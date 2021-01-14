Проект "Без цензуры": Мародеры на вакцине. Как власть лишает нас качественных лекарств и жизней. ВИДЕО

Почему такие небогатые страны, как Албания или Молдова, уже вакцинируются лучшей из имеющихся вакцин, а мы - в хвосте поезда? Подробно разбирает Марина Данилюк-Ярмолаева.

Зе-команда сначала "провтыкала" мероприятия по противодействию пандемии коронавируса, а теперь - и вакцинацию. И доступ к нормальной вакцине, а не фуфломицину неизвестного происхождения, украинцы получат не раньше апреля 2022 года.

А теперь-подробнее об этих самых фуфломицинах. Многочисленные дельцы в Украине поняли, что на европейской или американской вакцине не заработаешь, а вот на китайской и российской жидкости, что называется вакциной, можно ого-го-го сколько наварить! В результате заложниками этой жадности с благословения власти стала целая страна.

Как качественной вакциной Pfizer уже вакцинируются самые элитные? Кто нагреет руки на поставке некачественной китайской вакцины, которая еще не исследована должным образом? Когда наш Минздрав и Владимир Зеленский прекратит делать вид, что все под контролем?

Готовы прививаться от коронавируса? И если да, то чем именно?

Напомним, эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.