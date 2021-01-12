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Полиция расследует взрыв на территории детского сада в Виннице по статье о незаконном обращении с оружием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По факту взрыва самодельной петарды в детском саду полиция Винницкой области открыла уголовное производство.

Сведения о событии, произошедшем 11 января в детском саду, внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами), уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.

"По состоянию на 18:00 установлено, что в результате взрыва вероятно самодельной петарды у трех детей повреждена верхняя одежда. На месте происшествия врачи скорой медицинской помощи осмотрели детей, у двух из них обнаружили незначительные покраснения на коже. Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц", - отмечается в сообщении.

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Полиция расследует взрыв на территории детского сада в Виннице по статье о незаконном обращении с оружием 01
Полиция расследует взрыв на территории детского сада в Виннице по статье о незаконном обращении с оружием 02
Полиция расследует взрыв на территории детского сада в Виннице по статье о незаконном обращении с оружием 03

Напомним, 11 января в Виннице на территории детского сада взорвалось неизвестное устройство. Директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко позже сообщила, что четыре дня в заведении никого не было.

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взрыв (6815) Винница (729) детсад (430) Нацполиция (16576)


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а у кого оборот то у деток???? пишут так все меняется по смыслу местами.... а где любимая статья хулиганство или покушение на убийство средней(тяжкой степени телесных повреждений) ой был бы внучок какого то служивого подонка из Слуг терроризм был бы не меньше а так ну подумаешь какие то чуждые дети...
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12.01.2021 00:18 Ответить
Та то фігня, у вихідні, коли немає дітей і персоналу, на територіях садочків збирається всяка шваль - малолєткі ламають качелькі і щось підпалюють, алкаші бухають а наркоші колються по павільйонах, також на перепих залазить озабоченная молодеж. В огорожах повно дірок, огорожі чисто умовні, таки саме в школах. Тут питання до управлінь освіти чи власників тих садочків.
Писано і переписано про масу випадків викрадення дітей, і псевдо викрадень конфліктуючими батьками. А ще купа іншої звиздобратії там лазить - всякі торгові агенти, бродячі артисти, чи просто скорочують шлях через територію садка. Сторожами там інваліди або алкаші з сусідніх будинків.
Полиция расследует взрыв на территории детского сада в Виннице по статье о незаконном обращении с оружием - Цензор.НЕТ 9076 Полиция расследует взрыв на территории детского сада в Виннице по статье о незаконном обращении с оружием - Цензор.НЕТ 6262
Полиция расследует взрыв на территории детского сада в Виннице по статье о незаконном обращении с оружием - Цензор.НЕТ 2618
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12.01.2021 08:28 Ответить
Так виглядають дит.садочки в проклятих капіталістів
Поліція розслідує вибух на території дитячого садочка у Вінниці за статтею про незаконне поводження зі зброєю - Цензор.НЕТ 8638 Поліція розслідує вибух на території дитячого садочка у Вінниці за статтею про незаконне поводження зі зброєю - Цензор.НЕТ 8629Поліція розслідує вибух на території дитячого садочка у Вінниці за статтею про незаконне поводження зі зброєю - Цензор.НЕТ 9748Поліція розслідує вибух на території дитячого садочка у Вінниці за статтею про незаконне поводження зі зброєю - Цензор.НЕТ 3573
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12.01.2021 08:57 Ответить
вчора писав. що то була "бомбочка" з суріку. Все більше фактів говорить про цю версію.
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12.01.2021 09:23 Ответить
еще б танки выслали и вертолеты..)
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12.01.2021 11:08 Ответить
там даже забора немае
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12.01.2021 11:10 Ответить
 
 