Российский цирк в программе по заказу РПЦ показал животных в "нацистской форме", которых "прогоняли" дрессировщики-"красноармейцы". ВИДЕО

В Ижевске в государственном цирке 8 января во время рождественского представления для детей показали эпизод с участием животных, на одежде которых была нацистская символика. Прокуратура организовала проверку по этому факту.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, представление в цирке показали по заказу Удмуртской епархии. В цирке пояснили, что нацистская символика была использована в эпизоде "1942 год". "В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой. В манеже соответственно демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных животных в попоне с нацистской символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда", - говорится в комментарии цирка.

В Удмуртcкой епархии считают, что представление не нарушает закон, запрещающий демонстрацию нацистской атрибутики или символики - зрителям показали шоу, которое формирует негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма.

Представители государственного цирка и епархии ссылаются на статью 20.3 КоАП РФ, которая запрещает публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, но ее положения "не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

В цирке и епархии считают, что спецификой циркового искусства является зрелищность и "используемые в нем образы могут иметь ироничный и гротескный характер".

Пункт статьи 20.3 о "формировании негативного отношения к идеологии нацизма и экстремизма", на который ссылаются в цирке и епархии, добавили в Кодекс об административных правонарушениях в феврале 2020 года. Он отменил административную ответственность за все случаи демонстрации нацистской и экстремистской символики при отсутствии пропаганды нацизма.

