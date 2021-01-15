10 524 73
Украина подписала контракты на миллионы доз COVID-вакцин: хватит, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году, - Шмыгаль. ВИДЕО
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна подписала контракты на поставку миллион доз вакцин от коронавируса. До конца года вакцинируются все желающие.
Об этом он заявил в эфире "Сниданка с 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, в ближайшее время Украина получит более 8 млн доз вакцин в рамках программы COVAX.
"Украина фактически на сегодня подписала контракты на очень много... это миллионы доз вакцин, которых будет достаточно, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году", - заявил Шмыгаль.
Население Украины - 35-40 миллионов. Даже по фантазиям БУДЕТ закуплено (может быть) 1 миллион доз.
Но этого 1 миллиона должно хватить, чтобы провакцинировать всех желающих.
Желающие только в СН, ОП и Кабмине шоле?
По его словам, в ближайшее время Украина получит более 8 доз вакцин в рамках программы COVAX. Источник: https://censor.net/ru/n3241977\\\\\\\\\\\
Сни - чего? мож*д надо в оригинале писать?
8 доз = Зеля, 2, нет, три раза, Еладак, а потом остальные 30млн. слуг, то есть "хозяев народу".... о б*же (бежит к европатологу)
Или расчет на то, что китайской никто вакционироваться не захочет? Типа сами отказались?
З якими виробниками???
За якою ціною???
Якого числа мені зателефонують, щоби пригоамити на бескоштовну вакцінацію???
и будет навряд - с 50% эффективностью не регистрируют (вроде 70% и выше надо)
причем не так давно Германия вела переговоры о покупке спутника, но дело тормознули ЕСовские бюрократы, типа нельзя через голову объединенного правительства
Только что говорилось Степановым:
- есть предварительная договоренность с китайцами - но только после международной регистрации
- поданы на регистрацию рос-помои, но там нет досье и 3-ий этап испытаний не закончен;
- американцы послали клованов на - там с мошенниками вообще не разговаривают.
Так о каких "контрактах" этот поц рассказывает?!
но их не будет.
будет китай или рф - которыми таки никто не захочет.
Этот рахуль рассказывает что все куплено и все будет!
Эти зеленые они просто тупорылые, даже рыги такими тупыми не были!
Як передає Укрінформ, про це повідомляє https://eurnews.net/more-than-20-people-vaccinated-with-the-pfizer-vaccine-died-in-norway/ Eur News .
Як зазначається, усі померлі були літнього віку з ослабленим імунітетом.
Фахівці розслідують причини смерті пацієнтів. Вже розглянуто 13 справ. Зазначається, що вакцина дійсно могла викликати побічні ефекти, які призвели до "більш серйозного перебігу наявних захворювань у людей похилого віку".
Вакцинація проти коронавірусу вакциною Pfizer розпочалася у Норвегії 27 грудня.
Жителі будинків для літніх людей в Осло були щеплені першими. Ще низка країн вже почали вакцинацію медичним засобом від Pfizer. Повідомляє https://phc.org.ua/news/vakcinaciya-pid-chas-pandemii-covid-19-zapitannya-ta-vidpovidi-dlya-medpracivnikiv ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ.
По информации Минздрава британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины. Вернет ли "Лекхим" перечисленные ему деньги за вакцину Степанов не уточнил. Подтверждения информации от Crown Agents пока нет.timeze2019.blogspot.com
https://youtu.be/PLITh8pMacE
Про це заявили в інституті громадського здоров'я Норвегії, повідомляє Укрінформ з посиланням на https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-pfizer/pfizer-to-reduce-vaccine-deliveries-to-europe-says-norway-idUSL8N2JQ2TM Reuters .
«Норвезький інститут громадського здоров'я заявив у п'ятницю, що Pfizer тимчасово скоротить поставки вакцини проти COVID-19 до Європи, поки модернізує свої виробничі потужності», - йдеться у повідомленні.
Коли компанія поновить постачання Європи в колишніх обсягах, не уточнюють.
Як повідомляв Укрінформ, у Норвегії після щепленняhttps://www.ukrinform.ua/tag-vakcina вакциною компаній Pfizer/BioNTech померли 23 людини. Усі вони були літнього віку і мали ослаблений імунітет. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3171563-pfizer-timcasovo-skorotit-postavki-vakcini-v-evropu.html