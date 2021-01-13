РУС
Кабмин введет госрегулирование цен на газ на период карантина по 6,99 грн за куб м., - Шмыгаль. ВИДЕО

Планируется установить цену на уровне 6,99 гривен за кубометр газа для всех бытовых потребителей.

Об этом в ходе заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для тех граждан, которые не имеют централизованного отопления. Соответственно цены регулировали не политики, а рынок. То есть спрос-предложение, такой подход работает во всем цивилизованном мире, газ становится таким же товаром, как хлеб или интернет. Конкуренция между газопоставщиками за потребителей способствует уменьшению цен и улучшению качества услуг", - отметил премьер.

Шмыгаль заявил, что планируется установить цену на уровне 6,99 гривен за кубометр газа для всех бытовых потребителей.

"Предлагаемая цена - 6,99 грн за кубометр для всех бытовых потребителей. На сегодняшний день это самая низкая цена на украинской бирже, в то же время, когда некоторые облгазы продают газ по 10 грн и даже выше.

Напомним, в январе 2021 "Нафтогаз" снова повысил свои цены на природный газ для населения на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без учета стоимости доставки, которая с 1 января также возросла.

Минэнерго и "Нафтогаз" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей, - Шмыгаль

Газ (10265) Тарифы на газ (352) Шмыгаль Денис (2859)
+7
Мне Тимошенко план лучше подходит ,газ по 2 грн и за доставку не хрена
13.01.2021 15:43
+6
Кабмин введет госрегулирование цен на газ на период карантина по 6,99 грн за куб м., - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6114
13.01.2021 15:35
+6
В областях жалуются на террор от газовщиков. С воплями - вы мало потребляете приходят даже в дома, где газа нет, угрожают, ведут себя агрессивно ! По селам народ повально отключаются от газа и переходят на дрова и электричество по ночному тарифу. И вот шо интересно потребление уменьшилось, а это значит что газа нашей добычи явно должно хватать, но нет, у нас формула "Лох+" работает !!! И весь газ Украинской добычи втюхивается Украинцам как европейский, плюс доставка из словакии, венгрии или хер знает чего они придумывают для увеличения цены ! (с)
13.01.2021 15:44
И что это решит? А кодло ЗЕ-бильное???
13.01.2021 15:26
месяц по 7 дальше нужно отбить по 12 этож шапито 95.
13.01.2021 16:21
благодетели вы наши когда вас то убьют повесят расстреляют??? суки ....а покупали по 3 гривны а теперь если не спекуляция то неужели жжвский рынок?????
13.01.2021 17:02
Ловіть кісточку!
13.01.2021 15:26
Що ж ти кинув, а потім сказав ловіть.
13.01.2021 15:30
Кабмин введет госрегулирование цен на газ на период карантина по 6,99 грн за куб м., - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6114
13.01.2021 15:35
ЗЕБЕНІ.
13.01.2021 15:54
Соответственно цены регулировали не политики, а рынок, а на рынке три барыги?
13.01.2021 15:28
на 23 копейки после поднятия на 5 гривен спасибки отец родной
13.01.2021 15:29
Самое прикольное: старый маркетинговый ход супермаркетов про 99 копеек, та округлите до 7 гривен, нарид не обеднеет
13.01.2021 15:37
Нарид в любом случае оплачивает через бюджет.
13.01.2021 15:40
Обіцяю обіцять.
13.01.2021 15:29
сцикун вас всіх любить. біспакоїться про вас

Кабмин введет госрегулирование цен на газ на период карантина по 6,99 грн за куб м., - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8662
13.01.2021 15:31
Очередной финт для лохов ,давай украинский газ украинцам по себестоимости !
13.01.2021 15:33
Кабмін запровадить держрегулювання цін на газ на період карантину по 6,99 грн за куб м., - Шмигаль - Цензор.НЕТ 265
13.01.2021 15:39
И ВАМ.
13.01.2021 15:56
У вас вжє мабуть руки сині, самі підвищіли ціни, потом по рукам надавали і самі знизили.
13.01.2021 15:33
Кабмин введет госрегулирование цен на газ на период карантина по 6,99 грн за куб м., - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2223
13.01.2021 15:35
Я щитаю шо за такое благородное решение можно и потанцевать
Кабмін запровадить держрегулювання цін на газ на період карантину по 6,99 грн за куб м., - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9694
13.01.2021 15:38
это все ля ля посмотрим что платежка покажет
13.01.2021 15:36
А доставка по две грн за куб это значит *******, там ничего регулировать не надо
13.01.2021 15:36
2,4 за куб
13.01.2021 15:37
ну этож сливки, там доставка 10 копеек за куб если считать газ по 50 копеек 2013 года, в 50 копейках и доставка была и навар эти твари решили грабить по крупному))) и развели лохов по полной программе, затарились этим летом по 2 грн с учётом добычи и навара)))))))))) и продают по 12 для лошков.
13.01.2021 16:26
Какой рынок ? Жулик ты тупорылый ,ты кому вора эту херню впариваешь ...
13.01.2021 15:39
ты это к кому ?
13.01.2021 15:40
А что это за приписка - на время карантина? А причем здесь карантин, если люди и до карантина е могли осилить эти тарифы? Теперь вопрос - на время какого карантина? Вы же каждый придумываете название нового карантина - то карантин выходного дня, то локдаун, то адаптивный карантин, какой следующий? Скоро в Википедии не найдешь ответа на этот вопрос. Видно уже создали целый отряд лингвистов-словников специально для карантинов. Они что не чувствуют, что они уже всем надоели со своими безграничными фантазиями, особенно по короновирусу? Есть предчувствие, что смесь в определенной пропорции результатов карантинов и повышения тарифов на ЖКХ может оказаться гремучей и может бабахнуть так, что не известно куда побегут все эти Степановы , Витреннки и им подобные, если успеют. Вон, например, Каддафи не успел!
13.01.2021 15:39
значит до весны
13.01.2021 15:41
Логично снизить цены с осени 2020 года, когда начали резко повышать, и на транспортировку тоже, и кто мне обьяснит как в Криворожгазе доставка в январе 2021 года всего 0,66 грн., кого то бздят?
13.01.2021 15:41
Мне Тимошенко план лучше подходит ,газ по 2 грн и за доставку не хрена
13.01.2021 15:43
Кабмін запровадить держрегулювання цін на газ на період карантину по 6,99 грн за куб м., - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9820
13.01.2021 15:44
ещё один киздабол
13.01.2021 16:32
В областях жалуются на террор от газовщиков. С воплями - вы мало потребляете приходят даже в дома, где газа нет, угрожают, ведут себя агрессивно ! По селам народ повально отключаются от газа и переходят на дрова и электричество по ночному тарифу. И вот шо интересно потребление уменьшилось, а это значит что газа нашей добычи явно должно хватать, но нет, у нас формула "Лох+" работает !!! И весь газ Украинской добычи втюхивается Украинцам как европейский, плюс доставка из словакии, венгрии или хер знает чего они придумывают для увеличения цены ! (с)
13.01.2021 15:44
Цена на газ должна быть рыночной. А вот тариф на транспортировку должен быть пересмотрен!!!
13.01.2021 15:45
Какой нах рынок !? Где газ украинской добычи !!!
13.01.2021 15:48
Прикинь покупаешь газ украинской добычи за копейки и продаешь по европейским ценам в Европу. разницу в карман. Хрен вам халявщикам а не газ на халяву, привыкли жить в совке
13.01.2021 15:56
я об этом и говорю...
13.01.2021 15:58
А що таке ринкова ціна? Де Ви її бачили. Немає ринку там де є монополісти. У мене питання. В Україні є антимонопольний комітет?
13.01.2021 16:00
С воплями - вы мало потребляете, знімають лічильник, на підставі кодексу ГРМ, самі здійснюють незакону експертизу, нараховують майже 100 000 гривень, за "необлікований" газ, і суди посилаючись на протиправне рішення НКРЕПКП, про проведення експертизи монополістом, ухвалюють рішення стягнути з споживача так звану "заборгованість" , в основному це стосується пенсіонерів -споживачів. У мене питання, є депутат, який чітко розбирається в цих питаннях, пан О. Кучеренко. Але, чомусь мовчить?!
13.01.2021 15:56
Тоже самое по электричеству - "Предлагаемый коррумпированной властю Зеленского путь бесконеxного увеличения цен на коммунальные тарифы для населения прекрасно показывает за чей счет собирается власть Зеленского компенсировать свои ужасающие провалы в экономике и управлении. Но путь дотирования олигархического "спрута" никогда не приводил к положительным экономическим результатам. Более того, он стимулирует распад этих структур. Классический пример - состояние запасов угля на ТЭС энергогенерирующего типа. на начало 2021 года не превышает 7 дней." (с)
13.01.2021 16:02
Соответственно цены регулировали не политики, а рынок. То есть спрос-предложение, такой подход работает во всем цивилизованном мире, газ становится таким же товаром, как хлеб или интернет. Шмыгаль заявил, что планируется установить цену на уровне 6,99 гривен за кубометр газа для всех бытовых потребителей.
Рынок усё.Кабмін запровадить держрегулювання цін на газ на період карантину по 6,99 грн за куб м., - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2811
13.01.2021 16:14
"Конкуренция между газопоставщиками..." - во ржач, во насмешил! Все "газопоставщики" контролируются "узкой группой лиц" причем "в погонах", которые по сути своей есть социальные крысы и моральные уроды...
13.01.2021 16:33
благодійник ти наший...
13.01.2021 17:39
Було 7,22, а тепер 6,99 за кубометр! Знизили аж на 3%!!! Ви розумієте, що це відверте знущання!!! Зелена худоба, щоб ви вдавились цим газом!!!
14.01.2021 10:29
 
 