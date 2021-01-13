"Без цензуры" в прямом эфире: Дубинский и санкции, тарифные бунты, Ермак тет-а-тет с Козаком, локдаун 4ever. ВИДЕО
Носки Степанова, санкции против Дубинского и компании, тет-а-тет Ермака с Козаком, особенности национальной вакцинации и дерибана и не только - в традиционном стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой!
Присоединяйтесь, как всегда, в 20.45, обсудим следующее:
- Санкционесну для Дубинеску. Как прочный союз агентов Кремля и Коломойского окружил Зеленского со всех сторон по его же согласию? И почему им всем, кажется, скоро будет плохо?
- Тет-а-тет Ермака с Козаком. "Непростая, но конструктивная встреча" vs "Похвастаться нечем". Какие вообще могут быть новости с такой встречи и чего следует бояться?
- Тарифные бунты. Через год после того, как Зеленский анонсировал снижение тарифов вдвое, готовимся к подорожанию коммуналки. Могло ли быть иначе?
- Что с вакциной от ковида?
- Сага о Степанове и носках. Сколько еще продлится "локдаун" и кого на самом деле нужно посадить под замок?
- Приятный бонус - ватная антимовная истерика. Что за паразиты и дальше разъедают тело Украины и воюют против всего украинского? И что нам с ними всеми делать?
Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире"!
Незнаю,як у вас там по мєсту житєльства, а у нас "таріфні протєсти" організовували ісключітєльно риги - причому ядрьоні риги.
Яна Геннадіївна
От вам і тарифні "майдани".
Наприклад, сьогодні у Маріуполі. Прибув депутат від опзж, говорив, що ця партія потурбується про "біль тарифний". Був і 112 анал).
Люди гомонять про опзж з благоговєнієм. Ці протести-то старт до позачергових виборів,які виллються в прем'єрство медведчука...
Президентом залишиться зе. Але буде коаліція, яка прийме закон про парламентсько-президентську форму правління і, вуаля, перша особа держави - майбутній прем'єр. Президент не має впливу при такій формі. От і весь розклад.
Нєосущєствльонная мєчта йулі заграє у нових фарбах, а Вона вже діє
Давайте уж сами как-то. Вы эту срано выбрали, вам и страдать.
Быдло у нас очень осведомлено о всемирных заговорах.
- Ви чули,що Сара вийшла заміж за Козака?
- За провізора з Дерибасовськой?
- Ні, за справжнього, з вусами, з шаблею і .оп твою мать!
Накануне американский Минфин заявил, что Дубинский включен в санкционный список: его считают участником российской сети, связанной с Коломойским, а также с российским агентом Деркачем из "ОПЗЖ".
Однако вместо исключения из фракции Дубинский никак не пострадал. Вместо этого с должности Председателя украинской делегации в ПАСЕ сняли "слугу" Лизу Ясько.
Об этом Сенцов пишет на своей странице в социальной сети Facebook, называя происходящее "шоу абсурда".
"Партия "Слуга народа" отреагировала на американские обвинения о сотрудничестве своего нардепа Дубинского с Россией - сняла Лизу Ясько от должности Председателя украинской делегации в ПАСЕ. Вместо телесериала они воплощают в жизнь шоу абсурда", - заявил Сенцов.