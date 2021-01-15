Украина может купить эффективную вакцину от COVID-19, а не использовать российскую, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему Украина не может использовать вакцину российского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"У меня есть моя принципиальная позиция, она честная и открытая. Я считаю, что мы в состоянии украинцев обеспечить вакцинами других производителей, а не использовать российскую вакцину", - подчеркнул глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что российский производитель не предоставил убедительной документации.

"Что касается вакцины "Спутник". Для того, чтобы оценить эффективность вакцины, есть соответствующие публикации, каким способом проведена третья стадия клинических исследований, как она проводилась, на ком, это серьезный документ, который публикуют все фармкомпании перед тем, как начать регистрировать вакцину. Единственная, где много политики - российская вакцина "Спутник". 6 января компания "Биолек" подала заявление в Государственный экспертный центр по регистрации этой вакцины. Кроме этого заявления никаких регистрационных документов, досье, - ничего нет", - объяснил министр.

Читайте также: Вакцинация от коронавируса начнется в феврале, - Степанов

Ранее замглавы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в экспертный центр Министерства здравоохранения подавали документы на регистрацию "Sputnik V" в Украине.

Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.

Позже кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о ввозе в Украину контрабандной вакцины от COVID-19: Мерзкая история... Теоретически, дыма без огня не бывает