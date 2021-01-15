Украина может купить эффективную вакцину от COVID-19, а не использовать российскую, - Степанов. ВИДЕО
Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему Украина не может использовать вакцину российского производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"У меня есть моя принципиальная позиция, она честная и открытая. Я считаю, что мы в состоянии украинцев обеспечить вакцинами других производителей, а не использовать российскую вакцину", - подчеркнул глава Минздрава.
Степанов подчеркнул, что российский производитель не предоставил убедительной документации.
"Что касается вакцины "Спутник". Для того, чтобы оценить эффективность вакцины, есть соответствующие публикации, каким способом проведена третья стадия клинических исследований, как она проводилась, на ком, это серьезный документ, который публикуют все фармкомпании перед тем, как начать регистрировать вакцину. Единственная, где много политики - российская вакцина "Спутник". 6 января компания "Биолек" подала заявление в Государственный экспертный центр по регистрации этой вакцины. Кроме этого заявления никаких регистрационных документов, досье, - ничего нет", - объяснил министр.
Ранее замглавы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в экспертный центр Министерства здравоохранения подавали документы на регистрацию "Sputnik V" в Украине.
Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".
Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.
Позже кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.
Про це повідомляє державне інформаційне агентство Молдови Moldpres.
https://suspilne.media/95498-moldova-rozpocne-masovu-vakcinaciu-proti-covid-19-v-lutomu/
https://twitter.com/saniolli КиївМіськБудда https://twitter.com/saniolli @saniolli https://twitter.com/saniolli/status/1350151226806173699 1 ч
Знаєте, де народився міністр Степанов?
У Російському СковородінО (наголос на останньому о) - на кордоні з Китаєм.
Це пояснює любов до китайських вакцин, фірм-прокладок і наїбалова українців.
Російські міністри, як за Януковича, ммм....
Міністр Пательня.
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55642648
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ) основан в 1924 году. В советское время занимался разработкой и производством химического оружия. Сейчас ФГУП является головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химоружия. Головной офис находится в Москве. В составе ФГУП имеется четыре подразделения - филиал «Обособленный завод №4» (Чувашия), отделение «Лебедянь» (Липецкая область), отделение «Енисей» (Красноярск) и филиал «Шиханы» (Саратовская область). В 2018 году британская пресса, ссылаясь на источники, близкие к следствию, сообщала, что яд «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, был произведен в лаборатории города Шиханы.
33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны основан в 1928 году. Является ведущей научно-исследовательской организацией в области радиационной, химической и биологической защиты. Институт располагает не имеющей аналогов в России испытательной базой, которая позволяет испытывать новые образцы вооружения и средства РХБ-защиты, а также военной техники и экипировки.
48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны основан в 1928 году. Является головным разработчиком средств защиты от наступательного биологического вооружения в России. Основная деятельность института направлена на разработку средств медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций. Также институт выпускает и реализует медицинские иммунобиологические препараты для профилактики, диагностики и лечения особо опасных инфекций, питательные основы и среды для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности. В мае 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в этом НИИ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывается вакцина от COVID-19.
МИД РФ возмутился санкциями США против разработчиков вакцины от COVID-19https://www.kommersant.ru/doc/4473646#
Пока ЗЕпанов крутит яйца зебилам, окажется, что доступен для заказа только Спутник.
И вуаля!!! Оно само так вышло.
Хотят заставить КОРРУПЦИОНЕРОВ УКРАИНЫ зарегистрировать российскую вакцину и потом этим везде рекламироваться - бо 40 млн украинцев это не 8 млн венгров
Президенту представили результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата на вакцину против коронавирусной болезни COVID-19
20 октября 2020 года
лишнехромосомные не предоставляют никакой информации, в отличии от других производителей. и это явно не просто так.
у других, вменяемых производителей вакцин, а не "вакцин" ситуация обстоит точно так. даже у китайцев. и все это в открытом доступе, в отличии от твоей "вакцины". так, что не нужно сюда пихать эту ватную херь от своего фюрера *****, сами ее жрите.
,от неё 23 человека умерли в Норвегии!
а сколько ************** загнулось от "вакцины" из паРашы мы никогда не узнаем.
Уже Зелю, Трампа с ****** и сам СОVID побил по количеству своего присутствия в информпрострастве, жулик хренов.
