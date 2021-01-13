РУС
Российский цирк в программе по заказу РПЦ показал животных в "нацистской форме", которых "прогоняли" дрессировщики-"красноармейцы". ВИДЕО

В Ижевске в государственном цирке 8 января во время рождественского представления для детей показали эпизод с участием животных, на одежде которых была нацистская символика. Прокуратура организовала проверку по этому факту.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, представление в цирке показали по заказу Удмуртской епархии. В цирке пояснили, что нацистская символика была использована в эпизоде "1942 год". "В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой. В манеже соответственно демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных животных в попоне с нацистской символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда", - говорится в комментарии цирка.

В Удмуртcкой епархии считают, что представление не нарушает закон, запрещающий демонстрацию нацистской атрибутики или символики - зрителям показали шоу, которое формирует негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма.

Представители государственного цирка и епархии ссылаются на статью 20.3 КоАП РФ, которая запрещает публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, но ее положения "не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

В цирке и епархии считают, что спецификой циркового искусства является зрелищность и "используемые в нем образы могут иметь ироничный и гротескный характер".

Пункт статьи 20.3 о "формировании негативного отношения к идеологии нацизма и экстремизма", на который ссылаются в цирке и епархии, добавили в Кодекс об административных правонарушениях в феврале 2020 года. Он отменил административную ответственность за все случаи демонстрации нацистской и экстремистской символики при отсутствии пропаганды нацизма.

нацизм россия РПЦ цирк
+97
Ну вот за что нам такие на всю башку больные идиоты достались в соседи???
13.01.2021 01:12 Ответить
+85
Хто-небудь! Скажіть кацапам, що війна з фашиздами вже давно закінчилась. Може вони про це не знають.
13.01.2021 01:19 Ответить
+60
на кацапии 404 помойная яма.как всегда
13.01.2021 01:12 Ответить
походу, не смог пережить такого счастья или камнями привалило
13.01.2021 08:08 Ответить
Не всех дебилов война убила......
13.01.2021 05:11 Ответить
Чему удивляться: впавшая в победобесие руськая православная церковь, да еще ее удмурдская епархия. Это самые главные славяне в мире.
13.01.2021 05:26 Ответить
да никогда московиты не были славянским народом, в бывшем союзе было всего два славянских народа -Украинцы и белорусы. Московиты украли нашу историю, сделали её основой своей государственности поэтому и вцепились в нас что те блохи боясь потерять всё по этому и стали называть себя славянами.На самом деле это нет даже такой народности как русский народ - под этим обобщаемым названием скрываются угро-финские и тюрские(потомки Золотой Орды) народы.
14.01.2021 12:51 Ответить
Идиоты 🤦
13.01.2021 05:40 Ответить
Ипанутым нет покоя.
13.01.2021 06:38 Ответить
Пора выпускать на манеж Гитлера, которого будут лупить по голове Бим и Бом.
13.01.2021 06:52 Ответить
Бог послал ипанутых соседей.
13.01.2021 07:35 Ответить
как и мне, кстати. за что???
13.01.2021 07:46 Ответить
https://censor.net/ru/forum/3062887/pobedobesie
13.01.2021 08:00 Ответить
75 років тупої ідеології "величества советских граждан" і відчуття "переможців" на рівні тваринних інстинктів. А що можна очікувати в народностей, які на генному рівні створили помісь слов"ян, варварів та ординських племен, а тим більше в Іжевську. Знайомі корені та відголоски НКВД та політпрацівників .Такий "спеціаліст" з колгоспної артілі, енкаведист, політпрацівник, командир провокаційного партизанського загону аж цілий Сабуров добре засів у пам"яті Галичан, бо керував НКВД Дрогобицької області від 1944 до 1951 року, топив у крові місцеве населення, його "спеціалізація" на переодяганні енкаведистів у форму бійців УПА, такі спецгрупи творили жахіття, наводили страх, який досі має відлуння ніби-то бандерівці чинили такі жорстокі вбивства. От тобі і ординські начала переодягання, маскування, накидки на тварин... Це ж треба дійти у 21 століття до такої тупості, дибілізму... А як ще північний потік 2, а ще б це Меркель і Макрону показати.
13.01.2021 14:47 Ответить
Вот, что бывает, когда фантазия богатая, но, - извращенная.
13.01.2021 08:14 Ответить
у силового жонглера пилотка приклеена к голове - не иначе.Иначе слетела бы 100 %
13.01.2021 08:51 Ответить
или гвоздем прибита,все равно у него мозга нет
13.01.2021 09:11 Ответить
забыли показать еще ето животное:
Российский цирк в программе по заказу РПЦ показал животных в "нацистской форме", которых "прогоняли" дрессировщики-"красноармейцы" - Цензор.НЕТ 4906
13.01.2021 09:13 Ответить
Нацисты - они хорошие.
13.01.2021 09:40 Ответить
если сравнивать с рашистами- то таки да
13.01.2021 15:11 Ответить
Наверное, там до сих пор партизаны пускают паровозы под откос...
13.01.2021 09:53 Ответить
Вони їх пускали під укіс в основному в совкових фільмах.
13.01.2021 11:34 Ответить
🤣
13.01.2021 14:56 Ответить
Це такі розваги в Провославному рейху, то святкують обнулєніє фюрера то демонструють побєдобєсіє.
13.01.2021 09:55 Ответить
Этих тварей их же Сралин замочил больше чем его, тоже усатый друг. Еще прикольно что быдло, еще недавно доносившее в школе: А Вася с бабушкой в церковь ходил. - строит сейчас по 3 капища в день, вдобавок к 30000 уже функционирующих капищ.
Я даже поверю что Яхве таки есть и "Адам" был украинцем, раз так изощренно издевается - "соседушек" послал что и врагу не пожелаешь
"Страна" поехавших рабов.
13.01.2021 10:10 Ответить
матрос в тюбитейке на пуйла похож))))
13.01.2021 10:14 Ответить
Эти люди больны. И ближайшие лет 200-300 ничего не поменяется.
13.01.2021 10:18 Ответить
Ошибаешься. Даже животные поддаются дрессировке. А уж человеки - тем более. Несколько лет соответствующей промывки мозгов и ... "дружно осуждаем агрессивную политику фюрера - Путина".
13.01.2021 11:07 Ответить
Да от любви до ненависти- один стакан.
14.01.2021 10:08 Ответить
Ты прав. Стакан очень сильно упрощает дрессировку стада.
14.01.2021 10:13 Ответить
Я вообще против использования животных в цирках, дельфинариях и зверинцах. Это жестоко по отношению к животным, заставлять их делать несвойственные для них действия и ограничивать их свободу.
13.01.2021 10:18 Ответить
какцапи в фашистській формі ганяють цапів в нацистській формі - все правильно, логічно і по фен шую!
13.01.2021 10:22 Ответить
кацапские твари издеваются над животными!
13.01.2021 10:23 Ответить
Нет, это кацапские животные издеваются над тварями...
14.01.2021 01:00 Ответить
Что-то они не стали водить пленных французов и наряжать их свиньями, видимо они все-таки больше любят Францию, чем Германию. На стороне немцев все-таки следует обидеться и прекратить покупать российский газ.
13.01.2021 10:27 Ответить
Ого! Хмуя собі у них ділди воювали!
13.01.2021 10:29 Ответить
Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці" - Цензор.НЕТ 7746
13.01.2021 10:38 Ответить
Просто свинособакам величие черпать уже неоткуда.
Настоящего у них это отсталость - нищета, коррупция и диктатура.
Прошлое - репрессии, отсталый тоталитарный совок, отстающий от запада в развитии лет на 50. Вся индустриализация заключалась в том, что крестьян морили голодом,отбирали зерно, а на вырученные деньги покупали у США заводы и с помощью западных специалистов строили их в СССР. Сегодня эти заводы ввиду своей отсталости не могут быть конкурентными, поэтому с переходом СССР к рыночной экономике они остановились и пошли на лом. Также много технологий были украдено у немцев после войны, но они так и остались на уровне технологий 30-х-40-х годов, поэтому бензоколонка сегодня и толкает одно сырье на запад. Соответственно гордиться и тут уже нечем.
Будущего у них нет, потому что мировое потребление энергоресурсов падает, идет переход на альтернативные источники энергии.
Остается только гордиться победой, которую помогли обеспечить все те же ненавистные Соединенные Штаты.
13.01.2021 10:41 Ответить
Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці" - Цензор.НЕТ 2999
13.01.2021 10:41 Ответить
Когда Немцов говорил, что путин @бнутый, он ошибался.
Таков не только путин, таков весь рускиймир.
13.01.2021 10:46 Ответить
просто пропаганда - это мощный инструмент, да еще на пропитый кацапский мозг - вот и получаем нацию новых фашистов
13.01.2021 14:09 Ответить
Кацап - это не национальность, кацап - это диагноз.
14.01.2021 12:28 Ответить
как тебе такое Илон Маск?
13.01.2021 11:00 Ответить
воно все кацапнуте на всю макітру аж до удмуртії
13.01.2021 11:08 Ответить
Мордорище, во всем своем тупом безобразии.
13.01.2021 11:21 Ответить
А у тети с козлом то зига.
13.01.2021 11:23 Ответить
Церква,цирк, цугундер,цвинтар.
Пухла усмішка царя.
Педофіл у вівтаря.
То всьо руцькая земля,
Под рульом козла-кремля.
13.01.2021 11:31 Ответить
Зоофилы, клятые. Уже и козлам от них покоя нет.
13.01.2021 11:36 Ответить
Северная Нигерия в одной фотографии. Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці" - Цензор.НЕТ 5438
13.01.2021 11:36 Ответить
З цими хворими бубочка намагається замиритись...
Бажаєте повести дитину, на такий виступ???
13.01.2021 11:37 Ответить
Ще один сигнал з Росії, що наші кордони треба закривати.
13.01.2021 11:38 Ответить
Рабов нужно в тонусе держать.
13.01.2021 11:41 Ответить
Ничего удивительного в этом нет. Без коммунистов не было бы и фашистов. Это они, в 30е годы во главе с коммунистом Тельманом, обеспечили победу национал социалистов, это в конце 30х, гестаповцы делились опытом и приезжали в союз к братанам из НКВД. Это коммунисты с фашистами развязали вторую мировую войну. Это коммунисты с фашистами проводили совместные парады. Это они обучали будущих генералов вермахта в своих академиях. Это они обеспечивали сырьем и ресурсами гитлеровскую германию...
13.01.2021 11:42 Ответить
И незабываем, сталин кормил гитлера с рук как только мог! Почему? А потому что хотел развязать войну в Европе чужими руками! А потом войти освободителем!! Так и сделал. А сам уже готовил нападения на гитлера в средине июля, йшло развертывания войск! Поэтому по сути войну начал товарищ сралин!
показать весь комментарий
14.01.2021 02:28 Ответить
Все вірно вони показали. Рюсська пілотка зігує, а її братішки козлята Іванушкі йдуть біля неї в плащиках з нацистською символікою і позаду скакає дурник марячок, який радіє анексії Криму. Все вірно показано.
13.01.2021 12:00 Ответить
З однієї сторони росія, з другої білорусь, з третьої придністров'я, з четвертої венгрія. Ціла купа найгірших в світі сусідів.
13.01.2021 12:06 Ответить
Бедные животные. Это я о дрессировщиках.
13.01.2021 12:12 Ответить
По моему это уже дно
13.01.2021 12:17 Ответить
Встали знову з колін! Не заважайте!
13.01.2021 12:18 Ответить
Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці" - Цензор.НЕТ 1552
13.01.2021 12:20 Ответить
На даунсраше усе стабільно.
13.01.2021 12:40 Ответить
Кацапи іпануті. Їм краще не чіпати сторінки Другої світової війни, бо вся її Червона Армія разом із нацистами окупували Польщу, Західну Україну у 1939 році Литву, Латвію, Естонію і Фінляндію. А чому немає нічого про пана Власова? Це ж російський генерал, який воював на стороні німців? А їх там нарахували від 600 тисяч до мільйона, а скільки там ще було колаборантів і поліцаїв? До того ж німці не окупували всю Росію, як Україну і Білорусь. Потоптались по її окраїнам. Можете собі уявити скільки там було б зрадників і нацистів?
13.01.2021 12:41 Ответить
Нація рашисстів хвора. Вже навіть не дивуюсь.
13.01.2021 12:45 Ответить
Вот так кацапы защищали совок :

Войска СС состоящие из Русских (Помимо власовцев)

а) Добровольческий полк СС "Варяг".
б) 1-я русская национальная бригада СС "Дружина".
в) 15-й казачий кавалерийский корпус СС.
г)29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская).
) 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
) 36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".

КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
10-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12
батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2
роты.
Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия -
Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда
спецназначения.

Ну и по мелочи

Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4
корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии,
2 бригады).
"АРМИИ" ВЕРМАХТА

Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30
бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов,
1авиагруппа,1 полк.

ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА

582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.

580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.

ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА

Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
ДИВИЗИИ АБВЕРА
"Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк,
12 батальонов.

БРИГАДЫ АБВЕРА

Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5
батальонов.

ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2
отдельных батальона РОА.

"ТУЗЕМНЫЕ" ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНА

Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.
Русская "Народная стража" генерального комиссариата
"Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13
батальонов, 1 кавалерийский дивизион.

(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)

15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8
полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка

1,5
миллиона русских воевали против Советов.
14.01.2021 12:34 Ответить
Мрія русскаго "пабядітєля" виїхати до Німеччини й срати там на Німеччину й вихвалятм срашку але назад не виженеш їх кулеметом на рфію.
13.01.2021 12:44 Ответить
животные и низменные нравы кацапстана никак не сочетаются с нравами цивилизаций внепоребриковского мира... идут в диссонанс...
13.01.2021 12:57 Ответить
Цирк переплутав сценічний одяг місцями...
13.01.2021 12:58 Ответить
Полный ТРЭШ! Полный бред в головах И у тех кто это исполняет и у тех кто смотрит!!!
ИДИОТИЗМ!!!!!
13.01.2021 13:45 Ответить
Ну и кто из них "животные"?
Быдло двуногое...
13.01.2021 13:46 Ответить
Совсем уже рехнулись рашистские недоумки.
13.01.2021 14:13 Ответить
Москвославіє головного мозку.
13.01.2021 16:00 Ответить
Диды закончились, как и палки. Теперь наряжают собак. Азия...
13.01.2021 16:07 Ответить
Лише подумайте:
Якби в тій війні переміг альтернативний претендент, в Украіні все було б по-іншому:
-без жебрацького життя і бандитського марксизму

-без таких президентів, дефутатів та олігархів,
-Україна- в євросоюзі, нато і з усіма прибамбасами, без повзання на коліннях і свинячих вересків

-в коцапія була б миролюбною і зразково-законною, без чекістів і злодіїв, і вчила б українську, щоб їздити сюди на заробітки
13.01.2021 18:49 Ответить
Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці" - Цензор.НЕТ 7048Вообще-то у нормальных людей сформировано позитивное отношение к животным. Согласен, только у фашистов формируется негативное отношение и к животным и ко всему окружающему миру.
13.01.2021 19:05 Ответить
Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці" - Цензор.НЕТ 1649
13.01.2021 19:36 Ответить
Пенсионерам нравится.
13.01.2021 19:55 Ответить
не можу пояснити чому мені з них смішно
13.01.2021 21:41 Ответить
Россиянин, смотри не перепутай: в Южной Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии - против, а на Донбассе и в Крыму - вместо....
13.01.2021 21:56 Ответить
это что такое было?
13.01.2021 22:28 Ответить
кАЦАПЫ ЕСТЬ кАЦАПЫ ! Что тут скажешь... пусть бы лучше питуха из гав@а лепили.
14.01.2021 02:20 Ответить
мені от цікаво - кацапикі хочаб розуміють НАСКІЛЬКИ вони жалюгідні істоти?!
14.01.2021 08:40 Ответить
Какая же конченая эта Раша.Страна дегенератов и озлобленных на весь мир людей.
14.01.2021 09:45 Ответить
На фото - Степан Бандера вітається за руку з нацистами . Ой , сорян ,, здається то не Бандера , а хто ж тоді .??

Чи бува не кацап , з прівзищем - Молотов , часом !? .

Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці" - Цензор.НЕТ 8742.
14.01.2021 11:33 Ответить
Вот скажите, почему эти животные, нацепили на этих милых козликов свастику???
14.01.2021 11:51 Ответить
А що... хто там ще хоче жити, як в Росії?
14.01.2021 12:14 Ответить
побольше надо такое показывать... на расии должны знать, что только оне пабедили в войне, только ане восстановили Союз, только оне вяличайшие и что их дяды ваявале, грабили и насиловали народы Европы...что расия - страна-агрессор...и расию ненавидит весь мир...
14.01.2021 12:19 Ответить
Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці" - Цензор.НЕТ 1278
14.01.2021 17:11 Ответить
параша это один сплошной звирильнец )
16.01.2021 11:48 Ответить
