Кулеба о визите главы МИД Венгрии Сийярто: Будем искать шаги для преодоления кризиса, вызванного вмешательством в выборы. Кто заступит за красную линию - сразу получит пинок от Украины. ВИДЕО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приедет в Украину, чтобы обсудить шаги для преодоления кризиса, вызванного вмешательством Будапешта в украинские местные выборы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, визит планируем. Жду Петера в гости. Визит - сугубо политический, то есть в принципе он не планировался. Никакие заседания двусторонних органов под него не запланированы. Цель визита - поиск шагов преодоления того кризиса, который возник в контексте вмешательства отдельных венгерских чиновников во внутренние дела Украины во время проведения местных выборов в прошлом году", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что в ходе визита состоится несколько двусторонних встреч министров иностранных дел Венгрии и Украины.

"Я - за дружбу, я - за поиск решений на основе принципа взаимного уважения. Если кто-то этого принципа не придерживается и заступает за красную линию, будет сразу получать пинок от Украины. Если красные линии не пересекаются - будем дружить и развивать взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, глава МИД Венгрии в конце января приедет в Украину для разрешения кризиса в отношениях.

