатичний досвід. Особисті зв'язки з провідними лідерами західного світу. Особисту дружбу з обраним президентом США;
- Політичну силу, яка базується на державницькій ідеології. Команду загартованих патріотів-державників;
- Підтримку мільйонів найбільш свідомих українців, справжніх громадян;
- Який на посту Президента продемонстрував силу волі, витримку, стійкість в надважких умовах, коли країна була над прірвою. В умовах агресії набагато сильнішого ворога, в умовах розвалу армії та економіки, владних інститутів зумів втримати ситуацію під контролем;
- Має величезну працездатність;
- Є справжнім українцем та патріотом;
- Має в активі: відроджену армію; вперше в історії України свою, українську національну церкву; підйом економіки; створені антикорупційні структури; системне викорінення корупції; контроль доходів та видатків чиновників; прозорість постачання газу в Україну; обмеження олігархів рамками закону; децентралізацію; розпочату судову реформу;
Ну звичайно ж, звичайно: к нєму очєнь многа вапросав. У наших експєртов, журналістов, націоналістов та актівістов. У нього ж великий антирейтинг. Створений, щоправда, тими самими експєртами, журналістами, націоналістами, антікорупціонєрамі та актівістами.
Ну візьміть Стерненка, чи Сєнцова- дивіться які крепкі патріоти! Як гучно кричать «Слава нації»! Кошулінського! Славіка Вакарчука (ой нєт, атставіть), Притулу - красівий, артіст, волонтьор! Яроша з вичищеним кулеметом! Та вибирайте любого! Лішьбинєпорошенко!
Тому що Порошенко дуже і дуже заважає.
Питання тільки - кому насправді?
та розпочала ото все Жуля Капітельман ще у червні 2014 року коли програла Порошенке вибори - 12,5% проти 54%. вирішила поганим своїм язиком та горлом погавкать.
навіть Цензор підхватив - я памятаю.
Ригі сиділи тоді та мовчали, та потім підхватили - через піроку-рік.
Він хоч і не православний, але **** ще та.
Мажьте пи#арасы, повышение тарифов!
Що можуть вони - ті що захопили владу на брехні.......правильно вихолощувати брехливі меседжі дозунгом "КАКАЯ РАЗНИЦА".......
"Какая разница на каком язике...." на собачачем, бичачем, кишачем ...... Але ж в Україні - -МОВА !!!!!!!!!!!
Мова це у першу чергу ознаки національності, кордону!!!!!!!!
https://112.ua/sitemap/2020/2020-01-04 04.01.2020
"Путин готов вмешиваться во внутренние дела Украины самым радикальным образом для защиты русскоязычного населения, - французское СМИ"
Просто вносимо до вимог на громадянство України - вільне володіння українською мовою !
Та ....,
можливо, обов"язково сусіспільні виступи урядовців та депутатів - на державній мові !
Інакше - автоматичне позбавлення громадянства і депорт (з конфіскацією активів - для урядовців та депутатів)
Пару людей під таке потраплять - і буде в Україні спокій та порядок
А купку воні у европейській пресі та судах , та велику купу гімна у москальських - легко переживем !
А в нас хто аккомулює національну пам"ять і свідомість - жи2....
Хто впровадить українську культуру, освіту ........ зовсім не українці!
Хто це робить...резидент по приколу. На чиє замовлення ставить таких..3.14
Ось чому і виникають постійно питання мови, українського контенту, української історіографії....загрози втрати національної свідомості.
або вони знищать саму Україну...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Згідно з даними дослідницької компанії Gemius Audience, TSN.ua за результатами грудня 2020 року посів перше місце у рейтингу новинних сайтів України за кількістю унікальних користувачів і є беззаперечним лідером за середньомісячним показником унікальних користувачів 2020 року.
діскрімінаціяяаааа-а-а-а--а-а-а.....
поки Україна не почне вбивати сраних кацапів на території мордора за "язик" (як кончені москалі вбивають сьогодні за мову на українській землі), до тих пір важко буде Україні жити з таким сусідом-чекістом.