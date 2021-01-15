Проект "Без цензуры": Кто виноват в гибели военных? О чем врут генералы Зеленского. ВИДЕО
На днях Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак дал интервью", в котором отрекся от погибших украинских воинов – лейтенанта Дмитрия Красногрудя, медика Миколы Илина и разведчика Ярослава Журавля.
А в придачу к этому еще и призвал к политическому примирению с врагом - Российской Федерацией.
Поэтому в этом выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич детально напоминает, что именно произошло на линии соприкосновения в июле прошлого года - после продавленного руководством страны разведения войск.
Кем были Ярослав Журавель, Микола Илин и Дмитрий Красногрудь? Кому мешают украинские герои? И где вообще видано, чтобы руководство армии отрекалось от погибших солдат?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.
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Напомним, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.
Тела погибших и раненный военнослужащий, который впоследствии скончался, остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего Ярослава Журавля, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.
Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.
Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.
Подробнее о Миколе Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".
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Как это, кто? Путин виноват.
https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ
Фу такому генералу!
Гнать с украинской армии в шею
Есть, млять, возражения?
А про зайчишку Хомчака можно сказать одно- он в чём-то даже уникален т.к. он единственный из "зелёных", кто успел зашквариться ещё до своего назначения. Все остальные раскрылись "во всей красе" и обосрались уже во время исполнения своих служебных обязанностей.
Сказати назву такої країни? Доречі, вона тут, поруч, "за парєбріком"...
Навіть це копіюють з московії, гниди продажні...
Огонь открыть по квадрату кишка тонка, послать гнусавого, уйти, и вернуться без гнусавого.
В 1988 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Московское высшее военное командное училище имени Верховного Совета РСФСР . С 1988 по 1992 год проходил службу в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 ГСВГ и в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Белорусском военном округе .
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY&t=48s
2.виноват главнокакбыкомандующий, своими брехливыми и и пафосно-гундосными самолюбовавшимися выступлениями прогибающийся под *****, которое...см. п 1.
3.виноваты те, кто безБожно пиарится на этой трагедии, преувеличивая своё негодование и человеколюбие и преуменьшая вину командиров и командующих, списывающих все на войну и делая виноватыми погибших...(так и не дождался Журавель помощи..умирая в муках )...
4. виновато лживое перемирие...ибо оно односторонне (нашим - не стрелять, в разведку не ходить, БПЛА не запускать.. о потерях не докладывать!!! списывать на самоубийства)... т.е. тишины как не было так и нет, плюс ложь..ложь...ложь... и развал Армии, умеющей воевать...
так кто виноват??? конечно же погибшие..с них спроса мало, зато звезды на чьих-то погонах целы...
но вместо этого они безнаказанно губят украинских парней
а сколько еще погибнет((( мрази 👎👎👎
Упоротому не мешало бы иногда и читать, а не только срать. Особенно почитать воспоминания комбатов. Например того же "Шахтерска".
И кстати, постоянный, гы-гы без причины -- верный признак имбецила. Лечись.
Такого не пробачають, правда ж ?
А через 2 года начать писать, что по какой-то странной причине генералы Бобы Касторского врут и предают воинов ВСУ.
Ведь для главреда и журналистов Цензора в 2019-м было не очевидно, что Зеленский и вся его рать в доску антиукраинские. Такие мегаэксперты поставили на ватную козу с барабаном, а теперь возмущаются.
Мы всё сами, без вас, и даже вопреки вам, товарищ Хомчак !
Да, мы проиграли эту партию.
Желудки победили, у вас реванш.
Вы шлёте нас в тюрьмы.
Вы с радостным гиканьем разворовываете и дерибаните то, что мы собирали пять лет, потом и кровью.
Вы сейчас борзые. У вас закон, у вас власть.
Угу. Ваши попередники тоже так думали.
Но я вам напомню, что нас не нужно посылать.
Мы придём сами.
Когда-то всё, что вы наворотили, достигнет критической массы, и нам будет абсолютно похер - посылали вы нас или нет !!
Это чистая правда. Так и есть. Вы действительно не посылали нас на Майдан. Мы сами туда вышли. Потому что у нас с вами разногласия по поводу вектора движения нашей страны. Нашей, не вашей.
Вы её своей не считаете. Скирдуете, царюете и постоянно оглядываетесь - куда потом бежать?
А ещё нам не нравится, когда нашей страной торгуют. Ведь в 13-том году так и было. Янукович торговался в прямом эфире. Всё ждал - кто больше даст ему любимому за Украину. Дождался…
Вы нас туда не посылали…
На Грушевского не посылали, на Институтскую тоже. Мы сами пошли. Думаете, было не страшно? Страшно. Но мы пошли, а вы сбежали. Затихарились, как крысы. Мимикрировали.
Вы нас туда не посылали…
Прямо с Майдана, в тапочках и камуфляже вразнобой мы пошли на Донбасс. Сами пошли, не дожидаясь команды. Потому что так было нужно. Потому что там война, и ваши братья решили, что право имеют.
Вы нас туда не посылали…
Ни в Луганский аэропорт, ни в ДАП. Ни в Славянск, ни в Краматорск. Была бы ваша воля, вы бы нас никуда не посылали, только в Сибирь в теплушках. Но вашей воли не было.
Мы воевали на три фронта. Каждый на своём месте. Кто-то с оружием в руках, кто-то на реанимобиле. Кто-то вёз продукты и форму, броники и шлемы, колёсных коней и даже патроны.
Кто-то пахал в тылу, поднимая экономику и не забывая перечислять свою десятину. Кто-то отвоевал независимость, политическое признание, безвиз и даже Украинскую церковь.
Вы нас туда не посылали, конечно. Мы всё сами, без вас и даже вопреки вам.
Да, мы проиграли эту партию.
Желудки победили, у вас реванш.
Вы шлёте нас в тюрьмы. Вы с радостным гиканьем разворовываете и дерибаните то, что мы собирали пять лет. Потом и кровью. Вы сейчас борзые. У вас закон, у вас власть. Угу. Ваши попередники тоже так думали.
Но я вам напомню, что нас не нужно посылать. Мы придём сами. Когда-то всё, что вы наворотили, достигнет критической массы, и нам будет абсолютно похрен - посылали вы нас или нет.
Елена Подгорная
***
вдихнули...
*про моральні якості генерала каже все хоча б те, що генерал не бере відповідальність на себе за солдата. Генерал перекладає відповідальність НА солдата.
*Перекладає на загиблих, які вже не зможуть йому заперечити. Мьортвиє сраму нє імут.
Вдихнули. Видихнули.
Поїхали.
Наказ "не ходити в сіру зону, не вести розвідку, не робити нічого" - класним військовим, які пройшли війну, знали що робити (с), - це окреме, дуже гарне питання. За нього, вірю, Хомчак ще буде давати відповідь. Разом із Зе.
Але за своїми посадами загиблі діяли в інтересах батальону. Вони не алкаші, що пішли в ларьок, не дезертири. Також вони не повара і не медики. Вони діяли в інтересах свого військового підрозділу, діяли в межах своїх посадових обов'язків розвідників.
Хомчак фактично звинувачує їх у сумлінній службі (підкреслено), в той час, коли сам він віддав наказ військам НЕ ВОЮВАТИ (підкреслено).
Це за гранню саме по собі. На цьому можна ставити крапку і цю істоту більше ні про що не слухати. Але.
Далі.
Хомчак ******** загиблих, що вони порушили наказ. Брехня. Наказ від комбата Римаренка на розвідку був. І цьому існують докази.
Далі
Розвідник пішов у розвідку, чим начебто за словами Хомчака, порушив наказ (брехня і лицемірство. Але), але потім розвідник повернувся. Розвідник повернувся і доповів командиру. А потім - вийшов у нову операцію. Так? Так, так. І ось це вже не порушення наказу. З моменту, коли Ярослав Журавель вийшов у пошукову операцію з порятунку загиблого Красногрудя, це вже бойове завдання.
І ось тут Хомчак бреше. Просто на 100% бреше. Бреше лицемірно і нахабно. В очі суспільству. Ярослав Журавель сумлінно виконував завдання, не порушував ніякі накази, навпаки намагався врятувати побратима. Генерал його ******** посмертно.
Далі.
Морпіх пішов у операцію з пошуків і порятунку товариша. Операцію, яка була погоджена на рівні ОБСЄ, це зараз прекрасно відомо. Ярослав отримав поранення і не зміг повернутися. Але він ще був живий! Що він живий, здатний навіть ходити сам, а значить поранення легке - бачили з безпілотника і це знав весь підрозділ.
Хомчак бреше в купі місць:
1. що не було наказу діяти.
2. що порушили наказ не діяти.
3. що загинули під час порушення наказу.
4. Що покинути Журавля - наказ тільки Римаренка.
5. Що покинути Журавля - це законний і правильний наказ.
Хомчак бреше прямо і опосердковано. Бреше цинічно, бреше нахабно. Бреше підло, ********** загиблих, нагороджених державними нагородами.
Слова Хомчака це безсоромна, нахабна брехня цинічної людини, яка будь-яку порядну людину ставить у ступор. Тому розбиратися з Хомчаком і його брехнею має професійний прокурор, який за це ось, щоб слухати таку брехню і не лізти на стіну, отримує гроші.
Після цього інтерв'ю, вважаю, Зеленський зобов'язаний був би відправити Хомчака у відставку. Але ми розуміємо, що цього не станеться. Хомчак це його подільник у цій справі і може дати покази на роль самого Зеленського в цій історії, його накази, а потім оті всі відволікаючі маневри з кіном про "луцького терориста". В США за менше оголосили імпічмент Трампу.
А насправді причина загибелі Ярослава Журавля в тому, що військово-політичне керівництво України пішло на поступки ворогу. На переговорах з ворогом воно погодилося на поступки ворогу, які ідуть супроти статутів і елементарної доцільності. Керівництво України зобов'язалося не вести розвідку ворога, не піднімати безпілотники, не укріплювати позиції військ. Саме це в свій час підписали розвідоргани України і Росії - не вести один проти одного розвідку. Росія і підписала те, щоб зв'язати нам руки, а самій порушувати. Керівництво України, маючи перед собою факти, що вже таке було, наказало військам знову не розвідувати Росію.
І ось результат. В результаті цієї помилки, яка насправді злочин, наші військові загинули. Загинули професійні розвідники, "які знали і вміли все робити" (с). При чому один із них загинув у жахливих муках - 4 дні стікаючи кров'ю, вірячи, що його не покинуть.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2573507372946332