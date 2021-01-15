Выступаю против любого локдауна и критически отношусь к эффективности многих вакцин, - "слуга народа" Камельчук. ВИДЕО

Народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что ему не нравится шумиха вокруг коронавируса и относится критически к эффективности многих вакцин в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я не отрицаю существования самой болезни, я выступаю против того, какая шумиха делается вокруг этой болезни, и выступаю против манипулирования многими фактами. А также я призываю людей думать критически в отношении того, насколько полезна или вредна маска, я выступаю против любого локдауна и третье - отношусь критически к эффективности многих вакцин в мире", - сказал парламентарий.

Камельчук заявил, что принудительная вакцинация нарушает права граждан.

"Мы сейчас в мире видим примеры, не я их озвучивал, я только опираюсь на те факты, которые освещают СМИ. Все это с одной целью: думать о своем здоровье, своем выборе и точно не соглашаться на принудительную вакцинацию, которая в том числе нарушает конституционные права", - отметил "слуга народа".

Напомним, ранее Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью".

Позже "слуга народа" объяснил свое резонансное заявление.

Также Камельчук ранее заявил, что вакцины от коронавируса содержат вредные ингредиенты, которые уже привели к смерти людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гурин о заявлении Камельчука, что коронавирус - "вымышленная болезнь": "Юрий - вымышленный депутат, его на самом деле не существует"