В МВФ обеспокоены планами Украины снизить цены на газ для населения, - Марченко. ВИДЕО

Международный валютный фонд обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о снижении цен на газ для бытовых потребителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр финансов Сергей Марченко.

Глава Минфина отметил, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа. Марченко подчеркнул, что решение о снижении цен еще не принято. Это может быть сделано в ближайшее время. Министр добавил, что постоянно проводятся консультации в том числе с Международным валютным фондом. Вопрос тарифов на газ обсуждается с начала недели.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое пока нет (оснований. - Ред.)", - заявил министр.

Читайте: В Раде проходит закрытое совещание, обсуждают тарифы на газ, - нардеп "Голоса" Железняк

По словам Марченко, правительство пытается объяснить представителям МВФ, что непринятие решения о снижении цен может иметь весьма негативные последствия для экономики страны в целом.

"То есть здесь вопрос, насколько мы аргументированно эту позицию будем доказывать", - подчеркнул Марченко.

По его словам, правительство объясняет представителям Фонда, что "мы сейчас в пожарном порядке решаем возникшую проблему".

Он подчеркнул, что окончательного решения по снижению цен пока нет, однако это может быть сделано в ближайшее время. Вопрос тарифов на газ обсуждается с начала недели.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, в ходе которого было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.

Также читайте: Если хотим быть цивилизованным государством, должны приучиться платить налоги, - Марченко

Автор: 

МВФ (3341) Тарифы на газ (352) Марченко Сергей (302)
Топ комментарии
+16
Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа
И никто почему-то не замечает, что речь идёт не о тарифах для населения, а о тарифах на рынке газа!
А рынка нет и не будет! -- зато всегда будут крайние -- самые нищие.

Не давайте вас дурить, громадяне -- к вашим тарифам на газ, МВФ не имеет никакого отношения.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:21 Ответить
+15
богоизбранная обрезанная финансовая мафия опасается, что гешефт упустит...
показать весь комментарий
14.01.2021 15:09 Ответить
+14
А никто не хочет спросить у МВФ "Что они понимают под РЫНОЧНЫМ тарифообразованием"? Когда себестоимость добычи украинского газа 30$/1 000 куб.м., а населению продают по 250$/1 000 куб.м. - это, *****, "рыночное" тарифообразование?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:23 Ответить
С каких пор Бене погоняло МВФ прилепили?
показать весь комментарий
14.01.2021 19:06 Ответить
во всем виноват МВФ, но не отбитые на голову депутаты...
показать весь комментарий
14.01.2021 21:59 Ответить
а не пошел бы этот мвф со своей обеспокоенностью куда подальше!
показать весь комментарий
14.01.2021 22:04 Ответить
Что делать? Жить по кнституциии 96 г. выполнить ст,142.143. Хартию самоуправления это -Загальни зборы громады чтоб из архивов переписать всю власнисть, реестр власникив, и утворення органов управления громады, то есть наем на работу ментов прокуроров податкивцив. И самим устанавливать податки . Как в Европе. Но европе нужна колония .
А вот хрен им не надо нас дурить . Все придумано до нас и записано в нашу конституцию
Осталось толтко реализовать.См,Риму Белацирковскую товарищи папуасы это будет для каждого шок. Живя по конституции она 10 лет не платит податки потому что мафия есть а державы нет. И по закону с ней ничего сделать не могут. Мафия не запустила государства мы в 96 г. на старте но грабеж полным ходом.

.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:08 Ответить
Даже странно, почему МВФ еще не потребовал от потребителей газа сношаться в зад.
показать весь комментарий
15.01.2021 16:08 Ответить
