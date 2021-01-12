РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8058 посетителей онлайн
Новости Видео
20 304 101

"Слава Україні!" - президент Молдовы Майя Санду на украинском языке поприветствовала бойцов почетного караула во время церемонии встречи в Киеве. ВИДЕО

Во время официальной церемонии встречи президент Молдовы Майя Санду поприветствовала украинских воинов из почетного караула на украинском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Санду обратилась к воинам с приветствием "Слава Україні".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ценим, что президент Молдовы Санду не боится называть Крым украинским, - Зеленский

Автор: 

визит (3167) Молдова (1922) ВСУ (6919) Мая Санду (229)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+51
не лох не всрався?"Слава Україні!" - президент Молдовы Майя Санду на украинском языке поприветствовала бойцов почетного караула во время церемонии встречи в Киеве - Цензор.НЕТ 8352
показать весь комментарий
12.01.2021 13:19 Ответить
+36
Зеленский не поперхнулся ?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:17 Ответить
+34
Думаешь, сможет без бумажки?..
показать весь комментарий
12.01.2021 13:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
а зе-говно там не усралось?
показать весь комментарий
12.01.2021 23:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 