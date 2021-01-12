РУС
Снеговика нужно смыть: милиция в Минске потребовала убрать с окна новогодний бело-красный рисунок. ВИДЕО

В минском микрорайоне Чкаловский мужчина в штатском пришел к местной жительнице и требовал убрать с окна нарисованного снеговика и елку.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале "Усы Лукашенко", сообщает Цензор.НЕТ.

"Семь утра в микрорайоне Чкаловский: неизвестный требует от женщины смыть с окна рисунок снеговика и елочки, а после её отказа приглашает проехать в отделение милиции", - говорится в сообщении.

Мужчина аргументирует свое требование тем, что "рисунок бело-красно-белый" и "не зарегистрирован". 

Беларусь Лукашенко Александр репрессии Минск
рисунок ... и "не зарегистрирован"

блин, даже поклонники усатого, скажите это нормально?
12.01.2021 12:30
Снеговика нужно смыть: милиция в Минске потребовала убрать с окна новогодний бело-красный рисунок - Цензор.НЕТ 5427
12.01.2021 12:32
Правильно, нужно еще у рисунка параметры черепа обмерить, а то мало ли, вдруг это форма черепа солдата НАТО )))
12.01.2021 12:45
Какие еще поклонники? У него остались только силовые структуры и рос пропагандоны.
12.01.2021 13:03
Снеговика нужно смыть: милиция в Минске потребовала убрать с окна новогодний бело-красный рисунок - Цензор.НЕТ 5427
12.01.2021 12:32
Маразм крапчэў , і "крыша" ехала. Яны яшчэ не спрабавалі забараніць нам дыхаць. Але, гэта,
напэўна, яшчэ наперадзе. Рэжым ужо дранцьвее і хапаецца за што папала. Мы пераможам !
Жыве Беларусь ! Жыве вечна !
12.01.2021 13:42
запуганные рядовые шизоиды хуже усатого маньяка
12.01.2021 12:40
Кто-то ведёт у них сайт, типа Миротворца, чтобы фиксировать всех нелюдей?
12.01.2021 12:40
Каналы в телеграм.
12.01.2021 13:29
Правильно, нужно еще у рисунка параметры черепа обмерить, а то мало ли, вдруг это форма черепа солдата НАТО )))
12.01.2021 12:45
да солдата нато можна .. а усатого урода нельзя .. видать параметры сошлись .. да и елка щетку под носом этого фюрера напоминает
12.01.2021 14:30
Ребёнок проникся страхами бульбаш-царя и изменил белый на черный!Получился черно-красный снеговик из...... правого сектора.....
12.01.2021 12:47
редкосные долбоптицы в минтовке Белоруси.
12.01.2021 12:47
Пока есть путин есть вся это мразь вокруг!!! А внутри РФ россияне готовы терпеть даже если будут созданы расстрельные команды и снова будет план сколько убить в каждом дворе!!!Мне насрать на РФ почему в Украине ОПЗЖ, Тупицкие и прочие опять повылазили?
Это видимая часть , а ведь еще есть криминал! Короче задолбало!!!
12.01.2021 12:52
Он йо-нутый этот Лукашенко-Путин, чтоб вы понимали...
12.01.2021 12:57
А наши местные дятлы пишут как им не хватает лукашенки и пиночета.
12.01.2021 13:31
Главное еще каких-то пол года назад по соцопросам бульбофюрер был идолом для половины мудрого нарида Украины. Интересно что-то поменялось? Я вот сомневаюсь.
12.01.2021 13:35
Как же завоняло совком, мля... Слава Богу, ми українці в Україні вже давним-давно відвикли від цього маразму...
12.01.2021 13:46
Да. Точно!
Сніговика потрібно змити: міліція в Мінську зажадала прибрати з вікна новорічний біло-червоний малюнок - Цензор.НЕТ 2568
12.01.2021 13:51
Зарегистрируй рисунок на окне своей квартиры, как вам такой бизнес план Илон Маск.
12.01.2021 14:01
Що , заставять зняти ?
Сніговика потрібно змити: міліція в Мінську зажадала прибрати з вікна новорічний біло-червоний малюнок - Цензор.НЕТ 7797
12.01.2021 14:19
Ноу коммент.... Один сплошной фейспалм..
