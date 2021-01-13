Мэр Ивано-Франковска Марцинкив пошутил об утопленнике: Поплавать пошел домой, всплывет сам. ВИДЕО

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив оконфузился, пошутив об утонувшем в озере местном жителе.

Это произошло на заседании горисполкома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Видео с высказыванием Марцинкива активно публикуют в соцсетях.

Марцинкив поинтересовался судьбой утопленника, поиски которого ведутся уже несколько дней, но пока не дают результатов.

"Нашли того хлопа или нет? Да он, наверное, поплавать пошел домой... Да, всплывет сам", - сказал со смехом городской голова. Другие участники заседания тоже начали смеяться.

