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Около 170 народных депутатов голосуют в интересах олигархов Коломойского и Ахметова, - СМИ. ВИДЕО

В действующей Верховной Раде около 170 народных депутатов регулярно голосуют в интересах олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова.

Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Проанализировав действия народных избранников журналисты пришли к выводу, что около 70 народных депутатов помогают Коломойскому, а еще около 100 голосуют в интересах Ахметова.

"Помощь" депутатов олигархам заключается в таких действиях:

  • написание выгодных олигархам законопроектов;
  • голосование за выгодные законопроекты;
  • проваливание невыгодных голосований;
  • подача поправок в законы;
  • внесение представлений в Конституционный суд, иски в суды;
  • заявления в правоохранительные органы;
  • участие в парламентских следственных комиссиях;

Журналисты изучили такие голосования как неназначение бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко на должность министра энергетики, законопроект о инвестнянь, информационную кампанию против экс-премьера Алексея Гончарука, представление в КСУ и другие.

Также смотрите: Представители власти продолжают тайно встречаться с олигархами вопреки обещаниям Зеленского, - СМИ. ВИДЕО

По мнению Bihus.Info, Коломойскому помогают депутаты группы "За будущее", которую возглавляет Игорь Палица, в которую входят некоторые избранники прошлых созывов, внефракционные и исключенные из "Слуги народа". Также в "команду" Коломойского журналисты причисляют депутатов "Слуги народа", которые пришли в парламент из бизнес-структур Коломойского, в частности телеканала "1+1".

Под контролем Ахметова, по данным журналистов, с начала работы нового созыва были всего 7 депутатов, которые попали в Раду через мажоритарные округа, но уже сейчас их число выросло почти до сотни – около 50 человек стабильно и еще столько же во время нужных олигарху голосований. В основном за счет "слуг народа" (около 40 депутатов) и фракции "Батьківщина".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бизнесмен Павлюк "курирует" "слуг народа" и принимает людей Ахметова, - Bihus.info. ВИДЕО

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) ВР (29289) депутат (3321) Коломойский Игорь (1792)


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Топ комментарии
+42
Порошенко та ЄС як були за Україну так і будуть.
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11.01.2021 23:33 Ответить
+36
Ой, а вот это - прямо МЯКОТКА! СОЧНАЯ! ЗЕбилам ОЧЕНЬ "понравится")))

"Слуги народа" подали законопроект (№3613), предусматривающий следующие виды наказания за задолженность по коммуналке, если она висит от 3-х месяцев:
- возможность отъема жилья;
- списание до 50% зарплаты, пришедшей на банковскую карту;
- запрет вождения автомобиля, право полиции забрать водительские права;
- запрет выезда за границу

"При наличии значительного объема задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги, нарушаются права тех потребителей, которые платили эти услуги своевременно и в полном объеме, поскольку из-за недобросовестных потребителей они не могут рассчитывать на качественные услуги и бесперебойное их предоставления."

Мы вам затянем петлю на шее, а веревка будет щекотать и тех, кто исправно платит. И в некачественном газе или перебоях с электрикой, будет виноват тот бедняга, который отдал зарплату за газ, и все-равно не хватило.
Довыбирались?
Е.Кудренко
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11.01.2021 23:32 Ответить
+34
Около 170 народных депутатов голосуют в интересах олигархов Коломойского и Ахметова, - СМИ - Цензор.НЕТ 6002
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11.01.2021 23:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ой, а вот это - прямо МЯКОТКА! СОЧНАЯ! ЗЕбилам ОЧЕНЬ "понравится")))

"Слуги народа" подали законопроект (№3613), предусматривающий следующие виды наказания за задолженность по коммуналке, если она висит от 3-х месяцев:
- возможность отъема жилья;
- списание до 50% зарплаты, пришедшей на банковскую карту;
- запрет вождения автомобиля, право полиции забрать водительские права;
- запрет выезда за границу

"При наличии значительного объема задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги, нарушаются права тех потребителей, которые платили эти услуги своевременно и в полном объеме, поскольку из-за недобросовестных потребителей они не могут рассчитывать на качественные услуги и бесперебойное их предоставления."

Мы вам затянем петлю на шее, а веревка будет щекотать и тех, кто исправно платит. И в некачественном газе или перебоях с электрикой, будет виноват тот бедняга, который отдал зарплату за газ, и все-равно не хватило.
Довыбирались?
Е.Кудренко
показать весь комментарий
11.01.2021 23:32 Ответить
Около 170 народных депутатов голосуют в интересах олигархов Коломойского и Ахметова, - СМИ - Цензор.НЕТ 6002
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11.01.2021 23:39 Ответить
Цілком очікуваний альянс СН з повією"Матьківщиною" !!!)))
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11.01.2021 23:42 Ответить
Дякую,хто мене з спама витягнув!! Задовбали ці Бютоголові ,в них один аргумент -спам ,на щось розумне в них мізків не вистачає !!!))
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12.01.2021 00:02 Ответить
Да, хочу услышать на ветке хоть одного урода - Юля класна баба.
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12.01.2021 08:09 Ответить
В 60 т -баба ягодка опять.......и не спорь....
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12.01.2021 09:15 Ответить
Так це і є та сама розовая мєчта зебілов! Нарешті таки починають дєлать їх разом. 😁
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11.01.2021 23:47 Ответить
брихня
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12.01.2021 00:28 Ответить
Порошенко та ЄС як були за Україну так і будуть.
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11.01.2021 23:33 Ответить
ЄС це єдина партія з визначеною політичною орієнтацією-правоцентристська,решта нібито політичних партій ,це клюби за інтересом !!)))
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11.01.2021 23:48 Ответить
Можно посмотреть список партий, в которые вступал порошенко?
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12.01.2021 11:14 Ответить
"Кто же знал, что власть так испортит хорошего человека" - зеизбератели о "хорошем человеке".
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11.01.2021 23:37 Ответить
"А бил лі мальчік?" 😁 "Спортити" можна нецілованого пацана у борделі. І то лише у випадку його добровільної згоди.
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12.01.2021 00:00 Ответить
Неужели?
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11.01.2021 23:37 Ответить
Все законы делаются во благо не народу, а олигархам! Революция назрела!!! Пора перезагружать! Ждать - это тратить свое человеческое время, которое ограничено смертью!
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11.01.2021 23:37 Ответить
Шо, опять?
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11.01.2021 23:40 Ответить
Давай, починай! А ми подивимось, як ви будете смєтать.
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11.01.2021 23:41 Ответить
Сметуни недороблені !!))
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11.01.2021 23:43 Ответить
нужно организовать, через сети народ, а выйдя должна организоваться кретическая масса людей, которая не будет чувствовать в толпе никакой ответственности и этой массой можно уничтожать все и вся и никому после ничего не будет! А те, кто возьмет ответственность и возглавит массу, тот станет управлять государством и этот человек должен работать на благо народу, ради того, чтобы государство, которым управляет процветало. А революция предыдущая не была доведена до конца и олигархи должны были умереть!
https://censor.net/ru/comments/locate/3241183/0192148a-60fe-7164-8b60-a2d07d7e0ddf
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11.01.2021 23:49 Ответить
"Кретическая масса" - по всем признакам она уже имеет место быть, и апогеем ее существования стал конец апреля 2019-го... 😁
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11.01.2021 23:53 Ответить
"Кретическая"це від слова -кретин ???)))
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11.01.2021 23:56 Ответить
Процитував топіка. Він мабуть мав на увазі дещо інше, але... Був такий дядько Фрейд😁
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11.01.2021 23:59 Ответить
Крестническая... кумовья ведмідьчука
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12.01.2021 08:03 Ответить
Ліварюціанєр,від тебе лаптями тхне...
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11.01.2021 23:53 Ответить
От шо ви за нарід то такий? Ви собі клоуна вибрали мабуть же з надією що всьо буде халява!?
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11.01.2021 23:42 Ответить
Їх обрав мудрий нарід.
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11.01.2021 23:41 Ответить
. В основном за счет "слуг народа" (около 40 депутатов) и фракции "Батьківщина".Источник: https://censor.net/ru/v3241183
Бедный сулима 😏
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11.01.2021 23:41 Ответить
Знов впаде в прострацію !!! Його щось сьогодня не видко,а така тема по бабіжЮльке була !!)))
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11.01.2021 23:45 Ответить
Мабуть бухає з горя , це як зе дебілами , Юлька обіцяла і на#бала в черговий раз
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11.01.2021 23:49 Ответить
Ця бютоголова бидлота вже почала спамити ,потвори недолугі !!!)))
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11.01.2021 23:52 Ответить
Олигархическая система власти считается одной из худших, потому что Олигархи по своим свойствам жадно обогащаются в ущерб всему государству, то бишь в ущерб всему народу, который и составляет государство. Революция нужна и уже на этот раз жесткая и нужно довести ее до конца олигархов!!! в противном случае не прекратятся мучения - государства - народа то бишь. Олигархам должен быть положен конец и самым жестким способом!!!
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11.01.2021 23:43 Ответить
Ти випадково не сестра Ігоря L?
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11.01.2021 23:49 Ответить
Близнятко!!)))
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11.01.2021 23:53 Ответить
Сіамські 🙂
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12.01.2021 00:05 Ответить
Давай сметут, вперед!
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11.01.2021 23:51 Ответить
не могу понять, чьи вы боты зели или кремля или пороха. хотя в вас нет разницы. все мусор, как и ваши хозяева!
https://censor.net/ru/comments/locate/3241183/0192148a-6100-72a6-a0dc-9e0fa4efa7f2
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11.01.2021 23:53 Ответить
Ми україноботи,чув про таких !!!)))
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11.01.2021 23:54 Ответить
Маня, ми Україно- Порохоботи.
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11.01.2021 23:56 Ответить
Кацап детектед.
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12.01.2021 08:08 Ответить
Это бизнес, ничего личного, прибыли в нем за счет избирателей.
В принципе...таких депутатов отзывать надо...но пока не у нас, не доросли...
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11.01.2021 23:48 Ответить
Тех 30 тыс. грн зарплаты, которые они получают им даже на пиво не хватает, куда же ещё "крестьянам" податься, как не на олигархов "батрачить". "Мама любит скорость" знаете ли.
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11.01.2021 23:49 Ответить
ой ну хто б сомневался..... об этом давно было известно грязнее и тупее выборов я еще не видел....73% долбоклювы вперёд!!!
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11.01.2021 23:56 Ответить
Нашли тоже новость... Америку открыли...
Да не только депутаты. Целый премьер - министр Украины является официальным ставленником Ахметова и работает исключительно на него.
Абсолютно все знают, что Шмыгаль это шестёрка Ахметова, работал на него управляющим на сворованном Ахметовым у государства энергетическом предприятии Бурштынской ДРЭС.
И Шмыгаль этого даже не скрывает, что работал и будет работать исключительно в интересах своего хозяина - олигарха бандюка Ахметова а не на народ Украины.
И все щасливы, всех это устраивает.
отсюда и постановы уряду про подняте цен на электричество, итд... Это всё именно в интересах только одного Ахметова.
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11.01.2021 23:56 Ответить
МОЖЕТ ВРЕМЯ ПРИШЛО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОЛИГАРХОВ
К примеру ( под вопросом) национализировать все их предприятия?
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11.01.2021 23:58 Ответить
Приватизацию предприятий объявить незаконной как афёру и вымогательство под давлением.
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12.01.2021 08:10 Ответить
это называется олигархический капитализм. страной управляют бандит и аферист.
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11.01.2021 23:59 Ответить
Тимашенчиха билась ка рыба об лед - видит нихера у нее с этим лохторатом не выходит и не выйдет. Да и решила - лучше синица с чемоданом бабла в руках чем журавль в небе над Довбасом.
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12.01.2021 00:00 Ответить
Держава проти Народу!
Держава-олігархічна!
Олігархам пофік Народ Неньки!
Раби всіх націй однакові!
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12.01.2021 00:00 Ответить
І лиш Зеленський всіх спасе!
Прожене ЕМВЕЕФ!
Знизить тарифи!
Підвищить в рази зарплати!
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12.01.2021 00:04 Ответить
Короче,покінчить з бідністю нанівець !!!)))
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12.01.2021 00:07 Ответить
... або стане на лижі. 😁
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12.01.2021 00:08 Ответить
"Стою на асфальте я,в лижи обутий......бонутий !" !!!))))
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12.01.2021 00:12 Ответить
Дайте ему ще трохи часу...
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12.01.2021 00:07 Ответить
Жиддя по Новому-пережили..не всі..
Жиддя без бідності-теж, але вже не всі..
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12.01.2021 00:16 Ответить
Подумаешь, какие-то депутаты... я знаю целого *********** на подхвате у каломоя....
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12.01.2021 00:01 Ответить
Я теж-Фірташа, Каломоя та Ахметки, Сивочолого і інших аллігаторів...))
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12.01.2021 00:20 Ответить
Подумаешь, какие-то депутаты... я знаю целого *********** на подхвате у каломоя и ахметки...
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12.01.2021 00:02 Ответить
Они люди богатые могут себе позволить карманного преЗедента.
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12.01.2021 00:21 Ответить
Закон про розпродаж землі теж прийнятий в інтересах олігархів. А хто голосував за нього?
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12.01.2021 00:14 Ответить
А мусив бути референдум!
А галасувала монабільшість+Пес..
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12.01.2021 00:34 Ответить
Референдум вже був, у 1654 та у 1917 роках. Жріте. Практічески всьо босое крестьянство було за Расеющьку и комуняк, а на одного працьовитого с землею і худобою, який чинив спротив, було по 8 стукачів-односельчан. То ж то, шо вібувається зараз, це наслідки вже минулихїукраїнських референдумів - а лохторат той же шо й 100 й 350 років тому, він не порозумнішав ні на йоту! Тому не кажіть за рехферендуми-вассаєдинения, вони не для дурнів і телепнів, які продали Україну в кацапське рабство ще 350 років тому!Вони будуть волати шо хочуть знову кацапського кнута і запрєт на прадажу землі і запрет на частную собственность і запрет на багатих і розумних.
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12.01.2021 08:22 Ответить
конец эпохи договорняков и агехархов, ага )
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12.01.2021 00:19 Ответить
А де живуть ці пани лиходії, може пора навідатися всім миром.
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12.01.2021 00:19 Ответить
Не ну с овощем же получилось, надо продолжать дальше конструктивно работать народу по изгнанию бесов.
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12.01.2021 00:24 Ответить
Ну голосуют. Ну и шо? А Шо? Ахметов друг всех обездоленных! Он хочет шобы все стали бохатыми! Между прочим на заводах товарища Ахметова всегда есть работа даже в локдаун.
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12.01.2021 00:26 Ответить
На металургійних підприємствах безперервне виробництво. Працюють в 3 зміни.
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12.01.2021 00:31 Ответить
Товарищ Ахметов руководит не только металлургическими заводами.
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12.01.2021 08:34 Ответить
😂
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12.01.2021 00:31 Ответить
Саме "чудо" буде через декілька місяців після іннагурації преза США...
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12.01.2021 00:30 Ответить
Близько 170 народних депутатів голосують в інтересах олігархів Коломойського та Ахметова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9171
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12.01.2021 01:01 Ответить
Звичайно, що депутани голосують за олігархів, це ж їхня робота, вони за це багато грошей отримують та роблять своїх годувальників ще багатшими.
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12.01.2021 01:18 Ответить
Вы обратили внимание, что МОЗ не успел заказать вакцину?

Видимо они тайно договорились с россиянами. Это жесть !
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12.01.2021 01:20 Ответить
Все логічно: хто українців вбиває, той їх і «лікує». Мертвечук кістьми ляже, щоб наша прокацапська влада закупила їхній «спутнік».
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12.01.2021 02:10 Ответить
Под контролем Ахметова, по данным журналистов около 50 человек стабильно и еще столько же во время нужных олигарху голосований. В основном за счет "слуг народа" (около 40 депутатов) и фракции "Батьківщина".

Юля - борец с олигархами. Ага. Особенно с Ахметовым.
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12.01.2021 01:27 Ответить
Підла брехня. Насправді таких депутатів - як мінімум у 2 рази більше.
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12.01.2021 01:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=trtSGW4vz8A&feature=emb_logo Bihus.Info - це та структура через яку московська гебня розганяла інформаційну спецоперацію "Свинарчуки" і приводила до влади таких осіб?
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12.01.2021 01:58 Ответить
Будь яка влада в Україні була є і буде антинародною. Таке законодавство. Демократією тут навіть не пахне. Зовсім. Демократія це перш за все мажоритарна система виборів яка має бути 1) пропорційною до етнічного складу населення (всі національності голосують тільки за своїх представників) - має бути встановлена квота для нацменшин (наприклад в Ізраїлі з 112 місць в Кнесеті 11 місць займають пропорційно до складу населення представники нацменшин); 2) депутатом може бути лише та особа яка безпосередньо представляє інтереси своїх виборців і яка останні десять років проживає і працює в тому місці в якому за нього голосують; 3) виборці мають невід'ємне право в будь який момент відкликати свого представника з будь якої причини (корупція, ухиляння від обовязків депутата (прогули, втрата звязку з населенням, пасивність в захисті інтересів виборців)) делегування своїх обов'язків іншому депутату (кнопкодавство), скоєння злочину і навіть підозра в скоєнні злочину. Враховуючи надзвичайно низький освітній та інтелектуальний рівень депутатів їх кількість має бути скорочена до 150-160 осіб з обов'язковим складання тестів (IQ, українська, англійська, психічне здоровя, здатність до навчання) а вік кандидатів має бути обмеженим таким чином щоб момент закінчення каденції не перевищував досягнення пенсійного віку - 65 років. Будь яка судимість за кримінальними статтями повинна назавжди закривати шлях в політику. Ми скаржимось що в нашому парламенті лайно, але чи може бути інакше якщо за партійними списками громадяни фактично голосують за лідера партії а вже він чисто корупційним шляхом формує "свій" "список" і окрім олігархічного отримує на додачу ще й фінансування з держбюджету на функціонування партії. Хто голосував за Єрмака, Богдана, Шефірів, Шмігаля особисто? Як так сталось що в першій сотні "Слуг" 76 жидів, 14 кацапів, 1 етнічний трансвестит Арахамія та лише 9 українців? І Ви дивуєтесь що Вас грабують? Ну як же так можна? Можна і потрібно! Бо поки Ви лохи Вами будуть правити "Янелохи".
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12.01.2021 02:46 Ответить
А про Пинчука скромно забыли. Ну как же можно поставить в тот же ряд соросятина, который не кукловод, а борец с коррупцией, который еще Кучму принуждал бороться с коррупцией.
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12.01.2021 05:32 Ответить
Обратите внимание на фото Ахметова в профиль!!! На кого он похож угадайте с трёх раз.
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12.01.2021 06:10 Ответить
А Пеця олігарх чи ні?
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12.01.2021 06:59 Ответить
Нет! Его $миллиард$ кошерный. И 27 его депутатов голосуют не в его интересах. Не знать об этом могут только агенты крэмля!
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12.01.2021 07:20 Ответить
Ясно. Пеця - хороший олігарх. )
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12.01.2021 07:24 Ответить
Слуги народа, їжте .
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12.01.2021 07:01 Ответить
170? Шось мало.
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12.01.2021 07:31 Ответить
Секрет полишинеля)
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12.01.2021 08:21 Ответить
70 народных депутатов помогают Коломойскому, а еще около 100 голосуют в интересах Ахметова. /Но Ахметов умнее: в политику не лезет и сдаться Путину не требует. Поэтому Украиной правит гражданин Израиля, военного союзника Путина, Коломойский с своим кодланом.
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12.01.2021 08:31 Ответить
Близько 170 народних депутатів голосують в інтересах олігархів Коломойського та Ахметова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5133
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12.01.2021 08:43 Ответить
А что в парламенте есть хоть один депутат голосующий не в интересах олигархов? Чушь. Не за это им Беня черный кэш отстегивает ежемесячно.
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12.01.2021 09:11 Ответить
а в чем новость? все 450 так называемых депутатов в парламенте голосуют в пользу того или иного олигарха. все до единого, без какого-либо исключения.
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12.01.2021 09:57 Ответить
 
 