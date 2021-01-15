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Пьяный пассажир чуть не задушил таксиста в Одесской области, отнял машину и уехал на ней на Киевщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Таксист взялся отвезти молодую пару на остановку, где они должны были сесть на маршрутку в сторону Киева. Но захмелевший пассажир вдруг набросился ему на шею шарф и начал душить.

Об этом сообщает в Фейсбуке полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Поездка закончилась тем, что подвыпивший 31-летний пассажир накинул на шею водителя шарф и стал душить, пока тот не вырвался и не убежал. Правонарушитель тем временем сел за руль и поехал со своей спутницей прочь", - сказано в сообщении.

Парочка благополучно добралась до Киевской области. Там они бросили автомобиль на трассе, забрали с собой телефон и документы водителя и добрались на попутках домой.

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"По словам правонарушителя, который 14 лет отсидел в местах лишения свободы за тяжкие преступления, он отобрал у таксиста машину, потому что у него не было денег, чтобы заплатить ни ему, ни маршрутчику", - сообщили в полиции.

Злоумышленника задержали, суд отправил его на 2 месяца в СИЗО.

Дело расследуют по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Также следователи решают вопрос о внесении в ЕРДР ведомостей по статьям "разбой" и "похищение документов".

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Пьяный пассажир чуть не задушил таксиста в Одесской области, отнял машину и уехал на ней на Киевщину 01
Пьяный пассажир чуть не задушил таксиста в Одесской области, отнял машину и уехал на ней на Киевщину 02
Пьяный пассажир чуть не задушил таксиста в Одесской области, отнял машину и уехал на ней на Киевщину 03

Автор: 

Одесская область (3690) Нацполиция (16607) такси (211)


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Топ комментарии
+7
гильдия одесских таксистов,должна давать таким пистюлей.. а государство, такой пестюль - чтобы туловищу не хотелось больше делать подобного никогда.. жить надо правильно - по совести и по закону..
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15.01.2021 23:24 Ответить
+6
не ну все правильно по логике зелебобиков...
если денег нет ,надо что? правильно,отнять к кого есть и поделить...
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15.01.2021 23:09 Ответить
+6
У своїй більшості, ті хто вчинив навмисні злочини (корисливі, проти життя і здоровя) НЕ ЛЮДИ. Сидиш з таким гандоном обговорюєш тактику захисту щоб менше дали, а воно гімно аналізує ситуацію чому попалось і як би він вчинив цей злочин у майбутньому щоб не попастись. Ніякого жалю і каяття у них немає.
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16.01.2021 07:07 Ответить
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Шумахер, ...лять...
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15.01.2021 23:06 Ответить
Это на втором фото машина?!
Что надо было пить, что бы угнать такое...
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15.01.2021 23:07 Ответить
чего такое?аудюха "селедка"...не лада самара жыж
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15.01.2021 23:10 Ответить
не-а, не аўді, жопэ гадоў 70-х
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15.01.2021 23:16 Ответить
Я так понял, что это устройство возможно даже не 90-х годов выпуска?
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15.01.2021 23:23 Ответить
А душить можно?
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15.01.2021 23:32 Ответить
не ну все правильно по логике зелебобиков...
если денег нет ,надо что? правильно,отнять к кого есть и поделить...
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15.01.2021 23:09 Ответить
подвыпивший 31-летний пассажир....... который 14 лет отсидел в местах лишения свободы за тяжкие преступления

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пздц...сурова юність в урки була...
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15.01.2021 23:13 Ответить
он отобрал у таксиста машину, потому что у него не было денег, чтобы заплатить

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а заробити чесно гроші не пробував? Цікаво де він їздити навчився..В тюрязі?
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15.01.2021 23:17 Ответить
Нажраться деньги были, а вот на маршрутку не было, как-то странно получается у этого ханышки.
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15.01.2021 23:20 Ответить
гильдия одесских таксистов,должна давать таким пистюлей.. а государство, такой пестюль - чтобы туловищу не хотелось больше делать подобного никогда.. жить надо правильно - по совести и по закону..
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15.01.2021 23:24 Ответить
Бони и Клайд
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15.01.2021 23:30 Ответить
шермета они
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15.01.2021 23:48 Ответить
По идее 187 статья, разбой.
Вроде от 7 до 12
Но будет "понять и простить"
Рифмастеру камера нужнее. По мнению власти
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16.01.2021 00:17 Ответить
разбой от 3 до 7 если не отягчён групповухой по предварительныму сговору
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16.01.2021 14:35 Ответить
А спробу вбивства як "загубили " ? Чи душити це вже "***********" ....
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16.01.2021 00:37 Ответить
подвыпивший 31-летний пассажир накинул на шею водителя шарф и стал душить, пока тот не вырвался и не убежалИсточник: https://censor.net/ru/v3242145

Если бы на месте водителя был прокурор, мент, или судья, то возбудили бы дело о покушении на убийство.
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16.01.2021 03:14 Ответить
"- А не было ли у тебя умысла на теракт?!" (с)
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16.01.2021 07:26 Ответить
У своїй більшості, ті хто вчинив навмисні злочини (корисливі, проти життя і здоровя) НЕ ЛЮДИ. Сидиш з таким гандоном обговорюєш тактику захисту щоб менше дали, а воно гімно аналізує ситуацію чому попалось і як би він вчинив цей злочин у майбутньому щоб не попастись. Ніякого жалю і каяття у них немає.
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16.01.2021 07:07 Ответить
зря конечно "запикивают" таким типам **#ло, вдруг до угона он еще чего-то натворил, так хоть опознать можно будет...
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16.01.2021 08:56 Ответить
31 год из которых он 14 отсидел???? таких надо сразу на отстрел...еще много беды успеет натворить за свою жизнь.
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16.01.2021 10:03 Ответить
Парочка благополучно добралась до Киевской области. Источник: https://censor.net/ru/v3242145
===
Интересно, а как это они смогли так далеко заехать? Где полиция была? Ведь, скорее всего, ехали не лесами-полями. А по трассе.
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16.01.2021 14:40 Ответить
 
 