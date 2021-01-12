Снеговика нужно смыть: милиция в Минске потребовала убрать с окна новогодний бело-красный рисунок. ВИДЕО

В минском микрорайоне Чкаловский мужчина в штатском пришел к местной жительнице и требовал убрать с окна нарисованного снеговика и елку.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале "Усы Лукашенко", сообщает Цензор.НЕТ.

"Семь утра в микрорайоне Чкаловский: неизвестный требует от женщины смыть с окна рисунок снеговика и елочки, а после её отказа приглашает проехать в отделение милиции", - говорится в сообщении.

Мужчина аргументирует свое требование тем, что "рисунок бело-красно-белый" и "не зарегистрирован".

