Проект "Без цензуры": Мародеры на вакцине. Как власть лишает нас качественных лекарств и жизней. ВИДЕО
Почему такие небогатые страны, как Албания или Молдова, уже вакцинируются лучшей из имеющихся вакцин, а мы - в хвосте поезда? Подробно разбирает Марина Данилюк-Ярмолаева.
Зе-команда сначала "провтыкала" мероприятия по противодействию пандемии коронавируса, а теперь - и вакцинацию. И доступ к нормальной вакцине, а не фуфломицину неизвестного происхождения, украинцы получат не раньше апреля 2022 года.
А теперь-подробнее об этих самых фуфломицинах. Многочисленные дельцы в Украине поняли, что на европейской или американской вакцине не заработаешь, а вот на китайской и российской жидкости, что называется вакциной, можно ого-го-го сколько наварить! В результате заложниками этой жадности с благословения власти стала целая страна.
Как качественной вакциной Pfizer уже вакцинируются самые элитные? Кто нагреет руки на поставке некачественной китайской вакцины, которая еще не исследована должным образом? Когда наш Минздрав и Владимир Зеленский прекратит делать вид, что все под контролем?
Готовы прививаться от коронавируса? И если да, то чем именно?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры"
Напомним, эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.
Агоооонь!!!!
Африканский союз договорился о поставку в Африку 250 млн доз вакцины от Пфайзер, Джонсон и Модерна.
А Зеленскай не договорился. Украина Зеленскага это жопа Африки
Також Африка очікує ще 600 млн доз через угоду COVAX. / Sergiy Taran/
🌴 Африка, Карл!
🐵 Нижче нас тільки мавпи на пальмах
Доголосувались, пляді!?
Г.Штельмах
Набудував - живи.
Тому вона тебе і ненавидить. А ти її.
Ну і хто тут ідійот ?
Ти не громадянин, а тимчасовий мешканець.
Може для України невакцинація, замість поспішної вакцинації навіть не від Райки мародьорки, а від того ж ще недодослідженого Pfizer ,може це спасіння?
А там мілліони доларів , ця мразота кладе собі в кишеню !
Від Степанова профанація!
Він з тих людей, що на панехіді за 5 копійок
наробить смориду. Одним словом міністр