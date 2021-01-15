"Более 20-ти с температурой 39,7. Им выдано по мокрому полотенцу и таблетке парацетамола. Они убивают наших детей!" - последствия вакцинации "Спутником V" призывников в оккупированном Крыму. ВИДЕО
Более 20-ти призывников слегли в высокой температурой, а один едва не погиб после обязательной вакцинации российской вакциной "Спутник V" в воинской части № 83576 армии РФ, которая базируется в захваченном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказывает на видеозаписи опубликованной в сети, женщина, которая называет себя бабушкой Максима Чурилова - одного из пострадавших от вакцинации.
"Провакцинировали весь полк. Многие отказывались, но отказ не был принят... У Максима начался отек горла... Сутки в реанимации!.. Вопиющее безобразие! Они просто убивают наших детей!" - рассказывает женщина.
На крымских пабликах российсских соцсетей распространяется иформация о более чем 20-ти призывниках этой части, которые слегли с высокой температурой после применения российской вакцины.
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Ще за часів СССР мамаші\бабусі любили руздмухувати пожежу з фігні.
Нам, українцям, важливіше не погана якість кацапської вакцини, а хороша якість вакцини української. Не сезонне падіння цін на газ\нафту, а відсутність у владі людей, що лобіюють власні фінансові інтереси і грабують простих українців.
у тебе на росії життя, звісно, чушь.... хай на росії так далі і буде.
корь 37, 8 кололи под лопатку, пришел с тренировки, в обед отвела бабушка в поликлинику...вечером слег...
усушка, утруска, бой - естественные потери
А шо ж бабка не відмазала рєбьонка від армії? Грошей не вистачило? На губьошки ботоксні гроші знайшла, стара курва!
Всемирная организация здравоохранения официально отказалась признать "Спутник V" не просто вакциной от COVID, но и просто вакциной.
Но не все так плохо с расейской вакциной. Ну не проверили ее, подумаешь, проблема. Дык... проверят еще. Куда фюрер бабло засылает? в лугандонию, даунбасс,Приднестровье, Пенисуэлу...
На этих убогих и испытают. Правда, ВОЗ не считает ЭТО вакциной, грят, это какая-то муйня против ящура, для коров. Но само Куйло кукарекало, что вакцину испытали на его дочурке и все ОК, не околела, мычит только. Жалобно так, аж слезу вышибает.
О вакцине.
Если Израиль без дополнительных объяснений начал получать вакцину от компании Pfizer, то представители Турции прокомментировали отказ от российского препарата. Как пишет блогер, турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа рассказал, что вакцина производства РФ не прошла всех необходимых клинических испытаний, не имеет соответствующих сертификатов, и потому не может быть допущена для применения на территории Турции.
Более того, даже показательно лояльная к России Венгрия тоже не рассматривает вариант со "Спутник-V": страна забронировала 12 млн доз британо-шведской AstraZeneca, бельгийской Janssen и американо-немецкой Pfizer-BioNTech. Вакцину производства Pfizer-BioNTech намерена закупить даже, пожалуй, страна-чемпион в Европе по лояльности к России - Сербия.
В нашем случае в/ч 83576 - зенитный ракетный полк. Численный состав 504.