Гиркин: Генералы ФСБ уже заработали состояния на Донбассе, до этого деньги "пилились" в Осетии и Абхазии. ВИДЕО

На оккупированном Донбассе российские генералы наживают себе состояния.

Об этом заявил в интервью российский террорист Игорь Гиркин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Дениса Казанского. 

"На "восстановлении" Осетии и Абхазии распилили огромные деньги. И на Донбассе сейчас происходит то же самое. Генералы из ФСБ уже заработали там огромные состояния", - написал Казанский в комментарии к видео.

+12
Вот почему этот поц так возмущается! Он мимо кассы пролетел.
12.01.2021 16:55
+10
12.01.2021 16:57
+9
А донбаські поліцаї допомогли москалям захопити територію, знищити економіку, яку на Донбасі побудував весь український народ за український бюджет і потихеньку валить в Київ і інші області, щоб і там все знищити. Вони мають сходство по діям з сараною.
12.01.2021 17:12
Вот почему этот поц так возмущается! Он мимо кассы пролетел.
12.01.2021 16:55
Он идейный. Полезный ********. "Абыдна понимаш".
12.01.2021 16:59
Этот терр вчера сказал вКонтакте, что ищет работу !!!!!
12.01.2021 17:22
Надо всей Украиной скинутся пусть захватит Белгородскую админ и сделает БНР. ГОУ чувак))
13.01.2021 14:11
12.01.2021 16:55
12.01.2021 16:57
12.01.2021 17:03
Это новая оппозиция в орде ?
12.01.2021 16:57
Контролируемый подрывной клапан для спуска пара. Такой же как и Навальный
12.01.2021 18:22
Не будет по Рашке поминок.. Сдохнет под аплодисменты.
12.01.2021 17:00
Дай Бог,если Рашка будет разрушена,справедливости в Украине и мире станет поболее!
12.01.2021 17:12
А за такие слова, батюшка, можно и партбилет на стол положить.
12.01.2021 17:00
Не положит. Он очень полезный для ху..ла крендель, потому, что он отмывает ху..ло тем, что везде рассказывает, что это он совершил диверсию в Украине, а не ху..ло.
12.01.2021 17:40
Ну такова суть "русского мира", который он туда принес, что не знал раньше?
12.01.2021 17:01
А при чём здесь россия, это Украина напала на Донбасс !!!
12.01.2021 17:03
Ну конечно, а гиркинда пригласили для массовки, по Славянску побегать
12.01.2021 17:25
******* безграмотный
12.01.2021 17:58
Болтает много лишнего, могут "Новичком" угостить
12.01.2021 17:04
Нащадки Потемкина. Хромосома крепко засела.
12.01.2021 17:04
.. И не только генералы . В инете уже пару дней гуляет инфа о печатании фальшивых еврокупюр 20 , 50 , 100 . Якобы изготавливали на территории кадырова , с использованием технологий изготовителя оригиналов ... . Так что миллиардные состояния " зарабатываются " не только стрельбой . (
12.01.2021 17:07
А донбаські поліцаї допомогли москалям захопити територію, знищити економіку, яку на Донбасі побудував весь український народ за український бюджет і потихеньку валить в Київ і інші області, щоб і там все знищити. Вони мають сходство по діям з сараною.
12.01.2021 17:12
Тогда еще была милиция!Менты,прокуроры и судьи Донбасса - самые продажные в Украине, под стать московским!Сам своими глазами видел,как сотрудники облГАИ в Донецке 24 августа 2014 года на машине ГАИ впереди заводили на свою автостоянку большую колону российских кадровых десантников на броне БМП - 2,а потом на автобусах марки "Богдан" увозили на харч!
12.01.2021 17:40
изя гиркин заидует видимо сам мало в лугандоне урвал...
12.01.2021 17:25
нах этого сученка постить , сколько он горя принес
12.01.2021 18:01
Он таки до3,14здится что его свои же грохнут...
12.01.2021 18:21
Разве только генералы фсб?
12.01.2021 21:01
Я тоже знаю таких в Украине, который продавал конфеты в рассею, когда там умирали за каждый метр наши патриоты
12.01.2021 23:39
А про жоппоблочных слыхал, что-либо? В Украине? Или, только думкы о "Рошене" вызывают у тебя диарею?
13.01.2021 10:14
Cынок, диарея это обычное твое состояние, не нужно переносить ее на кого то, и таки да, жопоблок также торговал с Порошенко.
13.01.2021 10:39
 
 