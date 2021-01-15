РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9207 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
5 345 74

Украина может купить эффективную вакцину от COVID-19, а не использовать российскую, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему Украина не может использовать вакцину российского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"У меня есть моя принципиальная позиция, она честная и открытая. Я считаю, что мы в состоянии украинцев обеспечить вакцинами других производителей, а не использовать российскую вакцину", - подчеркнул глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что российский производитель не предоставил убедительной документации.

"Что касается вакцины "Спутник". Для того, чтобы оценить эффективность вакцины, есть соответствующие публикации, каким способом проведена третья стадия клинических исследований, как она проводилась, на ком, это серьезный документ, который публикуют все фармкомпании перед тем, как начать регистрировать вакцину. Единственная, где много политики - российская вакцина "Спутник". 6 января компания "Биолек" подала заявление в Государственный экспертный центр по регистрации этой вакцины. Кроме этого заявления никаких регистрационных документов, досье, - ничего нет", - объяснил министр.

Читайте также: Вакцинация от коронавируса начнется в феврале, - Степанов

Ранее замглавы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в экспертный центр Министерства здравоохранения подавали документы на регистрацию "Sputnik V" в Украине.

Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.

Позже кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о ввозе в Украину контрабандной вакцины от COVID-19: Мерзкая история... Теоретически, дыма без огня не бывает

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) россия (97399) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
стєпанов, ти пдрс.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:49 Ответить
+5
Сказал мудак, лоббирующий покупку неэффективной китайской вакцины.

Пока ЗЕпанов крутит яйца зебилам, окажется, что доступен для заказа только Спутник.

И вуаля!!! Оно само так вышло.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:23 Ответить
+5
російська вакцина це пустишка немае про неї чого даже говорити, притому це зброя агресора чи евреї вже забули що з окупантами йде війна і окуповано велика територія , торговати на крові
показать весь комментарий
15.01.2021 09:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То покупайте, смысл об этом каждый день говорить, или это имитация бурной деятельности ?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:15 Ответить
никто не продает, самим не хватает, только китай водичку с эффективностью 50%(то ли работает, то ли нет) предлагает задорого
показать весь комментарий
15.01.2021 09:44 Ответить
а Молдова вот купила
показать весь комментарий
15.01.2021 18:37 Ответить
им, скорее всего, румыны подсобили, пфайцер писала что в 2021 году поставлять вакцину будет только по межгосударственным контрактам, но делает немного, значит что бы купить - только денег не достаточно, нужно договориться о продаже
показать весь комментарий
15.01.2021 19:28 Ответить
важен результат. у наших пустобрехов-понтовиков его нет.
показать весь комментарий
15.01.2021 19:46 Ответить
руминія закупила на себе і молдову.
показать весь комментарий
16.01.2021 17:05 Ответить
ссылку укажите на данный факт
показать весь комментарий
16.01.2021 21:05 Ответить
наче у Ганапольського на ехо україни казали. те слово - стьоб над русским варінтом. розслабся.
показать весь комментарий
16.01.2021 21:10 Ответить
пока ссылки нет - это просто трындежь
показать весь комментарий
16.01.2021 21:14 Ответить
Молдова підписала контракт на поставку вакцини від Pfizer/BioNTech та розпочне масову вакцинацію населення в лютому 2021 року.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство Молдови Moldpres.

https://suspilne.media/95498-moldova-rozpocne-masovu-vakcinaciu-proti-covid-19-v-lutomu/
показать весь комментарий
16.01.2021 21:25 Ответить
ну а як вона ще повинна була отримати вакцину? у тебе не написано, яку фірму вони обрали за постачальника. А постачальник один із Румунією.
показать весь комментарий
16.01.2021 21:29 Ответить
даже если предположить, что купила Румыния, учитывая численность населения Румынии в 2 раза меньше Украины и ВВП где-то на нашем уровне. В таком случае про-б нашей власти выглядит еще большим.
показать весь комментарий
16.01.2021 21:34 Ответить
ну ми ж розібралися, що кожен купив собі сам, лише обрали обидві країни одного постачальника. так, по кількості населення у складчину кількості штук може бути вигідно. а Степанов то Багатирьовську фірму пхав, потім цензор писав, що вже ні. короче, вони все ніяк схему не налаштують.
показать весь комментарий
16.01.2021 21:43 Ответить
схему, как больше украсть?
показать весь комментарий
16.01.2021 22:24 Ответить
ага
показать весь комментарий
16.01.2021 22:25 Ответить
й, до речі, "Румунія", а не ото слово що у вас
показать весь комментарий
16.01.2021 21:07 Ответить
Может, но не будет. И ты чмо из шайки зебилов не ассоциируй, падла, себя с Украиной!!!
показать весь комментарий
15.01.2021 09:15 Ответить
Степанов остановил закупку антиковидной вакцины за $3 и решил покупать за $17 китайскую Sinovac с эффективностью 50%. Ни одна страна ЕС не приобрела вакцину Sinovac: https://censor.net/ru/n3241794
показать весь комментарий
15.01.2021 09:58 Ответить
https://twitter.com/saniolli

https://twitter.com/saniolli КиївМіськБудда https://twitter.com/saniolli @saniolli https://twitter.com/saniolli/status/1350151226806173699 1 ч

Знаєте, де народився міністр Степанов?
У Російському СковородінО (наголос на останньому о) - на кордоні з Китаєм.
Це пояснює любов до китайських вакцин, фірм-прокладок і наїбалова українців.
Російські міністри, як за Януковича, ммм....
Міністр Пательня.
показать весь комментарий
15.01.2021 22:05 Ответить
логіка початкової школи.
показать весь комментарий
16.01.2021 17:07 Ответить
Що це кацапське чмо нам постійно підсовує, то кацапську, то ************* вакцину, а ти в українців запитав, неук.
показать весь комментарий
15.01.2021 12:01 Ответить
Ну как, эффективную, процентов на 50

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55642648
показать весь комментарий
15.01.2021 09:20 Ответить
Как ранее сообщалось, эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина,https://censor.net/ru/news/3241096/zakuplennaya_ukrainoyi_covidvaktsina_sinovac_pokazala_effektivnost_78_na_17_menshe_chem_vaktsina_pfizer. Позднее бразильские ученые подсчитали, что онаhttps://censor.net/ru/news/3241412/effektivnost_zakuplennoyi_ukrainoyi_vaktsiny_sinovac_ne_78_a_5038_brazilskie_uchenye.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:05 Ответить
А турецкие учёные говорят об 90%,так почему верить бразильцам, а не туркам?У малазийцев 70%.
показать весь комментарий
15.01.2021 22:10 Ответить
Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) и два НИИ Минобороны России. Что известно об этих предприятиях - в материале "Ъ".
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ) основан в 1924 году. В советское время занимался разработкой и производством химического оружия. Сейчас ФГУП является головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химоружия. Головной офис находится в Москве. В составе ФГУП имеется четыре подразделения - филиал «Обособленный завод №4» (Чувашия), отделение «Лебедянь» (Липецкая область), отделение «Енисей» (Красноярск) и филиал «Шиханы» (Саратовская область). В 2018 году британская пресса, ссылаясь на источники, близкие к следствию, сообщала, что яд «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, был произведен в лаборатории города Шиханы.
33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны основан в 1928 году. Является ведущей научно-исследовательской организацией в области радиационной, химической и биологической защиты. Институт располагает не имеющей аналогов в России испытательной базой, которая позволяет испытывать новые образцы вооружения и средства РХБ-защиты, а также военной техники и экипировки.
48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны основан в 1928 году. Является головным разработчиком средств защиты от наступательного биологического вооружения в России. Основная деятельность института направлена на разработку средств медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций. Также институт выпускает и реализует медицинские иммунобиологические препараты для профилактики, диагностики и лечения особо опасных инфекций, питательные основы и среды для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности. В мае 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в этом НИИ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывается вакцина от COVID-19.
МИД РФ возмутился санкциями США против разработчиков вакцины от COVID-19https://www.kommersant.ru/doc/4473646#
показать весь комментарий
15.01.2021 10:11 Ответить
Сказал мудак, лоббирующий покупку неэффективной китайской вакцины.

Пока ЗЕпанов крутит яйца зебилам, окажется, что доступен для заказа только Спутник.

И вуаля!!! Оно само так вышло.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:23 Ответить
вот люди говорят, что ты всех мягко говоря обмануешь. шо ты нас этим вонючим спутником пугаешь, про него вообще никто не думал до тебя, ты Пфайзер покупай и иные АЛЬТЕРНАТИВЫ а то, НЕТ ВЫБОРА вообще, есть ещё Индийская вакцина вообще по 3 доллара (у кого вообще с деньгами туго) шо ты лепишь, шо ты всё обещаешь, шо ты фирмы ПРОКЛАДКИ используешь
показать весь комментарий
15.01.2021 09:24 Ответить
Ключове слово МОЖЕТ ...
показать весь комментарий
15.01.2021 09:28 Ответить
Кацапы - хитрожопые .
Хотят заставить КОРРУПЦИОНЕРОВ УКРАИНЫ зарегистрировать российскую вакцину и потом этим везде рекламироваться - бо 40 млн украинцев это не 8 млн венгров
показать весь комментарий
15.01.2021 09:30 Ответить
Степнов так богато говорить "ні" цьому "Спутніку", що це навіть підозріло. При цьому ніяких принципових заперечень, які не можна відкотити, у нього немає. Думаю, семе через нього її і збираються проштовхнути.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:31 Ответить
а свою вакцину розробить не судьба?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:32 Ответить
чтоб все ржали как над Россией, что страна без фундаментальной науки что-то разработала ?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:36 Ответить
именно компания DiaPrep System Inс вместе с Институтом микробиологии и вирусологии Национальной академии наук Украины разрабатывает украинскую версию вакцины от коронавируса.

Президенту представили результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата на вакцину против коронавирусной болезни COVID-19
20 октября 2020 годаУкраїна може купити ефективну вакцину проти COVID-19, а не використовувати російську, - Степанов - Цензор.НЕТ 9192
показать весь комментарий
15.01.2021 10:43 Ответить
ЗеЧмо пообещало нашим рпзработчикам. Тьісяч сто
показать весь комментарий
15.01.2021 09:40 Ответить
Ефективну в чому? В Норвегії після щеплення від ковід померло 23 людини. В штатах також вже є випадки. Цей той самий очікуваний ефект?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:35 Ответить
Не от ковида в Норвегии, а ОТ ПРИВИВКИ УМЕРЛИ!!!!! Пфайзер-это их новичёк?
показать весь комментарий
15.01.2021 15:09 Ответить
Смерти в Норвегии от прививки распространяют исключительно свнсбч сайты . Так что, ты зашкварился лаптеногий.
показать весь комментарий
16.01.2021 09:08 Ответить
Это он про китайское фуфло говорит "эффективная вакцина"?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:36 Ответить
російська вакцина це пустишка немае про неї чого даже говорити, притому це зброя агресора чи евреї вже забули що з окупантами йде війна і окуповано велика територія , торговати на крові
показать весь комментарий
15.01.2021 09:36 Ответить
Степашка объявил аукцион: кто больше даст откатов при покупке вакцины. Pfizer и Moderna в степашкином аукционе участвовать отказались. Пока лидером является китайския вакцина Sinovac семейства Фуфломицин. Ее предлагают (с учетом отката через рыгоанальную богатыревскую фирму-прокладку) по 18 $ (Бельгии по 18$ стоила Moderna). Аукцион еще не закрыт - продолжает степашка. Спешите, кто больше!
показать весь комментарий
15.01.2021 09:38 Ответить
Евро-американские вакцины изготовлены по другому способу, они действуют даже при мутации вируса, в отличии от китайских и российских, которые не будут работать при мутациях вируса. Это значит. что под каждую мутацию вируса нужно создавать ДРУГУЮ ВАКЦИНУ!!!!! Это значит, что страну подсадят на постоянную покупку вакцин в фирме-прокладке рыгопляди Богатыревой!!!! Некоторые евро-американские вакцины можно разделить на две части, т.е. одну дозу можно вколоть двум людям и эффективность будет не менее 90%. Китайское и российское дерьмо такими свойствами не обладает, и если некоторые европейские вакцины нужно уколоть два раза через определенный промежуток времени, то для, хоть какой-то эффективности, китайско-русскую болтушку нужно колоть ЧЫТЫРЕ РАЗА!!!!!!
показать весь комментарий
15.01.2021 09:38 Ответить
Из этого следует вывод, что зеленые мародеры прибарахляющиеся за счет здоровья и жизней украинцев, заплатят минимум в два раза дороже за малоэффективную баланду, чем заплатили бы за более качественные европейско-американские вакцины. Я думаю, не нужно напоминать, что не эффективность, побочные действия и смерти от китайских вакцин будут замалчиваться на уровне государства.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zZJ_phppWvw&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA Все про китайську вакцину: Ви підозрювали, але сумнівалися?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:38 Ответить
Балабол трепливый уже вакцину даже Молдова закупила..
показать весь комментарий
15.01.2021 09:39 Ответить
Может, только ЗеДегенерат все бабло уже в Оман вместе с Богатыревой вывел. А то, что закупят, будут продавать через Эпицентр.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:40 Ответить
Отбросив политику, кто установил. что российская вакцина неэффективна?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:41 Ответить
а кто установил, что она эффективна? мертвячук? или *****? или другие высокие чины из паРаши, которые при этом сами свою "вакцину" жрать не просто не хотят, а даже не планируют в обозримом будущем.
лишнехромосомные не предоставляют никакой информации, в отличии от других производителей. и это явно не просто так.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:57 Ответить
Вся информация о вакцине опубликована https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/clinical-trials/
показать весь комментарий
15.01.2021 10:28 Ответить
этой "информации" достаточно только для лишнехромосомной ваты, не для научных журналов, или даже для обычных обывателей. там небольшая кучка слов, ничем не подтвержденных. т.е. по сути какое-то никчемное вранье. по "Pfizer", к примеру, вот как выглядит информация по первой и второй фазах: https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2034577/suppl_file/nejmoa2034577_protocol.pdf протокол исследования
у других, вменяемых производителей вакцин, а не "вакцин" ситуация обстоит точно так. даже у китайцев. и все это в открытом доступе, в отличии от твоей "вакцины". так, что не нужно сюда пихать эту ватную херь от своего фюрера *****, сами ее жрите.
показать весь комментарий
15.01.2021 12:53 Ответить
И при наличии информации по "Pfizer"
,от неё 23 человека умерли в Норвегии!
показать весь комментарий
15.01.2021 15:14 Ответить
"...все смертельные случаи среди добровольцев были зафиксированы у людей старше 80 лет, у которых были хронические заболевания..." это все в открытом доступе и никто информацию не скрывает.

а сколько ************** загнулось от "вакцины" из паРашы мы никогда не узнаем.
показать весь комментарий
15.01.2021 19:27 Ответить
Отмечается, что все жертвы были старше 80 лет и с ослабленным иммунитетом.
показать весь комментарий
15.01.2021 22:14 Ответить
Так кого мы защищаем? Родители и бабушки с дедушками Вымрите, а нам она нужна чтобы за границу пускали, чиновников и членов их семей.
показать весь комментарий
16.01.2021 00:11 Ответить
нашпигуйся сам и не спрашивай.. какие проблемы?
показать весь комментарий
15.01.2021 22:14 Ответить
стєпанов, ти пдрс.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:49 Ответить
Просто пфайзер не хочет работать с фирмами прокладками через которые зеленский планировал обогащатся, поэтому степановы и закупают китайскую вакцину. Не верите? Тогда узнайте почему Молдове продали вакцину, а степановы-шмыгали были посланы нахер!
показать весь комментарий
15.01.2021 09:52 Ответить
Досить балакати. У світі вже повним ходом йде вактинаціція, а у нас помирають люди. На чієі совісті ці смерті? Ви завезіть яку- небудь вакцину, а люди розбируться, якою ім робити щеплення
показать весь комментарий
15.01.2021 10:12 Ответить
Та хватит уже трындеть полудурок ,ИДИ И ПОКУПАЙ если можешь а если не можешь ИДИ на ХЕР ...
показать весь комментарий
15.01.2021 10:17 Ответить
Да нихрена вы не в состоянии. Вы в состоянии только лапшу вешать и бюджет пилить
показать весь комментарий
15.01.2021 10:24 Ответить
Лучшая вакцина от зебобиков: Україна може купити ефективну вакцину проти COVID-19, а не використовувати російську, - Степанов - Цензор.НЕТ 4851
показать весь комментарий
15.01.2021 10:26 Ответить
По ушам поездил и считай привил
Уже Зелю, Трампа с ****** и сам СОVID побил по количеству своего присутствия в информпрострастве, жулик хренов.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:07 Ответить
Нічого-нічого, дорогі українці! Скоро прийде Байден і наведе у вас в країні порядок!
показать весь комментарий
15.01.2021 12:25 Ответить
http://news.bigmir.net/ukraine/2057809--Devushka-s-sobachkoj--iz-Uhanja-vsjo-zhe-zabolela-koronavirusom-v-Ukraine "Девушка с собачкой" из Уханя всё же заболела коронавирусом в Украине
Україна може купити ефективну вакцину проти COVID-19, а не використовувати російську, - Степанов - Цензор.НЕТ 1033
показать весь комментарий
15.01.2021 12:59 Ответить
Украина может купить эффективную вакцину
-- Что вы умеете делать?
-- Могу копать.
-- Что еще?
-- А могу и не копать.
показать весь комментарий
15.01.2021 13:34 Ответить
Україна може купити ефективну вакцину проти COVID-19, а не використовувати російську, - Степанов - Цензор.НЕТ 8603
показать весь комментарий
15.01.2021 13:41 Ответить
Шайка жуликов и врунов во власти будет держать министром здравоохранения честного человека ?
показать весь комментарий
15.01.2021 15:03 Ответить
Беаконечный, бессмысленный чес от Степанова. За что ему платят деньги?
показать весь комментарий
15.01.2021 18:40 Ответить
за этот чес и платят. пока он отвлекает внимание - деньги пилятся
показать весь комментарий
16.01.2021 13:05 Ответить
попка дурак вылез опять
показать весь комментарий
15.01.2021 22:10 Ответить
 
 