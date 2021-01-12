Проект "Без цензуры": США жахнули по врагам. Как крепкий союз Кремля и Коломойского в окружении Зеленского попал под санкции. ВИДЕО

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще шестеро украинцев и четыре медиакомпании попали под экономические санкции США.

Кроме Дубинского, под санкции также попали екснардеп Александр Онищенко, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, екссотрудник посольства США в Украине Андрей Телиженко, и еще трое лиц, которых связывают с Андреем Деркачем: Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко и Петр Журавель.

Вдобавок в санкцонном списке - четыре медиаресурса: "Эра Медиа", сайты NabuLeaks и Only News и агентство "Скептик" (она же Begemot Media).

Напоминаем историю вопроса - за что все они попали в немилость к "дядюшке Сэму"? Как эти агенты российского влияния вмешивались в американские выборы и подыгрывали Кремлю? При чем тут олигарх Игорь Коломойский? Подробно объясняем, почему ему нужен (и чем выгоден) союз с русскими и как получилось, что Коломойский одновременно опасается соваться в Москву.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.

"Вся собственность и имущественные интересы этих людей, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы, а лицам из США, как правило, запрещено совершать с ними операции. Кроме того, также блокируются любые юридические лица, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам", - отметили в Минфине США.