"Слава Україні!" - президент Молдовы Майя Санду на украинском языке поприветствовала бойцов почетного караула во время церемонии встречи в Киеве. ВИДЕО

Во время официальной церемонии встречи президент Молдовы Майя Санду поприветствовала украинских воинов из почетного караула на украинском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Санду обратилась к воинам с приветствием "Слава Україні".

