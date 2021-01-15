Поддержавшая наемников РФ и выступающая в России певица Лобода стала героиней нового проекта телеканала М1. ВИДЕО
Певица Светлана Лобода, которая поддерживала террористов из "Оплота" и регулярно во время войны выступает в России, стала одной из героинь нового проекта на известном украинском канале М1.
Об этом сообщил общественный активист Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.
По словам, Стерненко Лобода начала работу на музыкальном телеканале М1, где стала ведущей программы "Мой плейлист". Активист также вспомнил, что Светлана Лобода поддерживала террористов из "Оплота". Во время российско-украинской войны Светлана Лобода уехала в Москву, где даже получила титул "Лучшая певица России". Однако в 2021 году Лобода неожиданно вернулась в украинское медиа-пространство и даже заговорила на украинском языке.
Представители музыкального телеканала М1 опровергли информацию, что певица Светлана Лобода (LOBODA) будет ведущей их новой программы. Исполнительница действительно появится в эфире телеканала, но не в качестве телеведущей, а как приглашенная звезда в одном из выпусков нового телепроекта, пишет kp.ua.
- На прошлой неделе мы запустили новый проект "Мій плейлист", главным героем которой каждый выпуск становится новый исполнитель. В ней артист делится десяткой своих любимых треков. LOBODA является одной из участниц данной программы в качестве приглашённой звезды, наряду с другими артистами украинского шоу-бизнеса – NK, Юлией Саниной и другими, - ответили на запрос в пресс-службе телеканала.
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мало того, подобная ситуация была, есть и будет во всём мире во все времена.
такова природа человечества.
другое дело, как и куда умные направляют это стадо.
Ладно уже там старый кислотник Удо Лингрен имеет вот это - он любитель экстрима.
Но шо б добровольно на это смотреть?
25.09.2019
В 1919 мудрий український нарід вже радів що скинув ;буржуєв;, а в 1933 був Голодомор з канібалізмом. Вже в 2019 той же нарід порадів що скинули ;бариг;- і знову під очільництвом людей тої ж національності що і ;Міравую Рєвалюцию; організували. А нинішня влада працює в турборежимі... Так що до 2033 можемо й не дотягти.
https://twitter.com/qwest__/status/1349754170920890368
Находясь в отпуске, Сталин чаще всего писал именно Молотову. Обращался к нему по фамилии или по имени, шутя - то Молотович, то Молотошвили, то «Молотштейну привет!».
http://loveread.ec/read_book.php?id=43763&p=35 Сталин. Наваждение России | Автор книги - Леонид Млечин
Зачем же вы женились всё вновь и вновь? Неужели после второго развода вам не стало очевидно, что брак это не ваше?
Я к тому, что необязательно же жениться раз не прёт. Можно и без этого отношения иметь. Хуже точно не будет, а скорее лучше. "Брак" в совр. мире - это добровольное согласие на обязательства мужчины перед женщиной. Ничего более.
- "Однако в 2021 году Лобода неожиданно вернулась в украинское медиа-пространство и даже заговорила на украинском языке"
Прямой - собственность Макеенко.
Отредактируйте.
..https://news.24tv.ua/medvedchuk-pinchuk-ahmetov-komu-nalezhat-naysvizhishi-novini_n1359824 Медведчук, Пінчук, Ахметов: кому належать українські ЗМІ
..
ПС ))) а Макеєнко ..*.ПРиставна особа *
.
Второе, - какой кто партии был членом, тут не обсуждается, посему ваше сообщение о том, что Макеенко был в ПР, просто неуклюжая попытка напомнить нам про это.
Третье, - ещё раз повторяю, ТВ канал "Прямой" не является собственностью Порошенко, поэтому внесите коррективы в ваш агитационно-московский плакатик.
Адже, формально власником цього прокацапського ТВ-дрантя є який члєн на прізвище Козак.
Давайте, - розказуйте, хто там на якому каналі зіцпрєдсєдатєль Фунт. )))
А ви запропонували обговорити фіктивних.
Як кажуть в Одесі, палець теж на х... схожий. Але це дві великі різниці.