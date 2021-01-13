Кабмин введет госрегулирование цен на газ на период карантина по 6,99 грн за куб м., - Шмыгаль. ВИДЕО
Планируется установить цену на уровне 6,99 гривен за кубометр газа для всех бытовых потребителей.
Об этом в ходе заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для тех граждан, которые не имеют централизованного отопления. Соответственно цены регулировали не политики, а рынок. То есть спрос-предложение, такой подход работает во всем цивилизованном мире, газ становится таким же товаром, как хлеб или интернет. Конкуренция между газопоставщиками за потребителей способствует уменьшению цен и улучшению качества услуг", - отметил премьер.
"Предлагаемая цена - 6,99 грн за кубометр для всех бытовых потребителей. На сегодняшний день это самая низкая цена на украинской бирже, в то же время, когда некоторые облгазы продают газ по 10 грн и даже выше.
Напомним, в январе 2021 "Нафтогаз" снова повысил свои цены на природный газ для населения на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без учета стоимости доставки, которая с 1 января также возросла.
