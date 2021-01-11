Около 170 народных депутатов голосуют в интересах олигархов Коломойского и Ахметова, - СМИ. ВИДЕО

В действующей Верховной Раде около 170 народных депутатов регулярно голосуют в интересах олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова.

Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Проанализировав действия народных избранников журналисты пришли к выводу, что около 70 народных депутатов помогают Коломойскому, а еще около 100 голосуют в интересах Ахметова.

"Помощь" депутатов олигархам заключается в таких действиях:

написание выгодных олигархам законопроектов;

голосование за выгодные законопроекты;

проваливание невыгодных голосований;

подача поправок в законы;

внесение представлений в Конституционный суд, иски в суды;

заявления в правоохранительные органы;

участие в парламентских следственных комиссиях;

Журналисты изучили такие голосования как неназначение бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко на должность министра энергетики, законопроект о инвестнянь, информационную кампанию против экс-премьера Алексея Гончарука, представление в КСУ и другие.

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По мнению Bihus.Info, Коломойскому помогают депутаты группы "За будущее", которую возглавляет Игорь Палица, в которую входят некоторые избранники прошлых созывов, внефракционные и исключенные из "Слуги народа". Также в "команду" Коломойского журналисты причисляют депутатов "Слуги народа", которые пришли в парламент из бизнес-структур Коломойского, в частности телеканала "1+1".

Под контролем Ахметова, по данным журналистов, с начала работы нового созыва были всего 7 депутатов, которые попали в Раду через мажоритарные округа, но уже сейчас их число выросло почти до сотни – около 50 человек стабильно и еще столько же во время нужных олигарху голосований. В основном за счет "слуг народа" (около 40 депутатов) и фракции "Батьківщина".

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