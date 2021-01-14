В МВФ обеспокоены планами Украины снизить цены на газ для населения, - Марченко. ВИДЕО

Международный валютный фонд обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о снижении цен на газ для бытовых потребителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр финансов Сергей Марченко.

Глава Минфина отметил, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа. Марченко подчеркнул, что решение о снижении цен еще не принято. Это может быть сделано в ближайшее время. Министр добавил, что постоянно проводятся консультации в том числе с Международным валютным фондом. Вопрос тарифов на газ обсуждается с начала недели.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое пока нет (оснований. - Ред.)", - заявил министр.

По словам Марченко, правительство пытается объяснить представителям МВФ, что непринятие решения о снижении цен может иметь весьма негативные последствия для экономики страны в целом.

"То есть здесь вопрос, насколько мы аргументированно эту позицию будем доказывать", - подчеркнул Марченко.

По его словам, правительство объясняет представителям Фонда, что "мы сейчас в пожарном порядке решаем возникшую проблему".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, в ходе которого было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.

