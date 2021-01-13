Мэр Ивано-Франковска Марцинкив пошутил об утопленнике: Поплавать пошел домой, всплывет сам. ВИДЕО
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив оконфузился, пошутив об утонувшем в озере местном жителе.
Это произошло на заседании горисполкома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Видео с высказыванием Марцинкива активно публикуют в соцсетях.
Марцинкив поинтересовался судьбой утопленника, поиски которого ведутся уже несколько дней, но пока не дают результатов.
"Нашли того хлопа или нет? Да он, наверное, поплавать пошел домой... Да, всплывет сам", - сказал со смехом городской голова. Другие участники заседания тоже начали смеяться.
Также на Цензор.НЕТ: Мэр Ивано-Франковска Марцинкив выступает против новогоднего локдауна: Больных уже меньше, а бизнесу надо заработать
Виявляється, він, поки товариш шукав помочі, умудрився вилізти, і побіг в ближнє село, гріться. Потрапив на "веселу хату". Гроші були в кишені, от він там і "завис". Поки одяг сох, хазяйка принесла горілки. І він три дні святкував "повернення з того світу"...
Этот "деятель" должен бы уйти.
Хотя.... Берет пример с руководства, а не с тех кого надо.
\\\\\\Сегодня утром стало известно о том, что премьер-министр республики Юри Ратас прибыл к президенту для того, чтобы подать прошение об отставке.
Все началось вчера, когда премьеру было вручено подозрение в совершении преступления, связанного со злоупотреблениями в ходе продвижения плана развития столицы, а точнее - планах строительства недвижимости. Подробностей этого дела нет, но по разным данным, речь идет о преференциях некоторым застройщикам, что у нас вообще - повседневная практика.
Что тут интересно, как только стало известно о подозрении, состоялось экстренное заседание руководства его партии «Отечество», которое продолжилось уже сегодня после полуночи. На этом заседании Ратас выступил перед коллегами и заверил их в том, что никаких преступных действий с момента вступления в должность еще в 2016 году, он не совершал. Тем не менее, результатом этого мероприятия стала его отставка. Однопартийцы решили, что даже подозрения в незаконных действиях делают несовместимой работу их человека с занимаемой должностью.\\\\\
мер - найшли того хлопа чи ньи?
голос за кадром - ні, шукают ще.. то ще питання чи він там (у озері) є"
мер - та він певно поплавав ТА Й пішов додому..
Утонул мужик. Выловили тело, вызвали полицию, оформляют несчастный случай как положено. Коп достаёт бланк и пишет в шапке:
"Акт об утопании".
Постоял, подумал... не, что-то не так. Зачеркнул и пишет ниже:
"Акт об утонутии".
Опять почухал репу... не, не то пальто. Снова зачеркнул и пишет:
"Акт об утопии".
Посмотрел на это дело... скомкал бланк, достал новый и пишет:
"Акт о вхождении тела в воду с последующим невыходом указанного тела из воды".
Человек всегда останется человеком, хам - хамоом.
Але тут є один нюанс: чи етично такий жанр звучить від представника влади?