15 754 74

Проект "Без цензуры": США жахнули по врагам. Как крепкий союз Кремля и Коломойского в окружении Зеленского попал под санкции. ВИДЕО

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще шестеро украинцев и четыре медиакомпании попали под экономические санкции США.

Кроме Дубинского, под санкции также попали екснардеп Александр Онищенко, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, екссотрудник посольства США в Украине Андрей Телиженко, и еще трое лиц, которых связывают с Андреем Деркачем: Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко и Петр Журавель.

Вдобавок в санкцонном списке - четыре медиаресурса: "Эра Медиа", сайты NabuLeaks и Only News и агентство "Скептик" (она же Begemot Media).

Напоминаем историю вопроса - за что все они попали в немилость к "дядюшке Сэму"? Как эти агенты российского влияния вмешивались в американские выборы и подыгрывали Кремлю? При чем тут олигарх Игорь Коломойский? Подробно объясняем, почему ему нужен (и чем выгоден) союз с русскими и как получилось, что Коломойский одновременно опасается соваться в Москву.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.

"Вся собственность и имущественные интересы этих людей, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы, а лицам из США, как правило, запрещено совершать с ними операции. Кроме того, также блокируются любые юридические лица, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам", - отметили в Минфине США.

Автор: 

Байден Джо (2801) Деркач Андрей (136) санкции (11869) США (27934) Дубинский Александр (430)
+20
То не вжахнули.
А дали смачного ляпаса.
Все лупцювання ще попереду.
З нетерпінням чекаю
12.01.2021 15:41 Ответить
+17
https://ibigdan.livejournal.com/26124061.html Байден с Зеленским не хочет разговаривать даже по телефону

Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 3272
12.01.2021 15:42 Ответить
+15
Країна мертва, коли 73% тупе бидло
12.01.2021 15:40 Ответить
Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 6168
12.01.2021 15:36 Ответить
ты на верхнем фото в каком месте ?
12.01.2021 15:41 Ответить
Точно не первый слева.
12.01.2021 16:12 Ответить
дятел, ты понимаешь значение слова "верхнем" ?
12.01.2021 16:14 Ответить
Во дятел, на верхнем снимке, точно не он первый слева. Присмотрись хорошо.
12.01.2021 16:19 Ответить
кто "не он" ?

не Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 9861 https://censor.net/ru/user/88238 ?
12.01.2021 17:28 Ответить
Ну тот, о ком ты спрашивал, ты на верхнем фото в каком месте? Я тебе ответил. Ты адекватный, или тебе объяснять жестами. На нижнем фото слева всем известный, а вот на верхнем, слева не он, о ком ты спрашивал.
12.01.2021 17:35 Ответить
и как ты определил, что там не "Дорогой я" ?
12.01.2021 17:40 Ответить
Э, там я всех знаю, там тилькы Люби, Дорогие на нижнем. Не веришь? Проверь.
12.01.2021 17:57 Ответить
ты даун ?

Чувак "Дорогоя Я" написал "ми водили хороводи" и дал фото водящих хороводы.

Я и спросил у него, где он там на фото.

И тут влез какой-то дебил, которому захотелось ответить вместо "Дорогой Я".
12.01.2021 18:22 Ответить
І вірно вчинили в США...

У своїй заяві держсекретар США Майка Помпео сказав:.- "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами".

На основі цього твердження Помпео в мене, як і у багатьох українських патріотів, виникли логічні запитання до СБУ:

-Якщо розвідувальні служби США встановили, що "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами". ТО чому таких зв'язків примудрилася й досі НЕ "замітити" в СБУ?

-А якщо замітили, то чому "деркачі" засідають в парламенті а не в камерах, ізоляторах строгого режиму?

-А по СН, ОПЗЖ, різних "шаріях- рабіновичах-медведчуках", олігархах хіба не та ж "сліпота" СБУ?

-За що СБУ отримує гроші з наших податків?

-На кого тоді працює СБУ на чолі з лейтенантом Бакановим?

Запитання - риторичні!
12.01.2021 19:23 Ответить
Сначала ответь, кто твой хозяин на нижнем?
12.01.2021 19:57 Ответить
в твоём окружении у человека обязательно есть хозяин ?
12.01.2021 20:31 Ответить
В моем окружении - в Украине - у особо наглых писунов на этом форуме конечно есть хозяин. Я тебе ответил, теперь ты.
12.01.2021 20:52 Ответить
а в моём окружении нет ни одного человека, у которого был бы хозяин.

Мы с тобой живём в разных окружениях.
12.01.2021 23:17 Ответить
Не можна стирити те, що тобі завжди належало. Все державне майно УРСР пребувало в спільній власності номенклатури УРСР. Та, якщо по правді, то й сам народ їм теж належав, був фактично рабом держави.
А після розпаду Совка ця власність просто перестала бути спільною і кожен номенклатурник виділив собі свою приватну частку. У народу ж як тоді нічого не було, так і зараз немає.
12.01.2021 15:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/88238
А навіщо до ворогів України Ви приліпили фото Порошенко? Бажаєте всіх вимазати в одну багнюку? Не вийде, бо дехто в чомусь розбирається. Якраз замість Порошенко прикрипіть фото Междведчука і якраз буде в самий раз і всі вороги вкупі.
12.01.2021 16:07 Ответить
а фабрику Карла Маркса и многое другое впридачу сын заслуженного строителя УССР и по совместительству комсомольский секретарь Петя Вальцман на прозрачном аукционе за живые деньги купил?)
12.01.2021 16:11 Ответить
https://censor.net/ua/user/478094 а Вальцман це хто, Зеля чи Беня?
12.01.2021 20:17 Ответить
Порошенко сам себя вымазал: в кучму, в гелетея, в судей-волков, в бриллиантовых прокуроров, в этого, как его пса, под клетчатым одеялом, в ВСП и много еще во что.
А мертвячук - расиянский владелец заводов, в Украине оно только земельки награбило, а-ля литвин, его не в этот ряд надо...
12.01.2021 19:56 Ответить
Гарно зроблена картинка, задля схилення стада на бік Медведчука.
12.01.2021 16:27 Ответить
Мертвячук, кроме захвата земельных участков в Украине, заводы скупал нарасие.
12.01.2021 19:51 Ответить
Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 8940
12.01.2021 15:37 Ответить
Країна мертва, коли 73% тупе бидло
12.01.2021 15:40 Ответить
і вони хтять дешевого газу, навіть, після понесених затрат на енергозберігаючі вікна і утеплені стіни...дивина, но шо зробиш...
певно ше час не прийшов, щоби ожити...а може вже й не прийде
12.01.2021 15:44 Ответить
Я був на обох Майданах, але коли скот обрав клоуна коломойського своїм президентом.я свалив з цієї країни. Називай це як хочеш, але з бидлом мені не по дорозі
12.01.2021 16:17 Ответить
в сша, конечно жеж. посмотрели интервью коломойского для сони кошкиной в нетании...
там игорь валерьевич четко рассказал о событиях наших дней. не называл имени ковид 19. и сравнил с красным террором 100-летней давности...рассказал. что будет с промпотенциалом олигархов...станет так похоже на россию. только это не россия
в ютуб есть..находим, смотрим
12.01.2021 15:41 Ответить
То не вжахнули.
А дали смачного ляпаса.
Все лупцювання ще попереду.
З нетерпінням чекаю
12.01.2021 15:41 Ответить
Байдена еще нет,

а он уже есть
12.01.2021 15:42 Ответить
- ти Байдена бачиш?
- ні !
- і я ні, а він є!))))
12.01.2021 17:12 Ответить
12.01.2021 15:42 Ответить
Это хорошо.
12.01.2021 15:46 Ответить
Де взялися плівки деркачів Байден знає. Тільки 73% бидло нічого не знає
12.01.2021 17:04 Ответить
Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 9915
12.01.2021 15:44 Ответить
Дубинский вед с партии клоуна , шо ты лепишь ?
12.01.2021 15:48 Ответить
и квартальный скот дождется...
12.01.2021 15:44 Ответить
Без ахметки незачёт!
12.01.2021 15:45 Ответить
дойдет дело и до него
12.01.2021 15:49 Ответить
ждем санкции на клоуна то шо он их пригрел
12.01.2021 15:47 Ответить
затянуло язык у бенинойшавки в задницу...
ибо тут за лишнюю эмоцию даже без слов можно потерять остатки...из ненайденного пока в закордонье...(а мама ж так любит машины-квартиры)
12.01.2021 15:54 Ответить
это санкции на партию Слога народа
12.01.2021 15:59 Ответить
Бодю теж, прийде час, за жопу візьмуть. Те, як воно лило бруд на Порошенка пам'ятають всі.
12.01.2021 16:00 Ответить
На Бодю правосуддя вже парцює, а от шо чекає на НЕлоха ??? Ото бідний курить та на Маска чекає в компанію.
12.01.2021 16:03 Ответить
Під Бодьою я мав на увазі Богдана Будкевича.
13.01.2021 13:13 Ответить
Большой сигнал Зеленскому. Так будет с каждым, век воли не видать.
12.01.2021 16:15 Ответить
Зуб даю
12.01.2021 16:20 Ответить
Шурик и Вовчик ну вы и Поцы. В одном фильме ,персонаж уже говорил ,это вам не Привоз в Одессе,это таки United States of America 🤦🙄😱
12.01.2021 16:23 Ответить
Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 8826
12.01.2021 16:24 Ответить
Инаугурация Байдена. Почему туда собрался Порошенко, но не едет Зеленский
12.01.2021 16:26 Ответить
Вассалам места нет.
12.01.2021 16:29 Ответить
Ну шо, любители Бидона, это байденовские санкции?
Не, Байден будет занять проталкиванием закона о том, что полк Азов - террористическая огранизация. За Байдена, говорите, болели?
12.01.2021 16:28 Ответить
Украину на инаугурации Байдена будет представлять Порошенко
12.01.2021 16:29 Ответить
Еще бы, как говорят, скованы одной цепью.
12.01.2021 16:33 Ответить
Смертельные друзья. А интересно, Шокин тоже поедет?
12.01.2021 17:44 Ответить
Только с Луциком.
12.01.2021 18:10 Ответить
Вірним шляхом йдете , товаришу Байдену !
12.01.2021 16:31 Ответить
Есть тут один упоротый с дебильным ником типа Tiere, доказавал мне, что союз Кремля с Коломойским, это моя фантазия..
12.01.2021 16:33 Ответить
Сашко, як там твоя мама ?!




Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 6611


12.01.2021 16:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=b0HXN4ZSUoo Следующий после Дубинского! Пять ударов по Коломойскому в 2021 году

==================================================================

Коломойському жо......................па !
12.01.2021 18:03 Ответить
Коломойский меньше всего интересует, ШО НАМ БУДЕТ?
12.01.2021 18:14 Ответить
Не слушай лещенко. Ни-ка-да.
12.01.2021 18:37 Ответить
Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 8130
12.01.2021 18:12 Ответить
зеля тоже должен быть в санкционном списке
12.01.2021 19:02 Ответить
Вот так бы дали по мордам нашему неучу Зеленскому и его ручному прокурору!!
12.01.2021 20:06 Ответить
Це куркам на сміх... Як би проти всіх медведчукських, ахметовських, фірташевських, коломойських, пінчуковських ТБ каналів і Новинського ввели санкції, то було б діло.
12.01.2021 21:01 Ответить
Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 3600
12.01.2021 21:02 Ответить
Будем считать, что это артподготовка. Основная атака - по Медведчуку, Рабиновичу, Шарию, Портнову и прочей нечисти иже с ними. Особенно не люблю рыгоанальных баб - Лукаш, Егорову, Бондаренко... Но, если первых долбануть, то вторые моментально заткнутся. Где они были при Порохе?
12.01.2021 22:49 Ответить
Пора делать референдум и вводить прямое американское правление.
Мы прогнили и немощны сами что-либо сделать
13.01.2021 06:05 Ответить
Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 5188
13.01.2021 08:52 Ответить
Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 8190
13.01.2021 23:03 Ответить
 
 