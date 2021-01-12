"Ты на Буковеле отдыхаешь, а наши дети и внуки без хлеба сидят! Я не могу лекарства купить!", - сторонница Зеленского требует снижения тарифов. ВИДЕО

Сторонница президента Владимира Зеленского обратилась к нему с требованием снизить тарифы и рассказала о своем тяжелом материальном положениии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время акции протеста возле села Велика Круча Пирятинского района на Полтавщине.

"Зеленский, мы за тебя голосовали, где ты? Ты на Буковеле отдыхаешь, а наши дети и внуки без хлеба сидят. Я не могу лекарства себе купить. Я не знаю, что такое масло и молоко", - заявила женщина.

Видео телестудии "Лубны"

