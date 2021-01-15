Поддержавшая наемников РФ и выступающая в России певица Лобода стала героиней нового проекта телеканала М1. ВИДЕО

Певица Светлана Лобода, которая поддерживала террористов из "Оплота" и регулярно во время войны выступает в России, стала одной из героинь нового проекта на известном украинском канале М1.

Об этом сообщил общественный активист Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

По словам, Стерненко Лобода начала работу на музыкальном телеканале М1, где стала ведущей программы "Мой плейлист". Активист также вспомнил, что Светлана Лобода поддерживала террористов из "Оплота". Во время российско-украинской войны Светлана Лобода уехала в Москву, где даже получила титул "Лучшая певица России". Однако в 2021 году Лобода неожиданно вернулась в украинское медиа-пространство и даже заговорила на украинском языке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Янукович-младший вместе с Лободой побывали на открытии сезона автогонок. ФОТОрепортаж

Представители музыкального телеканала М1 опровергли информацию, что певица Светлана Лобода (LOBODA) будет ведущей их новой программы. Исполнительница действительно появится в эфире телеканала, но не в качестве телеведущей, а как приглашенная звезда в одном из выпусков нового телепроекта, пишет kp.ua.

- На прошлой неделе мы запустили новый проект "Мій плейлист", главным героем которой каждый выпуск становится новый исполнитель. В ней артист делится десяткой своих любимых треков. LOBODA является одной из участниц данной программы в качестве приглашённой звезды, наряду с другими артистами украинского шоу-бизнеса – NK, Юлией Саниной и другими, - ответили на запрос в пресс-службе телеканала.