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Поддержавшая наемников РФ и выступающая в России певица Лобода стала героиней нового проекта телеканала М1. ВИДЕО

Певица Светлана Лобода, которая поддерживала террористов из "Оплота" и регулярно во время войны выступает в России, стала одной из героинь нового проекта на известном украинском канале М1.

Об этом сообщил общественный активист Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

По словам, Стерненко Лобода начала работу на музыкальном телеканале М1, где стала ведущей программы "Мой плейлист". Активист также вспомнил, что Светлана Лобода поддерживала террористов из "Оплота". Во время российско-украинской войны Светлана Лобода уехала в Москву, где даже получила титул "Лучшая певица России". Однако в 2021 году Лобода неожиданно вернулась в украинское медиа-пространство и даже заговорила на украинском языке.

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Представители музыкального телеканала М1 опровергли информацию, что певица Светлана Лобода (LOBODA) будет ведущей их новой программы. Исполнительница действительно появится в эфире телеканала, но не в качестве телеведущей, а как приглашенная звезда в одном из выпусков нового телепроекта, пишет kp.ua.

- На прошлой неделе мы запустили новый проект "Мій плейлист", главным героем которой каждый выпуск становится новый исполнитель. В ней артист делится десяткой своих любимых треков. LOBODA является одной из участниц данной программы в качестве приглашённой звезды, наряду с другими артистами украинского шоу-бизнеса – NK, Юлией Саниной и другими, - ответили на запрос в пресс-службе телеканала.

Автор: 

Лобода Светлана (30) россия (96413) ТВ (1858) Стерненко Сергей (405)


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Топ комментарии
+57
шмара тяганая....мерзкая бабёка..
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15.01.2021 16:15 Ответить
+43
Пока будут люди, готовые бегать на концерты таких моральных уродов, как 95 кв, Лобода, Винык, будущего у нас не будет.
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15.01.2021 16:16 Ответить
+41
Она такая-же певица ,как Промокашка скрипач ...
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15.01.2021 16:15 Ответить
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Лобода не просто поддерживала агрессию РФ,выступала перед агрессором,жила в РФ,она сатанистка, открыто это демонстрирует и жестами и поведением. Если украинцы будут терпеть на олигархических каналах артистов - сатанистов, которые там активно пропагандируются, то деградация в Украине уже наступила и украинцы свалились в яму.Никто и слово не говорит о том , что происходит на олигархическом ТВ, о том что там лютует чернота, безвкусица, которая насаждается молодежи и детям, которая преращает народ в быдло.
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15.01.2021 16:19 Ответить
Лобода і є лободою...
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15.01.2021 17:02 Ответить
не відкрв(
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15.01.2021 16:43 Ответить
шмара тяганая....мерзкая бабёка..
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15.01.2021 16:15 Ответить
паскуда
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15.01.2021 19:31 Ответить
Она такая-же певица ,как Промокашка скрипач ...
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15.01.2021 16:15 Ответить
Тупая кобыла!
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15.01.2021 16:15 Ответить
Пока будут люди, готовые бегать на концерты таких моральных уродов, как 95 кв, Лобода, Винык, будущего у нас не будет.
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15.01.2021 16:16 Ответить
такие люди ( а их подавляющее большинство) всегда были, есть сейчас и будут всегда.

мало того, подобная ситуация была, есть и будет во всём мире во все времена.

такова природа человечества.
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15.01.2021 16:23 Ответить
Вопрос количества.
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15.01.2021 16:26 Ответить
во все времена и везде процент приблизительно одинаков.

другое дело, как и куда умные направляют это стадо.
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15.01.2021 16:41 Ответить
Ее будут спутником вакцинировать?
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15.01.2021 16:16 Ответить
Фу.
Ладно уже там старый кислотник Удо Лингрен имеет вот это - он любитель экстрима.
Но шо б добровольно на это смотреть?
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15.01.2021 16:17 Ответить
Миньетчица а не певица! Пешите правильно!
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15.01.2021 16:18 Ответить
шмара.
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15.01.2021 16:19 Ответить
Шо это она вернулась? Кацапы губы стёрли?
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15.01.2021 16:19 Ответить
Губы просто стёрлись об "микрофоны".
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15.01.2021 17:13 Ответить
Поддержавшая наемников РФ и выступающая в России певица Лобода стала ведущей нового проекта телеканала М1 - Цензор.НЕТ 534
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15.01.2021 16:19 Ответить
а, что забанить М-1 очень сложно ?
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15.01.2021 16:20 Ответить
Вся нечисть повертається.
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15.01.2021 16:20 Ответить
https://tsn.ua/ru/glamur/ya-nadeyus-na-zelenskogo-loboda-o-svoem-vozvraschenii-v-ukrainu-1416813.html "Я надеюсь на Зеленского": Лобода о своем возвращении в Украину

25.09.2019
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15.01.2021 16:21 Ответить
Украинское население любит предателей и своих врагов поэтому снова будет наказано историей как и в 1918-1933.
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15.01.2021 16:22 Ответить
Факт- історія повторюється, та ще й в турборежимі. Не виключаю загонів продразвьорсткі та заборони виїжджати не те що за кордон- а за межі свого населеного пункту, як в 1933. Благо, привід є- карантин.
В 1919 мудрий український нарід вже радів що скинув ;буржуєв;, а в 1933 був Голодомор з канібалізмом. Вже в 2019 той же нарід порадів що скинули ;бариг;- і знову під очільництвом людей тої ж національності що і ;Міравую Рєвалюцию; організували. А нинішня влада працює в турборежимі... Так що до 2033 можемо й не дотягти.
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15.01.2021 16:24 Ответить
Хто не засвоїв уроків історії, або їх забув, приречений повторювати їх знову і знову поки не вивчить або кане в забуття.
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15.01.2021 16:31 Ответить
Причем пострадают не только 73% а все 100%.
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15.01.2021 16:45 Ответить
Лободе -- Когда тебя страной послали в жопу, не торопись, и в чемодан - сложи трусы, носки, страппон, бюстгальтер .. - вдруг ты туда на пээмжэ...(с)
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15.01.2021 16:22 Ответить
Раньше шуты и певички развлекали людей, а сейчас государствами управляют.
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15.01.2021 16:23 Ответить
Украинская певица Тина Кароль зарегистрировалась в рос. соц. сети Одноклассники, которая запрещена в Украине. Артистка опубликовала в Instagram новое фото, пригласив поклонников подписываться на ее страницу в запрещенной соцсети, ссылку к которой прикрепила к публикации.
https://twitter.com/qwest__/status/1349754170920890368
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15.01.2021 16:24 Ответить
не пробовал хоть немного проверять инфу?
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15.01.2021 17:44 Ответить
Дык это любимая певица ртом 73% плебеев,черни и прастова нариду.
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15.01.2021 16:26 Ответить
Курва ватная
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15.01.2021 16:28 Ответить
Хм, то, что из расеи она не вылазила, это я знаю. А что за тема с поддержкой народа дамбаса?
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15.01.2021 16:32 Ответить
Я тоже впервые услышал. Но... не очень удивился.
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15.01.2021 16:37 Ответить
Вона наче дружина Тілля Ліндеманна.Він до речі лівак і великий любитель москалів.Я пам'ятаю,як на початку 2000-х він був надпопулярним.Коротше кажучи,більшість артистів таких.
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15.01.2021 16:32 Ответить
**********, ********, політ.***** - за 3коп. дадуть себе в сраку виіпати, в мертвого ішака в рот візьмуть. Йдуть гроші і вишиванку одягне, бо воно тільки вміє собою торгувати (хто звіздою, хто сракою, хто голосом). А хто впевнений що тіна кароль любить свою країну(имя при рождении Татьяна Григорьевна Либерман; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 25 января https://ru.wikipedia.org/wiki/1985 1985 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0) Оротукан , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ягоднинский район , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Магаданская область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РСФСР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) Отец - Григорий Самуилович Либерман (род. 1958, г. Вашковцы Вижницкого района). ? Реєструється в рашистських соцмережах щоб набрати фанатів і майбутніх глядачів. Вже всюди заявляють "Через 10, 20 лет нада будет строить атнашения с расией..". Тобто планує майбутні гастролі в раху
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15.01.2021 19:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/48712 Так і населення такого хоче.Я пам'ятаю,як в 14-15 роках,дуже були популярні вишиванки,а зараз вже все.
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15.01.2021 20:05 Ответить
Хвойда прокацапська
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15.01.2021 16:32 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/styler/stala-izvestna-nastoyashchaya-familiya-lobody-1592030861.html Певица Топурия заявила о том, что фамилия украинской певицы Светланы Лободы на самом деле - Лободадзе.
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15.01.2021 16:33 Ответить
А Сталін часто жартома називав Молотова "Молотошвілі". )))

Находясь в отпуске, Сталин чаще всего писал именно Молотову. Обращался к нему по фамилии или по имени, шутя - то Молотович, то Молотошвили, то «Молотштейну привет!».

http://loveread.ec/read_book.php?id=43763&p=35 Сталин. Наваждение России | Автор книги - Леонид Млечин
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15.01.2021 18:20 Ответить
Молотов - мордовец из ПЕрмской области, что он тщательно скрывал и обижался, когда ему об этом напоминали. Пермскую область даже переименовали в Молотовскую область, потом - обратно.
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15.01.2021 22:49 Ответить
Вот! Обратите внимание: её имя Светлана! Мне это говорит о многом, если не обо всём! Таки не зря я послал по известному адресу всех своих бывших жен, которые были Светланами! Было за что! И было их пять, этих жен, хотя Светлан- таки четыре!
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15.01.2021 16:36 Ответить
5 раз?)))
Зачем же вы женились всё вновь и вновь? Неужели после второго развода вам не стало очевидно, что брак это не ваше?
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15.01.2021 16:44 Ответить
..Краще любити котів ....І собачок !
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15.01.2021 16:55 Ответить
себя надо любить прежде всего, остальное приложиться.
Я к тому, что необязательно же жениться раз не прёт. Можно и без этого отношения иметь. Хуже точно не будет, а скорее лучше. "Брак" в совр. мире - это добровольное согласие на обязательства мужчины перед женщиной. Ничего более.
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15.01.2021 17:05 Ответить
є попит буде пропозиція. малороси її слухають
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15.01.2021 16:40 Ответить
Ну титул "лучшая певица России" ей непросто так дали. Следом последовал приказ- "иди теперь мири нас "певица "лучшая" мля...да закидывай определённые месседжи...".
- "Однако в 2021 году Лобода неожиданно вернулась в украинское медиа-пространство и даже заговорила на украинском языке"
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15.01.2021 16:50 Ответить
Саме канал, який дивиться молодь. Якщо не витягти за патли з каналу-багато напрацює для кремля.
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15.01.2021 16:50 Ответить
Співачка Лобода, яка підтримала найманців РФ і виступає в Росії, стала ведучою нового проєкту телеканалу М1. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 8956
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15.01.2021 16:53 Ответить
У вас ошибочка.
Прямой - собственность Макеенко.
Отредактируйте.
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15.01.2021 16:59 Ответить
Розкажи про це їм
..https://news.24tv.ua/medvedchuk-pinchuk-ahmetov-komu-nalezhat-naysvizhishi-novini_n1359824 Медведчук, Пінчук, Ахметов: кому належать українські ЗМІ
..
ПС ))) а Макеєнко ..*.ПРиставна особа *
.
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15.01.2021 17:14 Ответить
Первоое, - собственники олигархи сами знают какие телеканалы им принадлежат. Посему ваше предложение мне, рассказать это им, выглядит как параноидальный бред малолетнего шизофреника.
Второе, - какой кто партии был членом, тут не обсуждается, посему ваше сообщение о том, что Макеенко был в ПР, просто неуклюжая попытка напомнить нам про это.
Третье, - ещё раз повторяю, ТВ канал "Прямой" не является собственностью Порошенко, поэтому внесите коррективы в ваш агитационно-московский плакатик.
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15.01.2021 17:27 Ответить
Ну, тоді й ********* зажопного теж требі прибрати зі списку власників телеканалів.
Адже, формально власником цього прокацапського ТВ-дрантя є який члєн на прізвище Козак.
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15.01.2021 18:26 Ответить
Пусть исправит. Чего вы мне пишите? Ему и пишите.
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15.01.2021 19:01 Ответить
Ні, - це ви підняли тему про формальних власників телеканалів.
Давайте, - розказуйте, хто там на якому каналі зіцпрєдсєдатєль Фунт. )))
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15.01.2021 19:19 Ответить
Нет, это он выставил картинку с ошибкой, тем самым подняв эту тему, а я попросил исправить ошибку. Т.к. её заметил. Заметили вы ошибочку у него, обратитесь к тому, кто её допустил, пускай исправит.
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16.01.2021 08:27 Ответить
На картинці реальніі власники каналів.
А ви запропонували обговорити фіктивних.
Як кажуть в Одесі, палець теж на х... схожий. Але це дві великі різниці.
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16.01.2021 10:32 Ответить
Ещё раз повторяю, ТВ канал "Прямой" к Пороху имеет такое же отношение, как вы к свободной и демократической Республике Беларусь.
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16.01.2021 15:57 Ответить
Поки що я чую багато галасу з нічого від Стерненка. Чи для хайпу докази не потрібні?
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15.01.2021 16:58 Ответить
Невже потихеньку перетворюємся в малоросів?
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15.01.2021 16:59 Ответить
Саме гірше - увесь світ потроху перетворюється на малоросів.
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15.01.2021 20:43 Ответить
Фу, яка гидота! Бхе!
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15.01.2021 17:01 Ответить
А разве кому-то может быть интересно мнение и плейлист этой певички ртом?
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15.01.2021 17:04 Ответить
Одна голубка миру робить ремонти з лорачкою, а ця з варениками замість губ буде "гостьей", ось так маленькими кроками весь цей хлам вповзає в Україну
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15.01.2021 17:04 Ответить
Кто эту шмару слушает?
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15.01.2021 17:08 Ответить
Т В А Р Ь !!!
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15.01.2021 17:08 Ответить
І це страхiття теж Metal козу показує - офігенна металістка ??А чого ж тоді співає таку хрень ??
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15.01.2021 17:51 Ответить
Як повилазили зі сраки совкодріли так і позалазять реваншисти назад у дупу,а як ні то в х.й не дуючи пасіонарна 24% еліта в зад пляшки усім кацахлам повстромляє.
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15.01.2021 17:59 Ответить
при земразях уся мацкальська сволота повертається назад в Україну! Довго ще терпітимо це?!
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15.01.2021 18:05 Ответить
Лобода вылядит как Сергей Зверев без усов.
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15.01.2021 18:39 Ответить
Ачего это лабуда в Украину нарисовалась? Уже все расейские деревни с концертами объехала? И рабочие посёлки на Колыме? Заработала немного денег, порванный анальный проход и сифилис.... Хорошая певица всеми отверстиями....
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15.01.2021 19:40 Ответить
КУРИЦА ЕСТЬ КУРИЦА !
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16.01.2021 01:07 Ответить
Кацапія навмисно цих курв нагороджує та робить з них мегазірок у себе. Це все гібридна війна, яка успішно ведеться і в шоу-бізнесі. Зараз вони почнуть вертатися в Україну, бо кожне з них може так само сказати: так, я особисто знаю Зеленського і він мені допоможе.
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16.01.2021 01:26 Ответить
Бойкотировать шлюху. Чтобы ни одного концерта в Украине не могла провести-активно бойкотировать.
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16.01.2021 02:24 Ответить
для тьмы голосующих желудком, такая певитца, самое - то
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16.01.2021 10:39 Ответить
 
 