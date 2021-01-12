Полиция расследует взрыв на территории детского сада в Виннице по статье о незаконном обращении с оружием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По факту взрыва самодельной петарды в детском саду полиция Винницкой области открыла уголовное производство.

Сведения о событии, произошедшем 11 января в детском саду, внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами), уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.

"По состоянию на 18:00 установлено, что в результате взрыва вероятно самодельной петарды у трех детей повреждена верхняя одежда. На месте происшествия врачи скорой медицинской помощи осмотрели детей, у двух из них обнаружили незначительные покраснения на коже. Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 11 января в Виннице на территории детского сада взорвалось неизвестное устройство. Директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко позже сообщила, что четыре дня в заведении никого не было.

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