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Проект "Без цензуры": Суки православные против языка. Как адепты "русского мира" воюют против всего украинского. ВИДЕО

С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке.

И, конечно, в эфире филиалов российских пропагандистов не прекращаются разговоры о том, как надо запретить этот ненавистный украинский язык.

Паразиты, которые и дальше разъедают тело Украины и воюют против всего украинского, - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Как православный олигарх Вадим Новинский нападает на украинский язык и церковь? Кто записал Снежану Егорову и "братьев кроликов" в эксперты-языковеды? Когда украинцев в Украине перестанут хейтить за украинский язык?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, в начале декабря языковой омбудсмен напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык обслуживания.

Автор: 

Новинский Вадим (439) украинофобия (448) украинский язык (1193) язык (3780) Егорова Снежана (7) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського - Цензор.НЕТ 1621
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11.01.2021 15:35 Ответить
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Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського - Цензор.НЕТ 5860
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11.01.2021 15:47 Ответить
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Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського - Цензор.НЕТ 2526
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11.01.2021 15:37 Ответить
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Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського - Цензор.НЕТ 3668
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11.01.2021 15:32 Ответить
Меткое название когда-то от Пороха пошло. Суки они и есть суки.
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11.01.2021 15:34 Ответить
Если бы Порох кроме метких названий этих сук еще и реально их передавил, то цены ему бы не было. А так все, что ходило на свободе и без охраны и поныне неплохо себя чувствует.
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12.01.2021 14:31 Ответить
Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського - Цензор.НЕТ 1621
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11.01.2021 15:35 Ответить
Вова Зеленский и Дмитрий Разумков..... Оба маленького роста.. Вова и Дима... ничего не напоминает?
Не удивлюсь, если после Вовы Зели президентом станет Дима.
А потом наоборот - Дима-Вова.
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11.01.2021 19:18 Ответить
Нелоху Оманському (в миру «ТЕРМОС»)«начхать» на Український Прапор.
Під час виступу на День Незалежності шостий президент стояв на подіумі у кольорах українського прапора. Це розлютило ветерана війни на Донбасі пана Глiба Бабича. Він сказав, що «до цього прапор України топтали тільки наші вороги». Ветеран пообіцяв, що покладе собі під двері килимок з обличчям Зеленського.
«Я ось що зроблю. Я собі килимок під дверима заведу. З обличчям найвпливовішого політика світу».
На перехрестях у великих містах з'явилися білборди єврея Коломойського з новою державною символікою. Нижня частина прапора, як зазвичай, символізує жовте пшеничне поле, а у верхню, блакитну частину, «бородата бабуся» замінила на зелений колір. Очікуємо, що скоро на кафедрі перед Бубочкой зникне державна символіка - ТРИЗУБ, а замість нього з'явиться іудейська зірка Давида і Менора. Прокуратура з цього приводу мовчить.
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11.01.2021 21:56 Ответить
Хорошие новости!!!)
В подмосковье грузовик въехал в колонну военных автобусов!!!
Сообщается о как минимум 4-х сдохших ихтамнетов!))))
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11.01.2021 15:35 Ответить
Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського - Цензор.НЕТ 2526
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11.01.2021 15:37 Ответить
Суки православные против языка...хто сказв сукі православные наоборот за язиг...
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11.01.2021 15:42 Ответить
Я помню, кто челом бил за украинское гражданство новинскому
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11.01.2021 15:42 Ответить
На Суми.уа банять за українську позицію! Як тільки проти української мови в"януть аргументи, одразу банять. а після бану українська думка видалється, і залишається "какая разніца".
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11.01.2021 15:43 Ответить
за то 73% проголосовали за Зеленского. за шута которому все по -ер. А бы своя рожа не треснула
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11.01.2021 15:43 Ответить
Я ні на що не натякаю і ні до чого не закликаю, але із ****** православними та снєжанами єгоровими треба боротися приблизно так само, як із олесем бузиною (до речі, щось його кілька років не видно, куди це він зник? 😁)
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11.01.2021 15:44 Ответить
І чому досі не зник су*а новинський, де наше сбу і дбр? Чому не вручають підозри ворожим агентам і диверсантам.
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11.01.2021 16:08 Ответить
ось бидло русскоє теж шпрахе не вивчило, але права качає! https://www.youtube.com/watch?v=fjqnSSFwtx4
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11.01.2021 15:44 Ответить
Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського - Цензор.НЕТ 5860
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11.01.2021 15:47 Ответить
Вся рашиська і малоросійська мерзота щоденно ,поливає брудом все українське і жодної реакції влади та навіть і так звані патріоти мовчать.
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11.01.2021 15:52 Ответить
И кто возглавляет ? Опять новинские срабиновичами !
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11.01.2021 15:54 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009624405482&__cft__[0]=AZX9LoZjUCtlIgW9e_Kfx4DlL0b8-rRZwhrG3OOeaY9Jof9Wfe1R3wqQ4nXRikIvmqMPMKB-XSUlwZj61huAL8gBEzZPNqa6IK_uDdPaKg0S5_3-UFMSkXIa7HVbCn9QyCs&__tn__=-UC%2CP-R Костюк Олександр

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2691371647860289&id=100009624405482&__cft__[0]=AZX9LoZjUCtlIgW9e_Kfx4DlL0b8-rRZwhrG3OOeaY9Jof9Wfe1R3wqQ4nXRikIvmqMPMKB-XSUlwZj61huAL8gBEzZPNqa6IK_uDdPaKg0S5_3-UFMSkXIa7HVbCn9QyCs&__tn__=%2CO%2CP-R 21 год ·

Порошенко повинен піти. Безумовно.

Він заважає.
Один з небагатьох українських політиків, яких кремлю не вдалося ні купити, ні залякати, ні взяти на гачок, ні скомпрометувати.
Вдалося єдине - максимально оббрехати. Нахабно, внагляк. Із застосуванням всіх доступних медіа каналів, ручних ЗМІ, «журналістів», «експертів», «блогерів», «волонтьоров», «націоналістов».
Звичайно ж, він заважає.
Політик, який має:
- Політичну вагу, колосальний політичний досвід;
- Фінансову незалежність;
- Хорошу освіту, знання іноземних мов, високу загальну культуру;
- Колосальні знання та досвід в економіці, управлінні;
- Потужний дипломатичний досвід. Особисті зв'язки з провідними лідерами західного світу. Особисту дружбу з обраним президентом США;
- Політичну силу, яка базується на державницькій ідеології. Команду загартованих патріотів-державників;
- Підтримку мільйонів найбільш свідомих українців, справжніх громадян;
- Який на посту Президента продемонстрував силу волі, витримку, стійкість в надважких умовах, коли країна була над прірвою. В умовах агресії набагато сильнішого ворога, в умовах розвалу армії та економіки, владних інститутів зумів втримати ситуацію під контролем;
- Має величезну працездатність;
- Є справжнім українцем та патріотом;
- Має в активі: відроджену армію; вперше в історії України свою, українську національну церкву; підйом економіки; створені антикорупційні структури; системне викорінення корупції; контроль доходів та видатків чиновників; прозорість постачання газу в Україну; обмеження олігархів рамками закону; децентралізацію; розпочату судову реформу;
Ну звичайно ж, звичайно: к нєму очєнь многа вапросав. У наших експєртов, журналістов, націоналістов та актівістов. У нього ж великий антирейтинг. Створений, щоправда, тими самими експєртами, журналістами, націоналістами, антікорупціонєрамі та актівістами.
Ну візьміть Стерненка, чи Сєнцова- дивіться які крепкі патріоти! Як гучно кричать «Слава нації»! Кошулінського! Славіка Вакарчука (ой нєт, атставіть), Притулу - красівий, артіст, волонтьор! Яроша з вичищеним кулеметом! Та вибирайте любого! Лішьбинєпорошенко!
Тому що Порошенко дуже і дуже заважає.
Питання тільки - кому насправді?
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11.01.2021 15:55 Ответить
"Вдалося єдине - максимально оббрехати. Нахабно, внагляк. Із застосуванням всіх доступних медіа каналів, ручних ЗМІ, «журналістів», «експертів», «блогерів», «волонтьоров», «націоналістов» "
та розпочала ото все Жуля Капітельман ще у червні 2014 року коли програла Порошенке вибори - 12,5% проти 54%. вирішила поганим своїм язиком та горлом погавкать.
навіть Цензор підхватив - я памятаю.

Ригі сиділи тоді та мовчали, та потім підхватили - через піроку-рік.
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11.01.2021 19:20 Ответить
Вона почала ще 2004 -- го. Пригальмувала у Лук'янівці, а потім -- з новою силою. І дотепер...
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12.01.2021 07:41 Ответить
А з 1-го січня 2021 "Воля" додала пакет з каналів "TV 1000" з кацапсько-мовним контентом, який аж нічим за репертуаром не відрізняється від вже існуючих у "Волі" каналів...

Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського - Цензор.НЕТ 9746
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11.01.2021 16:01 Ответить
TV 1000 - це пакет телеканалів, що демонструють виключно художні фільми, найчастіше - голівудські. Жодної пропаганди там немає. Це не антиукраїнські Інтер і 112й, тому не шукайте проблеми там, де її немає.
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11.01.2021 16:40 Ответить
Я ту волю вже три роки як послав нахер і дуже задоволений.
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12.01.2021 09:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=do0NV8uQy-U З Золотим Левиком на рукаві.
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11.01.2021 16:03 Ответить
Антін Мухарський ! Я не розумію вас , ким ви були коли кохали Єгорову Сніжану - за що і чому?
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11.01.2021 16:18 Ответить
"Кохайтеся чорнобриві,та не з москалями"... Хто про це думає,коли між ніг свербить? А потім проблеми в сім,ях,кому що рідніше, і чому вчити своїх дітей.
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11.01.2021 16:24 Ответить
"Найрозумніше, що колись було в голові Снєжани Єгорової - це члін Мухарського" (с)
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11.01.2021 16:41 Ответить
Прутень....
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11.01.2021 17:43 Ответить
Зі школи пам"ятаю - Член , двочлен , тричлен ... Що то є - "члін"?))
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12.01.2021 17:41 Ответить
Це азірівка
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13.01.2021 05:29 Ответить
Кохав чи помщався...
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12.01.2021 07:21 Ответить
Ж....и..докацапська свора!! Коли ж ви с..у..и згинете!
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11.01.2021 16:24 Ответить
Тому що продажний жид при владі
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11.01.2021 16:26 Ответить
Вже котрий рік всі без розбору кричать про 5 колону,про відкритих ворогів в парламенті і у владі взагалі.Так чому ж ніхто нічого з ними не робить? Що ж ми за країна така унікальна,де можливо те,що неможливо в жодній нормальній країні в світі?
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11.01.2021 16:29 Ответить
Да как эти евреи и суки порохы и зеленские протев УУРАИНЕ воюет ))) но МЫ УКРАИНЦЫ МАЙДАНЦЫ,АТОВЦЫ,ДОБРОВОЛЦЫ не боролис за власт.МЫ НЕ ЭТОТ РАЗ ПОДОЖДЕМ 2021 год .если ШО ДАЙДЕМ ДО кремля!! Потерпим
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11.01.2021 16:43 Ответить
Ще би я додала сюди Червоненка.
Він хоч і не православний, але **** ще та.
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11.01.2021 16:51 Ответить
а Бандаренка с Лукашихой и Портянкиным?
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11.01.2021 19:14 Ответить
Не можете ублюдки намазать на хлеб мову и армию?
Мажьте пи#арасы, повышение тарифов!
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11.01.2021 17:02 Ответить
16000 колабораціоністів, атеїстів, аноністів а у цілому жи2и весь час починаючи з 2016 року розпочали атаку на націоналістичний рух в Україні. Вони дійшти до того , що вступили у зрадливий зв"язок з москалями і таки опустили національний рух України нижче плінтуса і зайнявши цю нішу лозунгом про те що дадуть робітникам заводи, селянам село, фабрикантам фабрики, усім усе захопили владу.
Що можуть вони - ті що захопили владу на брехні.......правильно вихолощувати брехливі меседжі дозунгом "КАКАЯ РАЗНИЦА".......
"Какая разница на каком язике...." на собачачем, бичачем, кишачем ...... Але ж в Україні - -МОВА !!!!!!!!!!!
Мова це у першу чергу ознаки національності, кордону!!!!!!!!
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11.01.2021 17:22 Ответить
Скільки ще треба в Україні щоб знищити оту 5-у колону ворогів яким наша державна мова кісткою торчить у цих пройдисвітив-москалів.Де всі ті хто лаяв на Порошенко подівалися вони хотіли щоб в країні царював зеленський с тіми мерзотниками які ненавидять нашу Україну.
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11.01.2021 17:40 Ответить
Одне незрозуміло: чому попередня влада мирилася з тим, що перед носом, у столиці функціонує і розвивається, виховується, тренується, екіпірується і поповнюється щороку новими підлітками армія 5-ї колони -- "Національні дружини"? Я їхнього організатора-фундатора сергія коротких ніхто не чіпає. Цьому єдіноросу, засланому з раші 14-го року через рік і громадянство дали по рекомендації антона геращенко. Так написано у вікіпедії.
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12.01.2021 07:11 Ответить
Без українського Сталіна Україна зникне. Хоча вона і вже не Україна.
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12.01.2021 09:41 Ответить
Ну сталіна то вже занадто...Піночета було б достатньо.
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12.01.2021 22:26 Ответить
Де язык -там і сапог....життя показало....
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11.01.2021 17:47 Ответить
В тому то і суть, "боротьби" підкацапників за узкійязИк.
https://112.ua/sitemap/2020/2020-01-04 04.01.2020

"Путин готов вмешиваться во внутренние дела Украины самым радикальным образом для защиты русскоязычного населения, - французское СМИ"
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11.01.2021 19:24 Ответить
Як би цих сук православних «взять і отмєніть»…
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11.01.2021 18:24 Ответить
Це війна на знищення.
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11.01.2021 19:03 Ответить
Серед цих "бійців" за узкійязик, практично й немає тих узкіх. Самі манкурти- лакузи- пристосуванці. Фе. Гидота.
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11.01.2021 19:18 Ответить
прибалты в свое время выстояли - тоже были гонения, возмущения, кацапы дошли до ЕС и ООН. Был в Эстонии такой Коган (еврей), руководитель так называемого Интер-движения, поднимал движение за рус. язык второй государственный. Самого Когана уже нет, а Эст. язык в Эстонии есть!!! Но эстонцы, латыши выстояли, и доказали, что имеют право на свой родной язык малых народов. Теперь там без госязыка никуда. Правда они в ЕС и НАТО - это им и помогло.
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11.01.2021 19:28 Ответить
Проблема ?
Просто вносимо до вимог на громадянство України - вільне володіння українською мовою !

Та ...., можливо , обов"язково сусіспільні виступи урядовців та депутатів - на державній мові !
Інакше - автоматичне позбавлення громадянства і депорт (з конфіскацією активів - для урядовців та депутатів)
Пару людей під таке потраплять - і буде в Україні спокій та порядок
А купку воні у европейській пресі та судах , та велику купу гімна у москальських - легко переживем !
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11.01.2021 19:55 Ответить
Українці щоби вижити зобов"язані гуртуватись навколо своїх духовних цінностей: мови, культури , часописів, національної пам"яті.
А в нас хто аккомулює національну пам"ять і свідомість - жи2....
Хто впровадить українську культуру, освіту ........ зовсім не українці!
Хто це робить...резидент по приколу. На чиє замовлення ставить таких..3.14
Ось чому і виникають постійно питання мови, українського контенту, української історіографії....загрози втрати національної свідомості.
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11.01.2021 20:11 Ответить
або вороги України, такi зайди, як Новинський(Малхасян) та мiсцевi гниди будуть знищенi,
або вони знищать саму Україну...
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11.01.2021 20:48 Ответить
эти кроли шестёрки медведчука
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11.01.2021 20:59 Ответить
Кролики - це не лише погане дешеве хутро, а й два старі, тупі, жадібні й упороті ватана, які після гівняного кривого дзеркала так "окрівелі і окоселі", що нічого окрім блювоти не викликають!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.01.2021 21:30 Ответить
А почему Новинский не разговаривает на церковнославянском за который он так жопу рвет?
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11.01.2021 21:46 Ответить
А я коли був маленький, то з мене в Росії насміхалися однолітки, що я українець. А один навіть спитав, а че ти сюда приєхал... Дітям було до 8 років. То нах нам тут маскальська?
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11.01.2021 22:03 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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11.01.2021 23:10 Ответить
TSN.ua очолив рейтинг новинних сайтів України.


Згідно з даними дослідницької компанії Gemius Audience, TSN.ua за результатами грудня 2020 року посів перше місце у рейтингу новинних сайтів України за кількістю унікальних користувачів і є беззаперечним лідером за середньомісячним показником унікальних користувачів 2020 року.
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11.01.2021 23:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NPn8dV9vACk
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12.01.2021 00:29 Ответить
у-у-у-у-у-у... уШЧємлєнієееее.....
діскрімінаціяяаааа-а-а-а--а-а-а.....

поки Україна не почне вбивати сраних кацапів на території мордора за "язик" (як кончені москалі вбивають сьогодні за мову на українській землі), до тих пір важко буде Україні жити з таким сусідом-чекістом.
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12.01.2021 07:05 Ответить
Перестать платить всем этим второсортным кролям и егоровым и сразу сдуется всё их скрепное негодование.
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12.01.2021 07:37 Ответить
новинский-раскольниик, егорова-заглотка, уроды кролики - очень часто их морды лиц начали мелькать в брехунце... но выход есть - полностью закрыть все существующие каналы, чтобы морд смердячих не показывали...
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12.01.2021 08:30 Ответить
это вопрос с СБУ, но им похоже что похрен
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12.01.2021 14:37 Ответить
Податок на рузьгомовні заклади?! Невеликий, але обов'язковий, хочеш пачєлавєчєскі --- будь ласочка, плати. В пенсійний фонд, на молочко тім же пенсам з спецефічною будовою щелепи. Валіза ,вокзал ,Московія.
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12.01.2021 11:54 Ответить
 
 