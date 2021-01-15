Выступаю против любого локдауна и критически отношусь к эффективности многих вакцин, - "слуга народа" Камельчук. ВИДЕО
Народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что ему не нравится шумиха вокруг коронавируса и относится критически к эффективности многих вакцин в мире.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Я не отрицаю существования самой болезни, я выступаю против того, какая шумиха делается вокруг этой болезни, и выступаю против манипулирования многими фактами. А также я призываю людей думать критически в отношении того, насколько полезна или вредна маска, я выступаю против любого локдауна и третье - отношусь критически к эффективности многих вакцин в мире", - сказал парламентарий.
Камельчук заявил, что принудительная вакцинация нарушает права граждан.
"Мы сейчас в мире видим примеры, не я их озвучивал, я только опираюсь на те факты, которые освещают СМИ. Все это с одной целью: думать о своем здоровье, своем выборе и точно не соглашаться на принудительную вакцинацию, которая в том числе нарушает конституционные права", - отметил "слуга народа".
Напомним, ранее Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью".
Позже "слуга народа" объяснил свое резонансное заявление.
Также Камельчук ранее заявил, что вакцины от коронавируса содержат вредные ингредиенты, которые уже привели к смерти людей.
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер (Зеленский) дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
- Я ничего не понимаю, - растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру. - это он?
- Он, - беззвучно ответил милицейский, - форменно он.
- Он самый, - послышался голос Федора, - только, сволочь, опять оброс.
- Он же говорил?.. Кхе... Кхе...
- И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.
- Но почему же? - тихо осведомился черный человек.
Филипп Филиппович пожал плечами.
- Наука еще не знает способов обращать зверей (депутатов) в людей. Вот я попробовал да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.
- Неприличными словами не выражаться! - вдруг гаркнул пес с кресла и встал.
(М.А.Булгаков)
благо в нашій країні корупція (не думав що колись таке скажу ), при обовязковій вакцинації можливо НАЧЕ зробити
(М.А.Булгаков Собачье сердце).