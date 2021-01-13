Российский цирк в программе по заказу РПЦ показал животных в "нацистской форме", которых "прогоняли" дрессировщики-"красноармейцы". ВИДЕО
В Ижевске в государственном цирке 8 января во время рождественского представления для детей показали эпизод с участием животных, на одежде которых была нацистская символика. Прокуратура организовала проверку по этому факту.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, представление в цирке показали по заказу Удмуртской епархии. В цирке пояснили, что нацистская символика была использована в эпизоде "1942 год". "В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой. В манеже соответственно демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных животных в попоне с нацистской символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда", - говорится в комментарии цирка.
В Удмуртcкой епархии считают, что представление не нарушает закон, запрещающий демонстрацию нацистской атрибутики или символики - зрителям показали шоу, которое формирует негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма.
Представители государственного цирка и епархии ссылаются на статью 20.3 КоАП РФ, которая запрещает публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, но ее положения "не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".
В цирке и епархии считают, что спецификой циркового искусства является зрелищность и "используемые в нем образы могут иметь ироничный и гротескный характер".
Пункт статьи 20.3 о "формировании негативного отношения к идеологии нацизма и экстремизма", на который ссылаются в цирке и епархии, добавили в Кодекс об административных правонарушениях в феврале 2020 года. Он отменил административную ответственность за все случаи демонстрации нацистской и экстремистской символики при отсутствии пропаганды нацизма.
Я даже поверю что Яхве таки есть и "Адам" был украинцем, раз так изощренно издевается - "соседушек" послал что и врагу не пожелаешь
"Страна" поехавших рабов.
Настоящего у них это отсталость - нищета, коррупция и диктатура.
Прошлое - репрессии, отсталый тоталитарный совок, отстающий от запада в развитии лет на 50. Вся индустриализация заключалась в том, что крестьян морили голодом,отбирали зерно, а на вырученные деньги покупали у США заводы и с помощью западных специалистов строили их в СССР. Сегодня эти заводы ввиду своей отсталости не могут быть конкурентными, поэтому с переходом СССР к рыночной экономике они остановились и пошли на лом. Также много технологий были украдено у немцев после войны, но они так и остались на уровне технологий 30-х-40-х годов, поэтому бензоколонка сегодня и толкает одно сырье на запад. Соответственно гордиться и тут уже нечем.
Будущего у них нет, потому что мировое потребление энергоресурсов падает, идет переход на альтернативные источники энергии.
Остается только гордиться победой, которую помогли обеспечить все те же ненавистные Соединенные Штаты.
Таков не только путин, таков весь рускиймир.
Пухла усмішка царя.
Педофіл у вівтаря.
То всьо руцькая земля,
Под рульом козла-кремля.
Бажаєте повести дитину, на такий виступ???
Войска СС состоящие из Русских (Помимо власовцев)
а) Добровольческий полк СС "Варяг".
б) 1-я русская национальная бригада СС "Дружина".
в) 15-й казачий кавалерийский корпус СС.
г)29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская).
) 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
) 36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".
КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
10-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12
батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2
роты.
Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия -
Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда
спецназначения.
Ну и по мелочи
Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4
корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии,
2 бригады).
"АРМИИ" ВЕРМАХТА
Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30
бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов,
1авиагруппа,1 полк.
ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА
582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.
580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.
ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА
Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
ДИВИЗИИ АБВЕРА
"Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк,
12 батальонов.
БРИГАДЫ АБВЕРА
Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5
батальонов.
ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2
отдельных батальона РОА.
"ТУЗЕМНЫЕ" ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНА
Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.
Русская "Народная стража" генерального комиссариата
"Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13
батальонов, 1 кавалерийский дивизион.
(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)
15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8
полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка
1,5
миллиона русских воевали против Советов.
ИДИОТИЗМ!!!!!
Быдло двуногое...
Якби в тій війні переміг альтернативний претендент, в Украіні все було б по-іншому:
-без жебрацького життя і бандитського марксизму
-без таких президентів, дефутатів та олігархів,
-Україна- в євросоюзі, нато і з усіма прибамбасами, без повзання на коліннях і свинячих вересків
-в коцапія була б миролюбною і зразково-законною, без чекістів і злодіїв, і вчила б українську, щоб їздити сюди на заробітки
Чи бува не кацап , з прівзищем - Молотов , часом !? .
.