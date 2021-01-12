РУС
"Окопная война": "В начале Майдана 2014 года милиция Харькова почти ничего не делала, чтобы защитить проукраинских активистов", - харьковский доброволец Сергей Тимохин. ВИДЕО

В новом году рубрику "Окопная война" мы начинаем разговором с воином-добровольцем с псевдонимом Гребля, который рассказал нашим читателям о начале Революции Достоинства в Харькове и неизвестных для многих людей подробностях тех дней.

События 2014 года все больше становятся историей, при этом люди уже забывают, для чего они выходили на главную площадь столицы, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Сегодняшние события в нашей стране ярко это подтверждают. Параллельно с Киевом на протесты вышли граждане других городов Украины, и не всегда они были в поддержку нашей Родины.

Донецк, Луганск при полном бездействии силовых структур этих регионов мы потеряли из-за преобладания в них сепаратистов и российских наемников. Харьков, где местная милиция тоже не особо стремилась защитить город от российского нашествия, все же удалось отстоять. Хотя судя по видео, которые мы видим в интернете из центра города, где собирались тысячи сепаратистов и их сторонников, ситуация была напряженной до предела.

Даже в 2015 году, когда казалось патриотическое сообщество победило, российские террористы продолжали попытки дестабилизировать ситуацию и взрывали мирных людей, в том числе детей, которые выходили на улицы городов, чтобы сказать: "Харьков - это Украина".

Почему не удался кремлевский "шабаш"? Для Цензор.НЕТ рассказывает участник этих исторических событий Сергей Тимохин.

- Скажу так, что в начале 2014 года в Харькове было очень опасно. Милиция ничего не делала, чтобы защитить Украинский Майдан. Наоборот, люди в погонах прикрывали автобусы с российскими наемниками, которые заезжали в наш город с Белгородщины, Ростова, Донбасса... Именно поэтому я просто обязан был им противостоять.

- Забегая вперед, все же хочу спросить, как вам удалось отстоять Харьков, ведь моментами казалось, что город ждет судьба Донецка?

- Как ни странно звучит, но за это нужно поблагодарить харьковских коммунистов. Они брали деньги от российского агрессора за дестабилизацию ситуации в городе, отчитывались, что у них все под контролем. Эти люди надеялись, что Харьков сам перейдет под власть сепаратистов и мятежников, а коммунистам не придется прилагать максимальные усилия. Однако они ошиблись, победило желание харьковчан быть единым целым с Украиной.

Друзья, смотрите видео до конца и вы узнаете, что происходило на самом деле в Харькове в 2014 году. Наша рубрика "Окопная война" расскажет вам правду, которую замалчивают...

P.S. Хочется добавить, что наш разговор мы записывали в день рождения Сергея, однако он и словом не обмолвился об этом. О праздничной для этого добровольца дате мы узнали впоследствии от его побратимов. Поэтому, Сергей, поздравляем тебя, желаем крепкого здоровья и Победы, за которую ты борешься уже семь лет.

Харьков евромайдан добровольцы Ухман Михаил
+14
Ты дурак? А взорванная бомба возле Дворца спорта, в результате которой погиб 15-и летний Даниил Дидык?

Иди мочи зеленой хлебни - успокойся

Иди мочи зеленой хлебни - успокойся
12.01.2021 13:02
+9
Що на це скаже Аваков? Щось змінилося відтоді?
12.01.2021 12:32
+6
Типа сейчас они особо рвутся защищать проукраинских активистов.
12.01.2021 12:47
Що на це скаже Аваков? Щось змінилося відтоді?
12.01.2021 12:32
Конечно изменилось, теперь эти люди называются не позорно МИЛИЦИЯ а гордо ПОЛИЦИЯ!
12.01.2021 12:41
кацапы наверняка просто ожлобились и мало бабла давали - наверняка считали по совковым меркам,.а половину украли просто.
12.01.2021 12:38
Не думаю что что то сильно изменилось ....
12.01.2021 12:39
хотя с другой стороны лугандон (ну, его часть) мечтала чтобы было "как с Крымом" но Х#йло их послал и решил тупо уничтожить. так что не факт что планы по "присоединению" вообще были - планы по агрессивной войне, как видим, - точно были и продолжают быть.
12.01.2021 12:40
"Окопна війна": "На початку Майдану 2014 року міліція Харкова майже нічого не робила, щоб захистити проукраїнських активістів", - харківський доброволець Сергій Тімохін - Цензор.НЕТ 6818
12.01.2021 12:41
В Харькове взрывали детей за проукраинскую позицию)))))) Цензор , вы иногда читаете, что пишите???? Очередной "патриотический" дерьмовброс
12.01.2021 12:42
Ты дурак? А взорванная бомба возле Дворца спорта, в результате которой погиб 15-и летний Даниил Дидык?

Иди мочи зеленой хлебни - успокойся

Иди мочи зеленой хлебни - успокойся
12.01.2021 13:02
матчасть учи

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%83_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_(2015)

https://www.youtube.com/watch?v=ZzdQGKzgS5o&ab
12.01.2021 13:47
Типа сейчас они особо рвутся защищать проукраинских активистов.
12.01.2021 12:47
Справедливости ради скажу что милиция кругом ничего не делала,например наши райотделовские закрылись в здании и вообще на улицу не выходили.
12.01.2021 12:59
Для некоторых , очень забывчивых мразей, которые очень хорошо трындят про "съеденных" хунтой руцких младенцев, но наших украинских детей не считают , твари, за людей. Так вот, твои рашистские гниды реально убивают наших детей. Еще раз эта тварь тут появится на Цензоре, вычислим, и отправим в любимую рашку
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/02/150224_ru_s_kharkiv_4th_dead
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/02/150224_ru_s_kharkiv_4th_dead
12.01.2021 13:05
Надо понимать, что население харькова было полностью под гипнозом кремлевской пропаганды, потому результат прогнозируемый, да плюс коллаборанты гепа с допой, да плюс их крышевал шоколад, образовалось проросийское логово, но сейчас активные антиукраинцы притизли, а пахан гепа сдох, а быдлонаселение осталось без вождя.
12.01.2021 13:21
За те,що Харків лишився українським нам потрібно дякувати двом євреям - Кернесу і Добкіну,які вчасно зрозуміли,що при незалежній Україні вони зможуть красти більше і безкарніше,аніж при москалях...Моментом познімали футболки з написом "БЕРКУТ" і навіть не закінчивши фразу "Путін пріді" крикнули "Слава Україні!"..
12.01.2021 13:42
Казав і буду казати, Харків це прокацаплене місто. І такі, на жаль, в Україні ще є на 6-му році війни з кацапами.
12.01.2021 13:50
Шановні, в Одесі було все те ж саме. Коли в січні-лютому 2014 року на нас, беззбройних, багатьох хто приходив з дітьми, іноді і літніх людей, що збиралися біля пам'ятника Дюка в підтримку України, неодноразово намагалися напасти сепари, а точніше колабаранти з кийками і ланцюгами, хто нас боронив. Менти боягузливі ховалися за колонами полуциркульного будівлі - це жовта будівля з колонами, за Дюком, хто бував в Одесі. Тільки завдяки хлопцям з Самооборони, з дерев'яними щитами і хлопцям з Правого сектора, котрі оперативно приїжджали, ми залишалися неушкодженими. І найголовніше тільки з ними ми відчували себе в безпеці.
12.01.2021 14:36
Та бачили, що менти тітушок та сепарню пасли.
Тільки силою їм рота заткнули.
12.01.2021 15:31
Сергій, бережи Боже тебе і твоїх побратимів. Слава Україні!
12.01.2021 15:15
Якраз в ті часи я знаходилась в Запоріжжі.
Купувала квитка на вокзалі. В черзі було повно молоді , які просили квитки до Харкова будь чим. Брали по 10-20 квитків. Стало зрозуміло, що вони їхали підтримати Україну в Харкові.
12.01.2021 15:34
Зате харківська міліція(поліція) призначена на всі керівні посади у всі області і главки України. А ті поспади, на яких не вистачає харківських, доукомплектовують донецькими і одеськими.
12.01.2021 16:54
Сергію, можно подумати зараз аваікінські мусора- ...ДАРАСИ будуть захтщати проукраїнських активістів. Крім зарплат, форми там не змінилось нічого. Навіть буркута є, як ходили у червоних беретах, так і ходять
12.01.2021 17:28
Мусора - завжди були і будуть колаборантами № 1
12.01.2021 20:39
Особливо харківські.
13.01.2021 03:27
В Харкові мусора-сєпари українофобська наволоч відкрито виступає проти всього українського особливо мови,на моїй малій батьківщині Двурічній там місцева сєпарня тільки й чекає на вторгнення кацапів,щоб приєднатися до них,місто віддане в лапи московських попів і гєпинблоку,ненавистні погляди на українську символіку,раз прийшлось зацідити у пику знахабнілому рузьгємірцю.Є проукраїнські люди,але розгублені від зрадницької риторики і дій Зєлєньського. Висновок:прояви сепаратизму мають придушуватись законом нещадно,попочєкістів вигнати,уряду приділити особливу увагу прикордонним містам і селам.
13.01.2021 03:26
Українці озброюйтесь легальною зброєю,купуйте якомога більше набоїв для захисту своєї родини і України,бо на мусорню,зєлєнського,авакова надії нема.Не нову рушницю можна купити +-5000гривнів,напівавомат +-15000 для ближнього бою те,що треба.
13.01.2021 03:39
Это уже было - покупали, потом продали и уехали. Население - не народ, ничего не будет, забей.
13.01.2021 08:21
Самое глупое, что вместо того, чтоб сделать выводы на будущее, все свелось к АУЕшному "**************". Если б некоторые более вдумчиво читали украинскую историю, то знали бы, что именно завезенный со всей Украины "Беркут" и нацгвардия (состоящая из тех же ВВшников) спасли в 94-м страну от реализации "крымской весны" по проведенному после сценарию. И пророссийская прослойка сделала выводы, после чего начала активную работу среди частей ВВ и Беркута на полуострове в разрезе "
13.01.2021 07:40 Ответить
авакову подякуйте ...
13.01.2021 23:37 Ответить
 
 