Оккупанты не пропускают через Керченский мост крымских татар, едущих на суд по делу Хизб ут-Тахрир в Ростов. ВИДЕО
На Керченском мосту российские правоохранители остановили и не пропускают около 100 крымских татар, которые ехали поддержать соотечественников во время завтрашнего оглашения приговора по делу Белогорской группы Хизб ут-Тахрир.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Граты.
Задержали уже 4 микроавтобуса и более 20 автомобилей.
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Напоминаем, 11 января в Ростове-на-Дону (РФ) открылось заключительное заседание суда над гражданами Украины Энвером и Ризой Омерова, а также Айдером Джаппаровим. Прокуроры запросили для них большие сроки заключения: 59-летнему Энверу Омерову - 19 лет в колонии строгого режима, его сыну Ризе - 13 лет, Джаппарову - 18 лет.
Все трое - жители Белогорского района Крыма, которые были задержаны 10 июня 2019 г. Их обвиняют в "осуществлении террористической деятельности" и участия в деятельности исламской организации Хизб ут-Тахрир.
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