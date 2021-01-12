2 040 16
Украина может ввести международные свидетельства о проведении вакцинации от COVID-19, - Ляшко. ВИДЕО
Украина пока рассматривает вопрос введения свидетельства о проведении вакцинации от коронавируса.
Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
Главный санврач подчеркнул, что это будут не COVID-паспорта, а международные свидетельства о проведении вакцинации.
"После появления вакцины от коронавируса некоторые страны воспользовались возможность и заменяют полисы страхования, ПЦР-тесты на международные свидетельства о проведении вакцинации. Украина этот вопрос пока рассматривает", - отметил Ляшко.
По словам Ляшко, до пандемии COVID-19 чаще всего такое свидетельство выдавалось после проведения вакцинации против желтой лихорадки.
Топ комментарии
+6 Герхард
показать весь комментарий12.01.2021 10:25 Ответить Ссылка
+3 Oleh57
показать весь комментарий12.01.2021 10:25 Ответить Ссылка
+3 wake up-UA
показать весь комментарий12.01.2021 10:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Международность этого свидетельства будет заканчиваться границей Украины.
Вот , к примеру , в интервью на Прямом врача - инфекциониста Владимира Курпиты :
« кто хочет сделать вакцинацию , проще съездить за границу и там сделать»
Он явно не в курсе , что в страны , где делают вакцинацию , НЕ ПУСКАЮТ ЛЮДЕЙ, кроме как с документами на проживание там.? Зачем у идиотов брать интервью ?