2 040 16

Украина может ввести международные свидетельства о проведении вакцинации от COVID-19, - Ляшко. ВИДЕО

Украина пока рассматривает вопрос введения свидетельства о проведении вакцинации от коронавируса.

Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Главный санврач подчеркнул, что это будут не COVID-паспорта, а международные свидетельства о проведении вакцинации.

"После появления вакцины от коронавируса некоторые страны воспользовались возможность и заменяют полисы страхования, ПЦР-тесты на международные свидетельства о проведении вакцинации. Украина этот вопрос пока рассматривает", - отметил Ляшко.

По словам Ляшко, до пандемии COVID-19 чаще всего такое свидетельство выдавалось после проведения вакцинации против желтой лихорадки.

+6
Международные свидетельства вакцинации не прошедшей тестирования и сертификации ВОЗ вакциной?

Международность этого свидетельства будет заканчиваться границей Украины.
12.01.2021 10:25
+3
Ви для початку розпочніть цю вакцинацію - ЗЕдебіли!!!
12.01.2021 10:25
+3
Поки блазні будуть розглядати та проводити щеплення - Україну ізолюють, а потім ще й позбавлять безвізу...
12.01.2021 10:26
Ви для початку розпочніть цю вакцинацію - ЗЕдебіли!!!
12.01.2021 10:25
Вводите ! будете впереди паровоза, если бы так вакциной занимались как паровозом.
12.01.2021 10:25
Международные свидетельства вакцинации не прошедшей тестирования и сертификации ВОЗ вакциной?

Международность этого свидетельства будет заканчиваться границей Украины.
12.01.2021 10:25
Поки блазні будуть розглядати та проводити щеплення - Україну ізолюють, а потім ще й позбавлять безвізу...
12.01.2021 10:26
Люди в цілому світі незабаром переловлять цих пісдюків і лаштують Нюренберзький процес 2,0! Кожен хто брав участь у цій афері буде засуджений як колись члени СС!
12.01.2021 10:56
Украина может ввести международные свидетельства о проведении вакцинации в виде серебряного кольца на нос, у кого золотое кольцо на носу ,тот два раза вакцинировался.
12.01.2021 10:29
"Желтиє штани! - Ку 2 раза!" (С)
12.01.2021 10:30
Украина может ввести/ а может и не ввести. Хрен её, эту Украину Коломойского , знает. Философствует Ляшко.
12.01.2021 10:30
видимо кому-то неудобно кататься фазенды проведывать. закордоном приходится становиться обычным быдлом, кем они и являются, а не как привыкши, харассмент.
12.01.2021 10:35
Вакцины в Украине нет. а эти не знают как попилить бабло да вот хотя бы на печатание и разработку какой то хрени, уже и международные! свидетельства появились.
12.01.2021 10:40
На телеканалах столько неадекватов
Вот , к примеру , в интервью на Прямом врача - инфекциониста Владимира Курпиты :
« кто хочет сделать вакцинацию , проще съездить за границу и там сделать»
Он явно не в курсе , что в страны , где делают вакцинацию , НЕ ПУСКАЮТ ЛЮДЕЙ, кроме как с документами на проживание там.? Зачем у идиотов брать интервью ?
12.01.2021 10:43
Для того, щоб ці "міжнародні свідоцтва" визнавались за кордоном, необхідно, щоб в них були записи про вакцини, які теж визнані міжнародною спільнотою. Перш за все, маю на увазі Модерну та Пфайзер, на отримання яких ми в черзі лише на 2022 рік. Спутнік абсолютно не котується, Сіновак під великим питанням. Сіновак не пройшов сертифікацію ні в МґСША, ні в Європі, його визнають лише низка країн Південно-Східної Азії
12.01.2021 10:48
Это напоминает мне одного приятеля, который сначала купил автомагнитолу и уже 3-й год копит деньги на машину.
12.01.2021 11:01
Якби так бігли за масонами щодо розвитку власної економіки. Все, що треба Біллу ці зелені гнійні мухи олігархії за хабар виконають і перевиконають.
12.01.2021 11:06
Ідіть під три чорти зі своєю вакцинацією
12.01.2021 22:41
 
 