Около 170 народных депутатов голосуют в интересах олигархов Коломойского и Ахметова, - СМИ. ВИДЕО
В действующей Верховной Раде около 170 народных депутатов регулярно голосуют в интересах олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова.
Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.
Проанализировав действия народных избранников журналисты пришли к выводу, что около 70 народных депутатов помогают Коломойскому, а еще около 100 голосуют в интересах Ахметова.
"Помощь" депутатов олигархам заключается в таких действиях:
- написание выгодных олигархам законопроектов;
- голосование за выгодные законопроекты;
- проваливание невыгодных голосований;
- подача поправок в законы;
- внесение представлений в Конституционный суд, иски в суды;
- заявления в правоохранительные органы;
- участие в парламентских следственных комиссиях;
Журналисты изучили такие голосования как неназначение бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко на должность министра энергетики, законопроект о инвестнянь, информационную кампанию против экс-премьера Алексея Гончарука, представление в КСУ и другие.
По мнению Bihus.Info, Коломойскому помогают депутаты группы "За будущее", которую возглавляет Игорь Палица, в которую входят некоторые избранники прошлых созывов, внефракционные и исключенные из "Слуги народа". Также в "команду" Коломойского журналисты причисляют депутатов "Слуги народа", которые пришли в парламент из бизнес-структур Коломойского, в частности телеканала "1+1".
Под контролем Ахметова, по данным журналистов, с начала работы нового созыва были всего 7 депутатов, которые попали в Раду через мажоритарные округа, но уже сейчас их число выросло почти до сотни – около 50 человек стабильно и еще столько же во время нужных олигарху голосований. В основном за счет "слуг народа" (около 40 депутатов) и фракции "Батьківщина".
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"Слуги народа" подали законопроект (№3613), предусматривающий следующие виды наказания за задолженность по коммуналке, если она висит от 3-х месяцев:
- возможность отъема жилья;
- списание до 50% зарплаты, пришедшей на банковскую карту;
- запрет вождения автомобиля, право полиции забрать водительские права;
- запрет выезда за границу
"При наличии значительного объема задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги, нарушаются права тех потребителей, которые платили эти услуги своевременно и в полном объеме, поскольку из-за недобросовестных потребителей они не могут рассчитывать на качественные услуги и бесперебойное их предоставления."
Мы вам затянем петлю на шее, а веревка будет щекотать и тех, кто исправно платит. И в некачественном газе или перебоях с электрикой, будет виноват тот бедняга, который отдал зарплату за газ, и все-равно не хватило.
Довыбирались?
Е.Кудренко
https://censor.net/ru/comments/locate/3241183/0192148a-60fe-7164-8b60-a2d07d7e0ddf
Бедный сулима 😏
https://censor.net/ru/comments/locate/3241183/0192148a-6100-72a6-a0dc-9e0fa4efa7f2
В принципе...таких депутатов отзывать надо...но пока не у нас, не доросли...
Да не только депутаты. Целый премьер - министр Украины является официальным ставленником Ахметова и работает исключительно на него.
Абсолютно все знают, что Шмыгаль это шестёрка Ахметова, работал на него управляющим на сворованном Ахметовым у государства энергетическом предприятии Бурштынской ДРЭС.
И Шмыгаль этого даже не скрывает, что работал и будет работать исключительно в интересах своего хозяина - олигарха бандюка Ахметова а не на народ Украины.
И все щасливы, всех это устраивает.
отсюда и постановы уряду про подняте цен на электричество, итд... Это всё именно в интересах только одного Ахметова.
К примеру ( под вопросом) национализировать все их предприятия?
Держава-олігархічна!
Олігархам пофік Народ Неньки!
Раби всіх націй однакові!
Прожене ЕМВЕЕФ!
Знизить тарифи!
Підвищить в рази зарплати!
Жиддя без бідності-теж, але вже не всі..
А галасувала монабільшість+Пес..
Видимо они тайно договорились с россиянами. Это жесть !
Юля - борец с олигархами. Ага. Особенно с Ахметовым.