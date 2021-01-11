Проект "Без цензуры": Суки православные против языка. Как адепты "русского мира" воюют против всего украинского. ВИДЕО

С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке.

И, конечно, в эфире филиалов российских пропагандистов не прекращаются разговоры о том, как надо запретить этот ненавистный украинский язык.

Паразиты, которые и дальше разъедают тело Украины и воюют против всего украинского, - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Как православный олигарх Вадим Новинский нападает на украинский язык и церковь? Кто записал Снежану Егорову и "братьев кроликов" в эксперты-языковеды? Когда украинцев в Украине перестанут хейтить за украинский язык?

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Напомним, в начале декабря языковой омбудсмен напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык обслуживания.