Украина может ввести международные свидетельства о проведении вакцинации от COVID-19, - Ляшко. ВИДЕО

Украина пока рассматривает вопрос введения свидетельства о проведении вакцинации от коронавируса.

Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Главный санврач подчеркнул, что это будут не COVID-паспорта, а международные свидетельства о проведении вакцинации.

"После появления вакцины от коронавируса некоторые страны воспользовались возможность и заменяют полисы страхования, ПЦР-тесты на международные свидетельства о проведении вакцинации. Украина этот вопрос пока рассматривает", - отметил Ляшко.

По словам Ляшко, до пандемии COVID-19 чаще всего такое свидетельство выдавалось после проведения вакцинации против желтой лихорадки.

