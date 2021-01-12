РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7792 посетителя онлайн
Новости Видео
50 384 366

"Ты на Буковеле отдыхаешь, а наши дети и внуки без хлеба сидят! Я не могу лекарства купить!", - сторонница Зеленского требует снижения тарифов. ВИДЕО

Сторонница президента Владимира Зеленского обратилась к нему с требованием снизить тарифы и рассказала о своем тяжелом материальном положениии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время акции протеста возле села Велика Круча Пирятинского района на Полтавщине. 

"Зеленский, мы за тебя голосовали, где ты? Ты на Буковеле отдыхаешь, а наши дети и внуки без хлеба сидят. Я не могу лекарства себе купить. Я не знаю, что такое масло и молоко", - заявила женщина.

Видео телестудии "Лубны"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21968) обращение (811) протест (5905) тарифы (1908)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+104
"Ты на Буковеле отдыхаешь, а наши дети и внуки без хлеба сидят! Я не могу лекарства купить!", - сторонница Зеленского требует снижения тарифов - Цензор.НЕТ 7045
показать весь комментарий
12.01.2021 14:45 Ответить
+97
"Ты на Буковеле отдыхаешь, а наши дети и внуки без хлеба сидят! Я не могу лекарства купить!", - сторонница Зеленского требует снижения тарифов - Цензор.НЕТ 9184
показать весь комментарий
12.01.2021 14:42 Ответить
+93
"Ты на Буковеле отдыхаешь, а наши дети и внуки без хлеба сидят! Я не могу лекарства купить!", - сторонница Зеленского требует снижения тарифов - Цензор.НЕТ 8208
показать весь комментарий
12.01.2021 14:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
З шута горохового в ролі преЗЕдента чого питати?..він сам себе не обирав. Замість волати, їм лобами об асфальт потрібно битися, в надії що прокинеться розум який на вибори впав в кому.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:48 Ответить
Іде боротьба за наш найбільший актив Землю,чим більше нас заженуть в борги ,тим дешевше скуплять Землю. так ,що думайте!!
показать весь комментарий
12.01.2021 20:50 Ответить
Зеленский! Немедленно верни тарифы как при Януковиче было.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:54 Ответить
Да и вывези казну , услыш кривбас , засади буфетчице Дусе и втикай с патриотически настроеными офицерами на Ростов.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:12 Ответить
Зачем казну вывозить? Не в средневековье же живем. Да и Ростов сомнительно, можно в ЕС.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:36 Ответить
Геть не шкода.
Бидло має страждати.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:54 Ответить
Зеленський! Ми за тебе голосували! Хочемо ковбасу за 2.10 і болгарські цігарки за 60 копійок! Совок - такий совок.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:04 Ответить
Що тут скажеш... Якщо нема коштів на їжу і ліки, то нащо ви біжете платити комуналку?
показать весь комментарий
12.01.2021 21:08 Ответить
ну зебилы вы и хитрожопые
в 2019 вы хотели токо хлеба и зрелисч
а в 2021 вам уже подавай снега и лыж
показать весь комментарий
12.01.2021 21:09 Ответить
А чё они по селу ходят? Пусть идут к верховной Раде или к Президенту
показать весь комментарий
12.01.2021 21:21 Ответить
денег нет у них доехать, разве не понятно?
показать весь комментарий
12.01.2021 22:18 Ответить
Отож это стадо,оно на майдане не будет стоять месяца за идею оно только себя на выборах показует.Дай ей шо она хочет она за бойко или Шария проголосует.Быстрее оно сдохнет легче Украине будет.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:09 Ответить
быдлом и стадом у нас называют простых людей олигархи, они и есть генераторами идей, за которые надо стоять и даром работать, а вы кто из них Фирташ, Порошенко или Ахметов, сложно узнать в гриме?
показать весь комментарий
13.01.2021 00:59 Ответить
Я быдлом называю людей которые не умеют и не хотят думать головой не знающих свою историю ,желудки,пол вареника и так далее.73% другими словами.
показать весь комментарий
13.01.2021 02:31 Ответить
А эти зебилы всех собак уже продали? А то если есть есчьо хоть одна собака, протестовать не положено
показать весь комментарий
12.01.2021 21:59 Ответить
**** что бы он больше их поднял те тарифы .может извилины пробудятся в организмов таких
показать весь комментарий
12.01.2021 22:20 Ответить
Наголосовали, теперь жрите суки все, что заслужили.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:20 Ответить
Он же говорил вам, зебилы: я вам НИЧЕГО не должен!
показать весь комментарий
12.01.2021 22:33 Ответить
ЗЕбилы какие вы жалкие...Ничтожный, унизительный аргумент от ЗЕскота -- а что при Порошенко лутше было?? Эй ЗЕбилы, то вы что проголосовали за своего ЗЕкловуна шоб было так же как и при Порошенко??
показать весь комментарий
12.01.2021 22:54 Ответить
Потомственние нищеброди и бидло. За километр видно, вообще не жалко.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:58 Ответить
Виховані, інтелигентні люди так не висловлюються. Все вказує на те, що бидло, то ви, Проскуряков
показать весь комментарий
12.01.2021 23:53 Ответить
А кто сказал, что я вихований і інтнлігентний? Под словом бидло я понимаю умстненно отсталих людей, которих интересуют только базовие животние потребности. А ти не обижайся, дуракам живется проще, их всегда больше, есть кому пожаловаться на очередних бариг.
показать весь комментарий
13.01.2021 04:08 Ответить
Дайте ей билетик на Щапито 95, пусть сходит, денег это ей конечно не прибавит, но старушка хоть поржёт.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:11 Ответить
При Порошенко жили намного лутше. Собссно потому ЗЕскот и плачет в данном видео, но ессно ЗЕбилам стыдно признать что при шуте гороховом за которого они голосовали им стало хуже чем при Порошенко..Думаю это только первые и ещё довольно оптимистичные видосики от ЗЕбилов..дальше будет хуже .
показать весь комментарий
12.01.2021 23:17 Ответить
Порошенко здал Украину, нажился на армии , обокрал всю страну и слил выборы.
показать весь комментарий
16.01.2021 10:14 Ответить
"Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів - Цензор.НЕТ 9885
показать весь комментарий
12.01.2021 23:21 Ответить
бабка пускай фиксы золотые продает и покупает хлеб...Вот и за таких мразей, как это малограмотная старуха Украина сегодня в Опе...
показать весь комментарий
12.01.2021 23:27 Ответить
"Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів - Цензор.НЕТ 4765
показать весь комментарий
12.01.2021 23:28 Ответить
Не не пусть нажраться до отвала.Когда сожрут последнюю собаку и будут мёрзнуть в холодном доме пусть думают думают в чем их ошибка.Я палец об палец не ударю помочь знакомым зебилам пусть будет так как они наголосовали.И те из них кто останется в живых будет завидовать мертвым.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:15 Ответить
они не поймут.
Они будут считать что ошибка в Зеленском, типа он не смог дать им "дешевые тарифы" и колбасу по 2,20, и будут голосовать за Медведчука или Бойка которые им это же самое пообещают.
А на самом деле их ошибка в том что колбасы "дешевых тарифов" и колбасы по 2,20 не бывает, и надо голосовать за свободу а не за колбасу. И эту ошибку они никогда не поймут потому что совки.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:23 Ответить
Отож так и есть.Остался бы Порошенко мы бы с России компенсации за ущерб Донбасса отсудили и если не деньгами то лет 20-30 бы газ качали бесплатно в счёт оплаты,и в НАТО бы вступили особенно с Байдэном это реально сделать.А так согласен народ не дозрел в большинстве.Только внешнее управление штатами и отмена выборов лет на 20-30,ну на худой конец хунта.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:31 Ответить
Ну тут все ясно - артисты львовских театров нанятые Порошенко!😁
показать весь комментарий
12.01.2021 23:31 Ответить
У вас всегда виноват Порошенко.А Бубочка святой.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:24 Ответить
"Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів - Цензор.НЕТ 8633
показать весь комментарий
13.01.2021 00:01 Ответить
Йой! Зю!-фанклюб дістав експлюзію: їхній бох їм же і набрехав.
Нє! То був не їхній бох. То була... голограма!
Во!
показать весь комментарий
13.01.2021 00:05 Ответить
Родителям президента хватает оплачивать коммуналку?
показать весь комментарий
13.01.2021 01:08 Ответить
Да... ПОКА приходит гонорар от его члена... Посмотрим на сколько хватит... Играть то все тяжелей... А с 21.01.21 вообще прийдется гимн США исполнять членом на гуслях.... ОТОЖ!
показать весь комментарий
13.01.2021 02:15 Ответить
Они в феофании с ковидом-их заботливый сынок туда завес и поехал кататься на лыжах)
показать весь комментарий
13.01.2021 11:05 Ответить
Какие неблагодарные люди! Зеленский хочет сделать, как лучше. Сейчас газ в трубах повышенного качества, чтобы в домах было теплее, а выбросы продуктов сгорания в атмосферу снижены до небывалой величины! Да, за тепло и экологию приходится рассчитываться повышением цены на газ! А как вы хотели? Вам что, безразлична судьба нашей планеты? Что мы оставим нашим потомкам?
показать весь комментарий
13.01.2021 03:27 Ответить
напоминает заказуху про распятого мальчика.
показать весь комментарий
13.01.2021 05:42 Ответить
А мне вот этот сюжет очень напоминает

"Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів - Цензор.НЕТ 3135
показать весь комментарий
13.01.2021 07:04 Ответить
У нього інша віра - Гарант не нашої Конституції!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 07:33 Ответить
Надеяться на то, что осознают свою ошибку не приходится. Как не осознали те, кто голосовал за Януковича тот факт, что он принес войну в Украину. Они только раздражались, что теперь на войну "уходит много денег и на ней наживается барыга". Разумеется, вместо того, что бы эти деньги могли быть по "справедливости" поделены между ними. Именно от этих "страданий" они и устали и ждали от зелени, что "справедливость будет восстановлена". Суд над Януковичем и регионалами должен походить на Нюрбергский процесс, чтобы до каждого дошло, что к чему. А теперь - имеем, что имеем.
показать весь комментарий
13.01.2021 07:37 Ответить
Да? И кто этот суд признает? Когда не дают слово сказать и подтасовывают.
Я не грю шо невиновны они, просто такими методами как ты привел - нас пошлет далеко евро-суд по правам человеков.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:57 Ответить
Совсем популяция распоясалась! Золотой зуб - а она еще о чем-то плачется!!!! А еще я считаю, что Зеленский должен быть повешен ( строго по приговору суда )
показать весь комментарий
13.01.2021 07:50 Ответить
"Поднимайся нарид?" - да хрен вам , зебилы. Вы наголосовали, вы и расхлебывайте!!
показать весь комментарий
13.01.2021 08:35 Ответить
Зе відпочиває по-президентські, по-королевські йому слабо - "https://censor.net/ua/news/3241245/otdyh_tupitskogo_v_oae_stoit_2421_tys_grn_ego_zarplata_za_dekabr_polnostyu_pokryvaet_etu_summu_pressslujba ..."
показать весь комментарий
13.01.2021 09:39 Ответить
Не "ты", а "Вы"!!
Ну тебе же нравятся приколы? Вот и получай за шо голосовала. Субсидию примешь с двух сторон?
показать весь комментарий
13.01.2021 09:55 Ответить
За дурість влади платить завжди народ, інколи навіть харкаючи кровью.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:01 Ответить
а навіщо нарід обирає дурну владу?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:25 Ответить
А навіщо влада продукує дурний народ?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:27 Ответить
шо зебилы наголосовали на свою голову? ну теперь кушайте и не обляпайтесь!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 10:54 Ответить
"Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів - Цензор.НЕТ 4352
показать весь комментарий
13.01.2021 11:08 Ответить
Ахметов особисто копав стовпи в Києві потім провів алюмінієві дроти а до дач і маєтків бобрів провів індивідуальні кабелі (щоб коли у кріпаків вимкунули, то у бобрів все світилось) , крути фарфорові чаші не злазячи зі стовпів, і за це йому нерідна вдада подарувала Київенерго. Він так пахав як Стаханов, бідний, що аж тариф підскочив.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:32 Ответить
Та дайтеж ему еще 100500 дней он научится ...
показать весь комментарий
13.01.2021 11:18 Ответить
Срочно по всем телеканалам крутить сериал Слуга народа!
показать весь комментарий
13.01.2021 11:44 Ответить
"Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів - Цензор.НЕТ 4280
показать весь комментарий
13.01.2021 12:26 Ответить
НЕ МЕШАЙТЕ БУБОЧКЕ ОТДЫХАТЬ!!!
Ему еще на следующей неделе в Оман лететь по делам.

 "Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів - Цензор.НЕТ 8853
показать весь комментарий
13.01.2021 14:05 Ответить
Нє трєба скігліти, лопату в руки і капусту сажать...
показать весь комментарий
13.01.2021 14:13 Ответить
Проплаченная через опшоры порохоботка!
показать весь комментарий
13.01.2021 15:03 Ответить
Страница 4 из 4
 
 