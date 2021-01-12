10 067 23
Снеговика нужно смыть: милиция в Минске потребовала убрать с окна новогодний бело-красный рисунок. ВИДЕО
В минском микрорайоне Чкаловский мужчина в штатском пришел к местной жительнице и требовал убрать с окна нарисованного снеговика и елку.
Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале "Усы Лукашенко", сообщает Цензор.НЕТ.
"Семь утра в микрорайоне Чкаловский: неизвестный требует от женщины смыть с окна рисунок снеговика и елочки, а после её отказа приглашает проехать в отделение милиции", - говорится в сообщении.
Мужчина аргументирует свое требование тем, что "рисунок бело-красно-белый" и "не зарегистрирован".
блин, даже поклонники усатого, скажите это нормально?
напэўна, яшчэ наперадзе. Рэжым ужо дранцьвее і хапаецца за што папала. Мы пераможам !
Жыве Беларусь ! Жыве вечна !
Это видимая часть , а ведь еще есть криминал! Короче задолбало!!!
напэўна, яшчэ наперадзе. Рэжым ужо дранцьвее і хапаецца за што папала. Мы пераможам !
Жыве Беларусь ! Жыве вечна !
напэўна, яшчэ наперадзе. Рэжым ужо дранцьвее і хапаецца за што папала. Мы пераможам !
Жыве Беларусь ! Жыве вечна !
И не ценим этого, к сожалению((((