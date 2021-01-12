Гиркин: Генералы ФСБ уже заработали состояния на Донбассе, до этого деньги "пилились" в Осетии и Абхазии. ВИДЕО

На оккупированном Донбассе российские генералы наживают себе состояния.

Об этом заявил в интервью российский террорист Игорь Гиркин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Дениса Казанского.

"На "восстановлении" Осетии и Абхазии распилили огромные деньги. И на Донбассе сейчас происходит то же самое. Генералы из ФСБ уже заработали там огромные состояния", - написал Казанский в комментарии к видео.

Читайте также: Гиркин признался в интервью Гордону в том, в чем его обвиняют по делу МН17, - представитель Bellingcat Грозев