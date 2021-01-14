РУС
Кулеба о визите главы МИД Венгрии Сийярто: Будем искать шаги для преодоления кризиса, вызванного вмешательством в выборы. Кто заступит за красную линию - сразу получит пинок от Украины. ВИДЕО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приедет в Украину, чтобы обсудить шаги для преодоления кризиса, вызванного вмешательством Будапешта в украинские местные выборы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, визит планируем. Жду Петера в гости. Визит - сугубо политический, то есть в принципе он не планировался. Никакие заседания двусторонних органов под него не запланированы. Цель визита - поиск шагов преодоления того кризиса, который возник в контексте вмешательства отдельных венгерских чиновников во внутренние дела Украины во время проведения местных выборов в прошлом году", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что в ходе визита состоится несколько двусторонних встреч министров иностранных дел Венгрии и Украины.

"Я - за дружбу, я - за поиск решений на основе принципа взаимного уважения. Если кто-то этого принципа не придерживается и заступает за красную линию, будет сразу получать пинок от Украины. Если красные линии не пересекаются - будем дружить и развивать взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, глава МИД Венгрии в конце января приедет в Украину для разрешения кризиса в отношениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит Орбана в Украину остается на повестке дня: мы получили сигнал от Венгрии о готовности возобновить конструктивный диалог, - Кулеба

Кулеба о визите главы МИД Венгрии Сийярто: Будем искать шаги для преодоления кризиса, вызванного вмешательством в выборы. Кто заступит за красную линию - сразу получит пинок от Украины - Цензор.НЕТ 2120
14.01.2021 13:58 Ответить
Как только параша будет разгромлена и }{уйло усядется на стул с электроподогревом, так сразу этот мАдяр станет белым, пушистым и будет только сюсюкать своим разбитым яблом, что "его не так поняли".
14.01.2021 14:06 Ответить
Цікаво яка така розмова з сіяртом примусить мадярію відмовитися від претензій на Закарпаття?))) нагадаю що мадяроті не дає спокій окрім Закарпаття частина Хорватії, Сербії, Словаччини, Румунії і навіть до Польщі у орбана&сіярта є питання...)))
14.01.2021 14:17 Ответить
кулєба, хйло вже давно заступіло, гдє пінкі?
14.01.2021 13:56 Ответить
14.01.2021 13:58 Ответить
14.01.2021 13:58 Ответить
Так Сиярто и делал этот "кризис",кого ты в Украине собралось обманывать,брехло зелёное.
14.01.2021 14:02 Ответить
кемська волость?
14.01.2021 14:05 Ответить
Как только параша будет разгромлена и }{уйло усядется на стул с электроподогревом, так сразу этот мАдяр станет белым, пушистым и будет только сюсюкать своим разбитым яблом, что "его не так поняли".
14.01.2021 14:06 Ответить
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: Сразу получит пинок от Украины

...выползла из интеллигента телега...
...выползла из интеллигента телега...
14.01.2021 14:07 Ответить
Зелебобики, вы только красные линии в сторону Киева не оттягивайте!
14.01.2021 14:07 Ответить
Цікаво яка така розмова з сіяртом примусить мадярію відмовитися від претензій на Закарпаття?))) нагадаю що мадяроті не дає спокій окрім Закарпаття частина Хорватії, Сербії, Словаччини, Румунії і навіть до Польщі у орбана&сіярта є питання...)))
14.01.2021 14:17 Ответить
Кулєба, а чому ж ви не пінаєте переговорників від лугандону з донбурасом у ТКГ? А чому немає пєндєлєй представникам свонособакії?
Висновок: 3,14здіти можна що завгодно, але за вас кажуть ваші справи..
14.01.2021 14:10 Ответить
фашист сиярто припрется с целью продвигать выгодный для кремля, новый языковой загон.
14.01.2021 14:18 Ответить
Лайвхак для срсрярто. Береш чумайдан бабла, кульок правильної муки і завтра вже зелений ушльопок буде переможно звітувати про вступ України в євросоюз починаючи з закарпаття.
14.01.2021 14:31 Ответить
Добре, синку, добре.
14.01.2021 15:35 Ответить
так он за дружбу или за поиск решений? Одни пустые слова
Был нормальный , патриотичный чувак и как сильно изменился, пообщавшись с зелебобиками.
слушать его тошно, скажет одно, а сделает другое, тайно, как скажет Зюзик.
14.01.2021 16:57 Ответить
Меня терзают смутные сомненья (с)...
Сдается мне, что этот мадьярский дрыщь едет в Украину потому что в штатах победил Байден и ему не хочется нарываться.
14.01.2021 17:15 Ответить
Кулеба, це хіба криза?
Вяликомадярія - це Вялікарасея 2.0. Кладемо на упоротих недоімперців наш козацькій прутень і шлемо мадярів разом з їх родичами мокшей на XYZ.
14.01.2021 18:09 Ответить
Кулеба - це зрадник України і московська гнида !
14.01.2021 18:49 Ответить
Щось різко зауральським циганам припекло.Учуяли собаки промокшанські ,що скоро, дуже скоро їх Байден натяне на свій старий прутень і буде крутити як пропелер .
14.01.2021 19:08 Ответить
И это дипломат у ЗЕкоманды? Н-да....
14.01.2021 22:41 Ответить
 
 