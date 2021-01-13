РУС
"Без цензуры" в прямом эфире: Дубинский и санкции, тарифные бунты, Ермак тет-а-тет с Козаком, локдаун 4ever. ВИДЕО

Носки Степанова, санкции против Дубинского и компании, тет-а-тет Ермака с Козаком, особенности национальной вакцинации и дерибана и не только - в традиционном стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой!

Присоединяйтесь, как всегда, в 20.45, обсудим следующее:

- Санкционесну для Дубинеску. Как прочный союз агентов Кремля и Коломойского окружил Зеленского со всех сторон по его же согласию? И почему им всем, кажется, скоро будет плохо?

- Тет-а-тет Ермака с Козаком. "Непростая, но конструктивная встреча" vs "Похвастаться нечем". Какие вообще могут быть новости с такой встречи и чего следует бояться?

- Тарифные бунты. Через год после того, как Зеленский анонсировал снижение тарифов вдвое, готовимся к подорожанию коммуналки. Могло ли быть иначе?

- Что с вакциной от ковида?

- Сага о Степанове и носках. Сколько еще продлится "локдаун" и кого на самом деле нужно посадить под замок?

- Приятный бонус - ватная антимовная истерика. Что за паразиты и дальше разъедают тело Украины и воюют против всего украинского? И что нам с ними всеми делать?

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире"!

Данилюк-Ярмолаева Марина (357) Буткевич Богдан (436)
+6
https://twitter.com/Wowikbest

https://twitter.com/Wowikbest Вовка-(KNO₃+S+C) @Wowikbest

https://twitter.com/Wowikbest https://twitter.com/Wowikbest



Незнаю,як у вас там по мєсту житєльства, а у нас "таріфні протєсти" організовували ісключітєльно риги - причому ядрьоні риги.
13.01.2021 20:47
+5
А мы снова за вас, быдланов, доллны шото тянуть?

Давайте уж сами как-то. Вы эту срано выбрали, вам и страдать.
13.01.2021 22:18
+4
Юстас (Єрмак) поїхав зустрітись з Алексом (Козаком).
13.01.2021 20:56
13.01.2021 20:47
Олигархи - это нечистоты, которые отравляют здоровый организм !
13.01.2021 20:49
https://twitter.com/yrmm240
https://twitter.com/yrmm240

Яна Геннадіївна

@yrmm240


От вам і тарифні "майдани".
Наприклад, сьогодні у Маріуполі. Прибув депутат від опзж, говорив, що ця партія потурбується про "біль тарифний". Був і 112 анал).
Люди гомонять про опзж з благоговєнієм. Ці протести-то старт до позачергових виборів,які виллються в прем'єрство медведчука...

Президентом залишиться зе. Але буде коаліція, яка прийме закон про парламентсько-президентську форму правління і, вуаля, перша особа держави - майбутній прем'єр. Президент не має впливу при такій формі. От і весь розклад.
Нєосущєствльонная мєчта йулі заграє у нових фарбах, а Вона вже діє
13.01.2021 21:04
а чому потрошенко не організовує протести ... люди не забулии про справедливий роттердам
13.01.2021 21:17
13.01.2021 22:18
я не твого ублюдка не цього зе#лядка не обирав ... навіть ЖОППУ не згадував ...задоволений , бидлан ?
14.01.2021 10:51
какашки любиш ?
14.01.2021 11:22
Хотя, если ты Шарийовец или ОПЗЖопник, то твоя позиция понятна.
14.01.2021 11:00
дерьмо в черепушкі твоїй закипіло ?
14.01.2021 11:24
а де соросовські глисти з "голоса" організували протести , немає ... чи дяді з МВФ попросили не відкривати писки ?
показать весь комментарий
О! еще один выпердыш кремледроческий нарисовался. Как слышишь соросята- бей в сторону звука лопатой- это ************* мертветчуковские нарисовались, вдруг "озаботились",что дерибан страны без них проходит, а бабла и ***** страсть как хочется!
показать весь комментарий
дристало закрий , соросовський гамномет
показать весь комментарий
О!!! Сразу видно ватного ублюдка.
показать весь комментарий
ти як пишеш Путін чи ***** ?
показать весь комментарий
Это может быть и пересичный "таксист". Они все знают про тайные сговоры Соросов.
Быдло у нас очень осведомлено о всемирных заговорах.
показать весь комментарий
Гарна програма,Ху"ло ТБ з Сєкєльвими та ************* нервово палять у закутку.
показать весь комментарий
Бандюга, в прямом смысле этого слова. Видел пару раз в кофейне.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:56
Анекдот для розгону сумних думок:
- Ви чули,що Сара вийшла заміж за Козака?
- За провізора з Дерибасовськой?
- Ні, за справжнього, з вусами, з шаблею і .оп твою мать!
13.01.2021 20:59
Пан Козак, в якій синагозі Поділля вас обрізали
13.01.2021 21:01
Понижения тарифов не будет, а те 30% возможно понизят только на время карантина. А за електричество и вовсе не будут возвращать пильговую норму до 100квт. Беня вернулся после 4х лет отсутствия, ему надо вернуть потерянный доход, а Ахметову построить дворцы детям. С чего бы им понижать тарифы?
показать весь комментарий
Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов раскритиковал руководство партии "Слуга народа" за реакцию на внесение депутата Александра Дубинского в список санкций Министерства финансов Соединенных Штатов.

Накануне американский Минфин заявил, что Дубинский включен в санкционный список: его считают участником российской сети, связанной с Коломойским, а также с российским агентом Деркачем из "ОПЗЖ".

Однако вместо исключения из фракции Дубинский никак не пострадал. Вместо этого с должности Председателя украинской делегации в ПАСЕ сняли "слугу" Лизу Ясько.

Об этом Сенцов пишет на своей странице в социальной сети Facebook, называя происходящее "шоу абсурда".

"Партия "Слуга народа" отреагировала на американские обвинения о сотрудничестве своего нардепа Дубинского с Россией - сняла Лизу Ясько от должности Председателя украинской делегации в ПАСЕ. Вместо телесериала они воплощают в жизнь шоу абсурда", - заявил Сенцов.
13.01.2021 23:45
"Без цензури" у прямому ефірі: Дубінський і санкції, тарифні бунти, Єрмак тет-а-тет із Козаком, локдаун 4ever - Цензор.НЕТ 1589
14.01.2021 01:04
dyakuyu Marini i Bogdanu
14.01.2021 01:48
Два гебешных кацапа перетерли между собой ! Какой позор! Ганьба скудоумному Зеленскому!
14.01.2021 02:15
молодцы... мочите козлорогих... нет кацапстану места в Украине...
показать весь комментарий
а надо попросить китайских братьев арестовать счета, на которые были проплачены деньги из украинского бюджета... а заодно к делу присовокупить и ботоксную богатыреву, и дебила степанова...
показать весь комментарий
Для китайских братьев коррупция - мать родная.
показать весь комментарий
Ермак требует от Козака отвода украинских войск. Козак не разрешает.
14.01.2021 11:17
