Террористы стреляли из гранатомета вблизи Водяного и в пригороде Марьинки. С начала суток 2 нарушения режима тишины, - штаб ООС. ВИДЕО

С начала текущих суток, 14 января, на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные штаба ООС.

Так, вблизи Водяного на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов. А в пригороде Марьинки, кроме стрельбы из гранатомета, противник совершил несколько выстрелов из стрелкового оружия.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - подчеркивается в сообщении ООС.

Кроме этого отмечается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 62 взрывоопасных предмета.

