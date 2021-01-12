"Окопная война": "В начале Майдана 2014 года милиция Харькова почти ничего не делала, чтобы защитить проукраинских активистов", - харьковский доброволец Сергей Тимохин. ВИДЕО

В новом году рубрику "Окопная война" мы начинаем разговором с воином-добровольцем с псевдонимом Гребля, который рассказал нашим читателям о начале Революции Достоинства в Харькове и неизвестных для многих людей подробностях тех дней.

События 2014 года все больше становятся историей, при этом люди уже забывают, для чего они выходили на главную площадь столицы, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Сегодняшние события в нашей стране ярко это подтверждают. Параллельно с Киевом на протесты вышли граждане других городов Украины, и не всегда они были в поддержку нашей Родины.

Донецк, Луганск при полном бездействии силовых структур этих регионов мы потеряли из-за преобладания в них сепаратистов и российских наемников. Харьков, где местная милиция тоже не особо стремилась защитить город от российского нашествия, все же удалось отстоять. Хотя судя по видео, которые мы видим в интернете из центра города, где собирались тысячи сепаратистов и их сторонников, ситуация была напряженной до предела.

Даже в 2015 году, когда казалось патриотическое сообщество победило, российские террористы продолжали попытки дестабилизировать ситуацию и взрывали мирных людей, в том числе детей, которые выходили на улицы городов, чтобы сказать: "Харьков - это Украина".

Почему не удался кремлевский "шабаш"? Для Цензор.НЕТ рассказывает участник этих исторических событий Сергей Тимохин.

- Скажу так, что в начале 2014 года в Харькове было очень опасно. Милиция ничего не делала, чтобы защитить Украинский Майдан. Наоборот, люди в погонах прикрывали автобусы с российскими наемниками, которые заезжали в наш город с Белгородщины, Ростова, Донбасса... Именно поэтому я просто обязан был им противостоять.

- Забегая вперед, все же хочу спросить, как вам удалось отстоять Харьков, ведь моментами казалось, что город ждет судьба Донецка?

- Как ни странно звучит, но за это нужно поблагодарить харьковских коммунистов. Они брали деньги от российского агрессора за дестабилизацию ситуации в городе, отчитывались, что у них все под контролем. Эти люди надеялись, что Харьков сам перейдет под власть сепаратистов и мятежников, а коммунистам не придется прилагать максимальные усилия. Однако они ошиблись, победило желание харьковчан быть единым целым с Украиной.

P.S. Хочется добавить, что наш разговор мы записывали в день рождения Сергея, однако он и словом не обмолвился об этом. О праздничной для этого добровольца дате мы узнали впоследствии от его побратимов. Поэтому, Сергей, поздравляем тебя, желаем крепкого здоровья и Победы, за которую ты борешься уже семь лет.