Выступаю против любого локдауна и критически отношусь к эффективности многих вакцин, - "слуга народа" Камельчук. ВИДЕО

Народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что ему не нравится шумиха вокруг коронавируса и относится критически к эффективности многих вакцин в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я не отрицаю существования самой болезни, я выступаю против того, какая шумиха делается вокруг этой болезни, и выступаю против манипулирования многими фактами. А также я призываю людей думать критически в отношении того, насколько полезна или вредна маска, я выступаю против любого локдауна и третье - отношусь критически к эффективности многих вакцин в мире", - сказал парламентарий.

Камельчук заявил, что принудительная вакцинация нарушает права граждан.

"Мы сейчас в мире видим примеры, не я их озвучивал, я только опираюсь на те факты, которые освещают СМИ. Все это с одной целью: думать о своем здоровье, своем выборе и точно не соглашаться на принудительную вакцинацию, которая в том числе нарушает конституционные права", - отметил "слуга народа".

Напомним, ранее Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью".

Позже "слуга народа" объяснил свое резонансное заявление.

Также Камельчук ранее заявил, что вакцины от коронавируса содержат вредные ингредиенты, которые уже привели к смерти людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гурин о заявлении Камельчука, что коронавирус - "вымышленная болезнь": "Юрий - вымышленный депутат, его на самом деле не существует"

вакцина (3815) карантин (16729) Камельчук Юрий (37) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) локдаун (294)
Топ комментарии
+9
Дайте этому пассажиру селедки! Это поможет в борьбе с эпидемией. С какого перепуга он решил что его мнение кого то интересует???? Ты кто? Врач, эпидемиолог? С какого хера ты вообще вылез с какими то комментариями???
15.01.2021 11:30 Ответить
+4
Камельчук это кацапский провокатор -
- Нардеп от Слуги народа Юрий Камельчук выступил с предложением о заключении контракта на подачу воды в Крым с Россией,
- Народный депутат от «Слуги Народа» Юрий Камельчук назвал коронавирус выдумкой.
- Іноземці за допомогою проституток забирають енергію з України - нардеп
15.01.2021 11:40 Ответить
+3
Да он ипанько. Посмотрите итервью с его участием. У него крыша набекрень, он из секты язычников в прямо смысле этого слова
15.01.2021 11:38 Ответить
у няво борода...имеет право
15.01.2021 11:31 Ответить
- Но позвольте,как же он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер (Зеленский) дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
- Я ничего не понимаю, - растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру. - это он?
- Он, - беззвучно ответил милицейский, - форменно он.
- Он самый, - послышался голос Федора, - только, сволочь, опять оброс.
- Он же говорил?.. Кхе... Кхе...
- И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.
- Но почему же? - тихо осведомился черный человек.
Филипп Филиппович пожал плечами.
- Наука еще не знает способов обращать зверей (депутатов) в людей. Вот я попробовал да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.
- Неприличными словами не выражаться! - вдруг гаркнул пес с кресла и встал.
(М.А.Булгаков)
15.01.2021 11:42 Ответить
Нехай би те ЧМО глянуло в себе в окрузі у яких умовах лікарі працюють та лікують хворих від ковід, а не розкидатися слюною в ефірах і розводити Зефілософію !
показать весь комментарий
15.01.2021 11:54 Ответить
Вы шутите? Ему оно надо?! Он теперь парень столичный... Ему те люди пару лет не нужны будут...
показать весь комментарий
15.01.2021 11:57 Ответить
Это та самая Лизка Богуцкая только бородой!
показать весь комментарий
15.01.2021 14:11 Ответить
"Слуга народа" Камельчук против "шумихи" вокруг коронавируса: Отношусь критически к эффективности многих вакцин в мире - Цензор.НЕТ 1212
15.01.2021 11:32 Ответить
Одне ЧМО, Шурік Дубінський, президентів в США "призначає", інший фрік-замухрижка який-то Юрік х_зна_звідки_він, ефективність вакцин критикує. Наче парад ******** якийсь.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:37 Ответить
для слуг нарота і пачітатєлєй *****-беріть приклад з "старшого брата"

https://antikor.com.ua/articles/432108-v_rossii_trebujut_sakralizatsii_putina
15.01.2021 11:37 Ответить
Я його підтримую. В моїх двох дітей були сер'йозні наслідки після вакцинування в дитячому віці. Лікарі тоді просто відверталися, ми самі барахталися. Вакцинація має бути лише добровільною. Коронавірус є, але вже такі танці з бубнами навколо нього, що просто тошнить. Ні слова про онкохворих дітей і дорослих, про серцеві хвороби. Туди грошей багато вкладать? А на фоні коронавірусу просто знищують країну
15.01.2021 11:41 Ответить
страх, стадо...
благо в нашій країні корупція (не думав що колись таке скажу ), при обовязковій вакцинації можливо НАЧЕ зробити
15.01.2021 12:10 Ответить
Нема питань - не вакцинуйте, але при цьому , в дитсадок не пхайтесь зі своєю потенційною заразою, в школу теж -зась, в і інститут -тільки дистанційно на роботу-тільки там де інших людей немає.. і т. д. Вакцинація не тільки ваша безпека - це в першу безпека навколишніх людей!
15.01.2021 17:49 Ответить
Просто серед мудрого українського наріду є стійкий попит на фріків - от воно й користується цим. Я не думаю, що він настільки відморожений. - "Легко працювати дурником, важко влаштуватись" (с)
15.01.2021 11:44 Ответить
Вы (камельчук) стоите на самой низшей ступени развития! Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить, и вы в то же время наглотались зубного порошку!..
(М.А.Булгаков Собачье сердце).
15.01.2021 11:45 Ответить
Феерический.....слуга урода )))
15.01.2021 11:48 Ответить
его уже пора величать "вирусолог Камельчук"
15.01.2021 11:49 Ответить
Видимо он так же скептически ставится к утверждениям, что Земля круглая да еще и вертится...
15.01.2021 12:41 Ответить
Земля плоская, корона вируса нет, миром правят рептилоиды... Полежал бы, дебил недельку в больнице задыхаясь даже под кислородом, и теряя сознание выходя по мелкой нужде, глядишь мозгов бы добавилось... Жесть, сначала хотят независимости при этом голосуют за коммунистов, потом хотят процветания и голосуют за дебилов. Умом Украину не понять (впрочем выражение было бы уместно если бы страна была в состоянии себя защитить самостоятельно и пользовалась бы хотя бы минимальным уважением в мире)
15.01.2021 12:57 Ответить
" Блажений" зебіл.
15.01.2021 13:35 Ответить
У нас не локдаун, у нас Лох-Даун. Лохи- це жителі України, а Дауни (дебіли), це ті, хто ними керує.
15.01.2021 16:36 Ответить
А че вы не мужика накинулись? Правильно делает, что не дает сцать себе в уши. Все остальные стадные существа, могут верить хоть в ковид хоть в нло и колоться спутниками до состояния афигина.
15.01.2021 16:56 Ответить
 
 