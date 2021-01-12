"Слава Україні!" - президент Молдовы Майя Санду на украинском языке поприветствовала бойцов почетного караула во время церемонии встречи в Киеве. ВИДЕО
Во время официальной церемонии встречи президент Молдовы Майя Санду поприветствовала украинских воинов из почетного караула на украинском языке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Санду обратилась к воинам с приветствием "Слава Україні".
