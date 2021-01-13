РУС
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив пошутил об утопленнике: Поплавать пошел домой, всплывет сам. ВИДЕО

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив оконфузился, пошутив об утонувшем в озере местном жителе.

Это произошло на заседании горисполкома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Видео с высказыванием Марцинкива активно публикуют в соцсетях.

Марцинкив поинтересовался судьбой утопленника, поиски которого ведутся уже несколько дней, но пока не дают результатов.

"Нашли того хлопа или нет? Да он, наверное, поплавать пошел домой... Да, всплывет сам", - сказал со смехом городской голова. Другие участники заседания тоже начали смеяться.

Топ комментарии
+15
В радянські часи, на Волзі, під Саратовом, випадок був - пішли зимою рибалки рибалить. "По п"янці" потрапили в промоїну. Один вискочив, та побіг шукать помочі, а другий залишився "висіть" на краю промоїни, за лід зачепившись. Поки товариш повернувся - пролом у льоду є, а рибалки - немає... І ніяких слідів, бо заметіль... Що таке - шукать утопленика на течії, взимку, пояснювать довго не буду - абсолютно марна справа... Ну, повідомили сім"ю, сказали, що будуть ждать до льодоходу - може, спливе десь... Ну, жінка поплакала, погорювала, та й змирилася... А через три дні відкриваються двері квартири, і заходить "утопленик"... Живий, цілий, тільки п"янючий, "як чіп"... Жінка втрача свідомість, падає, б"ється головою об щось, остримує струс головного мозку. Потрапила в лікарню.
Виявляється, він, поки товариш шукав помочі, умудрився вилізти, і побіг в ближнє село, гріться. Потрапив на "веселу хату". Гроші були в кишені, от він там і "завис". Поки одяг сох, хазяйка принесла горілки. І він три дні святкував "повернення з того світу"...
показать весь комментарий
13.01.2021 22:12 Ответить
+13
ніяких там глупостєй нема, є просто глухі вуха які недочувають. Сказано не "поплавати пішов додому" а "поплавав ТА Й пішов додому". А хтось у кого вушка руссоязьічні недочув, та й у новини потягнув заради хайпу. До речі, на українській стрічці Цензору, цієї "новини" нема. Сааавпадєніє? )))
показать весь комментарий
13.01.2021 21:25 Ответить
+10
У держслужбовців якесь збочене почуття гумору
показать весь комментарий
13.01.2021 20:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У держслужбовців якесь збочене почуття гумору
показать весь комментарий
13.01.2021 20:50 Ответить
мер не держслужбовець, а місцеве самоврядування..що наобирали те й маємо
показать весь комментарий
13.01.2021 20:58 Ответить
Дуже хороший мер який багато зробив і робить для міста, ну ляпнув дурницю не подумавши.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:11 Ответить
Так, Франик при ньому не впізнати... Як і Львів при Садовому. Але чомусь нам навязували думку, що єдиний мер-хазяйствєннік - це Гепа...
показать весь комментарий
13.01.2021 21:17 Ответить
Не оправдываю, но каждому из людей свойственно совершать глупости - большие и маленькие. До самой смерти...
показать весь комментарий
13.01.2021 20:53 Ответить
ніяких там глупостєй нема, є просто глухі вуха які недочувають. Сказано не "поплавати пішов додому" а "поплавав ТА Й пішов додому". А хтось у кого вушка руссоязьічні недочув, та й у новини потягнув заради хайпу. До речі, на українській стрічці Цензору, цієї "новини" нема. Сааавпадєніє? )))
показать весь комментарий
13.01.2021 21:25 Ответить
В радянські часи, на Волзі, під Саратовом, випадок був - пішли зимою рибалки рибалить. "По п"янці" потрапили в промоїну. Один вискочив, та побіг шукать помочі, а другий залишився "висіть" на краю промоїни, за лід зачепившись. Поки товариш повернувся - пролом у льоду є, а рибалки - немає... І ніяких слідів, бо заметіль... Що таке - шукать утопленика на течії, взимку, пояснювать довго не буду - абсолютно марна справа... Ну, повідомили сім"ю, сказали, що будуть ждать до льодоходу - може, спливе десь... Ну, жінка поплакала, погорювала, та й змирилася... А через три дні відкриваються двері квартири, і заходить "утопленик"... Живий, цілий, тільки п"янючий, "як чіп"... Жінка втрача свідомість, падає, б"ється головою об щось, остримує струс головного мозку. Потрапила в лікарню.
Виявляється, він, поки товариш шукав помочі, умудрився вилізти, і побіг в ближнє село, гріться. Потрапив на "веселу хату". Гроші були в кишені, от він там і "завис". Поки одяг сох, хазяйка принесла горілки. І він три дні святкував "повернення з того світу"...
показать весь комментарий
13.01.2021 22:12 Ответить
Ошибки у всех только разные... кто то может ошибиться и с выбором книги для чтения а кто то ошибётся и по пьяне во дворе в трусах будет бегать и матерные частушки орать!
показать весь комментарий
13.01.2021 21:42 Ответить
Конечно правильно по части глупости. Ну например в такую погоду как этой зимой по тонкому льду пройтись. А ведь всего лишь два по воде ходили. Один что Бог, а другой по тонкому льду финского залива тикал от царской охранки---лучше бы провалился! Шутка!
показать весь комментарий
13.01.2021 23:20 Ответить
ну что сказать- мудак-
показать весь комментарий
13.01.2021 20:54 Ответить
Походу - Уже! На всех Раша "сми".
Этот "деятель" должен бы уйти.
Хотя.... Берет пример с руководства, а не с тех кого надо.

\\\\\\Сегодня утром стало известно о том, что премьер-министр республики Юри Ратас прибыл к президенту для того, чтобы подать прошение об отставке.
Все началось вчера, когда премьеру было вручено подозрение в совершении преступления, связанного со злоупотреблениями в ходе продвижения плана развития столицы, а точнее - планах строительства недвижимости. Подробностей этого дела нет, но по разным данным, речь идет о преференциях некоторым застройщикам, что у нас вообще - повседневная практика.
Что тут интересно, как только стало известно о подозрении, состоялось экстренное заседание руководства его партии «Отечество», которое продолжилось уже сегодня после полуночи. На этом заседании Ратас выступил перед коллегами и заверил их в том, что никаких преступных действий с момента вступления в должность еще в 2016 году, он не совершал. Тем не менее, результатом этого мероприятия стала его отставка. Однопартийцы решили, что даже подозрения в незаконных действиях делают несовместимой работу их человека с занимаемой должностью.\\\\\
показать весь комментарий
13.01.2021 20:55 Ответить
в ІФ нормальних немає
показать весь комментарий
13.01.2021 21:06 Ответить
Куда ж їм до ваших лугандоній
показать весь комментарий
13.01.2021 21:09 Ответить
Чорний гумор і не більше.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:08 Ответить
Частково згоден, чорний гумор вийшов непоганий. Але, повторюю, представникові влади краще було на офіційному рівні утриматись від такого гумору.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:26 Ответить
Просто долбаебы..возомнили себя герцогами и прочими феодалами..уроды..хотя холуев у нас много..один холуй прислуживает второму который третьему и так далее..суперпупертерриьория
показать весь комментарий
13.01.2021 21:18 Ответить
взагалі-то він сказав "поплавав ТА Й пішов додому" а не "поплавати пішов додому". І сміються вони не над покійником, а над ситуацією, коли хтось побачив як "морж" заходить в воду, але не побачив його виходу та й підняв шум. А той "морж" вже давно дома.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:21 Ответить
дай , Боже ,щоб так .
показать весь комментарий
13.01.2021 21:23 Ответить
причім тут дайБОже? прослухайте ще раз уважно ролик! тут що, вукраїнську розучились?
мер - найшли того хлопа чи ньи?
голос за кадром - ні, шукают ще.. то ще питання чи він там (у озері) є"
мер - та він певно поплавав ТА Й пішов додому..
показать весь комментарий
13.01.2021 21:30 Ответить
"коли хтось побачив як "морж" заходить в воду, але не побачив його виходу" - анекдот згадався:

Утонул мужик. Выловили тело, вызвали полицию, оформляют несчастный случай как положено. Коп достаёт бланк и пишет в шапке:
"Акт об утопании".
Постоял, подумал... не, что-то не так. Зачеркнул и пишет ниже:
"Акт об утонутии".
Опять почухал репу... не, не то пальто. Снова зачеркнул и пишет:
"Акт об утопии".
Посмотрел на это дело... скомкал бланк, достал новый и пишет:
"Акт о вхождении тела в воду с последующим невыходом указанного тела из воды".
показать весь комментарий
14.01.2021 00:31 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 00:39 Ответить
Дааа...базар нужно фильтровать.Особено на таком уровне☝️
показать весь комментарий
13.01.2021 21:22 Ответить
на всіх рівнях .
показать весь комментарий
13.01.2021 21:24 Ответить
Для этого надо иметь совесть и быть человеком. А если у этого козла сущность рагуля, то мы и имеем вот это быдло у власти.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:27 Ответить
Насправді існує такий потужний шар гумору, як чорний гумор. Але для мера міста якось дійсно неетично було таке озвучити.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:24 Ответить
Вы правы, этот черный юмор как раз и выявляет людей с сожженной совестью, без моральных принципов, наглых и самоуверенных хамов.
Человек всегда останется человеком, хам - хамоом.
показать весь комментарий
14.01.2021 05:51 Ответить
Писал ли он для 95-го квартала скетчи? А мог бы...
показать весь комментарий
13.01.2021 21:23 Ответить
*******...
показать весь комментарий
13.01.2021 22:27 Ответить
Не нужно сильно осуждать мэра. Возможно он любит читать комментаторов самого популярного украинского ресурса ЦензорНет по поводу смертей, самоубийств и ДТП.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:52 Ответить
У багатьох дописувачів,як і у автора вкиду ,мабуть,вуха позакладало,і вони ТІПА НЕ ПОЧУЛИ слова мера: «поплавав,ТА Й пішов додому». Цікаво, свідомо «не почули»? Правий був Черчілль,коли казав,що брехня оббіжить півсвіту,поки правда натягне штани.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:09 Ответить
Поки не знайдене тіло - нема "утопленого"... Може і насправді з"явитися додому сам ("всплисти", як кажуть у народі). Хоча, передчасно жартувати на цю тему не потрібно було, тим більше посадовій особі такого рівня...
показать весь комментарий
14.01.2021 08:24 Ответить
ЗЕлень не тонет,
показать весь комментарий
13.01.2021 23:34 Ответить
Якщо об'єктивно, то чорний гумор вийшов непоганий.
Але тут є один нюанс: чи етично такий жанр звучить від представника влади?
показать весь комментарий
14.01.2021 00:23 Ответить
Суцільні гумористи. Це не влада, а якесь шоу «розсміши додіків».
показать весь комментарий
14.01.2021 00:44 Ответить
Да он сам скоро Сдохнет
показать весь комментарий
14.01.2021 11:47 Ответить
 
 