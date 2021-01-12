Проект "Без цензуры": США жахнули по врагам. Как крепкий союз Кремля и Коломойского в окружении Зеленского попал под санкции. ВИДЕО
Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще шестеро украинцев и четыре медиакомпании попали под экономические санкции США.
Кроме Дубинского, под санкции также попали екснардеп Александр Онищенко, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, екссотрудник посольства США в Украине Андрей Телиженко, и еще трое лиц, которых связывают с Андреем Деркачем: Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко и Петр Журавель.
Вдобавок в санкцонном списке - четыре медиаресурса: "Эра Медиа", сайты NabuLeaks и Only News и агентство "Скептик" (она же Begemot Media).
Напоминаем историю вопроса - за что все они попали в немилость к "дядюшке Сэму"? Как эти агенты российского влияния вмешивались в американские выборы и подыгрывали Кремлю? При чем тут олигарх Игорь Коломойский? Подробно объясняем, почему ему нужен (и чем выгоден) союз с русскими и как получилось, что Коломойский одновременно опасается соваться в Москву.
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.
"Вся собственность и имущественные интересы этих людей, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы, а лицам из США, как правило, запрещено совершать с ними операции. Кроме того, также блокируются любые юридические лица, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам", - отметили в Минфине США.
Чувак "Дорогоя Я" написал "ми водили хороводи" и дал фото водящих хороводы.
Я и спросил у него, где он там на фото.
И тут влез какой-то дебил, которому захотелось ответить вместо "Дорогой Я".
У своїй заяві держсекретар США Майка Помпео сказав:.- "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами".
На основі цього твердження Помпео в мене, як і у багатьох українських патріотів, виникли логічні запитання до СБУ:
-Якщо розвідувальні служби США встановили, що "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами". ТО чому таких зв'язків примудрилася й досі НЕ "замітити" в СБУ?
-А якщо замітили, то чому "деркачі" засідають в парламенті а не в камерах, ізоляторах строгого режиму?
-А по СН, ОПЗЖ, різних "шаріях- рабіновичах-медведчуках", олігархах хіба не та ж "сліпота" СБУ?
-За що СБУ отримує гроші з наших податків?
-На кого тоді працює СБУ на чолі з лейтенантом Бакановим?
Запитання - риторичні!
Мы с тобой живём в разных окружениях.
А після розпаду Совка ця власність просто перестала бути спільною і кожен номенклатурник виділив собі свою приватну частку. У народу ж як тоді нічого не було, так і зараз немає.
А навіщо до ворогів України Ви приліпили фото Порошенко? Бажаєте всіх вимазати в одну багнюку? Не вийде, бо дехто в чомусь розбирається. Якраз замість Порошенко прикрипіть фото Междведчука і якраз буде в самий раз і всі вороги вкупі.
А мертвячук - расиянский владелец заводов, в Украине оно только земельки награбило, а-ля литвин, его не в этот ряд надо...
певно ше час не прийшов, щоби ожити...а може вже й не прийде
там игорь валерьевич четко рассказал о событиях наших дней. не называл имени ковид 19. и сравнил с красным террором 100-летней давности...рассказал. что будет с промпотенциалом олигархов...станет так похоже на россию. только это не россия
в ютуб есть..находим, смотрим
А дали смачного ляпаса.
Все лупцювання ще попереду.
З нетерпінням чекаю
а он уже есть
- ні !
- і я ні, а він є!))))
ибо тут за лишнюю эмоцию даже без слов можно потерять остатки...из ненайденного пока в закордонье...(а мама ж так любит машины-квартиры)
Не, Байден будет занять проталкиванием закона о том, что полк Азов - террористическая огранизация. За Байдена, говорите, болели?
Коломойському жо......................па !
Мы прогнили и немощны сами что-либо сделать