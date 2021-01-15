Проект "Без цензуры": Кто виноват в гибели военных? О чем врут генералы Зеленского. ВИДЕО

На днях Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак дал интервью", в котором отрекся от погибших украинских воинов – лейтенанта Дмитрия Красногрудя, медика Миколы Илина и разведчика Ярослава Журавля.

А в придачу к этому еще и призвал к политическому примирению с врагом - Российской Федерацией.

Поэтому в этом выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич детально напоминает, что именно произошло на линии соприкосновения в июле прошлого года - после продавленного руководством страны разведения войск.

Кем были Ярослав Журавель, Микола Илин и Дмитрий Красногрудь? Кому мешают украинские герои? И где вообще видано, чтобы руководство армии отрекалось от погибших солдат?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий, который впоследствии скончался, остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего Ярослава Журавля, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

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Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.

Подробнее о Миколе Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".