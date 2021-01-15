"Более 20-ти с температурой 39,7. Им выдано по мокрому полотенцу и таблетке парацетамола. Они убивают наших детей!" - последствия вакцинации "Спутником V" призывников в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Более 20-ти призывников слегли в высокой температурой, а один едва не погиб после обязательной вакцинации российской вакциной "Спутник V" в воинской части № 83576 армии РФ, которая базируется в захваченном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказывает на видеозаписи опубликованной в сети, женщина, которая называет себя бабушкой Максима Чурилова - одного из пострадавших от вакцинации.

"Провакцинировали весь полк. Многие отказывались, но отказ не был принят... У Максима начался отек горла... Сутки в реанимации!.. Вопиющее безобразие! Они просто убивают наших детей!" - рассказывает женщина.

На крымских пабликах российсских соцсетей распространяется иформация о более чем 20-ти призывниках этой части, которые слегли с высокой температурой после применения российской вакцины.

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