Гиркин: Генералы ФСБ уже заработали состояния на Донбассе, до этого деньги "пилились" в Осетии и Абхазии. ВИДЕО
На оккупированном Донбассе российские генералы наживают себе состояния.
Об этом заявил в интервью российский террорист Игорь Гиркин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Дениса Казанского.
"На "восстановлении" Осетии и Абхазии распилили огромные деньги. И на Донбассе сейчас происходит то же самое. Генералы из ФСБ уже заработали там огромные состояния", - написал Казанский в комментарии к видео.
