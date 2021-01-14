Кулеба о визите главы МИД Венгрии Сийярто: Будем искать шаги для преодоления кризиса, вызванного вмешательством в выборы. Кто заступит за красную линию - сразу получит пинок от Украины. ВИДЕО
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приедет в Украину, чтобы обсудить шаги для преодоления кризиса, вызванного вмешательством Будапешта в украинские местные выборы.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Да, визит планируем. Жду Петера в гости. Визит - сугубо политический, то есть в принципе он не планировался. Никакие заседания двусторонних органов под него не запланированы. Цель визита - поиск шагов преодоления того кризиса, который возник в контексте вмешательства отдельных венгерских чиновников во внутренние дела Украины во время проведения местных выборов в прошлом году", - сказал Кулеба.
Глава МИД Украины отметил, что в ходе визита состоится несколько двусторонних встреч министров иностранных дел Венгрии и Украины.
"Я - за дружбу, я - за поиск решений на основе принципа взаимного уважения. Если кто-то этого принципа не придерживается и заступает за красную линию, будет сразу получать пинок от Украины. Если красные линии не пересекаются - будем дружить и развивать взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул Кулеба.
Как сообщалось, глава МИД Венгрии в конце января приедет в Украину для разрешения кризиса в отношениях.
...выползла из интеллигента телега...
Висновок: 3,14здіти можна що завгодно, але за вас кажуть ваші справи..
Был нормальный , патриотичный чувак и как сильно изменился, пообщавшись с зелебобиками.
слушать его тошно, скажет одно, а сделает другое, тайно, как скажет Зюзик.
Сдается мне, что этот мадьярский дрыщь едет в Украину потому что в штатах победил Байден и ему не хочется нарываться.
Вяликомадярія - це Вялікарасея 2.0. Кладемо на упоротих недоімперців наш козацькій прутень і шлемо мадярів разом з їх родичами мокшей на XYZ.