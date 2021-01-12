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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты не пропускают через Керченский мост крымских татар, едущих на суд по делу Хизб ут-Тахрир в Ростов. ВИДЕО

На Керченском мосту российские правоохранители остановили и не пропускают около 100 крымских татар, которые ехали поддержать соотечественников во время завтрашнего оглашения приговора по делу Белогорской группы Хизб ут-Тахрир.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Граты.

Задержали уже 4 микроавтобуса и более 20 автомобилей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские следователи не указали, что фигуранты крымского "дела Хизб ут-Тахрир", - граждане Украины, - адвокат Семедляев

Напоминаем, 11 января в Ростове-на-Дону (РФ) открылось заключительное заседание суда над гражданами Украины Энвером и Ризой Омерова, а также Айдером Джаппаровим. Прокуроры запросили для них большие сроки заключения: 59-летнему Энверу Омерову - 19 лет в колонии строгого режима, его сыну Ризе - 13 лет, Джаппарову - 18 лет.

Все трое - жители Белогорского района Крыма, которые были задержаны 10 июня 2019 г. Их обвиняют в "осуществлении террористической деятельности" и участия в деятельности исламской организации Хизб ут-Тахрир.

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Крым (26427) крымские татары (2718) Хизб ут-Тахрир (107)


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А вы вообще что ожидали от окупантов? Сказал бы ты так где то лет 80 назад что окупанты тебя не пропускают в Гестаппо поддержать пленных товарищей
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12.01.2021 02:05 Ответить
Якщо кацапня впарюють такі божевільні вироки то тоді робіть вже диверсії,висаджуйте військові об'єкти, техніку, що б не дарма тягнути цей срок..Чого ж даремно сидіти?
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12.01.2021 05:49 Ответить
Да потому, что терпилы).
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12.01.2021 07:45 Ответить
 
 