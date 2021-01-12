Якутский шаман Габышев анонсировал новый поход на Москву: он поедет на белом коне, его сторонники - на "технике". АУДИО

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя "шаманом-воином", планирует новый поход на Москву.

Об этом он заявил в аудиообращении, которое опубликовал YouTube-канал "Новости регионов", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Поход намечен на март 2021 года. Габышев отправится из Якутска. Основной отряд добровольцев присоединится к нему в Иркутске. Габышев планирует передвигаться на белом коне, его сторонники - на машинах и "технике".

"Как и запланировано, я буду на коне, остальные, наверное, на технике. Поэтому будем передвигаться быстро. От Иркутска дойдем до Алтая, это место силы всей России. Потом через Сибирь и дойдем до Урала, а там до Москвы рукой подать", - отмечает Габышев.

Писатель из Тюмени Виктор Егоров, который участвовал в походе Габышева в Москву в 2019 году, рассказал, что шаман анонсировал новый поход в группе своих сторонников в соцсетях. Там обсуждается в том числе политическая программа Габышева, добавил Егоров.