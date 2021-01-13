"Без цензуры" в прямом эфире: Дубинский и санкции, тарифные бунты, Ермак тет-а-тет с Козаком, локдаун 4ever. ВИДЕО

Носки Степанова, санкции против Дубинского и компании, тет-а-тет Ермака с Козаком, особенности национальной вакцинации и дерибана и не только - в традиционном стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой!

Присоединяйтесь, как всегда, в 20.45, обсудим следующее:

- Санкционесну для Дубинеску. Как прочный союз агентов Кремля и Коломойского окружил Зеленского со всех сторон по его же согласию? И почему им всем, кажется, скоро будет плохо?

- Тет-а-тет Ермака с Козаком. "Непростая, но конструктивная встреча" vs "Похвастаться нечем". Какие вообще могут быть новости с такой встречи и чего следует бояться?

- Тарифные бунты. Через год после того, как Зеленский анонсировал снижение тарифов вдвое, готовимся к подорожанию коммуналки. Могло ли быть иначе?

- Что с вакциной от ковида?

- Сага о Степанове и носках. Сколько еще продлится "локдаун" и кого на самом деле нужно посадить под замок?

- Приятный бонус - ватная антимовная истерика. Что за паразиты и дальше разъедают тело Украины и воюют против всего украинского? И что нам с ними всеми делать?

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире"!