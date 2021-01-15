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Новости Видео Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Более 20-ти с температурой 39,7. Им выдано по мокрому полотенцу и таблетке парацетамола. Они убивают наших детей!" - последствия вакцинации "Спутником V" призывников в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Более 20-ти призывников слегли в высокой температурой, а один едва не погиб после обязательной вакцинации российской вакциной "Спутник V" в воинской части № 83576 армии РФ, которая базируется в захваченном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказывает на видеозаписи опубликованной в сети, женщина, которая называет себя бабушкой Максима Чурилова - одного из пострадавших от вакцинации.

"Провакцинировали весь полк. Многие отказывались, но отказ не был принят... У Максима начался отек горла... Сутки в реанимации!.. Вопиющее безобразие! Они просто убивают наших детей!" - рассказывает женщина.

На крымских пабликах российсских соцсетей распространяется иформация о более чем 20-ти призывниках этой части, которые слегли с высокой температурой после применения российской вакцины.

Более 20-ти с температурой 39,7. Им выдано по мокрому полотенцу и таблетке парацетамола. Они убивают наших детей! - последствия вакцинации Спутником V призывников в оккупированном Крыму 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Будем вакцинироваться российской вакциной. Мы американской не верим! Гадость нам какую-то уколят", - в Изюме экс-коммунист Фомичевский пропагандирует "Спутник V" на "тарифном" митинге. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19882) вакцина (3815) Крым (26434) оккупация (10209) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+104
Чем больше кацапов вакцинируют, тем лучше
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15.01.2021 15:36 Ответить
+85
"Более 20-ти с температурой 39,7. Им выдано по мокрому полотенцу и таблетке парацетамола. Они убивают наших детей!" - последствия вакцинации "Спутником V" призывников в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2504
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15.01.2021 15:38 Ответить
+77
"Более 20-ти с температурой 39,7. Им выдано по мокрому полотенцу и таблетке парацетамола. Они убивают наших детей!" - последствия вакцинации "Спутником V" призывников в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7686
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15.01.2021 15:37 Ответить
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Страница 3 из 3
Кернесята,ставайте в чергу на вакцину!!!
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15.01.2021 17:24 Ответить
Распялі чергового малєнькава мальчіка...
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15.01.2021 17:31 Ответить
НУ, я надеюсь это недоразумение не отменит всекасапской вакцинации населения. Надо всю армию вакцинировать. А там глядишь и Крым вернется.... без единого выстрела.... как главпоц завещал.
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15.01.2021 17:37 Ответить
Это мысль . Если все пройдет именно так , то всем разработчикам Спутника , надо будет героя Украины дать.
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16.01.2021 13:44 Ответить
копія Сніжани Єгоровой
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15.01.2021 17:41 Ответить
Просто вводять розбавлений бодягою вірус, за таке треба усипляти.
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15.01.2021 17:48 Ответить
Может наоборот наградить рашистского чиновника новой украинской медалью типа за "Службу Украине в тылу врага"?
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16.01.2021 11:16 Ответить
путін агент ЦРУ!
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15.01.2021 17:51 Ответить
***** намагається знищити своє стадо, а воно його боготворить - це просто сюріалізм якийсь )))))
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15.01.2021 18:10 Ответить
Вишивата, не тіштеся.
Ще за часів СССР мамаші\бабусі любили руздмухувати пожежу з фігні.
Нам, українцям, важливіше не погана якість кацапської вакцини, а хороша якість вакцини української. Не сезонне падіння цін на газ\нафту, а відсутність у владі людей, що лобіюють власні фінансові інтереси і грабують простих українців.
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15.01.2021 18:16 Ответить
а ну как там обстоят дела с сертификацией кацапского дерьма в Харькове?
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15.01.2021 18:19 Ответить
+4 покойничка. Но то таке...
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15.01.2021 18:23 Ответить
камбат пряехал!!!! камбат бацяня!! бацяня камбат!!!
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15.01.2021 18:52 Ответить
Єнот може влаштувати собі вихідний - москалі і самі гарно справляються із самознищенням .
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15.01.2021 18:53 Ответить
Кто за то, что б "мальчику-ребенку" максиму укололи вторую дозу?
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15.01.2021 18:53 Ответить
"Понад 20 із температурою 39,7. Їм видано по мокрому рушнику і пігулці парацетамолу. Вони вбивають наших дітей!" - наслідки вакцинації "Супутником V" призовників в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4949
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15.01.2021 19:01 Ответить
Температура у 20 из полка? Так это еще неплохо, даже после прививки от гриппа такое бывает, тем более о возможном временном ухудшении злоровья зараннее предупреждали.
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15.01.2021 19:32 Ответить
Вы не поняли, в чём прелесть "Спутника"....У 20 - ти солдафонов очень высокая температура, а остальные привитые уже холодные, без температуры... Совсем....А Вы говорили. что эта вакцина не защитит от заразы.... Защищает .... От кацапской заразы, от мордвы лапотной, от балалаечников матрёшечных.....
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15.01.2021 22:57 Ответить
Маладэц. Чем больше россиян Вы в этом убедите, тем лучше.
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17.01.2021 01:09 Ответить
Хотели мрази на расию..дабро пажаловать Жаловаться низзя чурки ***** дадут
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15.01.2021 19:41 Ответить
Хватит чушь нести, осложнения бывают после применения любой вакцыны. Неужели вы думаете что при массовой вакцинации в ЕС или США у всех прошло без последствий, тут все индивидуально.
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15.01.2021 19:52 Ответить
Кацапа, путін )(уйло.
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15.01.2021 19:55 Ответить
та, дійсно "чушь". Набряк Квінке та то таке ... чушь.
у тебе на росії життя, звісно, чушь.... хай на росії так далі і буде.
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15.01.2021 20:03 Ответить
Оспа 39, 3 помню как сейчас мама бегала с термометром вокруг кроватки с перилками...
корь 37, 8 кололи под лопатку, пришел с тренировки, в обед отвела бабушка в поликлинику...вечером слег...
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15.01.2021 20:13 Ответить
скорее прививайся винторогий, никто тебе не мешает))))
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15.01.2021 22:09 Ответить
Ты с головой дружишь? Что значит "осложнения бывают после применения любой вакцыны"? Там осложнения один случай на миллион прививок, в современных вакцинах. Где ты сказок начитался, вакцЫнолог?
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15.01.2021 23:17 Ответить
Нас при совке, пока доехали до места службы за кордоном, привили несколько раз от всякой херни, даже возмущались мы, почему так много колят, но не помню, чтобы хоть у кого реакция была. Апетита правда ни у кого не было после маминых котлет, потому как нормальный человек смотреть на баланду с волосатым салом вместо мяса не будет, но это прошло через две недели, когда выгоняли и ас в карантине так, что ели все что похоже на съестное.
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16.01.2021 09:03 Ответить
блинов лопату пациенту!!!
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15.01.2021 19:44 Ответить
с полка только 25 ?
усушка, утруска, бой - естественные потери
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15.01.2021 20:02 Ответить
Бабищи-та исьтьчо нарожають.
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15.01.2021 20:16 Ответить
"Понад 20 із температурою 39,7. Їм видано по мокрому рушнику і пігулці парацетамолу. Вони вбивають наших дітей!" - наслідки вакцинації "Супутником V" призовників в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3708
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15.01.2021 20:05 Ответить
Рашка их все равно убьет, так или иначе.
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15.01.2021 20:23 Ответить
где там кощей мертвечук ему бы ********* двойную дозу что бы подох сразу..
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15.01.2021 21:01 Ответить
тут так багато побажань руським воїнам,що вже немає чого написать!
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15.01.2021 21:13 Ответить
Побажань занадто багато не буває.
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15.01.2021 21:23 Ответить
)(уйло, давай трави їх. Підніми ефективність вакцини -добав в вакцину Новачка
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15.01.2021 21:22 Ответить
Последствия вакцинации "Спутником V" в Крыму: "Они убивают наших детей!" ©

"Понад 20 із температурою 39,7. Їм видано по мокрому рушнику і пігулці парацетамолу. Вони вбивають наших дітей!" - наслідки вакцинації "Супутником V" призовників в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5171
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15.01.2021 21:23 Ответить
"Понад 20 із температурою 39,7. Їм видано по мокрому рушнику і пігулці парацетамолу. Вони вбивають наших дітей!" - наслідки вакцинації "Супутником V" призовників в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8626
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15.01.2021 21:27 Ответить
там хлебало на две лопаты блинов!!!!
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15.01.2021 22:27 Ответить
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15.01.2021 23:47 Ответить
У них всегда так после пару стаканов бесплатной бормотухи
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27.06.2021 11:44 Ответить


"Понад 20 із температурою 39,7. Їм видано по мокрому рушнику і пігулці парацетамолу. Вони вбивають наших дітей!" - наслідки вакцинації "Супутником V" призовників в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 398
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15.01.2021 21:34 Ответить
в этом, прекрасно фсе!!!!
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15.01.2021 22:26 Ответить
жалко баба в белом своего малолетнего выродка не выронила на плитку когда скакала
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16.01.2021 08:45 Ответить
Спутничек работает
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15.01.2021 21:24 Ответить
главное что без биндер
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15.01.2021 22:24 Ответить
Путин х...о, Украине слава! Но всё это кино! Брехня и лай моськи на слона! Бодяга есть любая вакцина! Знакомым в расеи отказали в вакцинации после определения титра антител в крови! Сказали что не надо, в то время как в ЕС ширяют всем подряд!
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15.01.2021 23:29 Ответить
Надо глянуть фамилии "изобретателей" вакцины. Рупь-за-сто там одни украинцы ахахахахахахах
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15.01.2021 23:31 Ответить
побольше бы таких хороших новостей с оккупированных территорий... пусть падлы выдыхают... один раз изменивший навсегда останется предателем и Украине такие сволочи не нужны...
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16.01.2021 01:53 Ответить
Лапоть!
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16.01.2021 03:51 Ответить
ну еслилюдоеды вакцину гамном поливать стали значит вакцина хорошая надо брать
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16.01.2021 02:12 Ответить
Хтось же повинен вас всіх там повбивати, то чому не спутнік.
А шо ж бабка не відмазала рєбьонка від армії? Грошей не вистачило? На губьошки ботоксні гроші знайшла, стара курва!
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16.01.2021 03:49 Ответить
НАДЕЮСЬ ИМЕННО С СЕВАСТОПОЛЯ ПОЙДЕТ ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЫМА !!!
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16.01.2021 04:49 Ответить
так ви повернулись в "родную гавань", чому тепер скиглимо???
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16.01.2021 07:39 Ответить
Российская вакцина это скотомицин для быдла.
Всемирная организация здравоохранения официально отказалась признать "Спутник V" не просто вакциной от COVID, но и просто вакциной.
Но не все так плохо с расейской вакциной. Ну не проверили ее, подумаешь, проблема. Дык... проверят еще. Куда фюрер бабло засылает? в лугандонию, даунбасс,Приднестровье, Пенисуэлу...
На этих убогих и испытают. Правда, ВОЗ не считает ЭТО вакциной, грят, это какая-то муйня против ящура, для коров. Но само Куйло кукарекало, что вакцину испытали на его дочурке и все ОК, не околела, мычит только. Жалобно так, аж слезу вышибает.
О вакцине.
Если Израиль без дополнительных объяснений начал получать вакцину от компании Pfizer, то представители Турции прокомментировали отказ от российского препарата. Как пишет блогер, турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа рассказал, что вакцина производства РФ не прошла всех необходимых клинических испытаний, не имеет соответствующих сертификатов, и потому не может быть допущена для применения на территории Турции.
Более того, даже показательно лояльная к России Венгрия тоже не рассматривает вариант со "Спутник-V": страна забронировала 12 млн доз британо-шведской AstraZeneca, бельгийской Janssen и американо-немецкой Pfizer-BioNTech. Вакцину производства Pfizer-BioNTech намерена закупить даже, пожалуй, страна-чемпион в Европе по лояльности к России - Сербия.
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16.01.2021 08:02 Ответить
Да фигня если сдохнет - он же по его мнению "на родине".
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16.01.2021 09:04 Ответить
Полк это 1000-2000 человек.20 человек это сколько в процентах?Это допустимая погрешность летального исхода.
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16.01.2021 09:36 Ответить
Полк-полку разница. В совке, к примеру, мотострелковый полк - 2523, а вот зенитный артиллерийский - 420.

В нашем случае в/ч 83576 - зенитный ракетный полк. Численный состав 504.
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16.01.2021 18:06 Ответить
а также сделали клизму, выдали зеленку и листок подорожника.
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16.01.2021 09:44 Ответить
Это естественный отбор по росийски. Вы просили "путин памаги" - вот вам и помощь подоспела. Поздно пить боржоми.
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16.01.2021 10:51 Ответить
Боржомі, то Грузія в цих Спутник-5
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16.01.2021 17:03 Ответить
Я звыняюсь, а мокрое полотенце чем-мочёй *****, это для ватника божья роса... Эта тётка так про солдат расейских говорит, будто про детский сад. Не мудрено, что они пачками дохнут в конфликтах развязанных кремлевской бандой.
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16.01.2021 11:35 Ответить
Когда в Карабахе армия Одэрбэйджана неожиданно быстро прорвалась к границе Иреванского ханства(в Кубатлах кажется) то в разгромленном окопе врага один мертвый был на якута похож.Есть видео в ютубе.
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16.01.2021 12:22 Ответить
Расея бальшая, много разных людей надо за ***** положить.
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16.01.2021 12:51 Ответить
НЕ ПЕРЕЖИВАЙ, ТЕТЯ. ПОТОМ ТВОЙ МАКСИМКА ПОЕДЕТ "УДОБРЯТЬ" СИРИЙСКУЮ, ЛИВИЙСКУЮ, УКРАИНСКУЮ ИЛИ ЕЩЕ КАКУЮ-ТО ЗЕМЛЮ.. ЗА ПУТЛЕРА, ЗА РОИСЮ!!!
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16.01.2021 12:28 Ответить
Путлера давно нет(жена не узнает),как и вместо убитого сралина был двойник (его никто не охранял).
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16.01.2021 13:19 Ответить
Московити-кримнашисти та інша українофобська наволоч запореберна на кшталт:мєртвєчуків,гнид бужанських,повинні самовипилятись на землі України.
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16.01.2021 13:15 Ответить
КРЫМ ЭТО --- УКРАИНА!!!
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16.01.2021 13:18 Ответить
После освобождения Крым станет крымско-татарской автономией , по тому чем больше кацапов сдохнет , тем потом меньше геморою с их выселением в Мордор.
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16.01.2021 13:46 Ответить
Казали москалі, зрадників вони люто ненавидять..от і використовують колаборантів українських, тимчасово окупованих територій в якості піддослідних мартишок. Не своїх же їм труїти?
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16.01.2021 13:58 Ответить
Да не хрена подобного , своих они травят не меньше .
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16.01.2021 14:03 Ответить
Воно,звісно,терба було б поспівчувати,але я не буду.
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16.01.2021 14:11 Ответить
Насрать нам на твого Максима.
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16.01.2021 14:23 Ответить
"Спутником V" - это политическое мероприятие показать всему миру "превосходство".... и прочее, а не лекарство... Есть старый анекдот о СИЛЕ ВНУШЕНИЯ: врач дает пациенту от импотенции нечто предназначенное для улучшения пищеварения и вздутия живота... Через некоторое время пациент благодарит врача и говорит, что весьма и весьма положительный результат был у него при "общении" с кумой, но только собственные газы раз за разом прорывались... в картер... Разве что СИЛЫ ВНУШЕНИЯ ТВ победит коронавирус...
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16.01.2021 14:59 Ответить
Да заканчивайте вы с этой русофобией. Разрешите уже вакцинацию прихожанам РПЦМП. Ну представьте вколоть мериканскую заразу товарищу Новинскому. Его же скосодрючит не доходя до кассы.
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16.01.2021 15:44 Ответить
Та нічого страшного, тепер ящуром не захворіють.
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16.01.2021 18:08 Ответить
Всіх ********* Крисчан треба привити Спутніком
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19.01.2021 12:33 Ответить
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