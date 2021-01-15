Пьяный пассажир чуть не задушил таксиста в Одесской области, отнял машину и уехал на ней на Киевщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Таксист взялся отвезти молодую пару на остановку, где они должны были сесть на маршрутку в сторону Киева. Но захмелевший пассажир вдруг набросился ему на шею шарф и начал душить.

Об этом сообщает в Фейсбуке полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Поездка закончилась тем, что подвыпивший 31-летний пассажир накинул на шею водителя шарф и стал душить, пока тот не вырвался и не убежал. Правонарушитель тем временем сел за руль и поехал со своей спутницей прочь", - сказано в сообщении.

Парочка благополучно добралась до Киевской области. Там они бросили автомобиль на трассе, забрали с собой телефон и документы водителя и добрались на попутках домой.

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"По словам правонарушителя, который 14 лет отсидел в местах лишения свободы за тяжкие преступления, он отобрал у таксиста машину, потому что у него не было денег, чтобы заплатить ни ему, ни маршрутчику", - сообщили в полиции.

Злоумышленника задержали, суд отправил его на 2 месяца в СИЗО.

Дело расследуют по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Также следователи решают вопрос о внесении в ЕРДР ведомостей по статьям "разбой" и "похищение документов".

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